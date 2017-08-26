А вы, небось, и не в курсе, что 18-летняя Наталья Гоголева пропала?

В Железногорске уже месяц разыскивают 18-летнюю девушку

Она отправилась к подруге и пропала.

В Железногорске пропала 18-летняя девушка, Наталья Гоголева. Информация об этом появилась на официальных страницах в социальных сетях группы волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск». Они сообщают, что месяц назад, 25 июля, в 22:00 она сказала родным, что поедет к подруге в поселок Подгорный. С тех пор дома не появлялась. Подруга, к которой она якобы поехала, тоже не знает, где сейчас девушка. Однако есть информация, что она находится в Красноярске.

Приметы: европейский тип лица, на вид 20 лет, среднего роста, волосы русые ниже плеч, глаза карие. Особые приметы отсутствуют. Была одета: белая футболка и полосатая юбка, так же с собой было голубое платье без рукавов до колен. При себе: паспорт, ключи от квартиры и телефон марки Lenovo A 2010 в корпусе белого цвета. Просьба всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, позвонить по телефонам: 8 (3919) 76-58-58 – полиция, 8-950-99-66-066 – волонтеры.

kp.

Слабовато написано, ящетаю. Хоррора маловато, на сенсацию не тянет. Так кликов не соберёшь. Ну, да ведь это только первое сообщение из списка, дальше веселее пойдёт. Собственно, уже пошло:

А вот это просто хорошо. Ничего не утверждает, но «Дети капитана Гранта» поневоле на память приходят:

Короче, если найдётся Наталья Гоголева к первому сентября у мальчика какого-нибудь, то её надо просто хорошенечко выпороть. Исключительно в позитивном смысле слова, ясен пень. В высоко-моральном и православно-сакральном.