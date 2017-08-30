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Дети огня Печатать E-mail
Tuesday, 29 August 2017

На фестивале файерщиков победителями стали гости из Перми.

Из всего на свете нужно извлекать либо пользу, либо уроки. Наткнувшись сегодня в сети на фотографии воскресного фестиваля шаров в Железногорске-Курском, ваш корреспондент немедленно вспомнил, что у нас ждёт размещения видео с нашего собственного «фестивалю огня». Это неправильно, потому что за последние годы не так много действительно общественных инициатив в бывшем Красноярске-26 были успешно реализованы и, что тоже немаловажно, не вызывают вопросов либо автоматического отторжения по идеологическим мотивам. Срочно исправляемся.

Разумеется, картинка была бы куда более впечатляющей, если бы мероприятие проводилось на час-другой позже, а фонари не светили прямо на сцену. Но таков уж он, Нашгород. Что-нибудь да выйдет боком непременно. Традиция.

***

«В этом году в мероприятии приняли участие фаерщики из Красноярска, Абакана, Минусинска, Кемерово и Перми. Для участников были организованы мастер-классы от титулованных мастеров – Татьяны Лундяк и Антона Наймушина из Красноярска. Впервые наш город посетил гуру из Санкт-Петербурга Антон Посмитный. 26 августа на площади Центра досуга состоялся гала-концерт для горожан. Участники соревновались в двух номинациях: «Соло» и «Дуэты». Самой юной фаерщице было всего пять лет – это Алина Солодухина из Красноярска».

«В фестивале  приняли участие более 30 фаерщиков из разных городов страны. Железногорск представляли шоу-группа ДК «Огненный павлин» и арт-группа "FaBuLa".  Именно "FaBuLa" стала идейным вдохновителем и главным организатором фестиваля. В финале праздника команда "FaBuLa"представила сюрприз горожанам - невероятно зрелищный пиротехнический номер.

Победители фестиваля

Номинация «СОЛО»:

1 место: Мария Кадникова (г.Пермь, театр огня «Игры пламени»); 

2 место: Иван Романенко (г.Железногорск)

3 место: Андрей Комогорцев (г. Железногорск арт-группа «FaBuLa);

Номинация «ДУЭТЫ»:

1 место: Ренат Сахипов, Мария Кадникова (г.Пермь, театр огня «Игры пламени»);

2 место: Данил Ходырев, Анастасия Осипова (г.Железногорск арт-группа «FaBuLa);

3 место: Полина Кондрашова, Наталья Блюм (г.Кемерово, студия «Парадокс»).

 
 
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