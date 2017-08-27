|Функционал экономики
|Saturday, 26 August 2017
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Как обустроить окружающую реальность за счёт ПСР ГК "Росатом".
Новый офис УСО ГХК я вам уже представлял в видеорежиме их же собственного исполнения, кажется. А тут случилось сделать пару-тройку фото на месте событий, и я вам вот что скажу: если за участие в пресловутой росатомовской программе ПСР делают подарки стоимостью под сорок «лимонов», то принимать в ней участие сам бог велел. Даже если сперва вам зарежут с десяток проектов, игра стоит свеч.
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В новом кабинете спать Борису Рыженкову будет проблематично.
Татьяна Доставалова плохо отображается на фото. Что-то генетическое.
К кофеварке у меня есть претензии, но это будет платный эксклюзив.
Искусственная зелень — яркий плюс офисных пространств.
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