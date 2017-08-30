Китайцы хотят спасти Ульяновскую область. Коммунисты против. «Нас хотят купить, как индейцев» Жители ульяновского села начали голодовку протеста против строительства китайского цементного завода. Палаточный лагерь голодающие (их пока 10 человек) разбили на околице села Солдатская Ташла. В целом же против строительства совместного российско-китайского предприятия активно выступает почти тысяча человек из разных сел, входящих в объединение «За благоприятную окружающую среду». Они не верят рассказам чиновников о новых рабочих местах и миллионных поступлениях в поселковый бюджет. Лидер объединения, жительница села Подкуровка Надежда Родионова сказала, что голодовка прекратится только после того, как власти отановят любые работы по строительству завода. В противном случае активисты угрожают перекрыть трассу федерального значения А151. Голодовка началась во вторник. За первые два дня акции в палаточный лагерь к протестующими не приехал ни один чиновник. А в среду представителя голодающих не пустили на заседание Заксобрания Ульяновской области, потому что его выступление заранее не было внесено в регламент. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов тоже проигнорировал приглашение на встречу с обеспокоенными жителями. «Губернатор говорит, что проблемы никакой нет, — рассказал «Новой» житель села Ясашная Ташла, участник акции Андрей. — Власть променяла здоровье людей на дружбу с китайцами и отчеты в Москву». Белые штаны Голодовке предшествовал двухмесячный конфликт между тысячами жителей нескольких сел, китайской корпорацией и чиновниками. «Место здесь райское», — говорят жители Подкуровки о своей малой родине. Лес, чистый воздух и родниковая вода — главные местные активы. Работы в Теренгульском районе нет. Население Подкуровки и соседних сел — Скугареевки, Солдатской Ташлы, Ясашной Ташлы, выживает за счет собирательства. Местные продают на оживленной трассе грибы и ягоды из здешних лесов. Еще один важный источник доходов — дачники. Дачи в Подкуровке и соседних селах имеют представители ульяновского среднего класса и элиты. В 2015 году губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и заместитель председателя совета акционеров «Аньхой Конч Группа Компания лимитед» Ван Цзянчао подписали инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода. О том, что завод точно начнут строить в Теренгульском районе, стало известно в июне. Что такое жизнь по соседству с цементным заводом, в Ульяновской области знают хорошо. Уже несколько лет близ города Сенгилей работает цементный завод. «В гости туда приезжаешь — в сад выйдешь, а когда домой вернешься — все штаны белые», — рассказывают подкуровские. Пугают людей, конечно, не белые штаны, а цементная пыль, которая накроет Подкуровку. Еще местные боятся, что китайский завод оставит их без средств к существованию. Дачники из «райского места» уедут, а покупать грибы да ягоды «с цементной пылью» мало кто захочет. Достучались до президента Сопротивление в Подкуровке организовано как партизанский отряд. Костяк инициативной группы — шесть человек. Они собирают односельчан на «неожиданные» сходы с властями, печатают и распространяют листовки. Они же занимались сбором подписей против строительства завода. Депутат Государственной думы от КПРФ Алексей Куринный передал в администрацию президента около полутора тысяч подписей. Против стройки выступают не все подкуровцы. Например, нескольких лояльных властям бюджетников и местных активистов «Единой России» за казенный счет свозили в Китай, привезли на предприятия «Аньхой Конч», чтобы убедить в безвредности китайского производства. «Мы таких заводов не видели, поэтому поначалу даже не верили, что такое может быть: территория вокруг завода чистая, никакой цементной пыли, даже пытались влажными салфетками растения вытирать», — цитирует жительницу Подкуровки местное издание «Медиа73». Подкуровчан привезли в Китай не на экскурсию. Теперь они должны убедить односельчан, что строительство завода не опасно. В противном случае, рассказывают на селе, те, кто летал в Китай, должны вернуть деньги за поездку. Между тем районная администрация давит на людей. Бюджетникам грозят увольнениями, учителей заставляют агитировать за завод среди родителей учеников. Некоторых фермеров-активистов пытаются подкупить предоставлением земельных участков, пенсионеров и инвалидов — социальными выплатами и путевками», — пишет в фейсбуке депутат Куринный. Местные подтверждают: да, администрация хочет их расколоть и запугать. «Вы ведете себя как оккупационная власть» К типовому зданию местного сельского клуба на встречу с главой района Владимира Дергунова подтягиваются люди. О приезде чиновников, как в свое время и