Место под солнцем На Восточной ночами бывает светло и жарко. «Сегодня ночью на Восточной 57 горел Volkswagen. Очевидцы которые убирали свои автомобили говорят что это поджёг, потому что было видно полосу от бензина» ( отсюда ). *** Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад] Реклама











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