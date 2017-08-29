Почему у Нашгорода нету шансов, объясняет Алексей Кулеш. ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ-ПРИЖИМАНЦЫ Почему Нашгороду не светит нормальной жизни, объясняет народный трибун на зарплате. Лето на исходе, а это означает, что скоро в Законодательном Собрании Красноярского края откроется новый «политический сезон», и господа слуги народные со свежими силами приступят к схватке с неведомым врагом за общественное благополучие, от которой с таким трудом оторвались перед уходом на вакации. Ежели кто успел подзабыть, я напомню. Их попытка увеличить себе зарплаты вдвое оказалась чересчур нахрапистой, а публичная реакция на неё — слишком громкой, так что Александр Усс принуждён был дать задний ход, но тут же пообещать, что уже осенью региональный «парламент» обязательно вернётся к этому вопросу и приведёт оплату нелёгкого своего труда в соответствие с требованиями момента и лично губернатора Толоконского В.А. Примерно в тот же самый неприятный момент выпал из сферы общественного внимания бывший Мальчик-С-Фигой и начальник железногорской ячейки соколов Жириновского Алексей Кулеш. Там, правда, имелась ещё одна ничуть не менее вонючая тема, обсуждать которую с электоратом заместителю председателя Законодательного Собрания не очень хотелось. Я говорю о несостоявшемся уголовном деле «Красноярскнефтепродукта». На прогнившем Запада самый зачуханный политикан нипочём не слез бы с любой из двух этих расписных лошадок, покуда не заездил бы их до смерти. У нас не так, разумеется. Пришло лето — выключай телефоны и отправляйся на каникулы, а скандалы обождут. Какой у них выбор-то? Это ж не война, пожар или, там, наводнение. Хотя вот именно насчёт наводнения... «Историю с нашим красноярским потопом» депутат Кулеш назвать трагедией постеснялся, но в свеженьком интервью под странноватым названием «Противостояние власти исполнительной и законодательной – это нормальное явление» вынужден был признать, что временное превращение краевого центра в Венецию есть «определённый знак и маркер того, что в системе водоснабжения и канализации в Красноярске всё неблагополучно». Но не подумайте, что смелый и бескомпромиссный жириновец бросился по этому поводу на соответствующих чиновников и порвал их в честной схватке, аки Тузик грелку. Нет, конечно. Противостояние, о котором говорит Кулеш — это не про взаимоотношения региональной власти с исполнительной. Упаси бог! Это вообще не про реальную жизнь, в которой любой представитель «оппозиционной» партии из глубинки, оказавшись в Заксе, немедленно встраивается в пресловутую вертикаль — или покидает заветные вершины после окончания срока полномочий, чтобы больше никогда туда не вернуться. Проще говоря, выбор у народного защитника не велик. Либо ты включаешься в общий вой и тявканье, либо объявляешь себя чужаком и автоматически утрачиваешь перспективу для продолжения «политической» карьеры. Журнализды просто так не придут к тебе за интервью. Чиновники не станут бесперечь приглашать в комиссии, рабочие группы и заместители «министра». И когда придёт День «Д», такому дурачку приходится возвращаться обратно в народ без денег и без славы, но зато со слабым чувством выполненного долга, каковое, впрочем, со стороны выглядит сущеглупостью и банальной лоховской неспособностью достойно обустроить даже свою собственную жизнь. Что уж вспоминать об электорате? Не украсть и не посторожить, как говорится... Наш Кулеш к лохам не относится ни с какой стороны. Где у бутерброда масло, конкурсному управляющему ООО «Атомстрой» и гендиректору ЗАО « СУОС » известно отлично. Считать его либералом могут только законченные идиоты. Однако одиннадцать лет в заколючинском Совдепе так и не позволили Кулешу вскочить (либо хотя бы вскарабкаться) в какое-нибудь достойное — в административно-финансовом смысле — седло и понестись по жизни вскачь. Ну, не сложилось. Бывает. Нельзя ведь сказать, что он совсем не старался. Просто лавка запасных в Нашгороде настолько велика, что беднягу депутата сильные мира сего всегда отодвигали в сторону при делёжке очередного пирога. Кто ж упрекнёт его теперь за нежную дружбу с «КРЭКом», когда судьба, наконец, повернулась к Кулешу лицом? Бывший рыночник во мгновение ока обратился в самого ярого государственника. По любому поводу и вообще без оного зампред Закса готов устраивать глобальный передел собственности, - но так, чтобы в караул у государственного краника вставали именно те люди, что смогут его отблагодарить за вовремя проявленные понимание и поддержку. Время уходит, вы же понимаете? Пять лет в кожаном кресле пролетают удивительно скоро. Даже попа вспотеть не успевает... - Алексей Викторович, расскажите о ваших впечатлениях о работе за год? - интересуется у трибуна сотрудница электронного СМИ Анна Вербилова. - Как она начиналась, как протекала, и что удалось сделать? - Работа для меня, конечно же, незнакомая, я никогда не был чиновником до этого. Работа интересная, это очень важный опыт, как мне кажется, в моей жизни. Судить о начале работ комитета по строительству и ЖКХ мне очень сложно, потому что я находился в состоянии стресса — на мой взгляд, это колоссальная ответственность, и забыть об этом невозможно ни на секунду. Естественно, что у нас с коллегами были и трения, мы разговаривали о том, как устроить работу комитета: у каждого было свое видение «разумного и прекрасного». Что называется, столкнулись две волны, новая и старая. «Старая», у которой привычный регламент, спокойный, рассудительный, «условно конструктивный». А вновь пришедшие депутаты стремятся показать свою работу и привнести что-то новое, они приносят и свои привычки из тех органов, в которых они работали, например, коллеги из совета города Красноярска. И мы достаточно бурно спорили по этому поводу. Что касается работы других комитетов – в каждом комитете есть свои традиции и правила, своя рабочая атмосфера, которую формирует председатель комитета, заместитель председателя и коллеги, поддерживающие эти традиции. И депутат, «кочуя» с заседания на заседание, либо подстраивается под уже существующие правила, либо вынужден их ломать. Не могу сказать, что это плохо, так как по сути, это регламентирует работу, делает её предсказуемой и понятной. *** Для начинающего бюрократа Кулеш стартовал очень неплохо, надо отметить. Миновал уже год из пяти, а на лапидарный вопрос «Что сделано?» он отвечает длинным, но совершенно ничего не содержащим периодом. Помните, как безыскусно дрючила Людмила Кротова заколючинских депутатов в 2015 году? Мгновенно выяснилось, что ни одному из них нечем похвастаться перед избирателями. Ни одному! Однако за такой холодный душ платить никто не станет, и потому интервьюеру приходится как бы вестись на болтологическую удочку и начинает выяснять подробности сурового депутатского быта. Не жмёт ли ему кабинет? Не унижает ли двухсоттысячная зряплатка? Старшие товарищи не макают ли головой в унитаз в туалете, издеваясь над салабоном? Нужно же хоть какой-то внятный ответ получить от клиента, ву компрене? И тут нас ожидает, натурально, сенсация номер один. Хотя, если разобраться, никакая это не сенсация. Профессиональный депутат по сути своей — тот же чиновник, и потому очень быстро утрачивает здоровое представление о реальности. Ему кажется, что солнце встаёт утром исключительно потому, что накануне соответствующее решение было проголосовано на заседании профильного комитета. А наводнение случается только для того, чтобы слуга народный смог в телевизере похвастаться новым галстуком. Впрочем, даже на этом фоне следущий пассаж из интервью смотрится откровенным неадкватом. *** - Что нового появилось в работе комитетов с вашим приходом? - Из тех новшеств, которое у нас появилось, и которого до сих пор не было – комитет по строительству и ЖКХ образовал группу в WhatsApp для оперативного обсуждения вопросов между заседаниями. Правда, в последнее время не очень часто ей пользуемся, но с началом нового политического сезона, думаю, она нам вновь понадобится. В плане рабочей атмосферы в комитете по строительству и ЖКХ нам пришлось создавать ее «с нуля», поскольку в прошлом созыве был один большой комитет по промышленности, транспорту и связи, в который входили вопросы строительства и ЖКХ. Затем они были выделены в отдельный комитет и я считаю, что это очень правильно, потому что вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства особые и они требуют колоссального объёма работы. В этом смысле очень легко было начинать работу, потому что традиции только начинали складываться. Мне кажется, всё успешно получилось, хотя, наверное, не всем нравятся эти традиции – так, у нас нередко жестко критикуют чиновников, невзирая на лица, рассказывать им всю правду об их работе. Вообще говоря, противостояние власти исполнительной и законодательной – это нормальное явление, оно заставляет двигаться весь процесс, это то, для чего нас и избрали – для совершенствования системы управления. Когда я начинал работу, мне казалось важным событием, что по моей инициативе будет принят какой-нибудь закон и я себе «поставлю звёздочку на фюзеляже», но нет. Принятие законов с моей точки зрения – а их было около десятка уже принято, в том числе и по моей инициативе – это не очень знаковое явление в деятельности депутата. Более важным мне кажется стратегическое расставление приоритетов, формирование образа будущего и разумное устройство системы государственного управления. *** Чудесно! Это просто чудесно, я считаю. Электоральным массам ужасно приятно будет узнать, с одной стороны, что в Заксе установилась здоровая рабочая атмосфера, и что господа слуги народные не используют голубиную почту для пересылки проектов решений. Не очень понятно, правда, почему тогда нынешним летом именно в стане ЛДПР началась та нелепая смута о таинственном повышении зарплат краевым чиновникам с депутатами. Но ладно, это пустяки, не будем цепляться за фюзеляж, у нас ведь куда более интересный момент на повестке дня вырисовывается. Жёсткая критика чиновников — это что такое, я извиняюсь? Приходится напомнить, что за одиннадцать лет в железногорском Совдепе Алексей Кулеш если и замечен был в каких-то «противостояниях» с исполнительной ветвью местного самоуправления, так это в открытой клевете на Геннадия Баховцева, заходила ли у него речь о мэрском дворце на Саянской или о тайной приватизации МП «Гортеплоэнерго» злохищной «честной властью». Что характерно, в 2010-м революционные настроения эти у Кулеша прошли полностью, как исчезают прыщи у подростка по завершении волнительного пубертатного периода. Назначение Медведева, Пешкова и Проскурнина он встречал бурными и продолжительными аплодисментами в явной надежде протиснуться поближе к кормушке. Но нет, снова неудача. Хотя расходная часть бюджета у Красноярска-26 и прилична в сравнении с другими территориями края, любого свистуна с улицы к ней нипочём не подпустят. Самим мало. Надо иметь, как минимум, таланты как у друга Шаранова или друга Афонина — а природа далеко не каждого так награждает. В раздрае чувств Кулеш снова кинулся в разоблачения, но было поздно. То есть, в трагикомедии с распилом муниципальных аптек можно было, пожалуй, здорово испортить жизнь и Медведеву, и Пешкову, и Проскурнину, но наш герой, во-первых, никакой не герой и в реальные неприятности с неопределённым исходом лезть вовсе на расположен. А во-вторых, прошли те времена, когда чиновников можно было напугать или, упаси господи, посадить за безыскусное воровство. Сам Кулеш, к слову сказать, приложил максимум усилий, чтобы эта порочная практика поскорей канула в небытие и не оставила никакого следа. Достаточно вспомнить те же миллионы «Красноярскнефтепродукта», о которых заместитель Усса заикнулся однажды вслух — и немедленно вышел из игры. Выскочил, если точнее. Ссориться с гауляйтером из-за какой-то квартплаты в каком-то Железногорске? Фи! А раз так, приходится выпускать пар из головы, обзывая козлом *1 самого бестолкового и безобидного представителя «партии власти» в железногорском Совете депутатов. А потом публично извиняться. Не так поняли, мол... *** - Удалось ли создать что-то действительно важное за время работы в комитете, - продолжает жалкие попытки перевернуть мячик вверх дном Анна Вербилова, - изменить сложившееся положение вещей? - Очень важно, что мы с коллегами, при большой помощи советника Губернатора Красноярского края Анатолия Ивановича Матюшенко практически добились создания единого управленчески-экономического пространства в сфере водоснабжения и канализации. Последние 20-25 лет в Красноярском крае, впрочем, как и по всей стране, организации