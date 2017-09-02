"Оливковая ветвь" окормляет будущую паству не без фантазии. У ВАС ЕСТЬ МИНУТКА ПОГОВОРИТЬ О ХРИСТЕ И ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ? Недавно в почте у нас обнаружилась ссылка на событие, которое прошло мимо «Уран-Батора», но потенциально имеет высокий хайп-статус. Мы привыкли, что разного рода «праздники двора» проводят в ЗАТО политические партии и кандидаты в депутаты от них. На округе Александра Ломакина кормит пенсионеров кашей и бесплатно ставит диагнозы Клиническая больница №51. Едва ли не по всей территории Нашгорода окучивает будущих клиентов МП «ГТС». На Дне города коммерческие структуры вовсю пытаются заигрывать с покупателями. Кипит жизнь, короче. Бесплатные пирожные по-прежнему в цене. Но, как выясняется, на поляне этой появляются и новые игроки, помимо кришнаитов даже. Двадцать седьмого августа кратенькое сообщение с фото о проведённом на местности миссионерском мероприятии по приобщению населения бывшего Соцгорода к истинной вере разместила в социальных сетях церковь «Оливковая ветвь», которую в СМИ и в народе куда чаще называют сектой. «В маскировочных целях и для придания своим группам респектабельности, - читаем на сайте собора Михаила Архангела, - неопятидесятники стремятся выдавать себя за протестантов и в случае периодически возникающих у них сложностей с законами того или иного государства тут же начинают шумную кампанию о гонениях на протестантов». Пассаж этот, между прочим, позаимствован в «Сегодняшней газете», в ррразоблачительно-православном материале Екатерины Григоренко, опубликованном ещё в 2009 году. Так что следующая цитата — из первоисточника, типа: «Неопятидесятникам свойственна и практика исцеления — как говорится, «Иисус целил и нам велел». Причем, чаще всего они берутся за лечение алкоголизма и наркомании, и неудивительно — результаты неплохие (это вам не рак лечить), а родственники «больных» ради избавления от проблемы готовы на все — и деньги отдать, и в общину вступить. Механизм такого исцеления прост — одну зависимость просто подменяют другой, а как долго продержится новоиспеченный адепт на такой «диете», покажет время». Насчёт простоты излечения, к примеру, от ночного жора посредством замены его всенощной можно было бы поспорить, конечно, но это не входит в наши планы. Тем более, что никакую секту государство официально регистрировать не станет, это просто странно выглядело бы, согласитесь. А «Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников)» действует в стране совершенно легально и, как сам он утверждает, состоит из 26 централизованных и более 1.300 местных религиозных организаций, зарегистрированных министерством юстиции. Плюс «более тысячи незарегистрированных религиозных групп». Коль скоро помещение в закрытом Железногорске выделила «Оливковой ветви» местная администрация, мы вправе предположить, что и здесь с документами всё в порядке. «Церкви объединения придерживаются фундаментальных христианских ценностей, в вопросах семьи и брака, воспитания детей, считают недопустимыми аборты и эвтаназию, - рассказывает о себе «РОСХВЕ». - Оказывается духовная поддержка и гуманитарная помощь нуждающимся социальным группам: инвалидам, сиротам, многодетным и престарелым. Проводится работа среди алко- и наркозависимых (более 350 реабилитационных центров на территории РФ), а также в местах лишения свободы. В 2014 г. Государственная Дума РФ отметила активную общественную деятельность РОСХВЕ почетной грамотой. Отдел образования РОСХВЕ осуществляет ряд совместных проектов с различными образовательными учреждениями. Среди них – Российская академия государственной службы, совместно с которой проводятся программы повышения квалификации для служителей». И вот теперь переходим непосредственно к «Празднику двора». Пунктуация и орфография автор сохраняется: «Ещё один прекрасный день! Как же здорово, что можно радоваться и устраивать праздник просто так. Господь дал идеи и возможности ходить по дворам и приносить радость детям и их родителям!!!! Дети в восторге от таких гостей! Ждут продолжения...... Спасибо Господь за эти моменты, за радость, которая наполняет нас!!!» ( отсюда ). Дальше в ветке начинается как бы дискуссия, тем более странная, что участвуют в ней всего два человека: - Ребята, спасибо за праздник. Единственное пожелание от атеиста, не надо свою веру проповедовать детям. В объявлениях ни слова о том, кто проводит праздник (знала бы кто проводит, не повела ребенка). Многие дети были без родителей. Это прерогатива родителей прививать детям нравственные ценности. Вам бы понравилось, если бы вашим детям начали, например про Кришну рассказывать, чему он учит и как к нему на небо попасть? Или про Аллаха? Или вообще, что Бога нет и надо верить только фактам? - Мы ничего противозаконного не делали. И говорили о Боге желающим, а с детьми в основном проводятся игры. Мы просто хотим порадовать детей и их родителей! Ведь так мало людям чему просто порадоваться. Ведь нет ничего плохого, если верующие просто проводят праздник... !? - Конечно в самом празднике ничего плохого нет. Это очень здорово и девушки молодцы. НО вот плохо то, что вы пытаетесь свое мировоззрение навязать детям. У меня ребенок не хочет попасть на небо, что он мне подошел и сказал, еще перед песней. Мы воспитываем детей сами (в своей вере) и не хочется, чтобы хоть оливковая ветвь. хоть православные христиане или еще кто-то брал эту функцию на себя. В следующий раз, указывайте пожалуйста в объявлении информацию об организаторе праздника, и еще лучше, раз вы такое хорошее дело затеяли не надо вот этой последней части с собачкой и песней про небеса. Никто не пытается вас разубедить в вашей вере, но и вы не пытайтесь тогда воздействовать на детей таким вот образом. А если вы хотите провести праздник именно с упоминанием ваших воззрений, то более уместно его проводить среди детей ваших прихожан и на территории Церкви. Вы не были бы против, если бы люди нетрадиционной сексуальной ориентации провели с вашими детьми праздник и в конце спели песенку - "как хорошо. что у меня два папы"? - Спасибо за замечание, учтем! Но сравнение в сексуальном отношении не уместно! Вообще, всё познается по плодам: если плод хороший, и то дерево хорошее; если плод плохой, то и дерево плохое! *** Тут вашему корреспонденту вспомнилось почему-то слово «прозелитизм», исчерпывающим образом характеризующее, кажется, деятельность новых церквей по уводу кормовой финансовой базы из-под РПЦ. И ваш покорный слуга отправился повышать свою квалификацию))) P.S. Раз уж вспомнили про выборы и охмурение избирателей - вот вам свеженький заход имени Николая Пасечкина: