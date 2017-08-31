Железногорск

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Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Пролетая над дачей Путина  
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Пролетая над дачей Путина Печатать E-mail
Wednesday, 30 August 2017

Безумству храбрых поём мы песню. В смысле - тихо напеваем.

Пролетая над секретной дачей Путина

Ох уж этот телеканал «Дождь». Готовишь-готовишь вам расследование о секретной даче Путина, а они — бах — и публикуют репортаж об этом первые.

Ну ладно, раз уж они нас опередили, просто показываем вам то, чего нет у «Дождя» — собственно, пролёта над этой дачей, где она видна во всех подробностях. Очень красиво, кстати, сделано. Чиновники научились тратить украденные у нас деньги не на огромные и уродливые дачи, а на огромные и красивые дачи. Плюс рассказываем вам некоторые факты, ускользнувшие от внимания коллег. Например, кому принадлежит земля под строениями — это тоже человек, прямо связанный со стариком Путиным.

Смотрите и помогайте, пожалуйста, распространять. По телевизору этого не покажут.

navalny.com.
 
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