Похоже, к осени кое-какой экстремизьм у нас вызреет. СПАСЕНИЕ КОЗ(Л)ОДОЕВ Аккурат к началу отопительного сезона в ЗАТО Железногорск вызревает некоторый экстремизм. Больше месяца прошло с того дня, как «Уран-Батор» сподобился вытащить на свет божий некоторые подробности закупочной деятельности МП «Гортеплоэнерго» на отопительной ниве. Как ни странно, никого в Сером доме материал про деловых партнёров АО «Красноярскнефтепродукт» так и не заинтересовал. А впрочем, почему «странно»? Наши сверчки точно знают отведённое им место. Поскольку рулит любимым поставщиком Вадима Медведева совет директоров, в который входят зампред краевого «правительства» Юрий Лапшин, первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики региона Михаил Бершадский, замминистра промышленности, энергетики и торговли Василий Чернов, а также руководитель агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края Андрей Самохин, аборигенам лучше помалкивать. И не потому даже, что дотации и субвенции могут урезать или удержать, а просто потому, что сразу с работы вылетишь и больше не возьмут никуда. А так, глядишь, от подарочных новогодних джипов пара колёс с бампером отломится. Сегодня колесо, завтра колесо — умная курочка перед тем, как попасть в суп, очень много зернышёк ухватить успевает,. Потому что не зарывается... Помимо четверых перечисленных членов совета директоров «КНП» в него также входят Владимир Суроткин («профессиональный директор», ей-богу!) и Евгений Максименков, юрист ООО «МИРИАД РУС». Если насчёт бывшего инженера и партийного вождя НПО ПМ, а впоследствии политкомиссара «Норникеля» при краевой администрации никаких вопросов у нормального человека возникнуть не может, то Максименков публике практически не знаком. А между тем, это как раз с его подачи полимилиция целый год подкапывалась под директора «КНП» Берунова сотоварищи. Но если Сергей Берунов, о котором шла речь в нашем исследовании, вынужден был оставить тёплое место, то Максим Селин по-прежнему трудится заместителем генерального директора предприятия по закупкам и сбыту. Каковой факт навряд ли добавляет оптимизма Максименкову, ибо уголовное дело по транзакциям «КНП», напомню, так и не было возбуждено, несмотря на богатейшую фактуру. Впрочем, зачем гадать? В пятницу Евгений Максименков появился в студии «Канала 12» и запись его выступления мадам Кротова сопроводила следующей подводкой: «Высокий тариф на тепло в Желез ногорске незаконен. Корень проблемы в том, что мазут для нашего города много лет закупался по необоснованно завышенным ценам – региональное предприятие «Красноярскнефтепродукт» поставлял в наш город ГСМ через посредников с накрутками и местные власти об этом не могли не знать. Евгений Иванович представляет интересы независимых акционеров «Красноярскнефтепродукта» и специально прилетел из Москвы для регулирования вопросов законности в работе руководства КНП и части учредителей, которые представляют интересы Красноярского края и властей региона. Максименков, как опытный юрист, уверен, что история завышенного тарифа на тепло в Железногорске – это результат неэффективного менеджмента КНП и заинтересованности региональных и местных властей». Смотрим в лицо надвигающимся неприятностям: *** Бог даст, окончание сезона отпусков воскресит Нашгород от спячки и пофигизма. Как я и говорил, некоторые признаки такого пробуждения уже имеют место быть. Например, группа «общественников» сочинила в адрес двух прокуроров и гауляйтера слезливое послание, текст которого «Уран-Батор» хоть и приводит ниже, но не внести стилистические правки в него было бы выше человеческих сил вашего корреспондента. Почему — понятно. Жаловаться Толоконскому на первого зама его «правительства» по меньшей мере странновато, согласитесь... Вставочки свои я выделю шрифтом, так что путаницы с авторством возникнуть не должно. Итак... Генеральному Прокурору РФ Юрию Яковлевичу Чайке, прокурору Красноярского края Михаилу Михайловичу Савчину, губернатору Красноярского края Виктору Александровичу Толоконскому. Глубокоуважаемые Юрий Яковлевич, Михаил Михайлович, Виктор Александрович! Отцы наши, благодетели и кормильцы! Мы, жители города Железногорск Красноярского края, обращаемся к вам за помощью, так так надеяться нам больше не на кого. Не велите казнить сирых и убогих смертию лютою, а велите слово молвить! Мы, которые не на словах, а на деле, работаем на благо своей страны и своих семей, дошли до крайней точки возмущения властями города Железногорск. Революцией и голосованием против Нашего Всего в 2018 году мы вам, конечно, грозить не станем. Мы что, жидобендеровцы какие-нибудь? Просто тихо повозмущаемся, можно? Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно требовал оперативно реагировать и бороться с необоснованным завышением тарифов, а также с карманными фирмочками, которые чиновники используют для воровства бюджетных денег. К сожалению, среди руководителей разного уровня, призванных содействовать Президенту в деле защиты прав граждан, до сих пор встречаются случайные люди, попутчики, которые всеми своими поступками и действиями показывают, что их личный интерес превыше прав и интересов жителей города. «Если кто-то кое-где у нас порой...» Мы заявляем, что с согласия высокопоставленных чиновников города Железногорск руководителей некоторых муниципальных предприятий (которые подчиняются этим же чиновникам) против жителей Железногорска и их семей объявлена самая настоящая война. Молчать об этом уже невозможно. Ситуация, с которой мы столкнулись, случилась не вчера, она складывалась в течение многих лет. Голая подстава, извините. Никаких доказательств «согласия» в природе не существует, насколько я понимаю. Впрочем, подписей под челобитной нет, поэтому и спрашивать пока не с кого. Да и в суд Медведев с Пешковым не побегут. Любой шум не в их интересах. Ежемесячно каждый из нас оплачивает счета за энергию и отопление. Но не каждый знает и понимает, что именно входит в эту стоимость. Не так давно жителям Железногорска стало известно, как работает Муниципальное предприятие “Гортеплоэнерго”, которое до сих пор топит город мазутом. Очень подробно эта схема изложена в нашем местном издании “Сегодняшняя газета”. Статья в буквальном смысле всколыхнула весь город! Хм. Очевидно мы по-прежнему живём в разных городах. Лично я за месяц не слышал ни одного стороннего комментария к своей заметке, в связи с чем и решил высунуться в зомбоящичек. Выяснилось, что МП “Гортеплоэнерго” закупает мазут у краевого предприятия - АО “Красноярскнефтепродукт” по невыгодно высокой цене. А АО “Красноярскнефтепродукт” в свою очередь закупает этот мазут через фирму-однодневку (ООО “РегионОптТорг”) так же по завышенной цене. Именно на этой фирме и оседает та разница, которая только осенью 2015 года составила без малого 30 миллионов рублей. Надо сказать, что данные явно свидетельствуют о том, что фирмой этой руководят менеджеры КНП. Правоохранительные органы не могут возбудить уголовное дело, поскольку ущерба, как следует из публикации, КНП причинено не было (мазут был продан МП “Гортеплоэнерго” даже с прибылью!). Крайне интересно, что о нас, жителях Железногорска, не чистые на руку товарищи даже не подумали. Однако в сухом остатке все эти коррупционные схемы ложатся на наши плечи. Именно мы из своих кошельков каждый месяц оплачиваем эти схемы и воровство. Что это, если не геноцид против собственного народа!? Нет слов. Просто нет слов. На семнадцатом году руководства В.В.Путиным нашей великой и могучей державой в ней процветает, оказывается, натуральный геноцид. Как тут не попросить помощи у генерального прокурора, в самом деле? А ведь у многих на плечах еще семьи, дети, кредиты! Кредиты тоже заставляют брать Медведев с Пешковым, но об этом в следующем письме. Многие семьи вынуждены буквально выживать в очень непростых условиях. Такая ситуация полностью противоречит поручениям Президента РФ о борьбе с необоснованным завышением тарифов. Поэтому, исходя из логики вышеизложенного, несмотря на явное нежелание местной власти города Железногорск замечать интересы горожан мы – железногорцы, потерпевшими в этой ситуации с завышением цен на топочный мазут видим в первую очередь себя! Юрий Яковлевич, Михаил Михайлович, Виктор Александрович, Убедительно просим нас услышать и защитить наши права! Остановите произвол властей и руководителей предприятий, это безнаказанное и беспредельное воровство! Наведите порядок и не допустите повторения этой ситуации! С уважением к Вам, жители ЗАТО Железногорск. Конец цитаты. От себя добавлю лишь, что внесение краевых губернатора с прокурором в число адресатов жалобы является крупной политической ошибкой неведомых авторов. Напомню: 31 мая с.г. старший следователь следственной части ГУС ГУ МВД России по Красноярскому краю, майор юстиции Тимошина А.С. вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Берунова и Максима Селина «в связи с отсутствием состава преступления». Данное решение базируется на свидетельствах руководства регионального «правительства» об отсутствии убытка «КНП» при закупках топочного мазута для МП «Гортеплоэнерго» в 2015-2016 годах через трёх посредников. Краевая прокуратура ничего против такого постановления не имела, насколько я понимаю, по тем же основаниям. То есть, заколючинский народец челом бьёт тем самым людям, которые его обворовывали либо помогали обворовывать. Писать надо сразу Дональду Трампу. Больше в этой стране надеяться не на кого. Р.S. В Красноярском крае полицейский спас от гибели лесную птицу Сегодня 11:20 В Красноярском крае сотрудник дежурной части МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Максим Кабацура спас от гибели ночную птицу. Накануне полицейский направлялся на службу и заметил на дороге раненного птенца. Сотрудник полиции не остался равнодушным и забрал пернатого с проезжей части, у которого было повреждено крыло. Максим Кабацура обратился за помощью ветеринарам, которые осмотрели животное и подтвердили, что птица серьезных травм не получила. Как отметили орнитологи, птенец относится к семейству козодоев и такие виды часто гибнут на дорогах, где любят отдыхать граждане. Сейчас птенцу опасность не угрожает. Сотрудники зоосада подлечат его и выделят место в птичнике. Теперь железногорцы смогут увидеть в парке нового жителя, спасенного полицейским. 24.мвд.рф. Срочно, блин. Максимальный перепост.

