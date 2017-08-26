Кандидат в депутаты пригласил электорат поразмяться.

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26 мая 2015 года:

«В рамках подготовки к началу пляжного сезона глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков проинспектировал выполнение работ по очистке озера. Выездное совещание с участием подрядчика прошло на пляже по ул. 60 лет ВЛКСМ.

- Работы по очистке Кантатского водохранилища выполнены по всем участкам, осталось зарыбление, которое будет осуществляться с 15 июня по 1 июля, - сообщил заместитель генерального директора ООО «Стройтехникс» Виктор Шаповалов. – Дополнительно, уже не в рамках проекта, выкорчевывали пни, очищали береговую линию.

Подводя итоги, Сергей Пешков отметил, что картина на берегу пока неприглядная, оданко все изменится с повышением уровня воды, когда КБУ приступит к работе:

- Много стволов деревьев, корней, пней вынесло во время паводка из Кантата. Всё это будет вывезено уже силами муниципального предприятия КБУ, когда уровень воды в озере станет выше.