Деятелям культуры хочется ощущать себя силой. Но пока никак. 300 Серебренниковых Про избирательность силовиков: театральный деятель Кехман обвиняется в хищении 20 миллиардов, но он не арестован, летает в Лондон и празднует свадьбу на подмостках Михайловского театра. Следственный комитет добился заключения Кирилла Серебренникова под домашний арест, настаивая на том, что обвиняемый в мошенничестве с государственными деньгами режиссер может скрыться от следствия и, отметая любые намеки на то, что уголовное преследование может быть хоть как-то связано с его художественными взглядами, которые в современной России приравниваются к политической позиции. Борьба с коррупцией, ничего личного, только закон. Министерство культуры не смогло сформулировать внятную позицию в защиту Серебренникова, мол, мы все понимаем, но следствие и суд разберутся. Следствие инкриминирует режиссеру и его предполагаемым сообщникам хищение 68 миллионов рублей. Скажем прямо, эта сумма, даже если обвинению удастся доказать ее в полном объеме, не выглядит внушительно на фоне даже рядовых антикоррупционных дел. Более того, ее несерьезно сравнивать c ущербом по иным уголовным делам, по которым проходят театральные менеджеры, например Владимир Кехман. Кехман — это, напомню, экс-владелец банановой компании JFC, а также бывший худрук Михайловского театра в Петербурге экс-директор Новосибирского академического театра. На эту должность он был назначен вскоре после увольнения Бориса Мездрича, связанного со скандалом вокруг спектакля «Тангейзер», оскорбившего местную православную общественность. Это, конечно, было политическое назначение. Министр культуры Владимир Мединский, который так и не нашел в себе силы высказаться в поддержку Кирилла Серебренникова, Кехмана защищал более чем последовательно. Директор уверенно сидел на своих двух креслах и когда его банановая компания пошла под банкротство, и когда Кехман стал фигурантом уголовного дела. Более того, когда сам бизнесмен-театрал уже был признан банкротом судом в Великобритании, и дело уверенно шло к аналогичному решению в российской юрисдикции, что автоматически лишало Кехмана возможности руководить театром, Мединский заявлял, что не готов к потере столь ценного кадра: «Предварять какими-то инициативными и поспешными решениями судебные процедуры, вносить сумбур в кадровую политику крайне неразумно». В итоге Кехман написал заявление по собственному желанию, но уже после того, как расставание с креслом стало неизбежным из-за статуса банкрота. А разумно ли было доверять два крупнейших региональных театра человеку, который обанкротил свою компанию и обанкротился сам? Да, Кехман винил в коллапсе JFC сначала «арабскую весну», а потом вороватых менеджеров, но почему тогда за небольшой период времени, когда он лично возглавил компанию, в отношении которой уже была введена процедура наблюдения, ее убытки выросли на 2 миллиарда рублей? Ну ладно — министр, он, пожалуй, может позволить себе быть непоследовательным. Силовики же не имеют права на избирательное правоприменение. Но вот в отношении Кехмана и еще двух фигурантов (менеджеров JFC) расследуется уголовное дело, ущерб по которому составляет 20,4 миллиарда рублей. То есть в 300 раз больше, чем по делу Серебренникова. В этом деле сейчас 8 эпизодов мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) и 7 эпизодов легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). В отличие от дела Серебренникова, где для получения хоть каких-то доказательств приходится заключать в СИЗО бухгалтера Масляеву, имеющую серьезные проблемы со здоровьем, по делу Кехмана уже есть многочисленные решения арбитражных судов всех инстанций. Признано, что после банкротства и распродажи имущества его компании неудовлетворенными остались требования кредиторов на 17,5 миллиарда рублей. Еще 9 миллиардов Кехман должен лично как поручитель по кредитам. Это уголовное дело расследуется с декабря 2012 года. Если вы хоть немного знакомы с УПК и сложившейся правоприменительной практикой, то наверняка увидели в предыдущем предложении опечатку. Ну не может ведь расследование уголовного дела длиться пять с половиной лет? В случае Кехмана — может. По крайней мере, Следственный департамент МВД делает все, чтобы устремить срок расследования в бесконечность. На это обращают внимание не только сторонние наблюдатели и потерпевшие по уголовному делу (банки), но и Генеральная прокуратура, которая дважды (!) выносила представление об устранении нарушений при расследовании уголовного дела. Но Кехман, видимо, родился в рубашке, хотя запонки от этой рубашки наряду с другими предметами роскоши и даже портретом должника были проданы с торгов в ходе процедуры его личного банкротства. И вот что поражает больше всего на контрасте с арестом Серебренникова — за все время следствие ни разу не ставило перед судом вопрос об избрании Кехману меры пресечения. То есть ни суды, ни банкротство, ни уголовное преследование не мешают ему вести светский образ жизни. Кехман празднует свадьбу с красавицей Идой Лоло (банкет — прямо на сцене Михайловского театра), потом уходит в декретный отпуск по уходу за их дочерью и регулярно летает за границу — то в Лондон, то на Лазурный берег Франции. Так что если вы слышите досужие разговоры о том, что не бывает дыма без огня и что силовики действуют по закону, отправляя Серебренникова под домашний арест, — просто вспомните Кехмана. novayagazeta. *** Более тридцати деятелей культуры из разных стран подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить преследование российского режиссера Кирилла Серебренникова. Обвинения против него авторы петиции считают "сомнительными", а домашний арест – "непропорциональной мерой". Сбор подписей под обращением организовал немецкий режиссер Томас Остермайер. В открытом письме уголовное дело назвали попыткой "заставить замолчать международно признанного режиссера". Среди подписавших петицию – актрисы Кейт Бланшетт и Нина Хосс. svoboda.org . *** В Тверской области история, сильно похожая на «дело Серебренникова», случилась в 2012 году. И за минувшие пять лет дошла до своей логической развязки и даже дальше. Был в этом регионе недавно такой губернатор Андрей Шевелев (из присланных президентом десантников — был тогда такой тренд в назначениях губернаторов). Это с одной стороны. А с другой стороны, был директор филармонии Владимир Боярский, центр тверских коммуникаций. Он вывел провинциальную филармонию в настоящий центр притяжения — люди из Москвы на концерты ездили, джазовые фестивали собирали всех российских звезд. При предыдущем губернаторе, Зеленине, том самом, что на обеде в Кремле не захотел скушать червяка, на директора филармонии тоже были наезды: тогда в чьей-то светлой голове возник план построить в центре Твери на месте филармонии и драматического театра развлекательный центр в виде огромного яйца. Боярский отбил свое детище, и стал очень острожен. Это ему, конечно, помогло, когда власть сменилась и начала действовать еще более жестко. В общем, у Боярского рыли примерно год. Проверка за проверкой перетряхивала филармонию в поисках улик хоть каких-нибудь преступлений, и приходили с обысками в дом Боярского. Поскольку слухи про успешного директора филармонии ходили по городу разные, были уверены, что найдут кучу компромата. Не нашли ничего. Но проверки продолжались. В конце концов забрали в каталажку филармонического главного бухгалтера, мать-одиночку, и та, проведя ночь в камере с туберкулезными бомжами, написала, что, дескать, какой-то «мертвой душе» филармония каждый месяц платила зарплату аж... 5 тысяч рублей! Боярский попал под домашний арест, как Серебренников. И провел так год с лишним. К тому моменту репутационные потери губернатора Шевелева нарастали — все, кто был знаком с Боярским (включая его знаменитого родственника, покойного ныне Владимира Зельдина), старались донести до президента, что в Тверской области крайне неудачный руководитель. В конце концов бухгалтер филармонии заявила, что ее вынудили дать неверные показания. Боярского оправдали. И теперь правительство Тверской области выплачивает ему компенсацию за моральный ущерб. Пока длилось дело Боярского, в Твери сняли начальника регионального УВД, посадили несколько составов Управления по борьбе с экономическими преступлениями — за эти самые экономические преступления. Ну и как вишенка на торте — досрочно сняли губернатора Шевелева. Маятник качнулся в другую сторону. После смены губернатора Владимира Боярского назначили директором бывшего Дома офицеров, из которого ему предстоит сделать новый культурный центр Твери. Это амбициозная задача: Боярскому досталось порядком запущенное здание, когда-то — Дворянское собрание Тверской губернии, с колонным залом с великолепной акустикой, но почти в аварийном состоянии. Теперь бывший руководитель филармонии должен показать мастер-класс, как делать из руин конфетку. Это получилось у него 30 лет назад. Получится ли сейчас? Назначение Боярского тоже стало знаком для элит. Удивительное ликование возникло в среде людей, далеких от классической музыки. С его новой должностью поздравляли друг друга заслуженные врачи, пожилые чиновники, строители и директора заводов. Они восприняли это как свою личную победу. Так что теория запугивания творческой элиты иногда не срабатывает, а только злит публику. И очень часто бьет по тому, кто инициировал дело против знакового в культуре человека. novayagazeta.