Первого сентября в Нашгороде по крайней мере не скучно. ШТО ЭТО БЫЛО, ПУХ??? Пошёл мы сегодня с дочкой в школу и там я столкнулся с неразрешимой проблемой. То ли на старости лет атрофировалось чувство юмора, то ли... Не знаю, что и думать. Кратенько описываю диспозицию. Муниципальные вожди на сей раз работали лицом где-то в других местах, так что в девяносто первой парадная линейка обошлась, можно сказать, малой кровью. Отдельное мерси и от родителей, и от школьников заместителю директора местной «Атом-охраны» Дегтярёву за краткость выступления. Товарищу Тараканову с ГХК выражаю искреннее недоумение за выбор подарка. Возможно, корпоративное чувство долга заставляет его везде и всюду делать подобные презенты, но тут он сильно не угадал. Ведущие мероприятия то и дело поминали Год экологии со всеми вытекающими последствиями, - и вдруг такая картина в дар. Он бы ещё с противогазами пришёл. Кой чёрт вынес в люди кандидата в депутаты Пасечкина не на территории своего потенциального округа, понять не представляется возможным. Тоже работал лицом, видимо — просто лицо несколько помялось от постоянного использования. А раз пришёл человек, не выгонять же. Тем более, что он делегирован во власть Руководящей и Направляющей. Потенциальный начальник, стало быть. Пусть стоит. Денег ведь не просит и досрочно голосовать не призывает? Далее. В первый год Крымнаша я не очень уместно пошутил, похоже, насчёт школьного форменного флага. Точнее, насчёт его расцветки и символики. Но кто бы мог подумать, что «Уран-Батор» вообще читается в Нашгороде и в особенности руководством сферы образования? Короче, флаг с тех пор угодил в опалу. Вот и нынче, как видите, к торжественному проносу по линейке его не предложили, от греха подальше. В связи с чем у меня есть пара уместных предложений: либо срочно переформатировать означенный стяг в менее вызывающий колер и реабилитировать, либо сделать вид, что его вообще никогда не существовало в природе. А то как-то неловко получается. Цензура как бы. Ну, и главная загадка этого Дня знаний. Самую длинную речь говорила на линейке представительница «звёздной фирмы». Никаких сюрпризов от неё ждать не приходилось, поэтому не имени, ни звания этой дамочки я не запомнил, ясен пень. Поздравивши ребятишек с удачно проведённым летом («Самая загорелая здесь — это она сама», - бдительно отметила моя супруга, только что вернувшаяся с детьми из Абхазии и потому особой бледностью отнюдь не отмеченная), гостья принялась вынимать из пакета сертификаты АО «ИСС» на материальное поощрение школьников. И в самом конце списка вдруг прозвучало: - Медведев Вадим Викторович! Вашего корреспондента немедленно перемкнуло на этом самом месте, как вы понимаете. Я начал расчехлять фотоаппарат, но получатель стипендии за сертификатом не вышел. Публика вокруг тоже немного взволновалась, как мне показалось. Космическая дамочка выкликнула мэра повторно. Тот же эффект, - даже в Сером доме по соседству ни одно окно не растворилось. В третий раз приглашение снова не сработало, и тут спонсору сообщили, что Вадим Викторович участвует в следующем номере программы и ушёл переодеваться. Сами понимаете, с каким нетерпением мы ожидали этой инсценировки. Накладную голову медведь, к сожалению, так и не снял, поэтому интрига сохранилась в целости и сохранности за пределами линейки. Либо лучшая школа России* сумела героически выпестовать в кратчайшие сроки полный паспортный аналог председателя Совдепа, либо это всё-таки была какая-то шутка, смысл и форму которой вашему корреспонденту постичь не удалось, честно признаюсь. Немного утешает лишь тот факт, что в непонятках своих я был не одинок. И почему вообще не Чебурашка??? Дабы не получить законного обвинения в злопыхательстве и очернении всенародного праздника, вот вам на сладкое кусочек видео в жанре мимими. Надеюсь, он меня хоть частично оправдает в глазах широкой сентиментальной общественности. Чей киндер — неизвестно, но по степени непосредственности уровень примерно восемьдесят седьмой. * В свежем рейтинге агентства «RAEX» из двухсот образовательных учреждений железногорских в этот год было только два. Школа космонавтики обнаружилась на 93-й, а гимназия имени Ломоносова — на 179 позиции. Коренным железногорцам номер этот особой радости доставить не должен сразу по двум причинам, сами понимаете. К слову, о рейтингах. « У нас 2,7 тыс. школ не оборудованы необходимыми видами благоустройства, а именно — теплыми туалетами (отсутствуют в 260 школах), канализацией, центральным отоплением", — сказала министр образования и науки России Ольга Васильева в ходе селекторного совещания в подмосковных Горках. В капитальном ремонте по РФ нуждаются 4,9 тыс. школ. По ее словам, потребность в капитальном ремонте увеличилась на 12%» ( interfax.ru ).