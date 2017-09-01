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Железногорск
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Расширенный квартет Печатать E-mail
Thursday, 31 August 2017

Прошлогодний август в ЗАТО тоже был абсолютно бестолковым.

РАСШИРЕННЫЙ КВАРТЕТ

Унылый август 2016-го не смог развеять даже грядущий отъезд г-на Чебурашкина на Родину. Вот он и не уехал...

В праздничном шествии на День города принял участие 991 человек. Что за цифра такая, ума не приложу.

Круглый стол «Будущее Горно-химического комбината» проходит в краевом центре.

ГЖКУ бьёт тревогу: около 575 млн рублей составляют долги железных горцев по квартплате. Две семьи накопили по семьсот тысяч, двенадцать — по шестьсот.

Космонавт Владимир Коваленков гостит в Железногорске.

«Эффект от внедрения проектов по повышению компетенции местных органов власти мы сможем наблюдать в течение 3-4 лет».

Оригинальное решение проблемы мусора: просроченные товары из «Командора» едят бомжики.

В коворкинге «Кашалот» начат ремонт.

В Центре занятости населения зарегистрированы 515 человек. Работодателями за полгода заявлено 2.047 вакансий только по рабочим специальностям.

«Прирост детей пошёл», - уверяет Валерий Головкин.

В/ч 3377 отметила день рождения большим концертом.

Губернатор Толоконский пообещал восстановить погоревший Музейно-выставочный центр уже в 2017 году.

ГУССТ-9 к профессиональному празднику рапортует: «На объекте «ИСС» работают более 140 строителей. Через месяц общее количество задействованных сил планируется увеличить в два раза».

Гидравлические испытания выявили по ЗАТО аж 79 порывов.

Перед первым зданием заводоуправления ГХК установлена комическая атомная бомбочка в поддержку шоу «Реальный атом».

«Три упакованные в полиэтилен колокола ждут на улице, когда их поднимут на звонницу собора Михаила Архангела». Старые поизносились, оказывается.

Депутат Госдумы Пётр Пимашков сообщает железным горцам с голубого экрана: «Здесь замечательный воздух, лучшее медицинское обслуживание!»

Третье уже кашпо с цветами украдено за лето с площади Королёва.

Собственником «дома Шамро» является фирма «Сибстрой» с директором Сергеем Сергеевым. Вы удивлены? Я — нет.

В частности по этой причине забора вокруг заброшенного недостроя нет, и он не появится даже за год, несмотря на все заверения чиновников. Не по зубам им катаргинские кадры. Хоть у Проскурнина со Свиридовым спросите.

На 189 маршруте вводятся дополнительные остановки: первое КПП, Терентьево и перекрёсток в Берёзовке.

Шестеро сотрудников АО «ИСС» набрались ума-разума во Франции и рекомендованы для назначений на руководящие должности.

Жители Курчатова-48 жалуются на шум кондиционера Сбербанка.

Величина очередного перерасчёта пенсий составит в ЗАТО 188 рублей в среднем и 222 — по максимуму.

К слову: 29,6 тысячи пенсионеров насчитывается в бывшем Красноярске-26.

МП «ПАТП» в суде хочет отыграть взад наказание по чудесной статье «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения, либо не имеющего права управления транспортным средством».

Богослужением в часовне Иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» начало УФПС-10 отмечать 30-летие.

В краевом УФАС составляют административный протокол на начальницу управления коммуникационного менеджмента «звёздной фирмы».

Первый замглавы администрации ЗАТО Сергей Проскурнин заверяет: территории промпарка и РМЗ ГХК до конца года получат статус ТОСЭР*. И что-то там ещё про «калабарацию» лопочет. «Чтобы это был большой крупный, красноярско-железногорский кластер».

Напротив Ленина-57 под грузовиком провалился асфальт.

Атомный мюзикл «Фантазеры ХХI века» добрался, наконец, до Нашгорода.

Нина Авдеева из Регионального фонда капремонтов объясняет жителям Свердлова-18: «У нас было непреодолимое желание разорвать договор с подрядчиком. Но тогда мы должны объявить конкурс, чтобы пришла другая организация».

Женщина 1933 года рождения насмерть сбита вечером на ул. Кирова. Водитель скрылся.

Перепись показала: в ЗАТО работают 20 фермерских хозяйств, 23 индивидуальных предпринимателя по сельскому хозяйству, 66 садоводческих объединений, 1.378 личных подсобных хозяйств и проч.

Гр. Анищенко А.С. требует в суде компенсации от милиполиции за содержание в ИВС. Не понравилось, видимо.

На пляже установлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Сортировку организовали на свалке.

Михаил Симонов, «Информ-Экспресс»: «Несмотря на политику импортозамещения, жизнь продолжает дорожать».

СУ ФПС №2 опять демонстрирует детишкам свою технику. И кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вадима Медведева. Как же без него?

80 работников АО «Буреягэсстрой» не вышли на работу, ссылаясь на 4-месячный долг по зарплате.

Бывшая «Автошкола ДОСААФ» выиграла арбитражный суд и собирается возобновить работу.

В 2015 году в ЗАТО было введено в строй 27,5 тысячи кв.м. жилья. В текущем ожидается около 16 тысяч. «По известным причинам».

Свердлова-18 снова затопило.

Чудесная реклама путинской стабильность на «Канале 12»: «Не пропустите сравнительную таблицу цен на крупы!»

Аварию на электросетях город устранял почти два часа.

Примерно пятьсот человек ждут зарплату в «Бурее». Сорок заявлений уже отправлено в суд.

Почётный гражданин ЗАТО Виктор Соколов, как выясняется — большой патриот. «Самая умная, самая красивая нация — русские!», - настаивает он.

Между прочим, сбор подписей чиновников депутатами в защиту отечественных паралимпийцев организован в ТКЗ под лёгкую закусочку.

Там же поздравляет победителей конкурса «Двор, в котором я живу» депутат Пимашков.

День рождения сибирской космонавтики отметили на АО «ИСС».

Александр Ломакин переназначен главврачом КБ-51. За стресс и месяцы ожидания ответит Игорь Томилов.

На элковском пляже работники спасательной станции поймали фронтозу - эндемичную рыбу, которая водится только в озере Танганьика в Африке.

Двенадцать «резидентов» уже в сентябре зайдут в первый корпус промпарка, говорят в Сером доме. А работа начнётся в декабре.

«Атом-охрана» отметила первое десятилетие. Почётные грамоты, то-сё...

Замглавы администрации Юрий Латушкин утверждает, что кредиторка МП «Гортеплоэнерго» снова превышает миллиард. Только за 2012 и 2014 год край задерживает 193 «лимона».

«В нескольких краноярских изданиях, - сетует 1line.info, - появилась информация об уничтожении в Железногорске 1 650 кг свиного сала, зараженного африканской чумой. Однако затем эту информацию опровергли в Управлении Россельхознадзора».

Красноярский край и Курская область по-прежнему не одно и то же, эх...

Бывшая СЭС решила не наказывать 95 школу за неисполнение предписания от января 2015 года о замене окон, т.к. «денег нет, держитесь там».

Акции АО «ИСС» переданы ГК «Роскосмос».

Ещё одна сенсация от Виктора Толоконского: на девятке построят жилой комплекс. В течение десяти лет.

В ЛОЛ «Горный» прошла типа «зарница». Детишкам предлагали изобразить танк, в частности.

Сотрудник департамента по связям с регионами ГК «Роскосмос» Ренат Карчаа пообещал на пресс-конференции, что на АО «ИСС» будет пересмотрена политика взаимодействия со СМИ.

Депутат Сергейкин получил общественную нагрузку. Ему велено рулить интернет-проектом «Открытая власть» госкорпорации «Росатом». Партиципаторный бюджет и прочая бредятина.

По случаю Дня строителя ГУССТ-9 организовало автоквест.

Неожиданная пичалька от Ю.Латушкина: «В год надо капитально ремонтировать не менее 15 км дорог, а мы ремонтируем от силы пять».

ООО «УЖТ» планирует до конца сезона «для поддержания режима безопасного движения составов» заменить 6.000 шпал.

На диспансерном учёте в ЗАТО состоят 536 ВИЧ-положительных лиц. В том числе — два ребёнка.

Директор МП «КБУ» Николай Пасечкин рассуждает про зарплаты на предприятии: «Слишком глубоко я не стал бы погружаться в эту тему, а то так разбалуешь всех — сильно глубоко погружаться в эту тему».

Он же о проблемах импортозамещения. Если на закупку семян муниципалы годом ранее затратили 600 тысяч рублей, то теперь уже более миллиона. Заграничные цветочки потому что.

Более сорока работников ГХК приняли участие в сборе двух десятков нуждающихся ребятишек в школу.

В КБ-51 поступили пять тысяч доз вакцины против гриппа.

«В следующем году фестиваль бардовской песни «Романтика Железногорска» ожидает модернизация и он пройдет в совершенно новом формате».

С начала года в бывшем Соцгороде поставлено 48 новых диагнозов по СПИДу, плюс 14 больных прибыли к нам из-за пределов ЗАТО.

Эксперты не установили причину промокания стен в спортзале 103 школы.

Из 21.762 садоводческих хозяйств ЗАТО заброшенными являются 3.423 штуки.

МП «ГЖКУ» напоминает: оплата за тепло в Нашгороде будет производиться в прежнем, круглогодичном варианте.

Поразительный судебный процесс «А.И.Граванов против Е.А.Подсохина» идёт в городском суде.

«Губернатор встретился с руководителем Федерального медико-биологического агентства по вопросам, касающимся деятельности ФГБУЗ "КБ № 51". В больнице требуется провести капитальный ремонт, установить дополнительное высокотехнологичное оборудование, чтобы жители города могли получать медицинскую помощь на самом высоком уровне».

