Железногорск

Как столичная мэрия делает себе имидж и славу. Кто и как распиливает миллионы на обмане москвичей Мы продолжаем наши увлекательные рассказы о московской мэрии. Я на днях провёл небольшой опрос в твиттере, и выяснилось, что истории про команду мэра Собянина интересны не только москвичам. Читатели Лапшеснималочной из регионов тоже активно интересуются, потому что всё самое дурное имеет тенденцию быстро распространяться из Москвы дальше по России. В этот раз будет не столько про “реновацию”, сколько про пиар-конторы, обслуживающие московскую мэрию, и конкретно медиа-империю, которой управляет администрация Собянина. Удовольствие это для города весьма дорогое. Один только департамент СМИ и рекламы ест 13 с лишним миллиардов рублей в год. У правительства Москвы есть в распоряжении собственный медиахолдинг, в который входят телеканалы, радиостанции, целое информационное агентство и куча новостных сайтов. И это только открытые расходы, а есть ещё скрытые, идущие по другим статьям бюджета или вообще не зарегистрированные, теневые. Просто вдумайтесь в эту цифру: 13 миллиардов на собственные СМИ у московской мэрии— это ненамного меньше, чем получает весь телеканал Russia Today с корпунктами по всему миру и штатом из высокооплачиваемых иностранцев. Немаловажная часть медиа-стратегии московской мэрии — это содержание сотни с лишним абсолютно идентичных и безлико-канцелярских районных газет. Обустройство сайтов этих газет отдано на откуп частным пиар-компаниям, которые осваивают многомиллионные заказы от префектур московских округов. В Южном административном округе - 16 сайтов газет. Они обходятся городскому бюджету почти в десять миллионов рублей в год. И это только одна префектура, а всего их в Москве 10, в каждом районе своя газета, всего 120 с лишним штук. Плюс ещё свои издания есть у каждого округа, и так далее. На выходе мы, правда, получаем не 16 разных сайтов, а один, только покрашенный в разные цвета. Контент районных сайтов тоже разнообразием не блещет, поэтому трафик у них примерно нулевой. Никто эти газеты не читает. Да и что там читать — одна унылая официозная обязаловка по техзаданию типа “не менее 1 интервью с руководителем района на каждом сайте”. Я, честно говоря, не знаю ни одного москвича, который согласился бы получать новости своего района из такого источника. Справедливости ради, в этих газетах бывает что-то вроде оригинальных репортажей, типа с Дня донора, или зарисовки в духе “замечательные жители нашего района”. Но информационная ценность этих заметок близка к нулю. Они нужны разве что как инкубатор для совсем молодых и неопытных журналистов, чтобы у них был хоть какой-нибудь первый пункт в резюме. Но искромётности контента и высокой посещамости от этих изданий никто и не требует. Потому что основная функция этих районных газет (всего в Москве их больше сотни) — переписывать пресс-релизы мэрии и бомбить Яндекс этими псевдо-новостями, чтобы они выходили в топ Яндекс.Новостей. Вот как это описывает РБК: «Мы думали, что после выборов [в Мосгордуму, состоялись 14 сентября] хотя бы снизятся темпы, но они только растут», — говорит собеседник в одной из издательских компаний. Он предоставил РБК копию регламента, согласно которому на переписывание и публикацию присланной новости раньше отводилось 2,5 часа, а теперь — 40 минут. Новости, утверждает он, присылает ОАО «Московские информационные технологии» (МИТ): «В среднем с почты МИТ мы получаем 2–3 новости в день — в основном о деятельности мэра Собянина. Новости нужно переписать так, чтобы они попали в «Яндекс». И вот несколько человек сидят и переписывают одну и ту же новость для нескольких десятков сайтов». Обратите внимание — МИТ, они же ОАО “Московские информационные технологии” — это герои нашего прошлого расследования. Для Яндекса это всё разные новости из разных изданий, поэтому он их послушно объединяет в сюжет. Яндексу невдомёк, что у всех этих “изданий” одна на всех редакция и один редактор с парой сотрудников, которые целыми днями переписывают спущенные им из мэрии пресс-релизы. У всех 16 изданий контактные данные одни и те же, разные только номера лицензий. Я пытался с ними связаться, но переписка прекратилась после того, как я поинтересовался, сколько в редакции человек. Исполняющая обязанности главреда всех этих газет Жанна Дзугова раньше работала в “Комсомольской правде”. А адрес и телефон редакции совпадает с координатами PR-агентства ИМА-Консалтинг, которое и выиграло конкурс префектуры ЮАО на “оказание услуг по информационному обеспечению”. То есть ИМА-Консалтинг заведует всеми этими одинаковыми изданиями, которые переписывают пресс-релизы от мэрии, которые им присылает МИТ, а сотрудники ООО “Соседи” (см. предыдущее расследование) и “молодежные парламентарии” забивают этим информационным хламом десятки районных пабликов в соцсетях. На всё это уходят миллиарды рублей ежегодно. Одно только ИМА-Консалтинг — а таких агентств на подряде у мэрии масса. Просто чтоб вы понимали, поскольку у меня есть некоторый опыт руководства журналистскими коллективами — 15 миллионов рублей в год достаточно для редакции с офисом в Москве, 8 штатными, 20 внештатными сотрудниками с хорошими зарплатами и местом в первой двадцатке самых посещаемых онлайн-СМИ рунета. Разумеется, конечный результат всей этой бурной деятельности — если притвориться наивными и сделать вид, что конечный результат это информирование населения — абсолютно не соответствует затрачиваемым суммам. Переписыванием унылых псевдо-новостей, которые никто не читает, занимаются студенты за 20 тысяч в месяц. А разработку самого сайта вообще отдали на аутсорс. И вы, опять-таки, будете смеяться, граждане. Я нашёл человека, который эти сайты дизайнил. Я не буду тут выкладывать переписку с ним, потому что обещал сохранить анонимность источника (учтите на будущее, нынешние и бывшие сотрудники всех этих организаций, если вдруг решите очистить карму), но она, как говорится, имеется в распоряжении редакции. Так вот, дизайн сайтов 16 газет районов Южного административного округа Москвы по подряду на 9 с лишним миллионов рублей сделан— тадам! — за 600 долларов фрилансером с Украины. Серьёзно. Там есть ещё одна деталь, которую я, к сожалению, выдать не могу, чтобы не подвергать опасности источник, но если бы я её выложил в открытый доступ, то в этих конторах при мэрии полетели бы головы. А теперь переведите эти 600 долларов в рубли и сравните с суммами выше. А потом с качеством этих изданий (претензия не к исполнителю, конечно). Более того, это был далеко не единственный его заказ от ИМА-Консалтинг — он же делал сайты одного действующего сенатора в Совете федерации, одного заммэра Москвы, нескольких депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов и так далее. То есть у нас по телевизору круглосуточная антиукраинская истерика, в том числе на телеканале ТВЦ, который тоже принадлежит правительству Москвы. И в это же время средства из бюджета города Москвы, то есть буквально деньги российских налогоплательщиков, уходят гражданам Украины в виде оплаты за работу по созданию сайтов российских федеральных чиновников. Нет, бизнес-логика-то вполне понятная, субподряд надо отдавать туда, где его дешевле выполнят. Сделают на Украине дешевле при схожем качестве — значит, надо отдавать на Украину, я бы сам именно так и поступил. Просто смешно, когда это происходит с госзаказами именно в России. И мой собеседник оказался неприятно удивлён, когда я ему показал суммы, от которых он как конечный исполнитель получал какие-то жалкие доли процента. Да, а размещал