|Место под солнцем
|Friday, 25 August 2017
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На Восточной ночами бывает светло и жарко.
«Сегодня ночью на Восточной 57 горел Volkswagen. Очевидцы которые убирали свои автомобили говорят что это поджёг, потому что было видно полосу от бензина» (отсюда).
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