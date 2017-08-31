Чувство самосохранения - это не про нас. Мы в домике. СПЕЦИАЛИСТЫ ИДУТ ЛЕСОМ Ничего эдакого не планировалось сегодня, видит бог, но само как-то получается. Красноярский журналист Андрей Агафонов — человек вполне разумный и вменяемый. Какой чёрт толкнул его под руку, после чего вышло на-гора следующее интервью, ума не приложу. Разумеется, радиационная онкология суть штука горячая вне зависимости от времени года и политических реалий. Но толкущиеся вокруг неё эксперты, что с той, что с другой стороны, не способны вызвать у читателя ничего иного, кроме сожаления. Ольга Филатова: «Красноярск скорее угробят строители, чем радиация» В последнее время тема радиации, радиоактивности, ядерных могильников, стала готически модной. Как правило, в рассуждениях о радиации наиболее эмоциональные авторы забывают о двух вещах. Первая – это источники информации. И вторая: радиация существует спокон веку и везде, это закон природы, любой элемент рано или поздно распадается, просто один через миллиарды лет, другой через доли секунды. А так-то радиоактивно все – бананы, например, жутко радиоактивны. Гранит. Самое радиоактивное место в Красноярске – железнодорожный вокзал. Потому что там много гранита, а гранит фонит. Тем не менее, вопросы у людей возникают, паника ширится, и мы решили обратиться к географу и метеорологу Ольге Филатовой. - Возьмем сразу быка за рога. В популярной газете популярный автор пишет о ежегодном 5-процентном приросте рака по данным «последнего краевого госдоклада о состоянии окружающей среды». Это правда? На 5 процентов ежегодно? Этак лет за десять мы все заболеем и умрем. - Андрей, отвечу с точки зрения человека, имеющего профильное образование, жизненный опыт и определенные наработки. Источник информации о заболеваемости – это Роспотребнадзор. Насчет десяти лет не знаю, но были же и другие прогнозы – 15 лет, 50 лет... Спектр причин – от изменения климата, загрязнения воздуха, дефицита пресной воды и до техногенных катастроф, про социально-политическую сторону бытия лучше промолчу вообще. В каждом случае можно говорить о вероятности того или иного события: насколько она велика? Возьмет ли автор того или иного прогноза смелость заявить, что вероятность предсказанного им события – хотя бы 97-98 процентов? Или, как в анекдоте, пятьдесят на пятьдесят? Я вот человек противный в этом плане, когда мне с полной уверенностью заявляют, что будет так-то и так-то, я спрашиваю источник информации, а у автора – какие исходные факторы учтены и какова вероятность (оправдываемость). И если мне говорят, что, ну, есть такая вероятность, так ведь жизнь вообще довольно опасная штука, а на риск мы зачастую идем вполне себе осознанно (альпинизм, гонки, рафтинг). Далеко ходить не надо – вспомнить случаи на Столбах с различными последствиями, вплоть до летальных, или недавний марафон в Красноярске. Почему-то мне кажется, что Красноярск угробят строители - быстрее чем все остальные причины. Причём такое чувство возникло уже тогда, когда нескольких владельцев стройфирм убили, а ещё один сам покончил с земным существованием. Сколько прошло лет, семь? Потом начались «Росы», «Перья», «Орбиты», и дышать стало совсем нечем. - А рост онкологических заболеваний может быть вызван радиацией? - Официальной информации о радиационной обстановке достаточно много – и оперативной, и аналитики, она есть в открытом доступе, и подвергать ее сомнению у меня нет оснований. В целом радиационная обстановка – стабильная, в пределах нормы. Что же касается заболеваний раком – это сложная и больная тема, отрицать наличие проблемы бессмысленно, как, впрочем, и заявлять, что причина установлена, и она однозначно связана с экологической обстановкой больших промышленных городов. Тогда у меня появляются вопросы: а в удаленных и вполне себе экологически благополучных деревнях-селах люди раком не болеют вообще? А может, у них нет возможности выявить это заболевание? Интересно также, есть ли вероятность того, что заболевание, при прочих равных условиях, обусловлено образом жизни (питание, режим, вредные привычки, места отдыха). В докладе приведены установленные определенными людьми связи между рядами данных, а если провести многофакторный анализ, использовать больше достоверных исходных рядов данных, может, перевесят другие - еда, вода, или частые походы в горы, или частые перелеты на самолетах, или частое пребывание на солнечных пляжах. И люди разные – у кого-то рак проявился в 80, а у кого-то в 8… - Вы ведь про радиацию знаете не понаслышке, вы жили на Украине во время Чернобыльской аварии, наверное, наблюдали последствия действительной ядерной катастрофы? В том числе лучевую болезнь? - Про лучевую болезнь лучше бы спросить у специалистов. Это больная и тяжелая тема для ликвидаторов (участников Чернобыльских событий и их близких). Я же в те времена училась в Киевском университете, и по роковому стечению обстоятельств именно в эти выходные участвовала в факультетском походе на реку Припять. Мы проводили экологическую паспортизацию ручьев – притоков Припяти, как-то так. Всю ночь вдалеке по шоссе шли колонны машин, мы думали – учения, о случившемся узнали в понедельник. Много всего тогда было, через год университет закончила и по распределению я приехала в Красноярск с гемоглобином 78. - Это много или мало? - Норма 120 была в те времена, при 76 госпитализировали. Меня не хотели в экспедиции пускать, тогда экспедиционные книжки оформлялись с медкомиссией. Но подписали в итоге. - Думаете, это последствия Чернобыля? - Диагнозов, подтверждающих радиационное воздействие, населению тогда не ставили, но… живу вот. Да и в Киеве жизнь продолжается, пять лет назад ездила на 25-летие окончания университета, убедилась лично. - Помимо прославленного Федором Марьясовым «ядерного могильника» в Железногорске, люди говорят и о других источниках радиации. Говорят о выходах урановой руды на поверхность, о радиоактивности любых вообще шахт. А цифры о четырех миллизивертах на одного жителя никого ни в чем не убеждают. Когда на горном Алтае, во вполне себе сельской местности, где нет ни могильников, ни шахт, годовая доза в четыре раза больше. Почему так? - С радиацией можно встретиться и в кабинете рентгеноскопии, и в стройматериалах собственной квартиры, и в подвале, и в карьере, и в продуктах питания, в пещерах, много где. Помните, одно время дозиметры все покупали и везде с ними ходили? Если посмотреть карты, там места залегания радононосных пород обозначены – это почти третья часть страны. Зачастую люди игнорируют информацию о радоне, помню, на той же Украине, в Житомире, в живописном сосновом лесу был мраморный карьер. В одну из ночей заполнился водой – даже технику с глубины 50 м не успели вывести. Так этот карьер – любимое место отдыха местного населения, хотя о радоне в нем все знают… Чтобы не затягивать и не лить воду, скажу кратко – надо продолжать тщательное изучение, проводить мониторинг и скрупулезно разбираться во всех случаях, того требующих. А верить или не верить прогнозам, информации в СМИ и соцсетях – личное дело каждого. Другой вопрос, если эту информацию используют должностные лица: они, как минимум, должны удостовериться в надежности источника и, повторюсь, в реально высокой степени вероятности события. Ну и, конечно, чтобы люди спали спокойно, ответственные места должны занимать грамотные и опытные специалисты. - Допустим, я не хочу заболеть раком, но я тут живу, что мне делать, чтобы минимизировать риск? - Вот представьте ситуацию – запретить красноярцам посещать наши многочисленные пещеры, не ходить в тайгу, не загорать – любое ограничение вызовет негодование, мы хотим всегда – как привыкли и нравится, а опасности – как хотите, так и уберите. Ряд можно продолжить – не пить и не есть все, что с канцерогенными Е-шками на этикетке или без этикетки, не брать воду из источников и не пить сырую из-под крана… - И все? - Убрать цементный завод, снести дома, отапливаемые углем – низкие источники канцерогенов, ну и КрАЗ с Цветметом закрыть под ту же гребенку, асфальтные и бетонные тоже – в итоге работы нет, всем в деревню. А в деревне – школ нет, медицины нет, дорог нет, рядом заводы, карьеры и рудники, зачем жить? Заметьте - молчу про машины, чьи канцерогенные выхлопы - ближе всего к нашему носу, и коих почти пол-лимона. И сидят за Великой стеной соседи, и ждут, когда мы сами себе конец света объявим – и ничегошеньки не боятся. bomba.news. *** Теперь необходимые пояснения. «Уран-Батор» недавно цитировал кое-какие официальные данные по раковым заболеваниям в Нашгороде. Вообще информацией нас специалисты не балуют, объясняя молчание своё закрытым характером собираемой фактуры, но кое-что всё-таки в открытом доступе имеется. Например, совместная презентация РУ №51 ФМБА России Клинической больницы №51 того же ведомства, ограничивающая статистику ЗАТО по 2012 год включительно. Никаких выбросов и повышенных доз радиации она не содержит, ясен пень. Оптимисты скажут: это потому, что три реактора Горно-химического комбината остановлены, наконец. А пессимисты: кто же вам покажет настоящие цифры?! Вопрос веры — это не ко мне, сразу предупреждаю. Даже не как журналист, а просто как коренной житель бывшего Соцгорода, я без труда мог бы собрать и опубликовать пару десятков рассказов о том, как быстро и необъяснимо сгорали в своё время работники Основного Производства. Для этого достаточно пройтись по друзьям и одноклассникам. Онкология здорово проредила наших родителей ещё в советские времена. Такой мемориал, не претендующий на титул научного исследования, сам говорил бы за себя и спорить с ним было бы невозможно. Только рвать рубаху