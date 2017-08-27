 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Юстас Юстасу  
Sunday, 27 August 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Место под солнцем
    Вовремя не спилила прокуратура блокировку парковки вот результат. Скоро остальные сгорят, коль не понимают бараны, что з... >>>

  • Не обойдётся
    Бери выше. Там рулит краевое правительство напрямую knp.krsn.ru/.../... ... >>>

  • Не обойдётся
    По КНП история вся отдаёт уголовным душком. КНП управляется, разворовывается ни кем иным как руководством замечательной ... >>>

  • Место под солнцем
    "Сегодня ночью на Восточной 57 горел Volkswagen". На втором снимке за автомобилями виден лес нерубленный, вот потому и г... >>>

  • Не обойдётся
    Если выяснили, что Гортеплоэнерго покупало у КНП мазут в 2 раза дороже рыночных цен, то почему Дранишников до сих пор не... >>>

  • У нас это невозможно
    Президент наш не только придурок (за щукой гонялся), но ещё и брехун: и не подслушивают нас, и не подглядывают, и на моз... >>>

  • Прорыв - куда?
    Общеизвестный факт - крокодилы летают, но очень низко. >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Юстас Юстасу Печатать E-mail
Saturday, 26 August 2017

Кремль ведёт жесточайшую войну с коррупцией даже за границей.

Путин и прокуратура на страже швейцарских счетов

Нам в ФБК часто предъявляют претензии, что о борьбе с коррупцией мы говорим слишком общими словами. Как на самом деле мы будем ловить чиновников-жуликов и возвращать в бюджет преступно нажитое?

Расскажу вам одну историю. Она разворачивалась на наших глазах несколько лет и закончилась совсем недавно. Путин и генеральная прокуратура встали на защиту коррупционера, она теперь полностью восстановлена в правах, а российский бюджет так и не досчитается 3,6 млрд рублей — чтобы вы понимали масштаб, это, например, годовой бюджет Пскова. Речь идет о Елене Скрынник.

Много лет она возглавляла государственную компанию Росагролизинг, которая предоставляет в аренду сельхозтехнику. А потом Путин назначил ее министром сельского хозяйства — на этом посту она пробыла три года. Жила министр Скрынник на широкую ногу — например, только стоимость ее часов и двух сумок превышает декларируемый ею доход. В 2006 году Елена Скрынник купила себе дом во Франции — на момент покупки он стоил 8 миллионов евро, всю сумму Скрынник выплатила сразу. Будучи министром, дом она в декларации не указывала.

Начальство — Путин и Медведев — к Скрынник благоволило, ее награждали медалями «за заслуги перед отечеством», почетными грамотами за развитие агрокомплекса и даже «за восстановление духовности в России». Но потом наступил 2012 год. Волнения, протесты — Путин и Медведев заговорили о «борьбе с коррупцией». Началось дело Оборонсервиса. И Елена Скрынник тоже угодила под каток показательных антикоррупционных чисток. Было возбуждено уголовное дело против ее коллег по «Росагролизингу», где она проходила то ли свидетелем, то ли обвиняемым.

К делу подключилась Швейцария — по просьбе российской прокуратуры (!) швейцарцы заблокировали у себя счета заместителя Скрынник. Но перестарались — решили посмотреть и на ее собственные счета. И обнаружили там 60 миллионов франков — или 3,6 миллиардов рублей. Они их арестовали, продолжили собственное расследование и выявили экономически необоснованные и подозрительные сделки на сумму более $140 млн. Все эти данные сразу же были переданы российской прокуратуре. А что произошло дальше, смотрите в нашем новом видео:

navalny.com.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

< Пред.   След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
26.08.2007
Сергей Лопатин становится чемпионом мира по тяжелой атлетике

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить