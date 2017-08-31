|Новости "Вечернего Вавилона"
|Wednesday, 30 August 2017
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Нахальный "Заколючинск" решил попробоваться в видосах.
ВЕЧЕРНИЙ ВАВИЛОНЪ
Как подобает крупному культурному и интеллектуальному центру, Нашгород обрастает потихоньку собственной эстетикой и мифологией.
Двадцать первого числа «Уран-Батор» позволил себе кратенькую рецензию музыкально-грамматического произведения, созданного молодыми заколючинскими мамашками в краткие минуты перекура между обстирываеним мелких спиногрызов и кормлением крупных. Идея пошла в массы, оказывается. Интернет-проект «Заколючинск», недавно обозревавший встречу председателя краевого избиркома с таинственным местным активизмом, вдохновился удачей и пошёл дальше, выше, ширше и вглубь, сочинив первое своё, насколько я понимаю, видео в жанре «Обзор событий».
Строго говоря, с такими штуками бывшему Соцгороду пока не везёт, начиная с наших «Хорновостей» образца 2010 года и заканчивая мимолётным продуктом Федерации автомобильного спорта, который мог претендовать на законное место на рынке новостей, но потихоньку сошёл на нет без каких-либо пояснений. И вот — новая попытка. Авторам уже выбили бубну за нудный закадровый голос, сразу скажу. Но они сослались на пародийность и экспериментальность всей затеи и от ответственности увильнули на первый раз. Что получится дальше, посмотрим. В прямом смысле слова.
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