Бывшее «Алпи», похоже, потихонечку сливает канализационные стоки в Кантат.

Арбитраж велел МП «Гортеплоэнерго» отдать 446 миллионов прямого долга и 179 миллионов неустойки бывшему «КРЭКу».

В воспитательницу д/с «Алые паруса» из соседнего дома кто-то пальнул из пневматического ружья.

Точку общепита ИП Старовойтовой проверили по жалобе гражданина насчёт червяков в пицце. Нарушения санитарного законодательства подтвердились.

Одиннадцать детей пострадали в ДТП на дорогах Нашгорода с начала года.

ПРЭХ ГХК сумело взыскать только 600 тысяч долга по квартплате из трёх миллионов.

«Совет депутатов одобрил кандидатуру Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЗАТО Железногорск. Им стал директор региональной общественной организации «Ассоциация развития гражданского общества» Андрей Горбунов».

На Саянской ожидается перенос колючей проволоки.

Больше тысячи алиментщиков насчитывается в бывшем Соцгороде.

И тысяче же аборигенов ограничила выезд за границу Служба судебных приставов в 2016 году.

Красноярская фирма освоит 36 млн рублей на новом кладбище. «Я очень рад, что это «ДорРемСтрой», - признаётся начальник УКСа Сергей Свиридов».

На ГХК приехала венгерская делегация.

Жители дома №9 по улице Королёва отказались платить за ремонт двора.

Группа депутатов угрожает увеличить расстояние от магазинов и павильонов с алкоголем до детсадов, школ и медицинских учреждений до ста метров. С трёх раз угадайте результат)))

Три боррелиоза и один клещевой энцефалит зафиксированы в ЗАТО с начала сезона.

«Когда справят новоселье молодые решетневцы?», – задалось вопросом бюджетное издание. И само же ответило: «Здание обещают сдать ровно через год».

На педагогическом совещании говорят о создании агломеризационного кластера. Ей-богу.

Двадцать человек пострадали за месяц от укусов животных. В том числе четверо детей.

В Подгорном существенно подорожало тепло. Сергей Пешков поясняет населению: всё законно.

Здание 176 школы по-прежнему будет пустовать в новом учебном году. Никакой Мариинской гимназии снова не будет.

Зато бывшее НПО ПМ подарит ПКиО им. Кирова скамейку. Жить определённо становится лучше, жить становится веселей.

За миллион рублей с копейками чинит колонны на входе в парк фирма «Луч-прибор».

Один ребёнок и один взрослый пожаловались в августе на внеплановое знакомство со словом «педикулёз».

Губернатор заверяет, что у проекта скоростной электрички между Красноярском и Железногорском врагов нет. И Горно-химический комбинат, и ГК «Росатом» согласны передать дорогу по назначению.

Продолжение следует.

 

* «Тащим всё. Всех сюда завозим». Чистый трибун!

 
 
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История Железногорска
01.09.1950
в первом здании строительства (конторе 1-го строительного района) открывается первая школа (Ряховская Н.С.)

01.09.1950
создан отдельный строительный участок «ПП» Управления строительства

01.09.1951
открылась первая школа N 1 (97) по ул. Школьной, 18

01.09.1954
открылась школа в лагерном отделении N 6 ИТЛ "Полянский"

01.09.1955
открылась школа в пос. Тартат

01.09.1955
открылась начальная школа в пункте 6-го лагеря (школа N 101)

01.09.1955
открылась школа N 99 по ул. Школьной, 34

01.09.1960
открылась школа N 98 по ул. Ленина, 48 (директор Афанасьев Г.А.)

01.09.1960
открылась школа-интернат N 94

01.09.1961
открылась школа N 101 по ул. Комсомольской, 52

01.09.1964
открылась школа-интернат N 179

01.09.1965
организован городской театр кукол

01.09.1965
начались регулярные телепередачи из Красноярска через городской телетранслятор на 8 ТВ канале

01.09.1966
открылась школа N 182

01.09.1967
открытие школы в пос. Шивера

01.09.1971
открылась школа N 97 по ул. Восточной, 25

01.09.1975
принято решение об открытии Станции юных натуралистов в поселке Заозерном (в здании бывшей школы N 96)

01.09.1975
открылась школа N 102 по ул. Школьной, 46

01.09.1982
открылась детская художественная школа

01.09.1982
открыт памятник Зое Космодемьянской (ул. Октябрьская, школа № 91)

01.09.1983
открыта школа №100 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 18

01.09.1988
открыт филиал детской музыкальной школы в 3 микрорайоне

01.09.1991
открылась школа N 90

01.09.1991
школа N 91 обрела статус гимназии

01.09.1994
открылась школа N 106

01.09.1994
открылся детский диагностико-реабилитационный комплекс

01.09.2003
на всех официальных документах городской администрации – новая печать (с гербом Красноярского края)

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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