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Железногорск
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Оптимизм у нас не в дефиците Печатать E-mail
Sunday, 27 August 2017

Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск.

ТУМАН УСИЛИВАЕТСЯ

Зачем же приезжал в ЗАТО Алексей Подушкин, председатель крайизбиркома?

Мы надеялись, если помните, что хоть что-нибудь об истинной цели визита сказано будет по результатам совещания в Сером доме. Увы: «10 сентября выборы пройдут уже по новым правилам. Теперь избиратели смогут голосовать не по месту прописки, а там, где они будут находиться. Это очень важный механизм, который требует подробных разъяснений», - говорят нам. И ничегошеньки не разъясняют ни подробно, ни как-либо ещё.

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПТИМИЗМОМ

Руководители «дочек» ГХК решили чаще встречаться для обмена опытом.

Шестеро директоров сошлись в корпоративном музее, чтобы обсудить, в первую очередь, нехватку средств, подчёркивает пресс-служба комбината. «Тем не менее, практически все в будущее смотрят с оптимизмом. Так, ООО «ПРЭХ ГХК» более чем втрое увеличило численность работников и имеет годовой оборот в 0,5 млрд. руб. ООО «Телеком ГХК», переживая снижение спроса на телефонную связь, заканчивает подключение клиентов к новой волоконной оптической сети. Непростая ситуация в ООО «СМРП ГХК», где 30% заработанного уходит на погашение прежних долгов, продлится, по мнению директора Алексея Сергейкина, ещё три года».

ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Делегация АО «ИСС» приняла участие в столичном форуме «Армия-2017».

В составе экспозиции ГК «Роскосмос» сибиряки представили на международной военно-технической тусовке масштабные макеты спутников «Глонасс», «Глонасс-М» и «Глонасс-К». «Одним из ключевых событий деловой программы форума станет научно-практическая конференция, - заверяли на предприятии. - Делегация Решетнёвской фирмы примет участие в круглых столах, где будут проходить обсуждения критически важных технологий».

ТУМАН КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Митрополит Пантелеимон возглавил литургию в бывшем Соцгороде.

В архипастырском слове в соборе Михаила Архангела сказано было, в частности, что а) православные отличаются от других верующих тем, что идут Христовым путём через мир, лежащий во зле, грехе и неверии; б) что апостол Павел претерпел усечение головы мечом, и это была особая радость; в) что на гору Фавор каждый год спускается в праздник Преображения такое густое облако, что сложно выйти из храма. «Так Господь свидетельствует, что сообщение в Святом Евангелии является той правдой и историческим событием, которую нельзя называть вымыслом или сказкой».

МОЛИТЬСЯ НУЖНО ЧАЩЕ

Посёлок Первомайский остался без электричества на три часа.

Отключение произошло около полудня в пятницу на подстанции №9. Специалисты МП «Горэлектросеть» запитали часть нагрузок в другие секции, но трансформатор отключился снова. Борьба со стихией продолжалась до половины третьего. Точные причины аварии пока не установлены, но в предположительно виной всему проливной дождь.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ГОСТЯХ

Музейно-выставочному центру в понедельник стукнет двадцать девять.

«Решение о создании учреждения власти приняли в марте 1984-го. Еще четыре года потребовалось, чтобы разместить в здании по Свердлова, 68 первые пятнадцать экспозиций. В 1990-м организация получила статус Музея истории города, а с 1994 года - Музейно-выставочного центра», - напоминает gig26.ru. Сегодня учреждение располагает фондом в 80 тысяч единиц хранения, но поскольку летом 2016 года старинное здание МВЦ пострадало от пожара, экспозиции сейчас размещаются в двух зданиях на улице Свердлова.

БАТАРЕИ ОЖИВУТ ПЯТНАДЦАТОГО

Впрочем, Сергей Пешков традиционно ни в чём не уверен, и это правильно.

Подготовка к отопительному сезону завершена. Коммунальщики за лето устранили около 60 порывов на трубопроводах в городе и около 20 в посёлках ЗАТО. Кое-что интересное кроется в деталях, впрочем. «На этот сезон все остается по-прежнему, - говорит «сити-менеджер». - Железногорскую ТЭЦ продолжает эксплуатировать КЭСКО, мазутная котельная №1 ГХК находится в аренде у « Гортеплоэнерго». Энергетики планируют провести испытания на увеличение расхода теплоносителя от ЖТЭЦ с 3600 до 4100 Гкалл».

Летом на эксперименты времени не хватило, ясен пень.

ДВОЕ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ

На Федеральном хранилище прошёл конкурс водителей «Лучший по профессии».

Дюжина участников демонстрировала знание теории и практические навыки. Лидером в номинациях «Лучший водитель» и «Лучшее вождение автомобиля» стал Роман Кремер. В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения» лучший результат показал Сергей Прокопенко. Им вручили кубки с дипломами, а также обещают денежные премии и возможность первыми претендовать на повышение квалификации.

Одна доска почёта нынче не катит, это верно.

СКАТЕРТЬЮ ДОРОЖКА

Аппарат «Глонасс-М» №52 доставлен в Плесецк без проблем.

Резервный спутник изготовлен был на АО «ИСС» более двух лет назад, но от времени нисколько не пострадал. Длинная дорога тоже обошлась без сюрпризов. В специальном транспортировочном контейнере «Глонасс» загрузили в «Ил-76», и теперь железным горцам стоит ждать новостей о запуске, который якобы запланирован на сентябрь.