на груди. С другой стороны, мама моя (и ещё несколько знакомых за последние годы) умерла от рака желудка, не имея ни малейшего отношения ни к ГХК, ни к радиационно-опасным объектам. Очевидно, что публикуемые медиками - предполагаемые - причины возникновения онкологических заболеваний дают существенно более широкий спектр, чем банальное, но такое мрачно-романтическое «облучение». И это, скорее всего, правда. Так что суровый скептицизм адептов атомного ренессанса легко можно понять, особенно если из противоположного окопа высовывается с условным топором настолько живописный боец зелёного мира, как мистагог Фёдор Марьясов, к примеру. Оппоненты в этом споре вполне стоят друг дружки. Сравнительная динамика злокачественных новообразований в стране, крае и Красноярске-26 показывает общие тенденции, как будто. Но господа охранители мгновенно делают из неё убаюкивающий вывод: в Железногорске просто более качественная диагностика, а так мы ничуть не хуже живём, чем прочие сто сорок миллионов россиян. И ровно на этом месте всякая разумная дискуссия заканчивается, ибо невозможно сравнивать данные по относительно благополучному в медицинском плане Нашгороду и какой-нибудь забытой богом деревушке в Северо-Енисейском районе. Невозможно именно потому, что в сельской глубинке (и не только в сельской, впрочем, и не только в глубинке. Россия-с!) онкологическая статистика действительно пребывает в противозачаточном состоянии. Любые сравнения и выводы здесь некорректны. Но именно на них строится основная линия обороны атомных пропагандистов. Почему — понятно. Только онкология действительно пугает россиян. Тысячелетняя перспектива случайного разбодяживания ядерных могильников среднестатистическому обывателю страшна быть не может в принципе, ибо находится далеко за пределами его картины мира. А раз так, финансирование на контрпропаганду из государственной, по сути, казны выделялось, выделяется и будет выделяться, не взирая на профессиональный уровень исполнителей заказа. Чем географ и метеоролог в этом смысле лучше отца Фёдора, скажем, лично мне не понятно. О труднодоступных для них темах рассуждают они одинаково храбро, по крайней мере. *** Раз уж мы тут вспомнили Корпорацию Ада, вот вам относительно свеженькие сводки с фронтов. «24 августа на комиссии по безопасности жизнедеятельности и экологии Красноярского городского совета депутатов было рассмотрено обращение КРОЭО "Природа Сибири" по теме создания под Красноярском крупнейшего в мире федерального могильника радиоактивных отходов. Заявителя представлял Ф.В. Марьясов. Как и следовало ожидать, депутаты очередной раз уклонились от рассмотрения вопроса по существу, ограничившись делегированием двух представителей в некую рабочую группу, которую обещают создать при Законодательном Собрании. Можно предположить, что подобное поведение продиктовано желанием вывести из-под удара нынешнего мэра Красноярска (накануне предстоящих выборов), поскольку в направленном пакете документов содержатся сведения, в свете которых глава Красноярска выглядит, мягко говоря, не самым лучшим образом. Ведущий заседание фактически не дал возможность для полноценного выступления приглашённого представителя КРОЭО "Природа Сибири", обратившего внимание на то обстоятельство, что всеми депутатами городского совета был нарушен Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ст.8, ст.11). Все получатели обращения были обязаны в течении семи дней переадресовать его в соответствующие компетентные структуры (включая правоохранительные органы). При этом каждый был обязан поставить в известность об этом заявителя. Но установленный законом порядок рассмотрения обращений не выполнил НИ ОДИН ИЗ ДЕПУТАТОВ(!) Красноярского городского совета. Тем самым, было совершено административное правонарушение, влекущее за собой наказание в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей (ст. 5.59 КоАП). Такие вот у нас "слуги народа". На очереди депутаты Законодательного собрания Красноярского края. Как видите, друзья, система огрызается и хитрит, а её апологеты пытаются придумывать аппаратные интриги. Но, согласитесь, и мы уже тоже не лыком шиты. Мы последовательно загоняем всех этих умников в одну за одной правовые ловушки. Все до одного депутата Красноярского городского совета и Законодательного собрания Красноярского края попали в крайне неудобное положение - они все нарушили законодательство Российской Федерации. И за это однажды придётся отвечать. Мы наступаем!» change.org. «А потом пришёл лесник и всех выгнал» (с). «Мы тоже не лыком шииты» (с). Р.S. Безотносительно к затронутой теме мне всё равно ужасно хочется знать, куда дела железногорская «Единая Россия» под руководством Вадима Медведева и Анатолия Коновалова несколько тысяч горожан. Насчёт точной даты пропажи различные источники дают противоречивые сведения, но главное у всех одно: