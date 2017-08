Крах империи Ашота Габрелянова всё ещё будоражит массы. Габрелянов был крутой, но стал старый Слухи о крушении холдинга News Media, стали появляться в СМИ около года назад, как раз после того, как в администрации президента произошли кадровые перестановки... В октябре 2016 года Вячеслава Володина, с которым у Габрелянова сложились хорошие отношения, на посту первого заместителя руководителя администрацией президента России сменил Сергей Кириенко. Источник, близкий к холдингу Габрелянова, говорит, что в новой сложившейся в России медиасистеме «Life (сайт и телеканал) в том виде, каком они существовали, оказались просто не нужны. Это довольно дорогостоящий ресурс, а стоящие перед властью задачи можно решать и более дешевыми способами». Другой источник из медиахолдинга уверен, что проблемы у News Media возникли, потому что долгое время издания Арама Габрелянова подогревали, а порой и сами инициировали внутриэлитные конфликты. «Life „мочил“ кого хотел и как хотел: МВД, губернаторов, министров, публиковался компромат на самых разных людей. В зачищенной от любого проявления самостоятельности медиасреде издания News Media были комом в горле для многих высокопоставленных людей», — считает источник. Znak пишет: "Давайте вспомним, как выпускник МГУ, начинавший свою карьеру в «Ульяновском комсомольце», в середине «нулевых» смог создать империю медиа. И как сегодня она превратилась в несколько удельных княжеств. Поработав в Ульяновске, в 1997 году в Москве будущий российский медиамагнат начал выпускать газету «Московские ведомости», которая почти сразу же стала выходить во многих регионах России. Спустя еще три года, в 2000 году, Габрелянов дал газете новое название — «Жизнь». Уже в 2001 году он основал холдинг News Media, который за десять лет превратился в медиагиганта. В News Media были газеты, телеканал, сайт, радио и даже комиксы. Холдинг сразу занял лояльную власти позицию, которую Габрелянов декларировал открыто. По данным Lenta.Ru, в 2006 году 50% минус одна акция News Media были проданы инвестиционному фонду UFG Private Equity Fund. В 2008 году UFG Private Equity Fund продала свой пакет акций News Media холдингу «Национальная медиагруппа» (НМГ), где впоследствии Арам Габрелянов занял пост заместителя генерального директора. Эту должность он перестал занимать летом 2017 года". Все 10 лет СМИ в News Media оправдывали свой слоган — «первые по срочным новостям». Так, по данным «Медиалогии», в 2014 году газета «Известия», телеканал LifeNews и радиостанция РСН стали первыми по цитируемости среди СМИ России. В 2015 году лидерские позиции в этом рейтинге сохранили за собой LifeNews и «РСН», а газета «Известия» опустилась на вторую строчку, уступив «Коммерсанту». А уже в 2016 году, лидером по цитируемости стал только портал Life.ru, «Известия» были вторыми, а «РСН» и вовсе выбыла из рейтинга. Наш источник объясняет, что уход с лидирующих позиций «Известий» и «РСН» был связан с тем, что все ресурсы холдинга были брошены на перезагрузку сайта Life и вывод в его в топ по цитируемости. «У нас с Кадыровым братские отношения» Пик популярности Life наступил в 2014 году, когда начался вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Тогда буквально весь мир следил за ходом боевых действий, развернувшихся на территории Луганской и Донецкой областей Украины. В мае Ашот Габрелянов (сын Арама Габрелянова, в то время главред сайта) сделал заявление о пропаже двух журналистов Life News: Олега Седякина и Марата Сайченко, которые освещали боевые события на Украине. Обоих тогда задержала службы безопасности Украины из-за того, что при обыске у них якобы нашли зенитно-ракетный комплекс. Арам Габрелянов не скрывает, что сотрудников Life News спас глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, с которым у него «братские отношения». «Я у него не просил даже, он мне позвонил, когда ребята были на Украине, и спросил, мои ли там ребята», — рассказал глава NewsMedia в интервью блогеру Амирану Сардарову. «Не ссы! Я их заберу», — цитирует Рамзана Кадырова Габрелянов. В результате, спасением Олега Седякина и Марата Сайченко занимался лично Кадыров. Оба журналиста в конце мая на личном самолете главы Чечни были доставлены с Украины в Грозный, а затем в Москву". По данным источника Znak.com, близкого к News Media, СМИ Арама Габрелянова в 2014 году стали настолько влиятельной игрушкой, что в Генеральном штабе Вооруженных сил России, где пребывал министр обороны РФ Сергей Шойгу, висели два телевизионных экрана: «на одном показывали „Россию-24“, а на другом — Life News», - пишет znak. Триумфальный взлет News Media остановился в 2016 году, когда после перестановок в администрации президента медиакарта России была перекроена заново. Медиахолдинг NewsMedia перестал издавать «Известия» в августе 2016 года. Тогда управление «Известиями» вновь (как это было до 2011 года) перешло к ОАО «Газета Известия» (по данным СПАРКа, принадлежит ЗАО «Национальная Медиа Группа» и ее дочерней компании ООО «Инвест-Медиа»). В декабре 2016 года на частоте «РСН» стала звучать радиостанция «Life Звук», в январе 2017 года и она закрылась. Теперь на освободившейся частоте звучит радиоверсия канала Life. «Люди жаловались, что Габрелянов сошел с ума, — говорит источник. — РСН пользовалась огромной популярностью — по 100 звонков на одну линию было одновременно. Но это была смена формата. После закрытия радио работников никуда не выгнали. Кого-то перевели в другие отделы. В общем, обиженных не было, потому что со всеми расплатились целиком», — добавил источник.» «Судя по тому, как активно Арам Ашотович раскручивал свои новые проекты за счет лайфовского, то есть не вполне своего ресурса, это похоже на какой-то элемент сделки, — считает журналист Олег Кашин. — Сделки то ли с Ковальчуками, которым принадлежит „Лайф“, то ли с Кремлем, который на протяжении всех этих лет можно было без преувеличения назвать реальным акционером „Лайфа“. Вообще, очень похоже, что со стороны Кремля главным контрагентом Габрелянова был Вячеслава Володин — с его приходом у „Лайфа“ все расцвело, с его уходом все заглохло. Телеграм-каналы и паблики — другой рынок, на нем другие деньги и другие люди. Для Габрелянова это в любом случае дауншифтинг, но что он сумеет стать лидером этого рынка, сомневаться трудно, он умеет». Медиа-аналитик Василий Гатов не слишком верит в успех новых проектов: «Это похоже на лотерею. Это некая экспериментальная деятельность. Иногда такие проекты выстреливают». «Пока у Арама Габрелянова центром его бизнеса была газета „Жизнь“, которую он умел монетизировать, все было хорошо, — говорит Гатов. — Как только он стал заниматься незнакомым ему бизнесом: сайт и канал Life, в котором ключевое — это инвестиционные оценки, все изменилось. Габрелянов из старой бизнес-культуры. У него получилось масштабное мошенничество. В Америке бы он сидел в тюрьме, куда бы его посадили те, кто давал ему деньги». Зачем Габрелянову много новых проектов с молодыми менеджерами? Гатов считает, что либо «менеджеры новых проектов Габрелянова гораздо смышленее него», либо «сам Арам Ашотович просто устал от всего и таким образом хочет отдохнуть от трудов». stringer-news.com . *** Что фигура шаталась на глиняных ногах, мало кто видел: разве что, профессиональное сообщество смаковало подробности сумбурной кадровой политики Арама Габрелянова, главы холдинга News Media, и его первых подручных. Эти пересуды порой источали тот же запах жареного, что и новости на самом канале Life. Габрелянов уволил сотрудницу, которая проворонила новость, выйдя покурить! Он матерится на планерках! Он подрался с героем сюжета! В моем родном Петербурге деятельность Арама Ашотовича вызывала особенно негативный резонанс после того как он возглавил «Балтийскую Медиагруппу» и позакрывал некоторые действительно любимые горожанами СМИ – якобы за нерентабельностью. Кадровая чехарда на петербургском филиале канала Life началась еще до того, как было запущено вещание осенью 2015–го. Давняя коллега манила меня в редакцию культуры Life78, где требовали новостей про плачущую Волочкову или типа того, но сама со слезами хлопнула дверью, не выдержав и недели этой гонки. Те корреспонденты, которые удерживались месяцами, держали марку и старались брать нахрапом, но глазами все равно напоминали цирковых крокодилов из анекдота: «Вы бы знали, как нас тут…» Петербургский Life78 сдался первым, не дотянув