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01.09.1950
в первом здании строительства (конторе 1-го строительного района) открывается первая школа (Ряховская Н.С.)
01.09.1950
создан отдельный строительный участок «ПП» Управления строительства
01.09.1951
открылась первая школа N 1 (97) по ул. Школьной, 18
01.09.1954
открылась школа в лагерном отделении N 6 ИТЛ "Полянский"
01.09.1955
открылась школа в пос. Тартат
01.09.1955
открылась начальная школа в пункте 6-го лагеря (школа N 101)
01.09.1955
открылась школа N 99 по ул. Школьной, 34
01.09.1960
открылась школа N 98 по ул. Ленина, 48 (директор Афанасьев Г.А.)
01.09.1960
открылась школа-интернат N 94
01.09.1961
открылась школа N 101 по ул. Комсомольской, 52
01.09.1964
открылась школа-интернат N 179
01.09.1965
организован городской театр кукол
01.09.1965
начались регулярные телепередачи из Красноярска через городской телетранслятор на 8 ТВ канале
01.09.1966
открылась школа N 182
01.09.1967
открытие школы в пос. Шивера
01.09.1971
открылась школа N 97 по ул. Восточной, 25
01.09.1975
принято решение об открытии Станции юных натуралистов в поселке Заозерном (в здании бывшей школы N 96)
01.09.1975
открылась школа N 102 по ул. Школьной, 46
01.09.1982
открылась детская художественная школа
01.09.1982
открыт памятник Зое Космодемьянской (ул. Октябрьская, школа № 91)
01.09.1983
открыта школа №100 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 18
01.09.1988
открыт филиал детской музыкальной школы в 3 микрорайоне
01.09.1991
открылась школа N 90
01.09.1991
школа N 91 обрела статус гимназии
01.09.1994
открылась школа N 106
01.09.1994
открылся детский диагностико-реабилитационный комплекс
01.09.2003
на всех официальных документах городской администрации – новая печать (с гербом Красноярского края)
по материалам библиотеки им.Горького
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