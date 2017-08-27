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Saturday, 26 August 2017

Как АО "ИСС" борется с нищетой - в свежей почте "Уран-Батора".

ЭКОНОМИКА ФУНКЦИОНАЛА

Как АО «ИСС» борется за экономию средств — в свежей почте «Уран-Батора».

В почти незапамятные времена «честной власти» мне рассказывали одну прекрасную байку. Свежеиспечённый директор Горно-химического комбината Пётр Гаврилов, принимая хозяйство, решил проверить однажды, чем занимается столичное представительство предприятия, и нагрянул туда с неожиданной инспекцией. Лет прошло много, подробности я запамятовал, разумеется, но общее впечатление от рассказа было такое: куча бездельников с хорошей (даже по московским меркам) зарплатой буквально не знали, чем себя занять. Естественно, последовала скорая и вполне соответствующая гавриловскому стилю управления экзекуция, но само представительство он всё-таки ликвидировать не стал. Пригодится, типа.

Если смотреть на ситуацию шире, схема с корпоративными «гостиницами» в Нерезиновой отнюдь не является для Нашгорода чем-то необычным. Ещё при Катаргине ваш корреспондент описывал нечеловеческой красоты покражу бюджетных средств на аналогичное гнёздышко заколючинской администрации на улице Пятницкой. А теперь вот выясняется, что и бывшее НПО ПМ тоже имеет (как минимум с 2002 года) на балансе собственное представительство в Москве, на Третьей Мытищенской, и Николай Тестоедов тоже озабочен эффективностью расходования средств предприятия на эту лавочку. Но только в отличие от шашки Гаврилова гендиректор АО «ИСС» предпочитает другой инструмент — он никого не выгоняет, а напротив, нагружает дополнительной работой.

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Из приказа Тестоедова не очень понятно, чем же будут заниматься его клерки непосредственно на площади Решетнёва, если столь широкий спектр их полномочий уйдёт в столицу. Но это уже не наше собачье дело. Мы лишь отметим, что означенное юрлицо, по данным интернета, помимо рекламы вправе заниматься столярными и плотницкими работами, т.е. зам генерального директора «ИСС», к.т.н. Климов В.Н. (аkа директор представительства) свой кусок хлеба кушает не задаром. Нет работы по контролю за поставками ворованных на прогнившем Западе деталек для спутников? Не беда. Владимир Николаевич достаёт из кладовки оснащённый «ГЛОНАССом» рубанок и строгает эксклюзивных инновационных буратинок на продажу. Где-то вот тут:

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