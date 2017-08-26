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Не обойдётся Печатать E-mail
Friday, 25 August 2017

Срок годности у бывшего Красноярска-26 подходит к концу.

НЕ ОБОЙДЁТСЯ

Под лозунгом «Прощай, память — здравствуй, счастье!» жить действительно очень комфортно. Но потом обязательно приходит похмелье.

Праздники в Нашгороде следуют один за другим, буквально мешая друг дружке. Например, двадцать четвёртого августа железные горцы должны были в массовом порядке запускать шарики и фигачить шампусик, ибо ровнёхонько одиннадцать лет тому назад бывший вице-губернатор Красноярского края Вадим Медведев сослан был в ЗАТО на загадочную должность полномочного представителя регионального гауляйтера. В проруби этой г-н Чебурашкин болтался почти четыре года, пока ПЖИВ не вынесла его однажды после выборов в кресло председателя Совета депутатов и, автоматически, главы города.

Непонятно, почему столь смачная дата не была отмечена салютом и народными гуляниями, между прочим. Зато поистине бесценным подарком от муниципального предприятия «ГЖКУ» стала «молодому и энергичному» номер два сдача в эксплуатацию после т.н. капитального ремонта многострадального жилого дома №18 по улице Свердлова. «Конец мучениям», - с таким названием выдало на-гора радостную весть городское радио. «Специалисты сменили 40% кровельного покрытия, - говорится в заметке, - исправили водосточную систему, установили парапетное ограждение, снегозадержатели. А также провели работы по досыпке утеплителя в проектном объеме и др».

Любопытно, что до- и переделка «капремонта» за красноярским подрядчиком обошлась муниципалам в 770 тысяч рублей с копейками. Не очень понятно, из чьего кармана Александр Харкевич рассчитывает взять эти денежки. Если счёт выставят жильцам, это будет верхом наглости. Если пресловутому «АмилоНу», то вряд ли кто-нибудь и когда-нибудь дождётся заветного платежа. Очень жаль, что в заметке на сайте «Свежего ТВ» этот момент никак не прояснён. Но зато нельзя не отметить другую фишку. Обе муниципальные редакции, разнося по городу весть о триумфальном завершении эпопеи на улице Свердлова, на всякий случай оговариваются: хотя ГЖКУ и обещает, что новенькая крыша выдержит теперь любые осадки, цену этим обещаниям покажет только время.

Бе-бе-бе. Даже девочкам-ромашкам в конце концов надоело выглядеть законченными идиотками, повторяя зады за профессионально-лживыми обитателями Серого дома, как видим. Не такая уж высокая у них зарплата, чтобы не обращать внимания на крайне сомнительную чистоту юбочки мундира. И это, пожалуй, наилучший итог семилетнего пребывания дорогого Вадима Викторовича в мэрском кабинете. От бесконечной маниловщины и тотального вранья устали все, даже сами пропагандисты. Жаль только, что сделать с этим уже ничего нельзя. Сдавши город дешёвому варягу и с кучкой омандаченных холуёв, аборигены потеряли единственный рычаг воздействия на власть. «Сити-менеджер» назначается комиссией, которую мы политкорректно обзовём корпоративной. Предгорсовета избирается депутатами, то есть тем же ЗАО «Единая Россия». Похороны демократии прошли незаметно, но последствия их сказываются в текущем, извините, быту Нашгорода едва ли не каждый день.

К слову. Аккурат когда ваш корреспондент писал эти слова, на почту «Уран-Батора» во «ВКонтактике» упало письмо от некоего Александра Смирнова. «Почему никому нет дела до крыши Свердлова 18, - интересовался он, - ведь почти 4 млн?» В другом месте и в другие времена это было бы чистым совпадением. Сейчас и здесь это железная закономерность. Отсроченный платёж за собственную леность и равнодушие, если хотите. Причинно-следственная связь, и не только на уровне местного самоуправления. Чем выше, тем хуже. Чем глубже, тем дороже. Всюду клин, как ни крути.

