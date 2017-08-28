Железногорск Железногорску не брат, не друг и не однофамилец. БУДНИ ГОРОДА ЖО. ЭПОХА ЛЕГЕНД Железногорск Железногорску в России не брат, не друг и не однофамилец. Так, игра случая. НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ 26 августа пользователь с громким именем «РЖД Просвещение» вывесил в сеть ролик , посвящённый заколючинской электричке. Нет, не будущему «рельсовому автобусу», тут дела после передачи УЖТ ГХК московской фирме обстоят совсем плохо, судя по всему — а обычной электричке, которая возит в гору и обратно дежурную смену. Что за люди занимаются такого рода пиар-продукцией, лично мне совершенно непонятно. Примерно в середине ролика (а он куда больше рассказывает про оружейный плутоний и прочую оборонную алхимию, чем про рельсы и шпалы) авторы неожиданно объявляют, что третий реактор Горно-химического комбината по-прежнему работает и снабжает Нашгород теплом! *** *** *** Грустно всё это, девицы. Страна всё активнее сползает в тотальную мифологию, но если в СССР идеологические сказки по крайней мере имели под собой фактическую, хоть и больную экономику с промышленностью, то в вертикальнутой Россиюшке разнузданный пропагандистский бред смело заменяет собой реальность. Причём переход данного процесса в необратимую стадию заметен буквально всюду. Доходит до смешного, хотя смеяться здесь не хочется. «Уран-Батор» как-то рассказывал вам о волшебном курском интернет-проекте, который без зазрения совести переносит заколючинские события на родную землю. Это точно не косяки исполнителя, а планомерная работа по замещению реальности. Чем меньше человек будет уверен в окружающем мире, тем он более послушен. Пилотный проект для создания Министерства Правды*, судя по всему. «Журналистам нашего сайта подтвердили информацию в пресс—центре ГУ ГИБДД МВД России по Курской области, о том, что на территории Железногорска экскаватор раздавил машину с людьми. Со слов пострадавшей женщины выяснилось, что несколько человек приехали на кладбище, чтобы благоустроить одну из могил. Неподалеку от места происшествия находился экскаватор, который внезапно совершил наезд на автомобиль. Ковшом водитель снес крышу транспортного средства, раздавил лобовое стекло. К счастью, водитель техники заглушил мотор и осыпал пострадавших матерной бранью. Оказалось, что мужчина был смертельно пьян», бла-бла-бла. Просто удивительно, что эти красавцы и фотки наши не вставили в свои фантазмы. НЕ ЗАХЛЕБНУТЬСЯ РАДОСТЬЮ А вот несколько из другой сферы пример. « В 75 километрах от Орла есть небольшой городок, называется Железногорском, - пишет в социальных сетях некий гражданин, до полуобморока восхищённый программой моногородов и её кремлёвским куратором (« Преображение по-шуваловски» называется заметка). - Я сам часто там бывал (всего час на машине и ты уже в другом мире). В Железногорске есть завод, который находится на грани разорения. А если закроется завод — то город просто умрет: людям будет негде работать, ну, кроме всяких мелких магазинчиков и парикмахерских. Поэтому я уже некоторое время слежу за стратегий комплексного развития моногородов, в том числе и нашего Железногорска. Стратегия эта была принята по инициативе вице-премьера правительства Игоря Шувалова. Именно этот человек курирует вопросы финансирования моногородов. Железногорск теперь переводится в статус «территории опережающего развития». Только в этом году на создание комфортной среды в городе потратили 27 миллионов рублей. Те, кто часто из Орла ездят по каким-либо делам в Железногорск, своими глазами могут увидеть, как уже изменился облик города. Я сам помню, как пробил колесо на въезде в город (там была вечная яма в асфальте), а потом стоял на остановке, ждал эвакуатор, и промок до нитки. Остановки были вообще без стен и крыши, просто знак стоял и всё. Вымирающий город преобразился до неузнаваемости. Хотя главное преображение — это работа завода, конечно. Он потихоньку наращивает обороты и стремится в светлое будущее...» Это просто поразительно, дорогие мои. Я уж было решил, что что где-то под Орлом обнаружился ещё один Железногорск, совсем унылый, но к заметке прилагаются фото, однозначно сделанные на территории Курской магнитной аномалии. Великий русский предприниматель Алишер Бурханович Усманов в своей Швейцарии крайне изумился бы, если бы узнал, что Михайловский ГОК кто-то называет заводом, да к тому же стоящим на грани