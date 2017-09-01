|Детская неожиданность
|Thursday, 31 August 2017
|
Воспитанные люди не читают, что на стенах написано. И зря.
Торговый комплекс "Тель", тыльная сторона. Презент дэй, что называется:
Включаем приближение, и - сюрприз! сюрприз!
|След. >
|
Уран-Батор
|Главная Публикации Удивительное рядом Детская неожиданность
|
Friday, 01 September 2017
|
|
|
|
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами