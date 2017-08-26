 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Выборы arrow Выборы 2015 (Железногорск, Совет депутатов) arrow На колу висит мочало  
Saturday, 26 August 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Деньги не пахнут
    Ай, бросьте, ну какая полемика? Вы же видите - чистое народное творчество. ГЖКУ разбрасывало мои статьи с самолёта, чтоб... >>>

  • Оптимисты
    "Отечественный автопром" не только на стоянках, но и на дороге отличается не в лучшую сторону. Видно, сильна таки обида ... >>>

  • Прорыв - куда?
    Жонглируем огнём, господа! Риск и потенциальная угроза, которая держит в напряжении миллионы людей, - слишком большие из... >>>

  • Глазам не верю
    Госдепу - зеленая улица! А 88-летнему (!) родственнику, который ездит к нам из Кр-ска уже 40 лет, очередное оформление п... >>>

  • Деньги не пахнут
    Вот это полемика! По-деловому, без взаимных оскорблений, вникая в суть (хотя и каждый со своей позиции). >>>

  • Припрячьте ваши денежки
    Ну, самая "теневая" экономика - это бизнес бабушек, продающих пучок редиски или морковки перед магазином. Так что, и их ... >>>

  • Чуть-чуть интриги, извините
    Как говорят ученые, химический состав тела человека полностью обновляется за 7 лет. Отсюда, возможно, и необходимость (п... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

На колу висит мочало Печатать E-mail
Friday, 25 August 2017

Кандидат в депутаты пригласил электорат поразмяться.

Image

***

26 мая 2015 года:

«В рамках подготовки к началу пляжного сезона глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков проинспектировал выполнение работ по очистке озера. Выездное совещание с участием подрядчика прошло на пляже по ул. 60 лет ВЛКСМ.

- Работы по очистке Кантатского водохранилища выполнены по всем участкам, осталось зарыбление, которое будет осуществляться с 15 июня по 1 июля, - сообщил заместитель генерального директора ООО «Стройтехникс» Виктор Шаповалов. – Дополнительно, уже не в рамках проекта, выкорчевывали пни, очищали береговую линию.

Подводя итоги, Сергей Пешков отметил, что картина на берегу пока неприглядная, оданко все изменится с повышением уровня воды, когда КБУ приступит к работе:

- Много стволов деревьев, корней, пней вынесло во время паводка из Кантата. Всё это будет вывезено уже силами муниципального предприятия КБУ, когда уровень воды в озере станет выше.

gig26.ru.

 

 
 
След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
25.08.1979
впервые торжественно отмечался День основания города

25.08.1982
утверждено решение исполкома о создании художественной школы

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить