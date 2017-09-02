Партия жуликов и воров пересилить себя не способна. ЧЕРНЫЙ АЛЬБОМ Объединив усилия, волонтерам, наблюдателям и сторонникам проигравших выборы кандидатов в депутаты Госдумы удалось раскрыть, детально описать и поименно назвать участников «карусели». Установлены по меньшей мере 100 человек. На это ушел без двух недель год. Через две недели в стране новые выборы... Место действия — город Петербург. Фальсификации были выявлены в двадцати одной избирательной комиссии Кировского района. Итоги голосования на этих участках позволили перебраться в Москву Виталию Милонову, сменившему кресло депутата петербургского парламента на место в Госдуме, а его соратникам по партии «Единая Россия» Денису Четырбоку и Алексею Цивилеву — попасть в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Участки располагались на территории восьми петербургских школ, а среди членов избирательных комиссий, выдававших «карусельщикам» бюллетени, оказалось немало учителей. Веселый бородач и чудеса перевоплощения В час дня худощавый парень в серой толстовке робко подходит к урне на УИК № 619. Участок открыли прямо в школьном спортзале — вот и бюллетени парню вручают аккурат под баскетбольным кольцом. Спортзал заполнен избирателями, и парень заметно нервничает. Секунда: бюллетени оказываются в урне, парень пулей вылетает с участка. Очко! С каждым избирательным участком уверенности прибавляется. На УИК № 625, куда он приходит через пятнадцать минут, избирателей нет — и он сосредоточенно погружает бюллетени в урну, даже не оглядываясь на камеру, установленную Горизбиркомом. Парень задает темп — новый участок каждые полчаса. УИК № 630, УИК № 632… На УИК № 611 людей побольше — и парень настороженно осматривается по сторонам. В УИК № 630 он даже успевает отстоять небольшую очередь у урны, на секунду замерев с пачкой бюллетеней перед женщиной-полицейским в ожидании, пока перед ним проголосует немолодая пара. Еще пара участков — и он уже не оглядывается по сторонам, заталкивая бюллетени в урну. В УИК № 641 на его губах появляется самодовольная улыбка: миссия выполнена! В Единый день голосования он проголосовал на девяти избирательных участках. Работа заняла полдня: в пять часов дня «карусельщик» был уже свободен. Судя по широкой улыбке бородача в шапке пирожком, пробежка по избирательным участкам стала неплохим началом сентябрьского дня. Он стартовал на УИК № 625, а финишировал в час дня на участке № 635, точь-в-точь как унылый обладатель серой толстовки. Для раннего часа неплохой урожай: мужчина в бежевых слипонах и радужном свитере проголосовал на четырех участках. Бородача обошла бодрая шатенка в песочном пальто, «окучив» семь участков: в дверях УИК № 625 она вполне могла бы столкнуться с парнем в серой толстовке, маршрут у «карусельщиков» совпал. Зато барышня продемонстрировала чудеса изобретательности: ловко переоделась по пути, сменив заметное песочное пальто на неброскую черную куртку ровно на середине пути. В своем стремлении на каждом участке выглядеть по-новому шатенка не одинока. По тому же маршруту с разницей всего в пару минут перемещаются две «карусельщицы». Брюнетка в кедах то снимает, то надевает очки, меняет куртку на жилетку. В итоге к трем часам обходит восемь участков, за конкуренткой остается семь. Что в это время видят наблюдатели на каждом из участков? Избиратель приходит на участок, протягивает паспорт, получает бюллетень и голосует. Ничего подозрительного, согласитесь. — «Карусель» — один из самых сложных способов фальсификации, которую тем не менее легко доказать с помощью видео, — подтверждает глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, замечая, что Санкт-Петербургу всегда принадлежала пальма первенства в изобретении выборных фальсификаций. Примененные здесь техники фальсификации затем транслируются на всю страну, замечает она. Так случилось и в этот раз. «Белый альбом» Год назад, за несколько дней до единого дня голосования, в Петербурге проходили инструктажи для бригадиров, которые координировали «карусельщиков». Под началом каждого бригадира трудилось от 5 до 10 человек. У каждого «карусельщика» — маршрутный лист: это список избирательных участков, по которым должна прокатиться «карусель». К листу прилагался список поддельных адресов — домов, которые участник фальсификации должен назвать в качестве своего адреса, чтобы получить на избирательном участки бюллетени. Ну, и самое главное — информация о том, за кого нужно проголосовать. На участке «карусельщики» показывали членам комиссии тайный знак в паспорте — наклейку с цифрой около фотографии — и получали чужие бюллетени за другого избирателя. Обычно за тех, кто давно не появлялся на выборах. На избирательных участках «карусельщиками» занимались одни и те же люди — в их задачу входило выдавать бюллетени, игнорируя тот факт, что избиратель не приписан к участку. Полученные по чужой фамилии бюллетени «карусельщики» опускали в урну для голосования за нужного депутата. Не попасть впросак — не быть пойманным наблюдателями или полицией, помогали SMS-ки, которые рассылал «карусельный» call-центр. К примеру, на телефон «карусельщикам» могло прийти сообщение с номером избирательного участка и пометкой СТОП. Значит, на такой участок идти не надо. Или ОК — значит, можно продолжить путь. Портрет типичного «карусельщика» — молодой парень до 35 лет в неброской темной одежде. Таких персонажей на видео больше всего. Иногда «карусельщики» переодевались — снимали и надевали куртки и кепки, накидывали капюшоны, чтобы не быть опознанным. На участки «карусельщики» приходили с интервалом примерно в 30 минут, реже — группами по два-три человека. По свидетельству наблюдателей, «карусель» прокатилась по Кировскому району с 12 до 17 часов. С заданием «карусельщики» справлялись по-разному: кто-то обходил по три участка, кто-то — восемь. Все эти подробности удалось узнать благодаря тому, что на инструктаж «карусельщиков» попали посторонние. На следующий день после выборов с рассказом о том, как по метке в паспорте голосовал на участке в Кировском районе, выступил Владимир Кошкин, наблюдатель, которому удалось прокатиться на «карусели». А в отношении журналиста «Фонтанки» Дениса Короткова, который проделал аналогичное на избирательном участке № 616, начали судебное разбирательство. Коротков получил четыре бюллетеня, продемонстрировав паспорт с пометкой, но голосовать не стал — вернул их и потребовал объяснений. Разоблачение чуть не окончилось фарсом: на участок тут же приехала полиция, которая оформила административный протокол о нарушении правил голосования. Но не на членов избирательной комиссии, а на журналиста. Дело было передано в мировой суд, который в октябре 2016 года прекратил абсурдное разбирательство. В комиссии не числилась Фантасмагория продолжилась, когда перед судом предстала член УИК № 616, которая выдала журналисту злополучный бюллетень. Им оказалась гражданка Украины Наталья Машина, которая даже не числилась в комиссии. Тут дело прекратили: судья заключила — раз Машина не член комиссии, то и махинации никакой нет. — В суде был впервые озвучен факт допуска к документам избирательной комиссии совершенно постороннего человека и то, что этот человек выдавал бюллетени, — комментирует член ТИК № 3 Кировского района Даниил Любаров. В ТИК № 3, к которому относится участок, где был зафиксирован выборный «полтергейст», — несуществующий член комиссии, головы полетели в тот же месяц. Комиссию покинули девять членов УИК № 616. Но этим дело не ограничилось. — Машину не привлечь, так привлеките председателя, который выдал ей бюллетень! — рассудила член ТИК № 3 с правом совещательного голоса юрист Виктория Климшина и подала заявление в Следственный комитет — и от себя, и от территориальной избирательной комиссии. Но ведомство заявление рассматривать не стало, отправив его в Горизбирком, откуда Климшина получила парадоксальный ответ: уголовное деяние имеет место быть, только вот Горизбирком не уполномочен его возбуждать. Климшина обратилась в суд с обжалованием бездействия Следственного комитета — тот встал на сторону юриста: ведомство проявило незаконное бездействие. Решение вступило в силу совсем недавно, в середине августа. Но главный итог скандала на УИК № 616 оказался другим. Случай настолько возмутил петербургских наблюдателей, что стал отправной точкой для расследования «карусели», которую ее разоблачители называют «милоновской» — по имени победившего на федеральных выборах депутата. В команду, которая отследила перемещения по участкам по крайней мере 100 «карусельщиков», вошли члены избирательных штабов кандидатов Дмитрия Павлова от «Партии Роста», Владимира Дмитриева (КПРФ), Андрея Палевича («Яблоко») и Алексея Ковалева («Справедливая Россия»). Изначальная цель была простой: собрать нарушения, чтобы потом оспорить результаты выборов в суде. Это было сделано: по итогам обнаруженных фальсификаций в суды тремя кандидатами