Туристы продолжают голосовать рублём. это факт. «Ничего не поменялось, кроме цен» Об опасностях отдыха в Крыму украинцам рассказывают настойчиво. СМИ говорят о задержаниях «диверсантов», о гонениях на проживающих в Крыму патриотов Украины. Наконец, нравственный аспект: можно ли отдыхать на оккупированной территории? «От меня к гражданам Украины это просьба личная — воздержаться от посещения Крыма в связи с многочисленными провокациями, которые совершаются против граждан страны», — с таким обращением в августе 2016 года выступил президент Украины Петр Порошенко. Эффект есть: турпоток из Украины в Крым существенно снизился. Если до референдума на полуостров ежегодно приезжало около 5 млн украинцев, то сейчас — от 400 до 500 тысяч. Этим летом крымские власти сообщили о прибытии на полуостров 260 тысяч отдыхающих с Украины. В Киеве назвали другую цифру: 100 тысяч туристов. Корреспондент «Новой» неделю катался по Крыму в поисках украинских туристов и все-таки выяснил, почему они отдыхают именно здесь. За все лето — 8 человек Отличить украинского туриста от российского на слух невозможно. Чтобы понять это, потребовалось два дня. На пляже, в кафе, на рынке вслушиваюсь в разговоры: вдруг хтось размовляе на мове? Но не слышно даже суржика. На третий день поисков — удача: у соседнего подъезда паркуется мужчина на ЗАЗе с полтавскими номерами. Услышав вопросы, он округляет глаза: «Мне какое дело до запретов? У меня здесь брат живет». И прощается. Отчаявшись найти украинских туристов «в поле», звоню знакомым отельерам. — У нас за все лето 8 украинцев остановилось, — рассказывает владелец гостиницы «Фортнокс» в Феодосии Константин Огнев-Черный. — А россиян, например, 280 было. В этом году многие с Украины не хотят ехать, потому что ужесточился досмотр на границе с украинской стороны: людей обыскивают, многие сутками ждут очереди, чтобы въехать в Крым. Донецкие тоже не едут: они распробовали Анапу — там и дешевле, и лучше, говорят. И опять же нет риска простоять трое суток в очереди на паромной переправе. Знакомый, работающий в элитном отеле Respect Hall в Кореизе, еще более категоричен: «Нет украинского туриста в Крыму. Есть владельцы квартир, которые приезжают сюда с материка проверить свое имущество». Найти украинского туриста в других отелях, включая совсем недорогие хостелы, также не удается. «В этом году с Украиной еще хуже, чем в прошлом», — говорят хозяева. Однако украинку, приехавшую в Крым на отдых, все же встречаю. Причем в неожиданном месте — на севастопольском автовокзале. Пышнотелая женщина лет пятидесяти в зеленом платье и соломенной шляпе. «Мне до Черновцов, — говорит она, протягивая кассиру синий паспорт с золотым тризубом». Беру билет на черновицкий автобус до села Песчаное. Мы оказываемся соседями. Светлана Николаевна работает воспитателем в частном детском саду. — Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы ездить в Крым. Во-первых, мы с родителями здесь отдыхали в советские времена, и после распада СССР я приезжала сюда каждый год. Во-вторых, Украина с Россией, как ни крути, не может окончательно поссориться: веками вместе жили, и один 2014 год принципиально ничего не меняет. — Но посмотрите, — говорю, — Крым ушел, Донбасс уходит. Разве это не принципиальные изменения? — А какая разница мне в Черновцах? — спокойно возражает Светлана Николаевна. — Простые люди живут своей жизнью. Работа — дом. Для меня мало что изменилось. И для моих знакомых тоже. К нам война не приходила. К власти в Киеве Светлана Николаевна относится равнодушно. — Когда Янукович был, говорили: «Вот он за Россию!» А где он за Россию был? В Европейский союз стремился. И Порошенко стремится, только темпы другие. Мне, если честно, все равно: с Россией, без России. Я 20 лет в одном доме живу, соседи почти не меняются, друзья тоже. Я точно знаю, что свою жизнь проживу среди этих людей, а уж где мы будем — в Европе или в пророссийской стране — все равно. За границей Светлана Николаевна бывала дважды: в Праге и на Крите. — Мне в Греции не очень понравилось. Море Средиземное такое же, что и Черное. Разве чуть светлей. Но не покидает ощущение, что ты не дома. Иногда даже кажется, что вилку или нож неправильно держишь, и что сейчас это заметят и будут качать головами, мол, как так? Здесь, в Крыму, такие мысли не приходят. По сравнению с украинским периодом, говорит женщина, в Крыму стало дороже. Не улучшилось при этом ничего. Но на следующий год она все равно намерена повторить традиционный маршрут, по которому катается уже шестой год: Ялта — Симеиз — Севастополь. «Или, — говорит, — в Евпаторию загляну. Не была там, кажется, с 90-х». К родственникам Через несколько дней ялтинский отельер перезванивает сам: «Приехал парень с Украины. Будет два дня — не хочешь поговорить?» Парень к разговору не готов. С трудом удается уговорить его побеседовать хотя бы анонимно. Все, что он разрешает о себе рассказать, — 25 лет, программист, из Николаева. В Крым приехал на неделю к родственникам, но они живут в Симферополе, а «приехать на курорт и не побывать на море — это грех». — Через границу проехать действительно трудно, — рассказывает программист. — Не сутками, конечно, ждать, но два с половиной часа я под Армянском простоял. Причем ваши (российские пограничники. — И.Ж.) еще хуже обыскивают, чем наши. Каждый карман в сумке осмотрели. У нас металлоискателями поводят — и гуляй. Гость из Николаева рассказывает, что приезжает в Крым второй раз после перехода полуострова в состав России. — Сам я Евромайдан нормально принял. Вообще не знаю молодежь, особенно из IT-сферы, которая хотела бы жить с Россией. У вас ФСБ даже на Дурова (создателя «ВКонтакте» и Telegram. — И.Ж.) наехала. Значит, люди поменьше вообще не защищены. А моя тетка в Симферополе — она женщина хорошая, но ей фруктами на рынке торговать безопасно что при России, что при Украине. Она в детстве много со мной возилась, вот в знак благодарности я к ней и езжу. А так бы не поехал — нечего делать в Крыму. — В Одессе лучше? — Там не так красиво и людей много. Я по загранице езжу: Барселона, Сицилия… На вопрос о том, безопасно ли украинцам отдыхать в Крыму, молодой человек отвечает с иронией: «Да черт знает. Приехал вот в отель, и тут же вы с диктофоном. Это как?» Среди украинских туристов, посетивших Крым в 2017 году, удалось найти и ВИПов: бывшего депутата Одесского облсовета Алексея Албу и бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, который сейчас возглавляет Всеукраинскую ассоциацию трудоспособных инвалидов. Албу на вопросы об отдыхе в Крыму не ответил, а с Журавко удалось поговорить по скайпу. — Запреты Киева? — переспрашивает он. — Да мне на них плевать. У меня коренные разногласия с действующей властью. Я Крым не считаю оккупированной территорией. Журавко пробыл в Крыму 28 дней — в Кореизе, Ялте, Алуште, Севастополе. Основными изменениями, по сравнению с украинским периодом, считает мегапроекты: Керченский мост, строительство нового терминала аэропорта «Симферополь», трассы «Таврида». — Украинскому туристу в Крыму безопасно, — говорит он. — Если, конечно, не размахивать флагами и не кричать, что Крым — это Украина. Наталья Стамбульникова, ассоциация малых отелей Крыма: — На мой взгляд, цифра в 260 000 человек, которую приводят крымские власти, это реальная цифра приехавших с Украины. Но из них 100 000 приезжают на работу, а 20% от остатка — к родственникам. Четкой методики подсчета именно туристов нет. Поэтому в качестве них зачастую называются все приехавшие с Украины. Могу сказать, что по сравнению с 2014 и 2015 годами наблюдается рост числа украинских туристов, и пока перспектива именно такая — их будет больше. Хотя Крым постоянно дорожает и становится для украинцев все менее доступным курортом. novayagazeta. *** Глава Национальной резервной корпорации Александр Лебедев, длительное время инвестирующий в инфраструктуру Алушты, ранее написал письма к депутатам Алушты и руководству Крыма. В них он пожаловался, что ставка арендной платы на землю для бизнеса в городе с 2017 года поднята с 3 до 6%, а нормативная стоимость квадратного метра выросла с 1,1 до 6,3 тыс. рублей. Таким образом, по словам бизнесмена, арендная плата за его аквапарк и отель на набережной города увеличилась с 3,5 до 44 млн рублей в год, то есть почти в 13 раз. Речь идет о спа-отеле «Море», построенном в Алуште в конце 2000-х. Всего же у Лебедева в Крыму 27 отелей, вилл и таунхаусов. Лебедев жалуется, что размер арендной платы к концу года составит 46 млн рублей, тогда как выручка предприятия в конце сентября составит 30 млн рублей. Предприниматель сравнил радикальное увеличение арендной ставки «с планом рейдерского захвата», потому что, если ситуация с арендными ставками не улучшится, ему придется закрыть аквапарк и гостиницы из-за нерентабельности. Аксенов пообещал исправить эту «нездоровую» ситуацию в ручном режиме и провести кадровые чистки. «Вице-премьер (крымского правительства) Королев завтра приезжает из Москвы из командировки, привозит план действий по Алуште. Там будет внесено изменение в решение сессии, сами депутаты с этим согласны, это абсолютная глупость. В 13 раз у него (Лебедева) выросла сумма аренды», – заявил глава крымской республики. «Приведем все в соответствие, это обыкновенное хамство. Я заинтересован в сохранении инвестиционного потенциала. А местным советам советую внимательно смотреть, какие расчеты им предлагают, и оценивать, смогли бы они на месте этого бизнесмена выйти из такой ситуации», – заключил Аксенов. «Ситуация действительно вопиющая. Ставка арендной платы в 6% примерно втрое превышает уровень ближайшего к Крыму курортного региона Краснодарский край», – отмечает директор по развитию УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский. Для