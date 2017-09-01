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Железногорск
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Friday, 01 September 2017
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Царица доказательств Печатать E-mail
Friday, 01 September 2017

ГЖКУ бросает в последнюю атаку науку и юриспруденцию.

Красноярские "Аргументы и факты" в четверг порадовали:

Image

Товарищ Вышинский умер бы от зависти. Или нет?
 
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История Железногорска
01.09.1950
в первом здании строительства (конторе 1-го строительного района) открывается первая школа (Ряховская Н.С.)

01.09.1950
создан отдельный строительный участок «ПП» Управления строительства

01.09.1951
открылась первая школа N 1 (97) по ул. Школьной, 18

01.09.1954
открылась школа в лагерном отделении N 6 ИТЛ "Полянский"

01.09.1955
открылась школа в пос. Тартат

01.09.1955
открылась начальная школа в пункте 6-го лагеря (школа N 101)

01.09.1955
открылась школа N 99 по ул. Школьной, 34

01.09.1960
открылась школа N 98 по ул. Ленина, 48 (директор Афанасьев Г.А.)

01.09.1960
открылась школа-интернат N 94

01.09.1961
открылась школа N 101 по ул. Комсомольской, 52

01.09.1964
открылась школа-интернат N 179

01.09.1965
организован городской театр кукол

01.09.1965
начались регулярные телепередачи из Красноярска через городской телетранслятор на 8 ТВ канале

01.09.1966
открылась школа N 182

01.09.1967
открытие школы в пос. Шивера

01.09.1971
открылась школа N 97 по ул. Восточной, 25

01.09.1975
принято решение об открытии Станции юных натуралистов в поселке Заозерном (в здании бывшей школы N 96)

01.09.1975
открылась школа N 102 по ул. Школьной, 46

01.09.1982
открылась детская художественная школа

01.09.1982
открыт памятник Зое Космодемьянской (ул. Октябрьская, школа № 91)

01.09.1983
открыта школа №100 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 18

01.09.1988
открыт филиал детской музыкальной школы в 3 микрорайоне

01.09.1991
открылась школа N 90

01.09.1991
школа N 91 обрела статус гимназии

01.09.1994
открылась школа N 106

01.09.1994
открылся детский диагностико-реабилитационный комплекс

01.09.2003
на всех официальных документах городской администрации – новая печать (с гербом Красноярского края)

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


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г Железногорск, Красноярский край
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