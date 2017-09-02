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Интернет вместо зомбоящичка Печатать E-mail
Friday, 01 September 2017

Собственные видеоканалы становятся обыденностью.

Сенатор с пистолетом, банк «Открытие» и вилла Путина

Очень большую часть эфира заняло обсуждение ситуации с санацией банка «Открытие». Наверное, оно того стоит.

То, что происходит сейчас с «Открытием» — одна из крупнейших мафиозных схем последних лет с участием и жуликоватых банкиров, и чиновников центробанка во главе с Набиуллиной...

2:35 Алексей Навальный: «Обдолбавшись кокаином, с пистолетом в руках, бывший сенатор ходил по гостинице».

7:54 В Волгограде задержан координатор штаба Навального, обвиняемый в реабилитации нацизма за фотографию памятника Родине-матери, отфотошопленную неизвестными.

17:55 Алексей Навальный: «Я не понимаю, почему всех так зацепил доширак».

23:53 ЦБ напечатает триллион рублей для спасения банка «Открытие».

29:00 Результаты опроса про Джабраилова.

32:00 Алексей Навальный: «У нас 40 млн человек в России не смогли расплатиться. Задолженность частных лиц перед банками составляет около 11 трлн рублей».

40:48 Результаты голосования про Центробанк.

43:50 Кира Ярмыш: «Алексею Волкову, нашему координатору в Волгограде, дали-таки домашний арест, но по месту регистрации в Питере».

47:20 Песков ответил, что не ответит про расследование Навального о сыне.

52:55 Секретная вилла Путина в Выборге.

57:00 Собрано 600 000 подписей за регистрацию Навального кандидатом в президенты!

navalny.com.
 
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состоялся первый в городе «Голубой огонек» (в ЦГБ им. Горького)

02.09.1985
открылась Центральная городская детская библиотека им. Гайдара по пр. Энтузиастов, 1

по материалам библиотеки им.Горького
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