о возможном строительстве завода, в Подкуровке узнали случайно. Тем не менее в течение часа активисты смогли собрать около сотни жителей трех сел. — Нас хотят купить, как индейцев, — говорит жительница Подкуровки, лидер протестного движения Надежда Родионова, — Если они хотят район развивать, то почему они консервный завод, например, не построят? Здесь же столько овощей, фруктов можно выращивать. Местные рассказывают, что администрация хотела в тайне провести встречу с лояльными жителями и выдать ее потом за публичные слушания, на которых бы приняли решение о строительстве цементного завода. В Подкуровке о встрече узнали случайно. Жители ворвались в зал и начали требовать не признавать собрание слушаниями. Властям пришлось уступить, но протоколы несостоявшегося публичного слушания жители до сих пор не получили. — Кто из присутствующих хочет добровольно войти в состав рабочей группы по социально-экономическому развитию Теренгульского района? — спрашивает участник встречи, замдиректора корпорации развития Ульяновской области Олег Барабанов. — Предыдущие наши встречи прошли недостаточно конструктивно, и мы не смогли записать тех, кто хочет войти в группу. Барабанов и Дергунов зачитывают фамилии тех, кто уже вошел. Имена чиновников из областного правительства зал встречает дружным криком: «Мы им не доверяем!». Глава района Дергунов выглядит растерянным. Говорит больше Барабанов. — Коллеги, давайте будем вежливы. — Какие мы тебе коллеги? — возмущается мужчина с первого ряда. Обстановка накаляется. — Почему собрание созвано по сарафанному радио? Любое решение, здесь принятое, предлагаю считать недействительным. Когда соберете мнение каждого жителя, тогда можно проводить собрание, — предлагает мужчина средних лет. Предложение зал встречает аплодисментами. — То, что здесь происходит, — это воля народа. Это то, что они топтали десятки лет своими коррупционными схемами, корявыми выборами, своими прикормленными средствами массовой информации, — вступает один из лидеров сопротивления Виктор Вишняков. — Общая беда собрала нас вместе. Здесь сейчас происходит становление гражданского общества. Вишняков предлагает все-таки дать Дергунову и Барабанову 15 минут, во время которых сельчане будут слушать их молча. Зал соглашается. Барабанов говорит, что производство будет безопасным, даст новые рабочие места и поступления в местный бюджет. В зале не верят. — Вы ведете себя как оккупационная власть, — говорит активист Родионова. — Это как надо не любить родину, чтобы превратить экологически чистый район во вторую Балашиху? Чиновники уходят ни с чем. С ними зал покидают те, которые выступают за строительство завода. Противники стройки остаются обсуждать дальнейший план сопротивления. Молодая женщина просит листовки: «Побольше давайте, у меня дети их расклеивать будут». Кто-то предлагает провести крестный ход с иконой Богоматери из местной церкви — может, убережет от китайской стройки? Люди соглашаются: «Можно попробовать. Все средства хороши». «Они против любых нововведений» Через несколько дней после схода в подкуровском клубе строительство завода обсуждают в областном правительстве. Заседание группы возглавляет его председатель Александр Смекалин. До того как стать вторым человеком в области, он как раз отвечал за привлечение инвестиций в регион. Смекалин считает, что строительство цементного завода решит проблемы Теренгульского района. Завод — это 400 рабочих мест со средней зарплатой около 30 тысяч рублей. Китайцы готовы вложить в проект 300 млн долларов. При этом проекта пока нет, экспертизы и изыскания не проводилось и разрешения Госстройнадзора тоже нет. «Китайцы до конца не определились», — говорит Смекалин и добавляет, что в корпорацию развития Ульяновской области уже обратились главы нескольких районов. Они готовы начать строительство завода у себя, если в Подкуровке что-то пойдет не так. Жителей взбунтовавшихся сел представляют бюджетники — молодая школьная учительница, медсестра и женщина, которая 20 лет проработала в местной администрации. «Люди против, потому что не задумываются о дальнейшем существовании. В основном это пенсионеры. Они вообще против любых нововедений», — говорит учительница из Ясашной Ташлы Валентина. А по подсчетам бывшей работницы поселковой администрации Асии, на встрече с главой района местных жителей было не больше полупроцента. Остальные — дачники. «Идет откровенная ложь — в администрацию президента направили лишь 720 подписей. Адекватные люди за завод. Помогите с реализацией проекта на нашей территории», — говорит Асия. «Люди в основном неграмотные. Они не разбираются в политике и в экономике. Я достучаться до мозгов этих людей не могу», — признается врач Елена Соколова. Смекалин сообщает: в бюджет Подкуровского сельского поселения цементный завод принесет 4—4,5 миллиона рублей в год, а в областной бюджет — до 700 миллионов, но непонятно, за какое время. Где поставят завод В конце прошлого года было зарегистрировано ООО «Конч цемент Волга», в которое долями в 25 и 75 процентов вошли областная Корпорация развития и китайский «Аньхой Конч цемент», соответственно. В качестве уставного капитала корпорация внесла земли на 3,1 миллиона рублей (3,1 тысячи га). На этом участке стоит Бутырская гора — единственное месторождение сырья, на которое сейчас можно получить лицензию. Если начнут строить завод, то на месте горы и окрестного леса появится карьер. К тому же этот участок включен в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых с целью, не связанной с сельскохозяйственным производством, не допускается. Чтобы начать строительство завода и добычу сырья, участок рядом с Подкуровкой должны исключить из сельскохозяйственного оборота, перевести эти земли в муниципальную собственность и изменить генплан поселения. А чтобы его изменить, необходимы публичные слушания с участием все тех же сельских «партизан». Круг замкнулся. novayagazeta. *** Экология всегда была хорошим подспорьем в политической борьбе. В борьбе за экологию, то есть за собственное здоровье, здоровье детей и сохранение красоты природы, можно набрать неплохие политические очки. Часто экология совершенно не интересует зачинщиков и главных «борцов за природу» - их подстегивает лишь собственный финансовый и политический интерес. К примеру, пару лет назад американская организация «Гринпис» с помощью своих активистов устраивала так называемые протестные акции против российской нефтяной платформы «Приразломная» в Баренцевом море. Акция и не удалась, но вокруг поднялась шумиха, в результате чего Россию обвинили в загрязнении окружающей среды. Аргументы, приводимые такого рода «экологами» зачастую несостоятельны. В ситуации с китайским цемзаводом в лагере голодающих на огромном баннере разместили несколько ничем не подтвержденных тезисов. «Цемзавод – это: бронхиальная астма у детей и рак легких у взрослых, зараженная на десятки километров и десятки лет земля вокруг, обмелевшие рудники и пересохшие скважины, грибы, ягоды и мед со вкусом цемента», - гласит надпись на плакате. Однако никаких конкретных исследований, подтверждающих громкие лозунги, не приведено Никто из протестующих не апеллирует ссылками на научные работы, ведь подобных изысканий по проекту будущего цемзавода ещё никто не проводил. Поэтому обличительные слова на плакатах – это лишь выдумки организаторов протеста, не подкрепленные серьёзной доказательной базой. Однако для простых жителей Теренгульского района пламенные речи и громкие лозунги заменяют собой всё остальное. Отказ от цивилизации Любое развитие цивилизации неразрывно связано с форматированием существующей экосистемы, без этого не обойтись. Речь идет не только о строительстве заводов и инфраструктуры, но и о возведении новых школ, больниц, спорткомплексов, детских садов. Но никто не вспоминает про прекрасные леса и поля, когда людям нужно провести газ в поселок, построить новую дорогу, построить дом культуры или клуб в деревне. Хотя создание новых предприятий неразрывно связано с ростом промышленности в регионе, которая обеспечивает серьёзные поступления в бюджет региона. Протестующие жители теренгульских деревень отказываются от еды, но почему-то не хотят отказываться от современной жизни и переехать в землянки и шалаши. У них есть горячая вода, отопление, электричество. Если бы в Ульяновской области не было заводов и тяжелой промышленности, то смогли бы жители пользоваться всеми благами цивилизации? Как заявлял председатель правительства Александр Смекалин, ежегодные налоговые поступления от нового цемзавода будут ежегодно приносить региону 700 млн рублей. Обещается, что жители района при этом не останутся внакладе – местные бюджеты могут получить больше средств. Бизнес-протест Тем временем, протестующие во главе с агитаторами-коммунистами, не собираются сдаваться. Сегодня они пришли в здание правительства региона и поставили палатки прямо в фойе. Конфликт достиг точки кипения. Однако к дому правительства пришли не тысячи людей, якобы подписавшихся против строительства завода, а всего 10-15 человек. Есть версия, что наиболее активные «протестанты» дошли до оплота ульяновской государственности не своими ногами. Пламя войны разжигают не только коммунисты, но и другие заинтересованные лица. Несколько дней назад на одном из совещаний представители китайской компании уверяли, что цемент из Тереньгульского района будет на 20-30% дешевле, чем у конкурентов. А конкурент у «Конча» в Ульяновской области один – «Евроцемент Груп». Причем у компании дела идут в последнее время не самым лучшим образом. Цементный завод в Новоульяновске почти не функционирует, недавно построенный завод под Сенгилеем работает не в полную мощность. Неудивительно, что опасный конкурент под боком не нужен цементному монополисту. Похоже на то, что «голодающие» и другие активисты, вольно или невольно, но продвигают бизнес-интересы «Евроцемент Груп». Любопытно, что китайцы в прессе даже заявляли о том, что протесты могут быть организованы конкурентами. Однако неравнодушные ульяновцы, которые на самом деле выступают за экологию, вряд ли об этом догадываются. rupor73.ru. *** В Ульяновской области наступил восьмой день голодовки жителей Тереньгульского района против строительства китайского цементного завода. Не дождавшись у себя в лагере у Солдатской Ташлы Губернатора Морозова, сегодня более двадцати протестующих сами приехали в здание Правительства Ульяновской области, чтобы увидеть Сергея Ивановича на работе. В холле здания Правительства голодающие установили палатку, а сами расположились рядом с ней. Перед зданием Правительства также разместился микроавтобус с плакатом и громкоговорителями, с помощью которых Сергея Морозова приглашают выйти к голодающим и поговорить с ними. К слову, совсем недавно нам стало известно, что сотрудники здания Правительства Ульяновской области сделали попытку выгнать голодающих, свернули их палатку и, якобы, даже применили к людям, в том числе и женщинам, физическую силу. Однако голодающие отстояли напор, вновь развернули палатку и поставили её на место. «Мы вынуждены приехать сюда, потому что Губернатор нас не слышит. Мы хотим встретиться с ним здесь, провести конструктивный диалог. Будем ждать здесь Морозова до упора, пока не выйдет. Ведь мы же его избирали, он наш губернатор и наш земляк. В лагере сейчас также остались люди, которые на данный момент продолжают голодовку», — рассказал нам протестующий против строительства завода, участник голодовки Виктор Вишняков. Голодающий Александр Коновалов из Скугареевки, рассказал, что в лагере в Солдасткой Ташле уже становится холодно, кроме того, голодающих беспокоят мыши, поэтому постепенно все протестующие будут перебираться голодать в региональное правительство. Возможно, тогда людей услышат. «А на тот случай, если здесь нам вдруг отключат отопление, мы уже заготавливаем дрова. Привезем сюда дрова, поставим буржуйку. Так как нам нужна крыша над головой, поставили тут палатку, будем в ней ночевать. Всё-таки на улице уже холодно, а климат у нас суровый», — говорит Александр Коновалов. Вместе с протестующими активистами ждать Морозова в здании областного правительства приехала и Надежда Родионова, руководитель Подкуровского местного общественного движения «За благоприятную экологическую среду». «Мы хотим, чтобы к нам вышел Сергей Морозов, посмотрел нам в глаза, чтобы он от нас узнал, что никто нас не заставляет голодать, что мы сами приняли это решение, так как не хотим, чтобы наши дети и внуки задыхались в цементной пыли. Мы долго звали Морозова к нам в палаточный лагерь в Солдатскую Ташлу, но он не приехал. Поэтому мы сами приехали к нему. Будем ждать тут — пока не выйдет! Надо ему выйти к народу и поговорить с людьми», — рассказала Нина Родионова. Маврина Галина Петровна, жительница Скугареевки, инвалид третей группы также в составе группы протестующих приехала в здание Правительства Ульяновской области, чтобы продолжить голодовку уже здесь. «К нам в палаточный лагерь приезжали многие, но только не Сергей Морозов. Но мы хотим из его уст услышать, что завода у Подкуровки не будет. Поэтому я и приехала сюда. Теперь буду голодать здесь», — подчеркивает Галина Маврина. Бесспорно одно — такого поворота событий и такого поступка от голодающих и участников лагеря не ожидал никто. Вот так обычные люди из деревень Тереньгульского района ответили на многочисленные провокации самарско-саратовских политологов, окруживших Сергея Морозова плотным информационным кольцом. Люди, которых по мнению власти, кто-то мифический вводил в заблуждение, сами приехали в региональное правительство, чтобы рассказать, что они знают всё о вреде цементного завода и по своей воле вступили в борьбу против китайского цементного гиганта. Отметим, что вчера вечером в лагерь голодающих в Солдасткую Ташлу приезжал Председатель Общественной Палаты Ульяновской области Александр Чепухин. Со слов голодающих, он пытался выяснить у людей, по своей ли воли они решили голодать, или их кто-то заставил. Далее в нескольких группах в социальных сетях, вероятно, за деньги были размещены посты Чепухина о том, что он был в лагере голодающих. Вот только, несмотря на все попытки сбить ульяновцев с толку и предоставить им искаженную информацию, сделать это вряд ли удастся. Судя по данным независимого опроса в социальных сетях, жители Ульяновской области поддерживают голодающих и не верят официальной версии власти. misanec.ru.