Как обустроить окружающую реальность за счёт ПСР ГК "Росатом". Новый офис УСО ГХК я вам уже представлял в видеорежиме их же собственного исполнения, кажется. А тут случилось сделать пару-тройку фото на месте событий, и я вам вот что скажу: если за участие в пресловутой росатомовской программе ПСР делают подарки стоимостью под сорок «лимонов», то принимать в ней участие сам бог велел. Даже если сперва вам зарежут с десяток проектов, игра стоит свеч. *** В новом кабинете спать Борису Рыженкову будет проблематично. Татьяна Доставалова плохо отображается на фото. Что-то генетическое. К кофеварке у меня есть претензии, но это будет платный эксклюзив. Искусственная зелень — яркий плюс офисных пространств.