САНИТАРНАЯ ОБЛАВА

Межрегиональное управление ФМБА России №51 рапортует.

За два года не сумела выполнить предписание о ремонте спортивных залов школа №93. Директора не накажут, правда, так как деньги не выделил Серый дом, но и не освободят от необходимости искать финансирование дальше. Нет данных об иммунизации персонала и не в полном объёме выполняется лабораторный контроль в ООО «Стом-Центр», что выльется фирме в санкции по ст. 6.3 КоАП РФ. Расследование причин вирусного менингита в д/с «Дюймовочка» выявило нарушения гигиенического режима на кухне и в спальнях. Персонал к тому же не своевременно проходил обучение и аттестацию. Здесь в ход будут пущены ст. 6.3 и ч. 1 ст. 6.7 административного кодекса.

ОЧЕНЬ ЗЕЛЁНАЯ СЕНСАЦИЯ

Не оставили шансов конкурентам заколючинские педагоги-экологи?

В одном из конкурсов Всероссийского детского движения «Зелёная планета-2017» в номинации «Фестиваль педагогического мастерства» все призовые места заняли железногорцы - Ольга Сомова (ДЭБЦ), Светлана Федотова и Михаил Бутин (Детский дом), уверяют бюджетные СМИ.

Дело было ещё в июне и не совсем так, похоже.

ГРЯДКИ ПРОДЛЯЮТ ЖИЗНЬ

Бывшему директору мехзавода Анатолию Митрофанову исполнилось 90 лет.

В Железногорск будущего почётного горожанина пригласил в 1970 году лично Михаил Решетнёв, а на пенсию Митрофанова проводили в 1997-м. Девятнадцать лет он был депутатом горсовета к тому же. Поздравил юбиляра целый президент Путин (уверяют, что открыткой с наилучшими пожеланиями). Сам Митрофанов считает, что секрет долголетия — в постоянной работе, хоть и на огороде.

И ВЫБОРЫ ТУТ НИ ПРИ ЧЁМ

Полторы сотни муниципалов приняли участие в субботнике на озере.

Очищать береговую зоны вышли в пятницу сотрудники Комбината благоустройства, ГЖКУ, ГТС, ГЭС и самые неприкаянные работники Серого дома. Чтобы никто не сомневался в исключительно благотворительном характере акции, Сергей Пешков вручил Николаю Пасечкину благодарственное письмо краевого «министерства» природных ресурсов и экологии. Ну, чисто совпало так, понимаете?

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬИ — ЛЕГКО В ОГНЕ

Третьекурсников академии МЧС на пять дней вывезли на природу.

На полевых сборах потенциальные инженеры пожарной безопасности отрабатывали навыки выживания в лесу, проходили теоретическую и практическую подготовку альпинистов, а также совершенствовали работу с пожарной и аварийно-спасательной техникой. По итогам сборов им торжественно вручили береты.

СПАРТАКИАДА К ПРАЗДНИКУ

Гостей-конкурентов из шести городов России принял Евгений Шерстнёв.

По случаю 15-летия создания ФГУП «Атом-охрана» в Нашгород съехались представители Электростали, Соснового Бора, Сарова, Озёрска, Новоуральска и Северска. атома». Два дня они состязались в перетягивании каната, гиревом спорте, волейболе, стрельбе, дартсе, плавании, настольном теннисе и лёгкой атлетике. Итоги можно посмотреть здесь.

ФЕМИДА НОН-СТОП

В городском суде наблюдается некоторое затишье. Но не для всех.

Оптимизм штука хорошая, но на уходящей неделе сразу шесть женщин вели трудовые споры с ООО «ПРЭХ ГХК». Это рекорд месяца, определённо. На втором месте — ООО «ЧОП «Шторм-Д» (два иска), на третьем — ООО «Гарс». Отложить пришлось в четверг слушание уголовного дела по обвинению А.В.Ганжи в пяти эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере. А больше ничего интересного и не обнаружилось.

А ВОТ КОМУ НЕДВИЖИМОСТИ?

МП «ГЖКУ» реализует нежилое здание на Восточной, 3А.

Построенный в 1981 году трёхэтажный объект с цокольным этажом общей площадью 1.404 кв.м. имеет стартовую цену 22,6 млн рублей при шаге аукциона 1,13 миллиона. Состояние расформированного ЖЭК-6 оценивается как удовлетворительное. Сумма задатка — четыре с половиной «лимона».

Очень было бы красиво, если бы выкупил муниципальную собственность у Александра Харкевича «ФинКом» в лице Игоря Михайлова, а?

БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ

Двое детей и один взрослый пожаловались на укусы животных за неделю.

Медицинская статистика ЗАТО стала богаче на девять случаев острых кишечных инфекций (трое ребятишек заболели в том числе), одно носительство вируса гепатита «С», два хронических ВГС и лямблиоз — у взрослых, плюс четыре энтеровирусных инфекции у детей (один менингит, между прочим). На цифре 908 остановлен, похоже, подсчёт присасывания клещей. Хорошее лето выдалось для них.

***

Девять человек родилось и двадцать один умер в ЗАТО Железногорск за семь дней.
 
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История Железногорска
28.08.1956
организована первая в городе юридическая консультация N 47

28.08.2003
на базе Школы космонавтики начала работу первая краевая негосударственная школа с полным пансионом

по материалам библиотеки им.Горького
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