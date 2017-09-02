|Интернет вместо зомбоящичка
|Friday, 01 September 2017
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Собственные видеоканалы становятся обыденностью.
Сенатор с пистолетом, банк «Открытие» и вилла Путина
Очень большую часть эфира заняло обсуждение ситуации с санацией банка «Открытие». Наверное, оно того стоит.
То, что происходит сейчас с «Открытием» — одна из крупнейших мафиозных схем последних лет с участием и жуликоватых банкиров, и чиновников центробанка во главе с Набиуллиной...
2:35 Алексей Навальный: «Обдолбавшись кокаином, с пистолетом в руках, бывший сенатор ходил по гостинице».
7:54 В Волгограде задержан координатор штаба Навального, обвиняемый в реабилитации нацизма за фотографию памятника Родине-матери, отфотошопленную неизвестными.
17:55 Алексей Навальный: «Я не понимаю, почему всех так зацепил доширак».
23:53 ЦБ напечатает триллион рублей для спасения банка «Открытие».
29:00 Результаты опроса про Джабраилова.
32:00 Алексей Навальный: «У нас 40 млн человек в России не смогли расплатиться. Задолженность частных лиц перед банками составляет около 11 трлн рублей».
40:48 Результаты голосования про Центробанк.
43:50 Кира Ярмыш: «Алексею Волкову, нашему координатору в Волгограде, дали-таки домашний арест, но по месту регистрации в Питере».
47:20 Песков ответил, что не ответит про расследование Навального о сыне.
52:55 Секретная вилла Путина в Выборге.
57:00 Собрано 600 000 подписей за регистрацию Навального кандидатом в президенты!
navalny.com.
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