было подано около 350 исков. Их рассмотрение закончилось ожидаемым отказом. Но настоящим итогом масштабной работы стал «белый альбом»: так участники разоблачения называют 100-страничный альбом со скриншотами, где зафиксированы перемещающиеся по участкам фальсификаторы. Так удалось обнаружить 100 «карусельщиков», которые голосовали на разных УИК от двух до девяти раз. Всего фальсификаторы совершили 460 выходов на УИКи. Если считать, что в среднем «карусельщики» вбрасывали по четыре бюллетеня, получается, что «карусель» сгенерировала 1840 лишних голосов! Сколько стоит «карусель» По оценкам черных политтехнологов, с которыми поговорила «Новая», затраты на реализацию «карусели» на сотню человек могли составить до 7 миллионов рублей. 100 «карусельщиков», 20 бригадиров — это от одного до полутора миллионов рублей, заметил в разговоре с «Новой газетой» источник. За день работы бригадир мог получать от 15 до 20 тысяч рублей, а «карусельщик» — от 5 до 10 тысяч. Но главная статья расходов — подкуп участковых комиссий: по оценке источников «Новой», лояльность одной комиссии могла стоить от 200 до 300 тысяч рублей. В «карусели», которую удалось раскрыть в Кировском районе, фигурирует двадцать одна УИК. По замечанию экспертов, точную расценку назовет только исполнитель на каждом из уровней. «Карусель» иерархична: о том, сколько оставляет «карусельщикам» бригадир, а сколько забирает себе, знает только он сам. Протянуть ниточку от участка к участку помогли маршрутные листы. Но для того чтобы родился «белый альбом», не хватало главного элемента — видеозаписей. Их удалось получить в начале октября: после письменного запроса в Горизбирком команде предоставили видеозаписи с 260 из 272 участков. Чтобы обнаружить «карусельщиков», потребовалось отсмотреть 3000 часов видео. С чем это сравнить? Попробуйте 1500 раз посмотреть фильм «День выборов». Работа шла полтора месяца: с ноября до середины декабря. Чтобы отсмотреть все записи (некоторые не по одному разу), потребовалось 1700 человеко-часов. Если работать в одиночку, это больше десяти месяцев работы. Видео отсматривали двадцать два человека, из них шесть — активней прочих. А потом надо было еще изобрести способ отследить «карусельщиков». — Отработанной методики не было, мы сами придумали форматы, — рассказывает Афанасьева. Начали с поиска готовой технологии — обратились к разработчикам приложения FindFace, вспоминает она. Те только пожали плечами: низкое качество видео, распознать лица с помощью программы невозможно. Пришлось все делать вручную. Фотографии с инструктажей помогли найти фальсификаторов по цепочке — как только в кадре появлялся «карусельщик», группа отсматривала видео с соседних участков в том же временном интервале. — В ход пошла методология, которую используют следственные органы: работа с внешними характеристиками — телосложение, цвет волос, — рассказывает Афанасьева. — Несколько человек одно­временно просматривали видео и находили «карусельщиков». Их снимки мы вешали на стены. Брутал, Розовые Кеды и Синяя Рубашка Под конец кампании на ней было несколько десятков фотографий — все для того, чтобы запомнить людей в лицо и потом с легкостью узнавать их на видео. Еще один необходимый элемент интерьера — карта районов Петербурга с флажками нарушений: красными отмечали «карусельные» участки. Отыскивать «карусельщиков» на видео помогла внутренняя система кличек. Бородач, Брутал, Розовые Кеды и Синяя Рубашка, перечисляет некоторые из них Афанасьева. — Работа в штабе начиналась после часа, заканчивалась в районе девяти, — рассказывает Александр К., один из руководителей штаба. — Смотрим видео с одного участка по два часа, потом переключаешься на другой. Если находишь «карусельщика», вносишь в таблицу пометку — участок и кличку. Чтобы отсмотреть записи быстрее, видео ускоряли до пяти раз. Чтобы не скучать, превратили просмотр видео сначала в развлечение, а потом — в соревнование. — Вы бы видели, что вытворяют избиратели, — смеется Александр. — Бросаются бюллетенями, вываливаются из кабинок, приплясывают! Но самое главное — вычислить «карусельщиков», тут нужны особые способности. Новички даже проходили экзамен — точно описать внешность человека на видео. А потом за компьютер: кто найдет больше «карусельщиков». В лидерах мгновенно оказались парень-срочник, только отслуживший в военной разведке, и хрупкая тренер по фитнесу Надежда. Или «Маленькая Надежда», как ее называли в команде. Надя отлично помнит тот день, когда села за компьютер и нашла первого «карусельщика». Было долго и довольно скучно, зато сам штаб был атмосферным — фотографии на стенах делали его похожим на детективное агентство. А потом вдруг выяснилось, что Надежда — мастер по опознанию. Ничего трудного, объясняет она, просто нужно удерживать в голове сразу несколько десятков визуальных образов — лицо, одежда, походка. — Надо быть сосредоточенным, — рассказывает она. — Это утомляет — ладно бы «карусельщиков» было десять, а их было больше сотни! Я думала, что работы на две недели, а затянулось на месяцы. Надя говорит, что и сейчас многих «карусельщиков» узнала бы в лицо — настолько они примелькались за время проекта. — Мой фаворит — парень в красной кепке и дырявых джинсах, — описывает она «карусельщика» под кодовым именем «Бородач», который задорно улыбался каждый раз, когда отправлял бюллетени в урну. — Это ж надо: делать гадости с улыбкой на лице! А еще Надя рассказывает — те, кто отсматривал видео, пару раз нашли среди «карусельщиков» знакомых. Что логично: «карусельщики» и охотники на них почти одного возраста, редко кому больше сорока. — Парень из команды узнал на видео однокурсницу, — рассказывает Надя. — Нашел ее в соцсетях, написал ей сообщение, но она так ничего и не ответила. У Нади есть повод для гордости — по ее словам, когда команда принесла заявление с фототаблицами в полицию, посмотрев на объем работы, сотрудники поинтересовались: не рассматривает ли Маленькая Надежда работу в следственных органах? Надя искренне говорит, что рассматривает: «Пошла бы, конечно!» Только вот на работу ее почему-то так и не позвали. Да и полиция что-то не спешит расследовать нарушения. Надя не печалится, считает, что игра все равно стоила свеч. «Проблему-то выявили — маленькая Надежда всегда была, — обыгрывает она свое имя. — Что-то хрупенькое было! И сбылось. «Черный альбом» — Я получил материалы по «карусельщикам» в том виде, что его сейчас видите вы, — замечает член ТИК № 3 Даниил Любаров, говоря об объемном «белом альбоме» с «карусельщиками». Три помощника под его руководством искали на видео членов избирательных комиссий, которые подыгрывали «карусельщикам». — Меня интересовали не итоги голосования, а имена тех, кто выдавал «карусельщикам» бюллетени, — отмечает он. — Это были либо члены комиссий, которые действовали незаконно, либо, что еще хуже, — посторонние люди. И тогда надо понять, как их председатель допустил на участок. Найти «карусельщика». Узнать, когда он появлялся на участке. Найти на видео­записи, какой именно член комиссии выдавал «карусельщику» бюллетени. А потом – опознать. На последнем этапе Даниил лично связывался с теми, кто мог бы знать членов комиссии в лицо. Так удалось узнать имена десяти человек. Столько же помогли установить «Наблюдатели Петербурга за честные выборы». Еще пять нашли благодаря тому, что фотографии разошлись по социальным сетям. В августе в УМВД по Кировскому району поступило заявление о совершении правонарушения. Заявитель Виктория Климшина указывает, что члены 20 УИК в Кировском районе «выдавали гражданам бюллетени для голосования для предоставления им возможности проголосовать вместо избирателя и сделать это более одного раза». Все доказательства задокументированы. И мы уже знаем, благодаря кому. — Прошу провести проверку, опросить председателей, привлечь к ответственности, если выдавшие бюллетени являются членами комиссии, — рассказала «Новой» Виктория Климшина. — А если они не являются членами, но все равно выдают бюллетени, привлечь председателей. К заявлению прилагаются изображения 49 членов избирательных комиссий. Часть из них — 24 человека, опознаны другими участниками комиссии и названы по именам. Виктория Климшина просит провести проверку и привлечь виновных к ответственности по ст. 5.22 КоАП РФ — «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня». Что дальше? Разоблачители «карусели» требуют, чтобы ее участники больше не попали в избирательные комиссии. У наблюдателей есть свои черные списки — сейчас в них больше сотни фамилий, но никто не может гарантировать, что покинувшего одну комиссию человека не возьмут в другую. — Механизма, который мог бы предотвратить попадание этих людей в комиссии, сегодня нет, — замечает Даниил Любаров. — Черные списки составлены волонтерами — к ним комиссии прислушиваться не обязаны. «Пока не обязаны», — замечает глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. — Идея списков фальсификаторов может быть эффективна, — отмечает она. Фальсификаторы боятся