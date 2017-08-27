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|Saturday, 26 August 2017
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Как АО "ИСС" борется с нищетой - в свежей почте "Уран-Батора".
ЭКОНОМИКА ФУНКЦИОНАЛА
Как АО «ИСС» борется за экономию средств — в свежей почте «Уран-Батора».
В почти незапамятные времена «честной власти» мне рассказывали одну прекрасную байку. Свежеиспечённый директор Горно-химического комбината Пётр Гаврилов, принимая хозяйство, решил проверить однажды, чем занимается столичное представительство предприятия, и нагрянул туда с неожиданной инспекцией. Лет прошло много, подробности я запамятовал, разумеется, но общее впечатление от рассказа было такое: куча бездельников с хорошей (даже по московским меркам) зарплатой буквально не знали, чем себя занять. Естественно, последовала скорая и вполне соответствующая гавриловскому стилю управления экзекуция, но само представительство он всё-таки ликвидировать не стал. Пригодится, типа.
Если смотреть на ситуацию шире, схема с корпоративными «гостиницами» в Нерезиновой отнюдь не является для Нашгорода чем-то необычным. Ещё при Катаргине ваш корреспондент описывал нечеловеческой красоты покражу бюджетных средств на аналогичное гнёздышко заколючинской администрации на улице Пятницкой. А теперь вот выясняется, что и бывшее НПО ПМ тоже имеет (как минимум с 2002 года) на балансе собственное представительство в Москве, на Третьей Мытищенской, и Николай Тестоедов тоже озабочен эффективностью расходования средств предприятия на эту лавочку. Но только в отличие от шашки Гаврилова гендиректор АО «ИСС» предпочитает другой инструмент — он никого не выгоняет, а напротив, нагружает дополнительной работой.
Из приказа Тестоедова не очень понятно, чем же будут заниматься его клерки непосредственно на площади Решетнёва, если столь широкий спектр их полномочий уйдёт в столицу. Но это уже не наше собачье дело. Мы лишь отметим, что означенное юрлицо, по данным интернета, помимо рекламы вправе заниматься столярными и плотницкими работами, т.е. зам генерального директора «ИСС», к.т.н. Климов В.Н. (аkа директор представительства) свой кусок хлеба кушает не задаром. Нет работы по контролю за поставками
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