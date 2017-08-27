Кремль ведёт жесточайшую войну с коррупцией даже за границей. Путин и прокуратура на страже швейцарских счетов Нам в ФБК часто предъявляют претензии, что о борьбе с коррупцией мы говорим слишком общими словами. Как на самом деле мы будем ловить чиновников-жуликов и возвращать в бюджет преступно нажитое? Расскажу вам одну историю. Она разворачивалась на наших глазах несколько лет и закончилась совсем недавно. Путин и генеральная прокуратура встали на защиту коррупционера, она теперь полностью восстановлена в правах, а российский бюджет так и не досчитается 3,6 млрд рублей — чтобы вы понимали масштаб, это, например, годовой бюджет Пскова. Речь идет о Елене Скрынник. Много лет она возглавляла государственную компанию Росагролизинг, которая предоставляет в аренду сельхозтехнику. А потом Путин назначил ее министром сельского хозяйства — на этом посту она пробыла три года. Жила министр Скрынник на широкую ногу — например, только стоимость ее часов и двух сумок превышает декларируемый ею доход. В 2006 году Елена Скрынник купила себе дом во Франции — на момент покупки он стоил 8 миллионов евро, всю сумму Скрынник выплатила сразу. Будучи министром, дом она в декларации не указывала. Начальство — Путин и Медведев — к Скрынник благоволило, ее награждали медалями «за заслуги перед отечеством», почетными грамотами за развитие агрокомплекса и даже «за восстановление духовности в России». Но потом наступил 2012 год. Волнения, протесты — Путин и Медведев заговорили о «борьбе с коррупцией». Началось дело Оборонсервиса. И Елена Скрынник тоже угодила под каток показательных антикоррупционных чисток. Было возбуждено уголовное дело против ее коллег по «Росагролизингу», где она проходила то ли свидетелем, то ли обвиняемым. К делу подключилась Швейцария — по просьбе российской прокуратуры (!) швейцарцы заблокировали у себя счета заместителя Скрынник. Но перестарались — решили посмотреть и на ее собственные счета. И обнаружили там 60 миллионов франков — или 3,6 миллиардов рублей. Они их арестовали, продолжили собственное расследование и выявили экономически необоснованные и подозрительные сделки на сумму более $140 млн. Все эти данные сразу же были переданы российской прокуратуре. А что произошло дальше, смотрите в нашем новом видео: navalny.com .