публичности, а тем более если они — учителя и руководство школ. Но реализован такой сценарий может быть, только если активисты найдут каналы, чтобы эти списки транслировать. — Когда мы начали эту историю, все нам говорили: вы сумасшедшие, вы же не выиграете эти суды! — замечает Юлия Афанасьева. — Да, есть объективные обстоятельства – использование видео в качестве доказательств на суде не всегда представляется возможным. Но этот кейс чрезвычайно важен. Когда весной произошли изменения в законодательстве — ужесточилась ответственность для фальсификаторов, мы поняли — работали не зря. novayagazeta. *** Назначение Эллы Памфиловой новым главой Центризбиркома весной 2016 года широко обсуждалось как закат эры «волшебников», готовых рисовать на выборах любые проценты по указанию властей. Логика назначения Памфиловой была прозрачна: человек с репутацией должен прийти в ведомство, доверие к которому было уничтожено Чуровым, и накануне непростого избирательного цикла 2016–2018 года помочь это доверие восстановить. В какой-то момент казалось, что у властей и тех, кто хочет честных выборов, появился общий тактический интерес — по крайней мере, считать голоса честно, притом что в активе властей и без фальсификаций множество инструментов для победы — и контроль над СМИ, и админресурс, и изрядно отредактированное избирательное законодательство. В течение полутора лет мы продолжали надеяться на то, что Памфилова в рамках своих полномочий наведет в электоральной системе порядок. Перед очередным единым днем голосования нужно зафиксировать: этого не случилось. Выборы в России остаются «нечестными» в самом прямом и вульгарном смысле слова. На выборах в Госдуму осенью прошлого года было зафиксировано массовое переписывание протоколов (об этом «Новая» рассказала в расследованиях из подмосковных Мытищ, Смоленской области и Дагестана). В этом номере мы рассказываем про петербургские «карусели» — дедовский метод фальсификации, который был выявлен волонтерами по видеозаписям с участков (к слову, доступ к этим видеозаписям с подачи Центризбиркома гражданам России хотят теперь ограничить — и понятно, почему). Журналисты «Новой» в течение многих месяцев старались добиться от Центризбиркома и лично от Памфиловой реакции на предоставленные факты. По материалам, связанным с «Мытищи-гейт» и аналогичными нарушениями в других регионах, в ЦИК была создана рабочая группа. Вот только результаты ее «наработок» так и не были обнародованы — фактически вся деятельность группы была похоронена в переписке между ЦИК и Следственным комитетом. Лица, причастные к совершению уголовных преступлений на выборах в Мытищах, не привлечены к ответственности. Более того, ни на одном участке выборы не были отменены. Последнее уже прямо и без всяких оговорок находится в сфере ответственности ЦИК и лично Эллы Памфиловой. Но — «сделать ничего не удалось». Затем мы заблаговременно, задолго до нынешней публикации, передали Памфиловой «черный альбом» с досье на петербургских «карусельщиков». Снова получили обещания о том, что документы будут изучены, а меры приняты. Здесь в итоге дело не дошло даже до холостой «рабочей группы». В руководстве ЦИК, кажется, поняли, что сопротивление фальсификаторам бесполезно, и потому на неприятные факты, расходящиеся с картиной «выборов почти без нарушений», надежнее вообще не реагировать. Осенью 2017 года в регионах кремлевское начальство решает две электоральные задачи: во-первых, собирается социология под выборы президента, во-вторых, тестируется модель тихих и безальтернативных выборов, на которых должны победить заранее известные кандидаты без какой-либо имитации конкуренции. Обеспечить успех ближайшей кампании на местах — в частности, показать убедительную явку — при имеющихся вводных проще всего за счет фальсификаций. С учетом того, что Центризбирком никак не наказал тех, кто фальсифицировал выборы в прошлом году, у нынешних жуликов откровенно развязаны руки. Команда Памфиловой дает зеленый свет региональному начальству: в сентябре фальсифицируют все. Тем, кто придумал назначить честного руководителя ЦИК, пора понять, что этот ресурс на сегодня исчерпан — прикрываться именем Памфиловой, не меняя ничего по сути, больше не получится. А у самой Эллы Александровны сейчас есть еще возможность сделать, кажется, единственное, что в ее силах. Не обслуживать очередную порцию фальсификаций и уйти со своего поста, публично дистанцировавшись от жуликов и тех, кто препятствует расследованию их действий. novayagazeta.