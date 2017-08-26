Функциональная беспомощность - главный диагноз Кремля. Контроль за контролерами На этой неделе Международная правозащитная группа «Агора» представила доклад «Россия под наблюдением-2017: как власти выстраивают систему тотального контроля над гражданами». Его соавтор, глава «Агоры» Павел Чиков, рассказал «Новой», как за нами следят. Все правительства так или иначе следят за своими гражданами, применяя различные технологии. Для этого они создают спецслужбы, наделяют необходимыми полномочиями полицию и пытаются наладить взаимодействие с коммерческими компаниями. Это и операторы связи, и поставщики оборудования, и разработчики софта. Вопрос лишь в том, во имя чего они это делают и каким образом при этом обеспечены права людей на уважение частной жизни. Иными словами, кто будет контролировать контролеров, следить за стражами. В демократических странах спецслужбы ограничены сильной свободной прессой и развитым гражданским обществом, а также реально независимыми судами, которые в необходимых случаях дают санкцию на вторжение в частную жизнь. В эти суды также можно обратиться с жалобой на спецслужбы, и, скорее всего, человек, чьи права были ограничены незаконно, сможет рассчитывать на восстановление прав и компенсацию от государства. В России все не так. Прежде всего деятельность спецслужб, в том числе в сфере слежки, никак не ограничена. Например, суды, которые по закону должны давать разрешение на прослушку, удовлетворяют более 98% таких ходатайств и при этом не имеют абсолютно никакой возможности проконтролировать, насколько добросовестно исполняется такое разрешение. У вас также практически нет шансов доказать в российском суде, что слежка за вами велась незаконно. Возможно, такой иск даже не примут к производству. Независимых СМИ практически не осталось, а те, что есть, испытывают постоянное давление. Гражданские активисты и НКО сами являются одним из основных объектов слежки. Когда мы писали прошлогодний доклад, концентрировались на политически мотивированной слежке за активистами и оппозицией. По мере работы стало ясно, что этой группой дело не ограничивается. Похоже, российские власти собирают максимально возможный объем информации обо всех, кто находится в зоне досягаемости. Отпечатки пальцев должны сдавать не менее 25 миллионов человек, и речь не только о преступниках. Моряки, призывники, спасатели, иностранцы, претендующие на получение вида на жительство, российские граждане, получающие загранпаспорт, и т.д. Только в одной Москве по всему городу установлено почти 130 000 камер видеонаблюдения. Когда вы идете на стадион, ваше лицо наверняка сканирует камера с функцией распознавания лиц. Если вы покупаете билет на межобластной автобус, поезд или самолет, вы должны предъявить удостоверение личности, а властям будут известны не только ваш маршрут и номер рейса, но даже госномер и марка автобуса, а также ваше место в салоне. Администраторы кемпингов и мотелей должны немедленно уведомить «куратора» из спецслужб об «обнаружении в поле зрения сотрудников неправительственных организаций или иностранных журналистов». С принятием «пакета Яровой» операторы связи и интернет-сервисы должны хранить гигантские объемы информации о пользователях, включая IP-адреса, сведения о родственниках, языках, которыми владеет пользователь, связанных аккаунтах, а также голосовые, текстовые и иные изображения, и даже не отправленные черновики. Например, решили вы запостить «ВКонтакте» какой-то экстремистский призыв, набрали текст, но потом одумались и публиковать не стали. Но черновик уже отправился куда следует. Оплачивать расходы по строительству дата-центров, закупке оборудования и программного обеспечения предложено самим сервисам, а следовательно — пользователям. При этом власти, стремясь собирать огромные объемы различной информации о гражданах, абсолютно неспособны обеспечить их безопасность. Отсюда постоянные утечки персональных данных — то автовладельцев, то клиентов пенсионного фонда, то баз данных МВД. И ведь нет никаких данных, что существующие системы контроля и слежки хоть как-то помогают раскрывать, а тем более предотвращать преступления, бороться с терроризмом. Например, после убийства Бориса Немцова выяснилось, что видеокамеры на кремлевской стене не работали. Таким образом, власти, предлагая гражданам из своего кармана оплачивать слежку за самими собой, при этом не могут обеспечить ни безопасности личных данных, ни эффективного использования ресурсов для достижения декларируемых целей. novayagazeta. *** «Закон Ирины Яровой», обязывающий интернет-провайдеров и операторов сотовой связи хранить данные о телефонных переговорах и всей активности в сети российского населения, продолжает дорожать. Предложения Минкомсвязи по реализации антеррористического пакета, который легализует тотальную слежку за гражданами РФ, увеличивают его стоимость вдвое, подсчитали в Российском союзе промышленников и предпринимателей. По оценке РСПП, которую приводит в понедельник «Коммерсант», уточненная стоимость выполнения всех требований закона теперь составляет 10 триллионов рублей, что эквивалентно 11% российского ВВП. Эта сумма вдвое превышает годовые доходы бюджета по всем нефтегазовым налогам вместе взятым, в 4 раза больше, чем государство тратит на поддержку национальной экономики и в 17 раз превосходит ассигнования бюджета по статье «образование». Хотя поправки Минкомсвязи в «закон Яровой» были призваны уменьшить его бремя для экономики, на деле произошло обратное — министерство существенно увеличило оценку мощностей, необходимых для хранения интернет-трафика, записей разговоров и смс-сообщений населения. Изначально предполагалось, что операторы будут хранить суммарно 157 эксабайт информации. Новые же правила Минкомсвязи требуют от каждого оператора обзавестись хранилищем минимум на 20 эксабайт. Проблема в том, что Минкомсвязь оценивает объемы хранения исходя из мощности сети, а не из фактического трафика — в результате требования становятся неподъемными для рынка, предупреждает РСПП. Выполнить их операторы смогут лишь за счет кратного увеличения стоимости услуг — минимум в 2-3 раза. Следствием станет скачок инфляции на 2-3 процентных пункта, предупреждает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. При этом рост цен будет фронтальным, поскольку «расходы на связь заложены в логистику, маркетинг, продажи, во всю производственную цепочку», объясняет он. Напомним, в действующей редакции «закон Яровой» с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, нужно хранить до шести месяцев. eizvestia.com . *** Российские спецслужбы не ведут слежку и прослушку за своими гражданами, у России нет таких технических возможностей в отличие от США, заявил президент РФ Владимир Путин. «Нет. Это я могу вам точно сказать», — сказал Путин в фильме-интервью режиссеру Оливеру Стоуну, вышедшем на канале Showtime. При этом Путин отметил, что ситуация в России в этом плане гораздо лучше, чем в США, где люди убеждены, что за ними ведется слежка и прослушка. Он также заявил, что российские спецслужбы не собирают никакую информацию и по представителям различных религиозных конфессий. «Мы лучше США, потому что у нас нет таких технических возможностей. Если бы были, может быть, мы были бы такими же, как и вы. Во-первых, финансирование колоссальное идет на спецслужбы в США — мы не можем себе такого позволить. А потом, вы знаете, после времен СССР и такого абсолютного авторитаризма все-таки у нас есть определенное отторжение к вседозволенности спецслужб», — подчеркнул российский лидер. sibnet.ru .