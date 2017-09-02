"Лихие девяностые" нервно курят в сторонке. В деле Шакро запахло «Якиторией» Известного «единоросса» одозревают в причастности к финансированию $5 млн на взятку. ФСБ провела серию допросов по делу об организации преступного сообщества «вором в законе» Захарием Калашовым (Шакро молодой). У большинства свидетелей интересовались миллиардером Андреем Скочем, экс-советником председателя Верховного суда Игорем Борисенко и их отношениями с Шакро молодым. Похоже, что их «примеряют» к преступному сообществу «вора в законе». Также в материалах дела появился новый фигурант — бывший совладелец крупной сети ресторанов, которая принадлежала ему вместе со Скочем. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, у новых свидетелей по делу в ФСБ интересовались их отношениями с Кочуйковым, Калашовым и рядом других представителей криминального мира. А потом следовала серия вопросов о Скоче и Борисенко. Например, такие: «Что вам известно об отношениях Скоча и Борисенко с Калашовым и Кочуйковым?». По мнению собеседника агентства, складывается ощущение, что следствие выстраивает примерно следующую схему деятельности ОПС. Бывший сотрудник ГУБОП МВД РФ Евгений Суржиков, в последнее время выполнявший роль главы службы безопасности Калашова, обратился к своему экс-подчиненному по МВД Денису Богородецкому, который в 2016 году занимал должность заместителя начальника УСБ СК РФ. Суржиков хотел организовать «развал» дела и освобождение «правой руки» Шакро молодого — «авторитета» Андрея Кочуйкова. Богородецкий перенаправил предложение своему непосредственному начальнику по УСБ — Александру Ламонову, а тот уже подключил к «решению вопроса» высокопоставленных сотрудников СК Дениса Никандрова и Михаила Максименко. Сумма за свободу Кочуйкову была обозначена в 5 млн евро, из которых успели передать только 500 тыс. евро. Как полагают в ФСБ, сбором столь немалого количества средств у лиц, заинтересованных в помощи Шакро и его соратнику, могли заниматься Андрей Скоч и Игорь Борисенко. Причем последний, как следует из оперативных материалов, якобы неоднократно помогал Шакро в решении разных вопросов, в первую очередь — в Южном федеральном округе. Скоч будто бы лично знаком с Кочуйковым и Калашовым. В связи со всей этой информацией контрразведчики и полагают, что имел место не рядовой случай передачи взятки. По их мнению, они столкнулись с преступным сообществом, участниками которого были коррумпированные представители СК, криминальные авторитеты и представители бизнеса. Задачей этого ОПС была освобождение из СИЗО Кочуйкова. По словам источника агентства, в материалах дела появилась и еще одна фамилия. Речь идет о бизнесмене Олеге Шейхаметове, которого в 1990-е годы знали как Олега Шейха. До недавнего времени он вместе со Скочем владел сетью ресторанов «Якитория». В ФСБ подозревают, что бизнесмен был хорошо знаком со Скочем и Кочуйковым, и мог иметь отношение к происходившим событиям. Евгений Суржиков и Денис Богородецкий сейчас активно сотрудничают со следствием, правда, больше предпочитают давать показания друг на друга. Однако им обоим изменили меру пресечения на домашний арест. Калашов ожидает суда за вымогательство. Судя по всему, обвиняемым по делу об ОПС он станет уже после приговора. Скоч и Борисенко для следствия недоступны. Они на повестки не реагируют, так как находятся за границей, как и Шейхаметов. Росбалт. *** Скромный и скрытный депутат-миллирдер Андрей Скоч и отнюдь не столь богатый советник председателя Верховного суда РФ Игорь Борисенко угодили в крупный скандал, который может завершиться допросами в ФСБ. Андрей Скоч и Шакро Молодой оказались не просто бизнес-партнерами, но и близкими друзьями. Во всяком случае, на это указывают множество свидетелей и документальные подтверждения, имеющиеся в распоряжении ФСБ. Согласно данным информационного агентства Росбалт (материал бесследно исчез около часа тому назад, естественно, бесплатно). Как сообщает издание Chel.Pro, Андрей Скоч и Шакро Молодой оказались давними друзьями и бизнес-партнерами. Не то, что бы миллиардер с Солнцевским прошлым состоял в слишком близких отношениях с коронованным Калашом, но ежемесячные встречи на протяжении долгих лет со времен лихих девяностых задокументированы «федералами». Накануне следственное управление ФСБ Российской Федерации решило разбавить летний период машинно-силовых задержаний плеядой допросов по делу о создании «вором в законе» Захарием Калашовым (известный пытливому уму читателя, как Шакро Молодой) ОПС. При допросе свидетелей, а также выемке документов липовых фирм, неоднократно всплывали фамилии депутата-миллиардера Андрея Скоча и а также экс-советника председателя Верховного суда РФ Игоря Борисенко. Согласно версии следствия, 5 миллионов евро предназначались для освобождения из СИЗО близкого друга Калашова солнцевского «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец). Именно Итальянец являлся в самом начале связующим звеном между когда-то «солнцеликим» Андреем Скочем, Япончиком и Дедом Хасаном. Со временем Андрей Кочуйков перестал отыгрывать значимую роль для контакта Скоча с основной плеядой «воров в законе» постсоветского пространства, тем не менее, отношения сохранились достаточно теплыми. Забавно, что Захарий Калашов выделил на всю операцию лишь 100 тыс. евро, остальные 4,9 млн евро состояли из «спонсорской» помощи ряда бизнесменов, имевших тесный контакт с мафией. Естественно, первым из них оказался думский миллиардер Андрей Скоч. Напомним, А. Скоч привлек к себе внимание правоохранителей из-за тесных связей с Виктором Авериным (Аверой) и Сергеем Михайловым (Михасем) из солнцевской ОПГ, одной из самых жестоких преступных группировок 90-х. Как отмечают СМИ, Андрей Скоч по сей день не теряет тесных связей с остатками старого-доброго преступного мира дней давно минувших. XboxNews.ru . *** Фигуранта дела о коррупции полковника МВД России Дмитрия Захарченко заподозрили еще в одном тяжком преступлении, сообщил «Интерфаксу» в среду его адвокат Александр Горбатенко. Подробности нового эпизода, который сейчас расследует следствие, защитник не раскрывает, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны. При этом Горбатенко отмечает, что новое обвинение его подзащитному пока не предъявлено. Известно лишь, что речь идет о еще одном эпизоде получения взятки. В среду, 30 августа, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест Захарченко до 8 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме. Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки в 7 млн руб. В рамках уголовного дела были проведены обыски дома и на рабочем месте Захарченко. В ходе них правоохранители изъяли денежные средства, включая иностранную валюту, на сумму более 8 млрд руб. Позднее Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток, включая взятку в $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса. В отношении полковника возбудили еще одно уголовное дело, которое было объединено с основным. В апреле Басманный суд Москвы арестовал отца полковника Виктора Захарченко по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере). В мае следствие объявило в розыск шурина Дмитрия Захарченко — сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина — по подозрению в дезертирстве. По делу Захарченко также проходит как возможный фигурант Алексей Лаушкин, бывший генерал МВД и Росгвардии. По версии следствия, Лаушкин и Сенин были посредниками при передаче Захарченко взяток от ресторатора Меди Дусса. В июне суд арестовал еще одного фигуранта дела полковника Захарченко Виктора Клуженкова, которому вменяют пособничество при получении взятки. Как рассказывал адвокат Захарченко Горбатенко, Клуженков «мог работать водителем в семье Сенина». Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах ранее сообщал, что Захарченко помог скрыться от следствия бывшему генеральному директору «ВымпелКома» Михаилу Слободину. «Росбалт» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко также помог бежать дизайнеру Фатиме Мисиковой. Дизайнером следствие заинтересовалось после перестрелки на Рочдельской улице, после которой был арестован вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), а затем начальник управления СК РФ Михаил Максименко и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров. rbc.ru . *** ФСБ в рамках расследования о создании преступного сообщества Захарием Калашовым (Шакро молодой) получила ряд показаний о связи силовиков с лидером группировки киллеров Асланом Гагиевым (Джако), на счету банды которого около 60 убийств. Именно после этих показаний с контрразведчиками начал активно сотрудничать бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков, в последнее время фактически возглавлявший службу безопасности Калашова. В июне 2016 года почти одновременно были задержаны два давних друга — начальник 4-й оперативно-розыскной части управления угрозыска Подмосковья Вадим Шавлохов и экс-сотрудник МВД Евгений Суржиков. Обвинения им, правда, предъявили разные. Суржикову — по делу о вымогательстве у бизнесвумен Жанны Ким, по которому обвиняемым проходит и Захарий Калашов. А Шавлохову — в получении $300 тыс. от участников банды Гагиева. За эти деньги Шавлохов передал гангстерам письмо министра внутренних дел Северной Осетии Артура Ахметханова главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором приводились результаты оперативно-розыскной работы в отношении банды Джако. Также Шавлохов брался обеспечить, чтобы вылетавшие в Австрию для задержания Гагиева оперативники его там не нашли. По версии источника «Росбалта», тот факт, что задержания прошли почти одновременно, вовсе не случаен. Суржиков попал в поле зрения оперативников и в связи с расследованием в отношении Джако. Экс-сотрудник МВД был другом Шавлохова, они одно время вместе работали и т. д. Оба проявляли активность и в период, когда осваивались деньги группировки киллеров. Однако ничего конкретного на Суржикова не было, а Шавлохов заявлял, что стал жертвой оговора. Перед своим арестом Суржиков фактически выполнял обязанности главы службы безопасности Шакро, поэтому знал много интересного. Но поначалу он не давал ценной информации. Тогда ему и напомнили о «деле Гагиева». Весной 2017 года Суржиков согласился сотрудничать с ФСБ в рамках расследования об организации Калашовым преступного сообщества и, по данным источника «Росбалта», рассказал контрразведчикам немало интересного. Например, о том, кто собирал деньги на взятку для сотрудников СК Ламонова, Никандрова и Максименко, кто участвовал в переговорах, как, когда и где они проходили и т. д. После этого Суржикову была изменена мера пресечения на домашний арест. А ФСБ, основываясь на его показаниях, начала одного за другим вызывать на допросы фигурантов этой истории, в том числе миллиардера и бывшего депутата Госдумы Андрея Скоча, бывшего советника председателя Верховного суда Игоря Борисенко и т. д. Большинство из них предпочли сразу уехать из страны, на повестки следователей они не реагируют. Среди тех, о деятельности кого подробно рассказал Суржиков, оказался и заместитель начальника УСБ СК РФ Денис Богородецкий. Именно к нему в свое время обратился Суржиков с предложением организовать за взятку освобождение из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец). Примечательно, что и до этого времени Богородецкий, фигурировавший в расследовании в качестве свидетеля, полных «раскладов» ФСБ не давал. Показания Суржикова открыли возможность перевести Богородецкого в разряд обвиняемых, отправить в СИЗО и рассчитывать, что там он заговорит. «Суржиков не учел одного. Богородецкий не стал говорить только о деле Шакро, но показаний в отношении персонально Суржикова добавил. А знал он много, поскольку до прихода в СК одно время работал вместе с Суржиковым в МВД, являлся его подчиненным. Происходило это в момент сотрудничества с бандой Гагиева. В частности, Богородецкий сообщил, что Шавлохов и Суржиков фактически осуществляли прикрытие для банды Джако: оказывали ей разные услуги, делились информацией, предупреждали о намечающихся операциях. А Суржиков, который всегда еще был и „решальщиком“, брался заодно и помочь в кадровых перестановках в МВД Северной Осетии в интересах Гагиева. Это очень полные и развернутые показания, которые легко могут перерасти в новые и серьезные обвинения для Шавлохова и Суржикова», — высказал мнение собеседник агентства. По его мнению, теперь перед ФСБ стоит непростой выбор: оставить Суржикова ценным свидетелем по «делу Шакро» или сделать его интересным обвиняемым по «делу Гагиева». «В любом случае Суржик (так знакомые называли бывшего сотрудника МВД —„Росбалт“) оказался „на крючке“, с которого ему не слезть», — полагает источник агентства. Что касается Богородецкого, то под стражей он пробыл совсем недолго. Вскоре ему изменили меру пресечения на домашний арест. rosbalt.ru.