закрытия. Похоже, мы имеем тут дело ровно с той же стратегией, что исповедует заколючинский мэр в последние годы. Убедившись, что никакого результата совещания и программы развития не приносят, г-н Чебурашкин просто записывает в собственные достижения всё то, что сделано было в Нашгороде за последние лет сорок. Отличная стратегия, чо. *** О сравнительном благоустройстве и моноденьгах, впрочем, поговорить было бы небезынтересно. Как-нибудь я подберу циферки в достаточном количестве, а пока — несколько новостей в тему. «Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели мониторинг благоустройства дворовых территорий в городе Железногорск-Илимский. На реализацию данного проекта город получит более 13 млн. руб. Во пяти дворах в 2017 году планируется сделать асфальтирование дворов, реконструировать ливневую канализацию и освещение, организовать места стоянки для автомобилей, обустроить тротуары, установить игровые и спортивные комплексы для детей и подростков. Власти ушли от конкурсных процедур по отбору подрядчиков и пошли по пути подписания соглашения с управляющими компаниями, которые, в свою очередь, заключали договоры с подрядными организациями на выполнение работ. Такая схема позволила раньше приступить к строительным работам, что очень важно для северных территорий области, где строительный сезон намного короче. Однако, это может быть чревато завышением объема работ, поэтому необходимо вести ежедневный контроль за процессом. Работы у дома №12 восьмом квартале уже ведутся, а жители в седьмом квартале и дома №12 по ул. Радищева только ждут начала работ, при этом выражают озабоченность тем, что в рамках минимального перечня не предусмотрена замена ветхих детских площадок, хотя жители просили об этом в заявках. Еще одним поводом для беспокойства стал вопрос соблюдения сроков проведения ремонта в связи с отсутствием в городе асфальтобетонного завода. Мэр пояснил, что ближайший завод в поселке Хребтовая не может обеспечить необходимый объем заказа, однако есть договоренность с заводом в поселке Янталь, и заверил, что сложная логистическая схема не станет причиной срыва программы. Активисты ОНФ также побывали на территории сквера им. М.К. Янгеля, где в нынешнем году будет проведено благоустройство территории. В сквере уже сделана часть работ за счет средств Коршуновского ГОКа, а благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» ремонт будет полностью завершен. В сквере планируется уложить брусчатку, сделать новые лестницы, установить клумбы и скамейки...» ( отсюда ). *** «Благодаря реализации инициатив президента РФ, а также программ различных уровней в Железногорске ведутся масштабные работы по благоустройству. "Основные работы запланированы в рамках программ "Комфортная городская среда" и "Комплексное развитие моногородов", которые инициированы главой нашего государства и поддерживаются администрацией Курской области", - приводятся в сообщении слова главы Железногорска. Среди проектов по благоустройству городской среды - создание современной скейт-площадки, благоустройство аллеи Семьи и сквера Воинской Славы. По программе капитального ремонта многоквартирных домов в текущем году планируется завершение ремонта 15 домов, на эти цели выделены 222,4 млн рублей. В рамках федеральных проектов в Железногорске приступят к строительству новой школы в микрорайоне N13. В сфере здравоохранения в ближайшее время будет приобретена машина скорой помощи, в лечебных учреждениях обновлены регистратуры и фойе. Кроме того, "обсуждается вопрос внедрения телемедицины и покупки нового оборудования в больницы и поликлиники города". В рамках реализации трехстороннего соглашения между администрациями области, города и УК "Металлоинвест" отреставрирован стадион "Горняк". Сумма инвестиций - 15 млн рублей. После масштабной реконструкции спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпиец" принял более 500 детей в 2017 году» ( отсюда ). *** *** Что же до бывшего Соцгорода, то и здесь позитива столько, хоть ложкой ешь. «На сентябрьской сессии Совета депутаты обсудят новые правила благоустройства ЗАТО, - сообщила как-то муниципальная газете. - Наличие такого документа - необходимое условие для получения городом краевого и федерального финансирования на создание комфортной городской среды в 2018-2022 годах. Речь в том числе о продолжении ремонтов дворов и общественных территорий Железногорска, которые местный бюджет не потянет самостоятельно. Сам документ вопросов у общественников не вызвал, но участники обсуждения поинтересовались, кому предстоит следить за исполнением новых правил. Что что касается культуры населения, у правоохранителей с 2014 года нет права составлять административные протоколы и следить за соблюдением регионального закона. Чтобы такое право появилось, необходимо заключение отдельного соглашения между Красноярским краем и МВД. Но его до сих пор нет. Максимум, что могут сегодня полицейские, - собрать все материалы по нарушению и передать в административную комиссию. Кстати, за парковку на газонах и выгул собак в неположенном месте гражданам по-прежнему ничего не грозит. Дело в том, что данные статьи исключены из краевого закона, как противоречащие федеральным. Так что даже попытка привлечь нерадивых жителей к ответственности сама по себе считается незаконной». Закон — штука суровая, с ним шутить не приходится. Если, например, власти объявили дорогу в Додонове ничейной, то по ней лучше не ездить, от греха. Тамошний мост через Кантат уже месяц очень и очень прозрачно намекает об этом. ЭКОНОМИКА ПОСЛЕ КРЫМНАША Возможно, железные горцы обратили внимание, что после смены директора в МП «Гортеплоэнерго» загадочным образом прекратились в бывшем Красноярске-26 любые разговоры о долгах предприятия перед «КРЭКом» и, как следствие, о неминуемом его банкротстве. А как обстоят в этом смысле дела в других Железногорсках? Не слишком хорошо, сразу скажу. «В Железногорске выступили о недопущении банкротства Гортеплосети и Горводоканала», - пишет газета echonedeli . - В Центр общественного контроля обратился глава города с предложением в рамках сотрудничества организовать мероприятия с жителями и управляющими организациями, направленные на уменьшение их задолженности. Предложение обосновано тем, что ресурсоснабжающие предприятия МУП «Гортеплосеть» и МУП «Горводоканал» находятся в тяжелом финансовом состоянии. Несмотря на принимаемые меры, задолженность населения и управляющих организаций перед ними неуклонно растет и составляет ныне более 216 млн. рублей. Что даст банкротство этих муниципальных предприятий и как это скажется на кошельке жителей города, можно предвидеть: частник, с целью получения прибыли, первым долгом ошарашит нас новыми тарифами за свои услуги. А альтернативы этим предприятиям в городе нет! … Оплата жильцами коммунальных услуг - не главное в причинах задолженности коммунальных предприятий. Основная причина их задолженности - несвоевременная и не в полном объеме оплата услуг управляющими компаниями, их систематические манипуляции с банкротством, созданием теми же руководителями компаний под новыми названиями, но со старыми принципами работы с поставщиками услуг...» *** Ну, и чтоб два раза не вставать - о бобосиках с мотором: «Перед судом предстанет генеральный директор транспортной организации, обвиняемый в уклонения от уплаты налогов и мошенничестве. Предприятие было основным перевозчиком для группы местных предприятий. Его гендиректор внес ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2012-2014 года. Так ему удалось скрыть более 23 миллионов рублей. Кроме этого, мужчине инкриминируют мошенничество. По информации СК РФ, обвиняемый представил декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 квартал 2012 года, содержащую заведомо ложные сведения, и дважды мошенническим путем из бюджетной системы Российской Федерации получил возмещение на общую сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество его предприятия - 18 единиц транспортных средств общей рыночной стоимостью более 34 миллионов рублей». ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОЛИТИКИ Поскольку выборы в этом сентябре ожидаются чисто локальные — в Нашгороде, например, власти ведут в депутаты директора МП «КБУ» в полной электоральной тишине — то и новостей в данную рубрику нынче практически нет. Точнее, они есть, но куцые и странные какие-то. Думская фракция КПРФ обубликовала брошюру о поступающих с мест жалобах и обращениях. Средь многочисленных криков души, адресованных персонально дорогому и любимому Гаранту Конституции, упоминается некий « запрос о состоянии дел в космической отрасли России на основании обращения специалиста этой отрасли А.М. Егорова из г. Железногорска Красноярского края». Что за фактура в нём изложена была, а главное — что ответил Главстерх, не сообщается, естественно. *** Вы хочете песен? Их есть у меня! *** Второе упоминание Железногорска в контексте избирательного процесса встречается, как ни странно, в политических баталиях Краснодара, и опять-таки с подачи коммунистов. « А вот наш спойлер – партия Коммунисты России выдвинула весьма специфических кандидатов, - возмущается один из кандидатов. - Их представляют К.А. Мишин, М.А. Ноин, И.А. Абузов. Из них только Мишин проживает в Краснодаре. Ноин – пенсионер из Тверской области, а Абузов – риэлтор из города Железногорска Красноярского края. Причем ни по одному из трех мне не удалось найти в интернете следов какой-либо политической активности». Кажется, мы тут наблюдаем реальную инновацию для нашей «Окодемии стартапофф». Действительно предусмотрительный человек, прежде чем перебираться на ПМЖ из Красноярского края в Краснодарский, непременно озаботится налаживанием отношений с главной политической силой региона. Хотя бы таким постыдным способом. Деньги не пахнут, брань на воротах не виснет, и всё такое. ШКОЛОТА И Х*РОТА Закрытие пропагандистского шатра на пляже у «Торнадо» пара руководящих деятелей «ЗОЖа» сопроводила загадочной акцией в социальных сетях, как бы намекающей на грядущий капут проекта в целом. Ваш корреспондент ничего из поступивших намёков не понял и на всякий случай отправился на персональную страничку Валерия «Пересвета» Колбацких во «ВКонтактике». Сколько ни зарекаешься лазить в такие помойки, нет-нет да и оскоромишься, что правда, то правда. Истинного Русского Патриота во всемирной сети легко идентифицировать по довлеющему увлечению анально-фекальной лексикой и всевозможным сексуальным аналогиям. Колбацких совсем не исключение. Эдакую красоту тоже можно было бы смело, не разбираясь, списывать в перечень ура-патритических влажных снов, но мне стало интересно: что это ещё за хрень такая? И вот что обнаружилось: «Осенью 1985-го года Хезболла похитила 4-х советских дипломатов в Бейруте. Одного из них они убили сразу. Остальных держали в плену. В ответ Комитет Государственной Безопасности захватил родственника лидера Хизболлы. В качестве одной из мер принятого антитеррористического плана, КГБ ”кастрировали его, запихнули отрезанные половые железы ему в рот, выстрелили ему в голову и отправили тело террористической организации Хизболла. К трупу прилагался сопровождающий текст, поясняющий, что другие члены “Партии Бога” закончат свою жизнь таким же образом, если три советских дипломата не будут выпущены на свободу.” Вскоре после этого Хезболла освободила оставшихся советских заложников. Советские интересы в Ливане больше никогда не были под угрозой». Хизболла-Хезболла. Одного убили сразу. Половые железы. Советские интересы... Резидент службы внешней разведки в Ливане, полковник Юрий Перфильев в 2001 году рассказывал «Коммерсанту» довольно печальную и крайне поучительную для нынешних кремлёвских болванов историю: «Мы отработали очень много версий, пока не установили имена организаторов, конкретных исполнителей. Тут и пришлось поудивляться: это оказались... палестинцы, именно у них и родилась идея захвата наших людей. — Как же это они так вдруг выступили против своих друзей? — Да, это не укладывалось и в наших головах. Идея возникла у них, но сами они ее осуществить не могли: захватив заложников, их надо было где-то содержать, а этого палестинцы уже сами, своими силами сделать не могли. И к ним подключилась «Хезболлах» — проиранская шиитская группировка. — А какова роль Ясира Арафата? — С ним акцию не согласовали. Но на тот момент это совпало с его интересами. Спланировал же операцию и руководил ею бывший личный охранник Арафата — Имад Мугние по прозвищу Гиена. В захвате участвовал и другой охранник Арафата — Хадж /.../ Арафат вышел на меня по телефону из Туниса: «Вы наши друзья, и мы вас не можем покинуть в беде. Мы уже приняли необходимые меры, заплатили выкуп, и ваши люди скоро будут на свободе! Я посылаю тебе двоих своих людей, которые будут полезны в этом деле. Один из них Имад Мугние, второго зовут Хадж». Я даже вздрогнул, когда услышал их имена: организаторы похищения в качестве представителей Арафата! Вот и думай после этого, на чьей он стороне. … спустя несколько дней расстреляли раненого Аркадия Каткова, изрешетили автоматными очередями. А руководил убийством тот самый Имад Мугние-Гиена (известно, что Мугние не только отдал приказ о расстреле Каткова, но и лично стрелял в него. — В.В.). Аркадий был ранен при захвате случайно, но вот стрелять в него они стали не случайно: он неправильно себя повел. Когда на вас наставлено четыре-пять автоматов, а вы подпрыгиваете и кричите: «Коля, бежим!» — чего еще ожидать? — Но в конечном счете террористы победили — главные их требования ведь удовлетворены? Москва надавила-таки на Дамаск, и Хафез Асад, скрипя зубами и скрепя сердце, прекратил военную операцию на севере Ливана. — Знаете, если говорить о терроре вообще, то он пока, к сожалению, действительно приносит желаемые плоды его организаторам. Нам сказали: «Будем расстреливать заложников по одному, если вы не сделаете то-то, то-то и то-то». И мы сделали, мы все выполнили. — Была ли у нас возможность использовать силовые методы, спецподразделения, ту же группу «Вымпел» ПГУ КГБ? — Бесполезно, да и так работать в другой стране нельзя. Если просто так приехать и начать действовать, это будет своеобразная диверсионная операция в независимом государстве, то есть с его точки зрения — тоже террористическая акция. /.../ на самом первом этапе произошло очень удачное для нас событие: буквально сразу после похищения были убиты один из похитителей и брат другого. Просто повезло. Они входили в вооруженную группировку, попали в дежурную облаву, куда-то побежали, отстреливались... А бандиты сразу же решили, что мы начали с ними потихоньку расправляться. Отрицать свою причастность мы не стали. Но самое смешное, что на тот момент мы даже еще не знали тех, кто похитил наших. … все же пришлось выходить на шейха Фадлаллу. Решающей оказалась встреча 28 октября 1985 года. Наши ребята уже почти месяц в плену, условия бандитов выполнены, а толку никакого. Пьем с шейхом чай /.../ Решил рискнуть, задеть их всерьез. «Я говорю о Тегеране и даже о Куме (резиденция аятоллы Хомейни. — В.В.), который не так уж и далек от границ России». Да-да, Кум очень близок, и ошибка при запуске ракеты всегда может произойти. И не дай Бог или Аллах, если она окажется случайно с боевым зарядом. Тут в комнате наступила буквально мертвая тишина, и я подумал, что перестарался, что уже не выйду отсюда. Шейх сидит, смотрит, четки перебирает. Осмыслил, переварил, произнес: «Я думаю, что все будет хорошо». И все. Ровно через два дня все трое наших ребят были в посольстве!» Бонусом ещё раз о половых железах и безопасности российских шпионов в дружественном Ливане: «Де-факто второй человек в «Хезболлах», Имад Мугние считается самым признанным на Ближнем Востоке специалистом именно по подготовке «шахидов» — смертников-камикадзе. Более того, есть основания полагать, что в 2000 году именно его люди пытались наладить подготовку аналогичных смертников и для чеченских боевиков. А в начале 2000 года российское посольство в Бейруте вновь подверглось нападению: ливанские спецслужбы установили, что за той атакой стоял опять-таки Мугние». Почитайте интервью, рекомендую. Там ещё про награды очень живописно излагается. ГАРЛЕМ ЭТО ДОСТУПНО «В интернете появилось видеозапись, как продавец вейпов из Железногорска решил преподать оскорблявшему его школьнику урок. В результате он жестоко избил подростка и, судя по всему, сломал ему нос. На кадрах видно, как группа из трех подростков подошла к лавке с вейпами. Продавец заговорил с ними. Спустя минуту он встал, вышел из-за стойки, и двумя ударами разбил школьнику лицо. Из носа хлынула кровь, которая залила кафель торгового центра. Как рассказал сам владелец вейп-точки, продавец рассказал об устройстве вейпа и о том, что в него можно заливать что угодно, даже мочу. В ответ школьник спросил его «А ты сам пробовал?». После этого и последовала серия ударов. «Парня нужно было учить следить за языком и не переходить на личности», – считает владелец магазина». *** «Расследованием вооруженного нападения на магазин в Железногорске-Илимском занимаются полицейские. Вечером неизвестный преступник забрал у 29-летней продавщицы выручку, пригрозив предположительно ружьем. Его добычей стали четыре тысячи рублей. «Был получен словесный портрет, на основе которого составлен фоторобот, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Нападавший выглядит на 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, лицо смуглое, вероятно, от загара. Был одет в черный спортивный костюм, куртка имеет капюшон, на груди белая эмблема, предположительно фирмы «PUMA». При себе имел белый полиэтиленовый пакет». *** «28-летний местный житель ночью нанял такси, приехав на автозаправочную станцию, попросил таксиста подождать, вошел в помещение, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынудил женщину, оператора станции, отдать ему все имеющиеся деньги. Испуганная работница отдала ему 70 тысяч рублей, а когда налетчик ушел, вызвала полицию. Прибывшая на место оперативно следственная группа быстро установила нападавшего и передала ориентировки всем наружным постав и нарядам. В течение часа грабитель был задержан. Он успел потратить лишь часть похищенной суммы. Во время задержания при нем был пневматический пистолет, которым он напугал женщину-оператора. Злочинец рассказал полицейским, что на это преступление пошел по дурости, в нетрезвом состоянии после ссоры со своей сожительницей». *** «В приемный покой городского стационара поступил мужчина, 1985 года рождения, с многочисленными ушибами тела. Следственно-оперативной группой установлено, что не работающий потерпевший в этот день в своей квартире употреблял спиртные напитки со знакомыми. При этом неосторожно распорядился спиртным, разлив содержимое бутылки на пол, тем самым вызвал гнев одного из гостей. В качестве науки 24–летний злоумышленник нанес хозяину квартиры многочисленные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью». После эдаких новостей любому отечественному чиновнику становится ясно, что необходимо срочно постучать кулаком по столу. Особенно если на голове у вас форменная фуражка. Межрайонный прокурор курского Железногорска, к примеру, « собирается запретить сайты с поддельным алкоголем». Ей-богу, не шучу. Беда же ведь настоящая: «Вход на указанные сайты не требовал предварительной регистрации, ознакомиться с содержанием страницы и заказать алкоголь мог любой Интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетние. Кроме того, так называемый дубликат элитного алкоголя, является немаркированной продукцией, которая не прошла сертификацию и может стать стать опасным для любого». А в Красноярском крае двигателем полного запрета торговли спиртным «в один из дней недели» является вовсе не мафия, как можно было бы подумать, исходя из мирового опыта, а целый начальник регионального управления внутренних дел. Хотя чему тут удивляться? Полимилиционеры тоже люди и очень любят покрышевать что-нибудь незаконное, но высокодоходное... Пиаром, однако ж, и здесь занимаются специальные деревянные человечки, сдаётся мне. По крайней мере, на недавнем «круглом столе» многообещающую идею эту пропагандировал начальник УОДУУПиПДН по фамилии... Запьянцев. Это чтоб у пролетариата никаких сомнений не возникало по поводу аббревиатуры, надо полагать. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ Донорскую акцию «Мы с тобой одной крови», которая стартовала недавно в краевом центре, рекламирует наша старая знакомая: «С августа возле администрации Железнодорожного района (ул. Ленина, 160) работает донор-мобиль Красноярского краевого центра крови №1. Сдать кровь может каждый красноярец старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Такие выездные акции очень важны и полезны, считает обладательница звания «Лучший донор России» Татьяна Бурыгина из Железногорска. Они привлекают внимание к донорству. Кроме того, во время акции можно сдать кровь без ограничений – любой группы и резус-фактора. В центре не всегда принимают любую кровь, пояснила Татьяна. Так, в Красноярском краевом центре крови №1 сообщили, что кровь 4-й группы у них имеется в достатке. Кровь же 3-й группы нужна, а 1-й и 2-й групп обоих резус-факторов остро не хватает. На донор-мобиле желающие могут попробовать себя в качестве донора, отмечает Татьяна Бурыгина. Многие просто не решаются прийти на стационарный пункт. И действительно, будучи здоровым человеком, не так легко заставить себя отправиться в медучреждение и добровольно сдать кровь». Лень мешает, в основном, как я понимаю... * Не грех тоже пожаловаться, за компанию. Буквально пять лет назад поисковик «Яндекса» устраивал меня полностью. Потом в Кремле выяснили, что прозевали цифровую революцию и принялись наводить свои порядки в интернетах. Неизвестно, что за пытки применяли к коммерсам, но те решили, видимо, что бизнес их чересчур хорош, и от соблазна его отжать может отвратить православных чекистов только снижение капитализации предприятия. Для начала они прикрыли видеосервис. «Уран-Батор» на этой акции угорел на несколько сотен роликов, которые теперь нужно переустанавливать в заметки, предварительно обнаружив нерабочие файлы и разместивши видосы на другом ресурсе. А этим летом программисты «Яндекса» запустили новый, высокоинтеллектуальный поисковый алгоритм «Королёв», и сейчас любая попытка отыскать свежие упоминания Железногорска в социальных сетях, например, позволяет перечитать материалы пяти- и даже десятилетней давности. Пора валить в «Гугл», кажется.