до рейтингов канала «100ТВ», частоту которого занял. Вскоре пришла очередь столичного, головного Life – его эфирная судьба решилась на этих выходных. Уволили почти всех. Жареных новостей в эфире больше не будет – Габрелянов грозится дальше развивать интернет-направление: «Мы будем переформатировать Life под стримы и новые форматы». Значит ли это, что народ устал от желтушного контента? Вряд ли. Просто в наши стремительные времена жареное нужно потреблять прямо со сковородки, что может дать только онлайн-стрим – а телесюжет, знаете ли, отснять–смонтировать надо, это стоит времени и серьезных денег. Вопрос денег как раз стоит довольно остро. По некоторым мнениям, Арам Ашотович, словно Лаврентий Палыч Берия, не оправдал доверия. Доверия инвесторов и кремлевских башен, которые рассматривают сейчас всякое СМИ как платформу для подготовки к президентским выборам-2018. Рейтинги Life, вопреки бахвальству Габрелянова, становились все жиже, канал стабильно терпел убытки. К тому же, сын и бывший подчиненный Габрелянова Ашот свинтил жить и работать за границу, что на фоне державной риторики отца смотрелось сомнительно. tricolortvmag.ru . *** Без малого четыре года детище Габрелянова отравляло своим содержимым мозги и души россиян. 18.08.2017 телеканал «Лайф» сделал соотечественникам последнюю инъекцию и помер. Осталась память. О том, как собственный корреспондент телеканала Юлия Иванова предлагала врачу деньги за то, чтобы он ей первой позвонил, как только умрет Эльдар Рязанов. О том, что телеканал «Лайф» был одним из главных орудий в войне с Украиной и с российской оппозицией. Арам Ашотыч отличался от всех других руководителей путинских СМИ прямодушием и искренностью. Он никогда не скрывал, что все, кто приходит к нему на службу, должны оставить за порогом мозг и совесть. Почему-то считалось, что то, что делает Габрелянов, называется таблоидами. Это явное недоразумение. Поскольку таблоиды — это то, что делал, например, Руперт Мёрдок. Та же The Sun, или почившая в бозе News of the World. Мёрдоку тоже было наплевать на мораль. Разница в том, что Мёрдок не был холуем, у него были политические пристрастия, которые могли влиять на контент его изданий, а Арам Ашотыч всегда готов облизывать любую власть, невзирая на ее устремления. Телеканал «Лайф» стал не нужен власти, поскольку тот уровень нравственного идиотизма, который изначально был его конкурентным преимуществом, давно достигли и даже превзошли НТВ, «Звезда», «Россия 1», РЕН ТВ и Первый канал. К уровню «Лайфа» в данный момент начал движение телеканал РБК. После того как Михаил Прохоров продал холдинг Григорию Березкину, к руководству телеканалом пришла специфическая команда. В частности, аналитический отдел телеканала РБК возглавил Алексей Штейнбух, ранее работавший военным корреспондентом на ВГТРК, где вел программу «Совбез». В прошлом сотрудник спецслужб. Как сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на свой источник в РБК, Штейнбух провел «инвентаризацию экспертов» и ввел на РБК стоп-листы. Те эксперты, которые разрешены к употреблению, помечаются бирками «очень хорошо» или «можно, но аккуратно». Например, на кремлевском политологе Алексее Чеснакове висит бирка «очень хороший», а на Константине Эггерте, наоборот, написано «осторожно». Ну и зачем, спрашивается, Кремлю телеканал «Лайф», когда появляется вот такой РБК? ej.ru . Р.S. На саму Армению и армян разумные люди уже давно махнули рукой как на неизлечимого больного. Беда в другом — ряд российских изданий продолжаeт сливать через свои ресурсы взращённые в ереванских инкубаторах «инфоутки», стараясь скрыть местонахождение этой лаборатории фейкотворчества и своей внешней «российскостью» создать в обществe впечатление, будто новости эти «нейтральные» и к информационной баталии между Азербайджаном и Арменией якобы «не имеют» отношения. Чего стоит, к примеру, канувший на днях в Лету телеканал "Life News" Арама Габриэляна, сынишка которого Ашотик не вылезает из гей-клубов Европы. Вспомним фальшивку телеканала о «панике» среди населения Тертера в дни апрельской войны 2016 года, после разоблачения которой корреспондента "Life News" выгнали вон из Азербайджана. Арам Ашотович потом долго метал бисер по поводу «наступления на свободу