Кто хочет работать, ищет способы. Кто не хочет - причины. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ Как там у классика, не помните? Кто хочет работать, ищет способы, а кто не хочет — причины? Вот именно... Пару дней назад мы процитировали прелюбопытную точку зрения местной власти на проблему незаконных автопарковок в ЗАТО. Нарушителям, оказывается, совершенно ничего не грозит: «Дело в том, что данные статьи исключены из краевого закона, как противоречащие федеральным. Так что даже попытка привлечь нерадивых жителей к ответственности сама по себе считается незаконной». Точно насмехаясь над суровой заколючинской реальностью, красноярская «Прима ТВ» практически сразу же выпустила хвалебный сюжет про деятельность нового краевого «министра». Фактура там, разумеется, приводилась не наша, но поскольку законы на территории региона едины для всех, ролик этот следовало бы прокрутить местным депутатам и чиновникам прежде, чем они в очередной раз примут пачку не работающих нормативных актов. «Владимир Часовитин после встречи с экологами-общественниками ринулся на городские улицы бороться с разрушителями газонов — автомобилистами. Экспериментальная площадка министра экологии — улица Калинина, где каждый день паркуют свои машины работники местных предприятий. Через дорогу огромная бесплатная парковка у строительного магазина. Но ее водители принципиально не замечают и оставляют автомобили на газоне. Вся соль, по заверению чиновника, в том что трава под колесами превращается в пыль, которая оказывается в воздухе. Часовитин говорит, что взялся за отрезок Калинина, чтобы выяснить: сколько потребуется штрафов, чтобы отучить автомобилистов тут парковаться. Нарушителей оказалось больше 30, все машины сфотографировали, заявления на них сотрудники министерства отправят в ГИБДД. Вот только там растерянно поясняют, что делать со штрафами они не знают, ведь наказать за парковку на газоне они не могут, штрафы еще год назад отменила прокуратура. Однако, не унывает Часовитин, наказание автомобилистов настигнет. Машина на газоне это нарушение правил благоустройства города, а это тоже штраф от 500 рублей до 4000, плюс еще от 1000 за испорченную почву. И так, обещает, будет продолжаться до тех пор, пока водители не переставят машины на парковки. Мы же будем наблюдать за этим экспериментом и за тем на сколько хватит терпения у нового министра» ( отсюда ). Р.S. Вот ещё тоже интересный ход, с улицы Ленина, где сейчас потихонечку ведётся ремонт дорожного полотна. Интересно, как владельцы вечером перетаскивали своих железных коней через канавку? Ну а тут — только эвакуатор и дубинка, без вариантов. Цветущий Железногорск требует. А то живём, будто и впрямь только позавчера с пальмы слезли.