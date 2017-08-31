А ведь на причастность к ИГИЛу бродячих коров никто не проверял? ТЕ RR А КОРОВА INTEGRA Ныне, присно и в обозримом будущем стабильность для Нашгорода будет выглядеть так... Похоже, история про блуждающую круглый день по девятому кварталу скотине пришлась по вкусу краевым СМИ, что неудивительно. Никакой фактуры про долгожданный промпарк и ядерно-космический кластер получить за семь лет нет удалось. А тут всё очень живенько, люди даже видео снимают, каковой материал с удовольствием использует, например, т.н. губернаторский канал в назидательных сюжетах. Понятно, что один раз попавши в обойму, данная тема просто так теперь оттуда не вывалится. Население продолжит генерировать жалобы. Страничка муниципальной газеты во «ВКонтактике» вынуждена будет их транслировать. А в целом Нашгород станет получать по своему дутому имиджу всё новые и новые шлепки. Сами посудите: какой, на хрен, это щит и меч Родины, если власти в ЗАТО десятилетиями — буквально! - с банальными коровами справиться не в состоянии? Какие прорывы в Светлое Бу? Или взять брошенный детский сад за «Телем». Городу он оказался не нужен , ладно. Новый владелец тоже заниматься им не хочет. Но давайте там хотя бы кино снимать будем, что ли? Продолжение «Сталкера» или жутик какой-нибудь... *** В Железногорске жители района продолжают жаловаться на террор коров Жители поселка Первомайский продолжают жаловаться на коров, которые гуляют по улицам без присмотра. Напомним, еще две недели назад местные жители рассказывали, что стадо коров пугает детей, устраивает между собой гонки, причиняет вред машинам, повсюду гадит и лежит на дорогах. Телеканал «Енисей», например, в своем сюжете назвал это «рогатым террором». Кто владеет этим скотом, не сообщается, но, судя по сообщениям в социальных сетях, проблема местных жителей не решилась. Светлана Кузьмина в паблике «Город и горожане» возмущается, почему этой проблемой не занимается администрация или какие-нибудь органы: «Неужели нельзя ничего сделать и как-то обязать хозяев своего скота пасти свое хозяйство?! Даже в деревнях нет такого бардака! Ладно дороги, но коровы ходят везде, и на детских площадках, и во дворах, везде оставляют свои следы, невозможно с ребенком выйти гулять! Что это за беспредел! Если люди заводят такой скот, то они должны следить за ним и нести какую-то ответственность. Почему коровы ходят, где хотят? Не город, а сарай какой-то!» Добавим, ранее, как сообщал «Енисей», полиция посоветовала водителям, чьи авто пострадали от гонок быков, обращаться в суд, а местные депутаты обещали изменить нормативные акты, чтобы была возможность наказывать хозяев за выгул скота без присмотра (это относится и к владельцам собак). prmira.ru. Р.S. Директор муниципального Комбината благоустройства подался нынче в депутаты, как известно. На кой чёрт Николаю Пасечкину понадобился мандат, остаётся загадкой. Может, Родина приказала любой ценой занять пустующее место Алексея Кулеша. Может, манька величка заглянула на огонёк, как знать? Одно лишь в точности известно на сегодня: насчёт «любой ценой» это не фигура речи. Главный благоустроитель Цветущего Железногорска на рекламе не экономит. Параллельные, практически взаимоисключающие пространства непрерывно множатся. Лично я не отказаться бы послушать объяснение Пасечкина по поводу предлагаемого им слогана «Жить и работать на благо города». Просто работать не получается, без пантов и хохоряшек?