слова» в Азербайджане. Всплывшая затем переписка из взломанного смартфона Ашотыча обнажила сущность еще одной особы в российской «четвертой власти» — главного редактора телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симонян, с которой хозяин ушедшей ныне в небытие "Life News" обсуждал, как бы подгадить «азерам» (фраза «азер»в переписке использована айканушкой Симонян). Или то, как Габрелянов требовал от своего сотрудника, сирийского алевита Артура Кебекова любой материал об отправке ИГ своих боевиков в Карабах для войны на стороне Азербайджана. И при этом они оба нецензурно выражались о Турции и ее руководителях. Но сам Габрелянов скромно признавал, что без России армянам настанет «кирдык». Особым звеном в общей метастазе пораженного армянскими онкоклетками российского медиапространства стоит ИА REGNUM, закулисным владельцем которого, поговаривают, является Роберт Кочарян, главредом — Модест Колеров (женатый на Марине Брутян), а замглавреда — Виген Акопян. Постоянными авторами здесь светятся глашатай марионеток Давид Бабаян, адвокат сепаратистов Владимир Казимиров, ну и парочка-тройка продажных шавок, вроде Фахраддина Абосзода и Арифа Керимова. Тут, как говорится, коментарии уже излишни. На днях именно ИА REGNUM растиражировал фальшивку, приписываемую минобороны Азербайджана. И, что удивительно, взят был материал, как вы думаете, откуда? Из самого похабного армянского издания восканапат.инфо. И именно ИА REGNUM со ссылкой на подставное израильское СМИ-«однодневку» (самый примитивный метод в уткопускании) тиражировал фейк о «секретных аэродромах» на юге Азербайджана, откуда израильские беспилотники якобы ведут аэроразведку территории Ирана, а также писал о якобы «перехваченном» послании руководства Азербайджана к азербайджанским-джихадистам в Сирии поскорее вернуться и спасти страну от армянского контрнаступления в апреле прошлого года. Топорный фейк был расчитан на полных идиотов, коих нашлось немало в Армении... И вот эти «офшорные» армянские издания, корчащие из себя «российских СМИ», денно-нощно думают-гадают, как бы связать ИГ с Азербайджаном. Дело это заведомо обречённое, так как Азербайджан настолько же далёк от терроризма, как Армения — близка к нему. И чем больших успехов достигает Азербайджан, тем истеричнее становится поведение мирового армянства, понимающего, что противопостовить успехам Азербайджана ему просто нечем, кроме усилий по дискредитации и очернению этой страны в подконтрольных ему мировых СМИ. Мы сознательно не станем приводить длинный послужной список армянского терроризма, восходящего аж к началу 19-го века. Народными героями в Армении объявлены уголовник и грабитель Камо (даже город назван его именем), нацистские генералы Дро и Нжде (кстати, позор депутату Госдумы РФ Константину Затулину, взявшемуся отрицать факт существования Армянского легиона в составе вермахта и попытавшемуся оправдать связь Гарегина Нжде с Адольфом Гитлером тем, что дескать тот заключил союз с фюрером, чтобы предотвратить... «геноцид армян»), убийца турецких дипломатов Гурген Яникян, международные террористы Монте Мелконян, Варужан Гарабедян, псих Согомон Талейрян, кстати, убивший, как и Гурген Яникян, своего жертву в свойственно армянам трусливой форме — со спины. Сегодня Армения — это кузница и экспортер международного терроризмa и топорного фейкотворчествa. Ни на что другое это искусственно созданное на исконно азербайджанских землях историческое недоразумение способным не оказалось. И скрыть этот позорный имидж ей не помогут ни акопяно-брутяновский REGNUM, ни симоняновский RT, ни арешевский РИСИ, ни габреляновский "Life News" (помойка ему небесная), ни гомозовская Википедия, ни Владимир Соловьев с Семёном Багдасаровым и Сергеем Кургиняном на этом свете и с Антоном Носиком — на том! vesti.az . P.Р.S. Популярную группу во "Вконтакте" "Ростов Главный" приобрёл в середине июля холдинг News Media, принадлежащий Араму Габрелянову - владельцу портала Life.ru и газеты "Жизнь", сообщает donnews.ru со ссылкой на свой информированный источник. Сумма сделки, по словам агентства, составила 12 млн рублей. На сегодняшний день на паблик подписано 290 тысяч человек, это одно из самых популярных ростовских сообществ во "Вконтакте". dk.ru .