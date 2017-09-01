Пресловутой "Хруне" продолжает дико везти на скандалы. Космос и плохое предчувствие Если в Госдуме сидят депутаты с докторскими степенями, купленными в подземном переходе под Киевским вокзалом, — это достойно смеха, но не более того. Однако в ситуации, о которой пойдет речь ниже, уже не до шуток. Когда появилась информация о назначении якобы доктора экономических наук Алексея Варочко гендиректором Центра им. Хруничева, диссернетовцы полезли в РГБ и нашли там каталожную карточку на его имя, в которой значилась работа: «Сущность ипотеки, бюджета и инвестиций в подъеме экономики новой России: краткий научный доклад на соискание ученой степени гранд-доктор философии (Ph.D.). — М.: Брюссель, 2004. — 35 с.». Специалист по ипотеке во главе одного из ключевых космических предприятий? Пусть будет так. Докторская по экономике на 35 страницах? Забавно, но некоторые знаменитые диссертации по математике были еще короче. Однако тут примечательна организация, которая выдала эту «ученую степень» («Новая» писала про эти брюссельские степени «гранд-доктора философии»). Их присуждает так называемый «Всемирный информационно-распределенный университет» в Брюсселе (который, видимо, следует в пределах этой колонки переименовать в Нью-Васюки). Жертвами бельгийских проходимцев стали как минимум 50 российских чиновников, депутатов и частных лиц. Как мы это узнали? По неудачному для А.Г. Варочко и других клиентов этой фабрики стечению судеб, брюссельская лавочка, которая выдавала эти «ученые степени», слишком старалась имитировать деятельность настоящей ВАК, посылая авторефераты и полные тексты работ в РГБ. Видимо, по завету Петра Великого — «чтобы дурь каждого была видна». Что за контора этот «Всемирный информационно-распределенный университет» — было ясно еще около 10 лет назад. «Un moulin a diplomes» (мельница дипломов) — так его характеризует публикация от 31 января 2008 г. в бельгийской «Ла Либр». «Университет» (он же «Европейская академия информатизации») этот не имеет никаких признаков регистрации в качестве образовательного учреждения в Бельгии и присуждает несуществующие ученые степени. Заправлял тогда этой шарашкой некто Эдуард Евреинов. «Новая» писала о нем в №134 от 26 ноября 2012: «Основатели… указывают, что академия «была учреждена… указом Короля Бельгийцев Альберта II». На самом деле все проще. С помощью местного адвоката учредители академии получили для нее статус юридического лица в Бельгии. Для этого достаточно сочинить устав с благообразными целями… подать заявку в администрацию… и ждать публикации в официальном бюллетене Moniteur Belge. Всю страницу бюллетеня формально подписывает король. Европейской академии, как и другим ASBL (обществам без целей получения прибыли), прислали выписку за подписью советника министерства юстиции. Ее-то «академики» и представляют как специальный королевский указ». Мы решили проверить эту информацию — получение докторского фантика в очередной «Нью-Васюкинской межгалактической академии наук» человеком на этой должности казалось уж слишком странным — и направили запрос в центр им. Хруничева: «Соответствует ли действительности информация, что А.Г. Варочко получил ученую степень «Всемирного информационно-распределенного университета в Брюсселе»? Соответствует ли действительности информация, что у А.Г. Варочко нет никаких других ученых степеней? Находятся ли документы об ученой степени А.Г. Варочко в отделе кадров, других компетентных отделах Центра им. Хруничева? Получает ли А.Г. Варочко надбавку за ученую степень, другие материальные и нематериальные преимущества в связи с наличием у него ученой степени?» На этот запрос пришел ответ: «Ученая степень доктора экономических наук присуждена «АНО ВАКК» (29 января 2004 года), копия диплома находится в отделе по управлению персоналом предприятия; других ученых степеней А.Г. Варочко в настоящее время не имеет. Контракт не предусматривает надбавок и иных преимуществ за ученые степени». Итак, пресс-служба Центра им. Хруничева в своем официальном ответе подтвердила нам, что докторская их начальника имеет ту же цену, что обертка от докторской колбасы. Спасибо за честность, коллеги! «Всемирный информационно-распределенный университет», в котором выполнена «диссертационная» работа А.Г. Варочко, как и «АНО ВАКК» (не путать с ВАК), «присудившее» ему степень доктора наук, — это российские автономные некоммерческие организации, учрежденные в Москве в 2002 г. и ликвидированные в 2012 г. Обе организации зарегистрированы по одному и тому же адресу, трое учредителей обеих организаций — одни и те же физические лица. «АНО ВАКК» имеет такое же право присуждать ученые степени, как и «АНО Общество защиты животных». В Российской Федерации ученые степени присуждает государство в лице ВАК. Та же ВАК признает некоторые ученые степени, полученные в других государствах, и выпускает об этом соответствующий официальный документ. Как и почему бдительные кадровики режимного предприятия приняли филькину грамоту частной лавочки, остается загадкой. Управленческая квалификация человека, готового приобрести такую фальшивую «ученую степень», говорит сама за себя. Назначение выдающегося ученого руководителем Хруничевского центра, вероятно, усилит Тихоокеанскую подводную группу искусственных спутников Земли. novayagazeta. *** Присвоить и лишить Почти одновременно пришли две новости о переменах в системе аттестации научных кадров. И обе горячо обсуждаемые новации - о том, как получить ученую степень, минуя ВАК, и за что ее можно лишиться - рождены в стенах Министерства образования и науки. Защитить диссертацию и обрести ученую степень, минуя ВАК, теперь можно не только в Москве или Петербурге, но и еще в восьми российских городах, где есть вузы и НИИ с подобающей репутацией и возможностями. Правительство РФ по представлению минобрнауки утвердило перечень из 19 вузов и четырех научных организаций, которым предоставляется расширенная автономия в вопросах присуждения ученых степеней кандидата и доктора наук. В документе, который уже опубликован на официальном сайте правительства, эта география отразилась достаточно широко: помимо двух столиц в список избранных вошли Белгород, Дубна, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Томск. Ранее, в соответствии с федеральным законом от 23 мая 2016 года N148-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике", правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия были наделены МГУ имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Весной нынешнего года по предложению минобрнауки рамки эксперимента были расширены. В мае премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому научные центры и высшие учебные заведения России могут в заявительном порядке претендовать на автономные права в вопросах аттестации научных и научно-педагогических кадров. Разумеется, не все, а только те, что соответствуют определенным критериям. Первый и главный для всех - "не более 1 процента отмены вышестоящим органом решений диссертационных советов за последние три года". Для вузов - выделение не менее 1 миллиона рублей на научные исследования в расчете на одного сотрудника, а еще - как минимум 20 процентов магистрантов и аспирантов от общего числа обучающихся. Для научных организаций применяются также критерии, касающиеся количества научных публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, и объема затрат на научные исследования и разработки. В этом году заявки от вузов и НИИ принимались с 22 мая по 22 июня. Сколько их поступило всего, не сообщается, но эксперты в недрах минобрнауки на первый раз сочли достойными удовлетворения только 23. Причем, от научных центров всего четыре: Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне и три академических НИИ, включая питерский Физтех имени Иоффе. А среди вузов отбор прошли три федеральных университета (Приволжский, Уральский, Южный), 11 национальных исследовательских университетов и четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты. Уже с 1 сентября 2017 года диссертационные советы, созданные в этих высших учебных заведениях и научных центрах, смогут самостоятельно, минуя Высшую аттестационную комиссию, присуждать ученые степени. Практически одновременно с этим решением, минобрнауки вынесло на общественное обсуждение новую процедуру лишения ученой степени за плагиат в диссертации. Вопрос об этом горячо обсуждается не первый год, в том числе сообществом "Диссернет". До сих пор в положении о присуждении ученых степеней говорилось, что чужие данные и результаты исследований нельзя использовать без ссылок. Однако никаких конкретных санкций за такое "неправомерное заимствование" установлено не было. А сейчас предлагается прямо написать, что такое нарушение является основанием для лишения ученой степени. Но при этом предлагается исключение: если суд установит, что плагиат в диссертации не нарушает чьих-то авторских права, такую работу могут "амнистировать" - вместе с автором. rg. *** По нашему мнению, реальной причиной введения сомнительной инновации является то, что Минобрнауки не смогло и не захотело справляться с волной диссертационного плагиата, а спрос со стороны всякого рода хороших людей на учёные звания не ослабевает. Эпопея с диссертацией министра культуры Мединского, опять же, показал плохой пример того, как Минобрнауки справляется с такого сорта проблемами. Вот, от греха подальше, чтобы овцы не протестовали во время пищевого процесса, волков решили перевести на кормление заранее подготовленными котлетами из баранины. Если нет диссертации - то нет и пищи для злопыхателей из Диссернета и прочих друзей господина Пархоменко. Только и всего. apn.ru.