***

Однако вернёмся к праздникам. Двадцать пятого августа тысяча девятьсот семьдесят девятого года в Красноярске-26 впервые отметили день основания города. С тех пор дата эта изрядно поколесила по календарю, а в новейшей истории ЗАТО постоянного места себе найти не сумела в принципе. По мере надобности власти сдвигают её на любой удобный день, и это совершенно никого не удивляет. А чего вы хотите? Если за полтора года проживания в доме, который насквозь проливается дождём едва ли не до первого этажа, владельцы пострадавших квартир не сожгли в гневе городскую администрацию, а с интересом наблюдающая за ними широкая общественность не послала в массовом порядке известную федеральную программу вместе с соплеменным краевым фондом мадам Авдеевой в пешее сексуальное путешествие, то разве это не говорит самым убедительным образом о том, что железные горцы напрочь утратили и чувство самосохранения, и чувство собственного достоинства?

Слово «быдло», которое прежде звучало в России почти литературным оскорблением со старинными, ещё белогвардейскими коннотациями, здесь и сейчас всё больше напоминает медицинский диагноз. Люди подписывают договора о фактической переуступке своих квартир жуликам НЕ ЧИТАЯ ИХ. Люди переводят мошенникам сотни тысяч рублей в обмен на такую развесистую телефонную клюкву, что просто руки опускаются. Наконец, люди идут на выборы и делегируют власть группе плохо организованных клоунов — это уж квинтэссенция глупости и безответственности. Ведь если вы повелись на криминальную разводку, это всего лишь ваша частная беда-бединушка. А когда вы сажаете себе на голову никчемных и бестолковых депутатов, это теракт против всего города и с очень-очень долгоиграющими последствиями. Что хотите со мной делайте, но я не верю, что нормальный человек в здравом уме и твёрдой памяти после семи лет уныло-однообразного бреда, что не прекращаясь хлещет из Серого дома, способен всерьёз воспринять такое, например:

«Вадим Медведев провёл рабочее совещание о следующих шагах по благоустройству города. Текущее исполнение программы по благоустройству городской среды на территории ЗАТО Железногорск Вадим Медведев представил на днях в Новокузнецке, где состоялось совещание под председательством руководителя рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирины Макиевой. Сегодня на совещании Глава ЗАТО предложил продолжить ремонт дорог сплошным асфальтированием, внести в программные мероприятия ремонты, связанные с сохранением исторического облика города, продолжить работы по развитию городского парка, а также приукрашать общественные пространства, используя новые материалы и необычные архитектурно-дизайнерские решения. «Надеюсь, финансирование будет сохранено, и мы успешно будем продвигаться по благоустройству нашего города», - выразил надежду Вадим Медведев».

Предложил продолжить ремонт дорог, вы только подумайте. Приукрашать пространства! Как там у Жванецкого было? «Так мы уже согласны», йомть. Проблема только одна. Пока г-н Чебурашкин бредит Цветущим Железногорском, реальное состояние городской среды стремительно ухудшается. Далеко ходить не будем и вновь обратимся к теме жилого фонда. О федеральной афере, известной также в качестве программы капитальных ремонтов, здесь говорено было много, но кое-какие моменты не грех усилить для пущей ясности. Заранее извиняюсь, что речь для примера пойдёт о моём доме на улице Королёва — просто здесь вся фактура давно под рукой, и так быстрее получится.

В настоящее время трогательная забота государства о коллективном благополучии жильцов указанного здания оценивается в четыреста с лишним тысяч. Столько соседи мои заплатили мадам Авдеевой, навряд ли осознавая при этом, что первые работы (починка кровли, ы-ы-ы) в рамках «капремонта» запланированы на... 2026 год. А последние — утепление и ремонт фасада — ещё на два десятка лет позднее. Честно сказать, лично я не вполне надеюсь дожить до столь преклонного возраста, но дело даже не в этом. Дом наш построен был в 1968-м. Последний ремонт, если верить чиновникам, производился в 2001-м. К концу проекта зданию стукнет, стало быть, без малого семьдесят, а все до одного источники информации уверяют, что панельные хрущёвки безболезненно способны простоять полвека. Потом возможны всяческие проблемы — и именно потому в Москве, например, их начали массово сносить ещё в нулевых.

Это был, напомню, чисто временный проект Никиты Хрущёва, который решил по-быстрому переселить советский народ-победитель фашизма из бараков и коммуналок в отдельные квартиры, как бы сейчас сказали, эконом-класса. Тем не менее, строили их до конца семидесятых, ибо светлое будущее в лице коммунизма непрерывно отодвигалось и отодвигалось за горизонт, а плодиться и размножаться пролетариату где-то нужно было. В результате детки «архитектуры функционализма» составили порядка десяти процентов жилого фонда Великого и Могучего Советского Союза. Почти триста миллионов квадратных метров — не шутка! Причём сроки их эксплуатации потихонечку увеличивались всё по той же причине. И то сказать: это же вам не реактор АДЭ. Даже если и сложится где-нибудь в Мухосранске шалашиком некачественно возведённая к какой-нибудь советской дате панелька, кто об этом узнает? И к тому же — одна сложится, ладно, а тысячи других будут стоять и бог весть, сколько ещё простоят.

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В заколючинские хрущёвки лучше не вглядываться ни сверху, ни снизу.

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«Вначале эти дома высотой в четыре этажа сооружались со стальным каркасом, - сообщает «Википедия», - но из-за большого расхода металла (более 16 кг на 1 м³ здания) вскоре перешли на сборный железобетонный каркас (расход стали до 3,75 кг на 1 м³). С 1950 года, кроме каркасно-панельных домов со связанными стыками, в Москве, Ленинграде, Киеве, Магнитогорске и других городах началось сооружение бескаркасных панельных домов».

Никак не соберусь отыскать в своих архивах интервью с одним дядечкой из ВНИПИЭТа, в котором он очень красочно описывал этот самый режим экономии, благодаря которому в первых хрущёвках панели соединялись едва ли не соплями и честным словом строителей. Но даже и дома более позднего времени по-любому практически выстояли свой срок или выстоят его задолго до начала пресловутых ремонтов, которые полностью теряют, таким образом, всякий смысл*. Сносить их, очевидно, никто не собирается, ибо это стоит денег, во-первых, а во-вторых, высвободившихся жильцов нужно ведь куда-то будет девать? А куда? И вот тут мы плавненько возвращаемся к теме жилищного строительства, основную часть которой «Уран-Батор» подробно освещает с июня, а всякие периферийные казусы — по мере поступления.

Кое-какая фактурка накопилась за отчётный период, прошу к столу. «В Красноярском крае утвердили план урегулирования проблем дольщиков, - пишет stroygaz.ru. - На сегодняшний день в регионе насчитывается 12 проблемных объектов, восемь из которых расположены в Красноярске. При этом в пресс-службе отметили, что с 1 июля вступил в силу приказ Минстроя России, утверждающий критерии отнесения граждан к числу пострадавших дольщиков.

Согласно документу, к проблемному объекту относится объект незавершенного строительства, создание которого осуществляется (осуществлялось) с привлечением средств дольщика на основании ДДУ, заключенного в соответствии с 214-ФЗ, обязательства по которому не исполняются в течение более 9 месяцев с даты, установленной в договоре. Дополнительным условием является отсутствие прироста вложений в незавершенное строительство такого объекта в течение двух отчетных периодов согласно отчетности застройщика. По результатам анализа отчетности застройщиков, краевой список проблемных объектов увеличился на четыре дома. В него были включены жилой дом по пр. Ленинградскому в ЗАТО города Железногорска (ООО СК «Енисей»)...»

Видите, как удобно? Объект Александра Богородского в перечень проблемных попадает безоговорочно, хотя работы на нём ведутся и первую очередь планируется сдать, наконец, уже этой осенью. Зато другой дом, на Ленинградском-26, ни в какие тревожные списки по чисто формальным причинам не вставят аж до марта 2018 года, хотя строители оттуда ушли и возвращаться без погашения долгов не собираются. Достаточный срок для того, чтобы придумать некий вариант, позволяющий краевым и местным чиновникам вытащить из-под топора свой собственный хвост и подсунуть чужой. Как именно это будет делаться, «Уран-Батор» предположил недавно, и теперь с нескрываемой гордостью ваш корреспондент должен заявить, что прогноз наш полностью оправдывается.

Если помните, в июне-июле ответработники всех мастей в голос твердили о том, что застройщикам надо помогать по мере сил, так как пострадать могут наши же люди. Потом в речах их конкретно по Железногорску стали пробиваться загадочные нотки насчёт перемещения дольщиков с Ленинградского-18 на т.н. социальный дом. А поскольку произвести подобный финт возможно было только в одном случае — если СК «Енисей» остановит работы на своём объекте на неопределённый срок — то нам оставалось лишь дождаться неких знаковых событий или действий со стороны сильных мира сего. И ждать долго не пришлось. К Богородскому снова пришла полиция, теперь краевая, и опять изъяла строительную документацию. В ДЕВЯТЫЙ РАЗ, обратите внимание.

Вернуть бумаги обещались сегодня, в пятницу, но не вернули. Означать это может что угодно, от обычного разгильдяйства до демонстративного воспрепятствования процессу оформления первых четырёх подъездов злополучного здания в стройнадзоре и других конторах. Там ведь без бумажек ничего сделать нельзя, вы же понимаете. А если они вдруг где-то затеряются чисто случайно...

Таким образом, под велеречивую болтовню о пошаговом шагании Цветущего Железногорска в неумолимо Светлое Бу мы наблюдаем ставшее уже привычным пускание шариков денег по ветру пополам с явно мошенническим схематозом. И, кстати, очень бы хотелось узнать, сколько новых клумб появилось в бывшем Соцгороде весной этого года? Ну, в том смысле, что г-н Чебурашкин непрерывно отчитывается об исполнении федеральной программы исключительно на эмоциональном уровне, а нам желательно получить точные цифры прироста финансирования, скажем, УГХ или МП «КБУ» по линии озеленения. А чего проще может быть в данном ключе, чем высчитать процент по количеству разбитых новых клумб?

Но это уже так, вместо вишенки на тортик. Я бы предпочёл начать с капремонтов, конечно. В общем и целом это глобальная афера, но в деталях вообще чистое и незамутнённое безумие тут полощется. Помните, как на днях Юрий «Честный» Латушкин неожиданно объявил, что муниципальные конкурсы не состоялись и не состоятся, ибо работать в 2017 году по расценкам года 2015-го дураков нет? Для начала позвольте осведомиться: эту сенсационную подробность в Сером доме какого числа неожиданно для себя выяснили? И как так могло получиться?

Продолжение следует.

 

 

* «Кроме домовой коробки есть еще инженерные коммуникации, степень износа которых в «хрущевках» не предполагает проведение капитального ремонта (начало 2000-х). Примерно 25% коммуникаций полностью выработали свой ресурс. Поэтому очевидно, что выгоднее сносить подобные строения и возводить новое жилье, нежели ремонтировать старое».

«Ремонтировать дом, с сохранением его убийственных для бюджетов казённых и личных технико-экономических показателей – бессмысленно, а всё это исправлять, по сути, полностью реконструировать, - дороже, чем построить новый. Помимо самих домовых коробок, есть ещё инженерные сети. Состояние их таково, что степень износа перешагнула черту обратимости».

 

 
 
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