водоснабжения и канализации существуют самостоятельно в каждом городе, да ещё и не по одной. В нашем крае около 800 таких организаций – маленькие, частные, не имеющие возможности развиваться, и это неправильно. Мы в течение года, общаясь с правительством, с коллегами, поменяли эту ситуацию: в ближайшие полгода-год будет создана организация, нечто вроде краевого водоканала, которая будет объединять эти субъекты, будет каким-то образом регулировать эту деятельность. При невозможности самостоятельного развития небольших предприятий- брать муниципальные сети в аренду, в концессию, или при невозможности того и другого будет выкупать и строить самостоятельно. Существуют сферы, в которых, я убеждён, невозможна частная экономическая деятельность в нашей стране. Один предприниматель может построить школу, больницу, но целиком организовать системы образования или здравоохранения не может. Так же и здесь – это забота государства, никакой предприниматель не построит и не реконструирует систему канализации в Красноярске. Эта сфера требует государственного управления и государственных финансов, и я думаю, что постепенно мы будем отходить от мелких частных предприятий, экономика подталкивает нас к укрупнению в этой сфере, к государственному регулированию. *** И снова стоп. Нельзя не обратить внимание, что обычную должность руководителя региональной исполнительной власти «либерал» Кулеш коленопреклонённо подымает до имени собственного, ибо только имя собственное, по нормам русского языка, положено писать с заглавной буквы. Впрочем, в какой-нибудь Таджикистон с его баями и эмирами Красноярский край превращается давно, и этим здесь уже никого не удивишь. Интересно другое. Та самая невесть откуда возникшая у Кулеша убеждённость в необходимости снова вогнать все распорядительные функции в полномочия государства. Ему представляется, что обосновывает эту свою позицию очень продуманно. Но стоит лишь спросить, как обходится без тотального патронажа государственного ворья весь остальной — цивилизованный, я извиняюсь — мир, как лукавые умопостроения эти мигом разваливаются. Ну в самом деле: как ухитряются выживать и даже неплохо себя ощущать, например, Канада с Норвегией, где лето никак не теплее и не длиннее нашего? Может, весь секрет как раз в том, чтобы радикально помножить на ноль заботников о счастье народном, и заставить их тем самым зарабатывать на жизнь не говорениeм речей и распилом государственной казны, а каким-нибудь менее разрушительным способом? Риторический вопрос, не трудитесь отвечать. *** - Какие обращения к вам как к депутату, были самые частые в районах и краевом центре? - продолжает биться головой об лёд красноярская журналистка. Она ведь тоже на работе, вы не забыли? Ей тоже не заплатят, если в интервью она нарисует не образ мудрого государственного мужа, но злую карикатуру на него. - Обращений было огромное количество, - с удовольствием переключается на беспроигрышную тематику Кулеш. - Чаще всего – вопросы ЖКХ, «квартирный вопрос», совершенно по Булгакову. Из самых вопиющих – проблемы «обманутых дольщиков», из последних - история с нашим красноярским потопом. Нельзя сказать, что это трагедия, но это определённый знак и маркер того, что в системе водоснабжения и канализации в Красноярске всё неблагополучно, а конкретно – в сфере ливневой канализации. Во-первых, она не везде есть, во-вторых, она часто неработоспособна, и, что самое важное, её выход не обеспечен очисткой. То есть, она просто сливается на рельеф, в нашем случае – в Енисей, что, вообще говоря, недопустимо. Колоссальное количество грязной воды с маслом, бензином, песком в случае дождя стекает в реку – это недопустимо и с этим нужно что-то делать. Совершенно точно, что ситуация не исправится одномоментно, это программа на десятилетия, но этим необходимо заниматься. *** Стоп-стоп-стоп! Вы обратили внимание на это чудное «программа на десятилетия», я надеюсь? Любому ёжику понятно, что скоро только кошки рожают, тем более в России. Но в данном случае мы имеем дело не с описанием технологического процесса, а с откровенным признанием приоритета процесса перед результатом. Кулеш бюрократ начинающий, ещё раз повторюсь, но главный принцип работы на государственной ниве он усвоил давным-давно. Если быстренько решить одну проблему, на тебя мгновенно навалят ещё пять. Поэтому ни одно дело у нас с мёртвой точки не сдвигается. Интересантов нет потому что. *** Ещё одна памятная ситуация связана с назаровским водоканалом, - пускается в воспоминания заместитель Усса. - Частное предприятие, арендующее муниципальные сети, осознало, что существующие тарифы не соответствуют экономическим реалиям. И тогда на предприятии нашли «экзотический» путь спасения предприятия совершенно законным образом – они сообщали предпринимателям, что у них что-то неправильно установлено и выставляли в виде штрафов расчёт за водопотребление, рассчитанный за три года по полному сечению; были насчитаны суммы в 2-3 миллиона, 9 миллионов рублей. Затем обращались в Арбитражный суд и выигрывали дело, поступая абсолютно по закону, но, на мой взгляд, совершенно недобросовестно. Сейчас в нашем комитете мы готовим обращение в Государственную Думу и правительство Российской Федерации с предложением урегулировать эту ситуацию, потому что нельзя давать недобросовестным людям возможность вот таким вот образом пополнять свои карманы. Хотя их по-человечески понять можно, поскольку они спасали своё предприятие – это тоже маркер, показатель того, что в этой сфере всё неблагополучно. На территории всего края такая история, везде сфера водоснабжения и канализации недофинансируется. Mои аплодисменты! Ещё раз перечитаем ключевые слова. Тарифы не соответствуют. Совершенно законным образом. Абсолютно по закону. Совершенно недобросовестно. По-человечески можно понять. Всё неблагополучно. Всего края. Недофинансируется. Кто же это нам рассказывает такую странноватую байку, товарищи? Таксист на ночной дороге? Бабушка на качельке? Долбогрёб в социальных сетях? Не-ет, дорогие мои. Это один из руководителей Красноярского края, без какого-либо преувеличения. И делает он это вместо того, чтобы заняться теми самыми тарифами - а вы ведь помните, как называется возглавляемый Кулешом комитет Заксобрания? - и лечить не симптомы, а болезнь, которая действительно уничтожает не один город и даже не один регион. Но нет, Кулеш не дурак ввязываться в такие разборки. Тарифы — это сфера интересов «КРЭКа», «Красноярскнефтепродукта» и их крышевателей из краевого «правительства». Ни славы, ни денег не получишь от войны с ними. Зато дружба может оказаться выгодной во всех смыслах. *** - Каждая организация, которая сама себе добывает воду и транспортирует её к потребителю, обосновывает собственные затраты, - раскрывает далее сакральные тайны бытия Кулеш. - Так, массовая поставка воды в Красноярск стоит дешевле для конкретного потребителя, а для потребителя в Берёзовке, где, например, колонка или отдельные трубы, стоит дороже. И в этом смысле создание единого предприятия на территории Красноярского края позволило бы утверждать такой котловой тариф, то есть, в территориях с высокой ценой стоимость кубометра воды бы заметно снизилась. *** Если вам вдруг показалось, что речь тут зашла о создании ещё одного «КРЭКа», то вам ни фига не показалось. Так и есть. Добиваться эффективной работы предприятий суть занятие нудное, долгое и ничего не гарантирующее. Не интересное, то есть. Тогда как государственный монополист, заранее выстроенный в виде общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества, всегда отыщет пути и способы отблагодарить понимающего законодателя. Не из чего выбирать, верно? *** - Не стоит рассчитывать на быстрый эффект, повторюсь, это работа на десятилетия, - усиливает акцент Кулеш. Не спрашивайте, мол, чего я достиг за год в своём кабинете. Не ради сиюминутных выгод вкалываю, но для России, для вечности! - И потому я горжусь работой в Законодательном Собрании, что мы закладываем такие основы будущего развития, что через 5-10 лет, когда мы уже не будем депутатами, система, созданная нами, продолжит свою работу. В этом и интерес политики, что то, что ты сделал сегодня, продолжит работать через много лет. *** Здесь надо обязательно прослезиться, я настаиваю. Когда нас не будет... *** - А как сейчас обстоят дела с подготовкой к отопительному сезону? - интересуется мадам Анна. - Все работы по подготовке идут по плану, этим занимается министерство строительства и ЖКХ. Естественно, мы следим за этой подготовкой. Судя по итогам прошлого года, нельзя сказать, что у нас всё отлично, но всё работает без аварий и катастроф. Сфера теплоснабжения у нас практически безаварийная, хотя и есть проблемные территории с высокой стоимостью тарифов – мы над этим работаем, предлагаем правительству разные варианты – газификации, угольных термороботов-автоматов. Не всегда это возможно, остаются территории, в которых по-прежнему очень дорогое тепло. Большинству граждан эти повышенные затраты компенсирует бюджет, но есть юридические лица и бюджетные организации, которые несут колоссальные затраты на тепло, и есть отдельные категории граждан, которые платят по полному тарифу. Такие случаи есть и в Железногорске, и в Шушенском, и в Минусинском районе, и на Севере. Как решать эти проблемы глобально – пока непонятно, поэтому мы решаем их точечно, на местах. Либо это строительство новых теплозамещающих мощностей, либо регулирование выплат гражданам, чтобы каждый потребитель получал компенсацию. Это очень чувствительная сфера, поскольку в нашем крае очень суровый климат и отопление занимает значительную часть бюджета домохозяйств. *** Газификация и термороботы, значит? А-хре-неть. Вот где, значит, счастье-то наше скрывается, а вовсе не в монополизации «КРЭКом» всего жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края??? Ой, молчу-молчу... *** - С каким настроением вы подходите к новому политическому сезону, - окончательно встраивается в шкуру государева человека бедная Анна Вербилова, - и на что бы вы обратили внимание в самом начале работы? - Планов много, прежде всего – по модернизации концепции теплоснабжения. Я давно мечтаю провести большой круглый стол с привлечением специалистов СФУ, РАН, у которых порой есть совершенно замечательные и где-то фантастические идеи по поводу отопления некоторых городов, эффективного и недорогого тепла. Хотел бы, чтобы члены правительства послушали и наконец вняли, возможно использовали эти идеи в будущем. Система водоснабжения и канализации – в течение года мы урегулируем существование этого краевого оператора, назовём его так. *** Ну, слава богу, не показалось мне, стало быть. Только «КРЭК» спасёт нас. Термороботы уже через будут на него пахать, видимо. *** - Кроме этого, существует большое количество проблем, косвенно связанных с нашим комитетом, например, проблема мусора. Этим занимается комитет по природным ресурсам и экологии, но мы следим за их работой и стараемся помогать. Конечный цикл жизнедеятельности человека на земле – это огромная куча мусора, и с этим что-то нужно делать, потому что города и сёла Красноярского края в мусоре просто погрязают. Может, это не так заметно в краевом центре, но это совершенно точно заметно в районах, на обочинах дорог, а также на Севере края, где мусор нельзя ни закапывать, ни каким-то образом утилизировать – он просто высится горами и его растаскивает ветром. *** Тут гадать нет нужды — государство уже решило данную проблему, принявши закон, по которому в регионах требуется создать ещё по одному «КЭКу», на сей раз мусорного содержания. Нам с вами, граждане, ещё предстоит увидеть, как твёрдые бытовые отходы увозят на переработку и захоронение куда-нибудь километров за сто от Нашгорода. И оплатить эту инновацию, а как же. *** - Проблем огромное количество *2 и тем интереснее их решать, - честно и откровенно заключает интервью заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Кулеш А.В. Последняя фраза, очевидно, выпала из текста при публикации: - Когда с тебя не требуют результата. *1 Тут нам, вероятно, следовало припомнить прошлогодний срач Кулеша с другим Алексеем и заместителем Усса. Но поскольку партайгеноссе Клешко от разоблачений и укоров коллеги в весе не скинул и в лице не переменился, к чему ворошить прошлое? Тем паче, что никакого иного выхлопа, кроме шума, история та не выдала на-гора, и зловредные анонимные негодяи установлены не были. *2 «Доля общей площади жилищного фонда Красноярского края, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами на конец 2016 года составила 63 процента, что на 0,9 процентного пункта меньше по сравнению с предыдущим годом» ( отсюда ).