сравнения: в Краснодарском крае ставки аренды земли колеблются от 1,5% до 2,5% от кадастровой стоимости против 6% в Алуште. «К тому же кадастровая оценка часто бывает завышенной, и ее необходимо пересчитывать и утверждать через суд, что также выливается в рост затрат предпринимателей», – говорит Кирилл Яковенко из «Алор Брокер». Интересно, что стоимость аренды растет на полуострове неравномерно. И эксперты уверены, что налицо злоупотребления отдельных муниципалитетов. «Муниципальным чиновникам развязали руки, разрешив в этом году изменить ставки арендной платы по своему усмотрению. Однако планировалось, что это в целом снизит стоимость аренды на полуострове, привлечет новых инвесторов, а ставки пойдут вверх только в отдельных муниципалитетах. Но вышло наоборот. Некоторые муниципалитеты взвинтили ставки, параллельно росла и кадастровая стоимость сдаваемой в аренду земли. Как итог в ряде муниципалитетов арендные платежи для отдельных объектов туристической инфраструктуры выросли в 30 и более раз», – объясняет ситуацию Звенигородский. Конечно, вряд ли местные чиновники хотели «отжать» бизнес у отельеров. Просто потому, что при таких ставках найти нового собственника было бы невозможно. Скорее всего, в стремлении показать высокие результаты руководство Алушты хотело заработать на аренде в 6,5 раза больше, считает Звенигородский. Кроме того, причина роста ставок аренды может заключаться в смычке местных муниципальных властей с различными бизнес-структурами, которые таким образом борются с конкурентами, не исключает Яковенко. Зачем вообще нужно было давать на откуп местным чиновникам арендные ставки? Логика в этом есть. Дело в том, что большинство договоров аренды земель под крымские гостиницы, санатории и дома отдыха заключено задолго до воссоединения региона с Россией. Сами эти договоры перезаключены в соответствии с российским законодательством, но условия аренды сохранились. «А условия там, прямо скажем, крайне невыгодные для государства, поскольку по ним за пользование землей отельеры платят по ценам 1990-х и 2000-х годов, а срок действия таких договоров составляет до 50 лет. Так как перезаключить действующие договоры с арендаторами в одностороннем порядке невозможно, муниципалитетам был необходим законодательно закрепленный механизм повышения стоимости аренды. Однако в своем стремлении «раскулачить» отельеров некоторые муниципальные чиновники явно заигрались», – говорит Звенигородский. Если ситуацию быстро не исправить, то последствия для туристического сектора Крыма могут оказаться печальными. «Высокие затраты на землю и, главное, ожидание еще большего ужесточения регулирования и приводят к тому, что цены в крымских гостиницах растут на 10–15% в год», – говорит Яковенко. Если к новому туристическому сезону ситуация с арендой не изменится, то отдых в Крыму может стать существенно дороже. В этом году, в том числе из-за демпинга турецкого турбизнеса, в Крыму и так наблюдается снижение турпотока. А ситуация с арендными ставками может привести к потере до половины турпотока и уходу инвесторов, уверен Звенигородский. «В следующем году взимать аренду будет уже просто не с кого», – говорит он. В Ассоциации туроператоров России констатируют снижение туристического потока на полуостров в этом году на 15–20%. За семь месяцев этого года в Крыму отдохнуло 2,9 млн туристов, тогда как в прошлом году – более 3 млн. В итоге вместо 5,6 млн туристов, которые отдохнули в Крыму в 2016 году, в этом году полуостров недосчитается 0,8–1,1 млн туристов. Кроме турецкого фактора, в числе причин снижения турпотока называют погоду (позднее и короткое лето), более дорогие авиабилеты и номера в гостиницах, чем в прошлом году, и, конечно, все еще далекие от совершенства инфраструктуру и общественный транспорт. vz.ru. *** Летний сезон оказался «не хуже предыдущего» - такое мнение озвучила на пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Лидеры сезона не преподнесли неожиданностей: на первом месте по количеству туристов оказалась Турция, на долю которой придётся не менее 2 млн российских туристов. Отечественные курорты из-за эпидемии Коксаки в Турции не выиграли буквально ни одного туриста – из тех, кто хотел перебронировать Турцию на другие направления в связи с «эпидемией», на российские курорты не перешел практически ни один турист. «Первая пятерка лидеров не отличается от тех, что мы видели, подводя промежуточные итоги: это в первую очередь Турция, за ней следуют Греция, Кипр, Болгария и Испания. В России лидируют Краснодарский край и Крым», - сообщила Майя Ломидзе. При этом Турция остается безусловным лидером, по оценкам туроператоров страну посетят минимум 2 млн россиян, а оценки турецкой стороны даже более оптимистичны - они до конца года ожидают 4 млн, хотя туроператорское сообщество скептически относится к таким прогнозам. tourprom.ru.