заказы, принимал работы и оплачивал их переводами через Western Union опять-таки руководитель одного из отделов ИМА-Консалтинг. И обратите внимание, как кучно у ИМА-Консалтинг идут удачные конкурсы на госзаказы. Прям один за одним. Небывалая удача сопутствует им во всех делах. И ещё б она им не сопутствовала. Если открыть каждую из этих заявок, то участников конкурса почти всегда два: сама ИМА-Консалтинг, неизменно выигрывающая конкурс, и ООО “Школа новых медиа”, так же неизменно их проигрывающая. И вы, конечно, уже не удивитесь, узнав, что гендиректор “Школы новых медиа” одновременно является советником гендиректора ИМА-Консалтинг. Они буквально сидят через стенку в одном здании. Вартан Саркисов, гендиректор ИМА-Консалтинг, и Ксения Ильина, гендиректор “Школы новых медиа”, как бы главного конкурента ИМА в борьбе за подряды, вместе занимаются яхтенным спортом. То есть будем называть вещи своими именами: единственный смысл существования ООО “Школа новых медиа” — это быть подставным проигравшим на очередном конкурсе за очередной многомиллионный подряд на “информационное обеспечение” московской мэрии, который в очередной раз выиграет ИМА-Консалтинг. При этом “Школа новых медиа” раньше была вполне уважаемой организацией при Высшей школе экономики. Там была полноценная образовательная программа по подготовке специалистов по онлайн-журналистике, PR и другим смежным дисциплинам. Вот можно мастер-классы ШНМ посмотреть. Вот, например, мастер-класс читает бывший главред Lenta.ru Галина Тимченко. Но потом это всё свернули, и “Школа новых медиа” превратилась в обыкновенную прокладку для распила бюджетных средств. Грустная история. Но ШНМ — не единственная контора, которая исправно проигрывает конкурсы ИМА-Консалтингу. Вот, например, ООО “Третья точка”. Гендиректор “Третьей точки” Олег Репин сидит в совете директоров коммуникационного агентства ИМА-Пресс, родственного, разумеется, ИМА-Консалтинг. Оба агенства входят в холдинг ИМА-Груп. Где тот же Репин — финансовый директор. Все эти названия и фамилии раз за разом всплывают в конкурсах на подряды от московской мэрии. И знаете что меня больше всего поражает в ИМА-Консалтинг и прочих подобных конторах? Ну кроме того, что я сам к ним опасно близок, журналисты гораздо чаще, чем хотелось бы, переходят на “тёмную сторону”, как грустно шутят в цеху, и поэтому на каждого журналиста приходится по 4–5 пиарщиков. Больше всего меня в этом поражает, что та же ИМА-Консалтинг из кожи вон лезет, чтобы показать, какие они лапочки. Их соцсети просто-таки сочатся позитивом! Они бесконечно что-то готовят под руководством своего директора и бегают какие-то благотворительные забеги и регаты. Поздравляют сотрудников в соцсетях открытками (хотя рядовые сотрудники, разумеется, как и во всех подобных местах, получают маленькие зарплаты, причём серые, перерабатывают, текучка кадров жуткая — почитайте, в общем, отзывы на сайтах вакансий). При этом с точки зрения обычного москвича, который оплачивает весь этот праздник из своего кармана (бюджет Москвы больше чем наполовину состоит из налогов с физических лиц), то, чем занимается ИМА-Консалтинг и все прочие фирмы, кормящиеся с мэрии — это откровенное зло. При том, что бюджет города уже который год в глубоком дефиците, гигантские суммы тратятся в лучшем случае на имитацию бурной деятельности (сотни сайтов районных газет, которые никто не читает, сделанные на коленке за копейки при миллионных бюджетах). Если это не профанация, то это ещё хуже, потому что это просто обман и дезинформация москвичей. Московская мэрия, даже не вмешиваясь напрямую в работу тех немногих редакций, которые ей ещё не подконтрольны, силами изданий той же ИМА-Консалтинг способна полностью забить новостную повестку Яндекса бесполезной трескотнёй, информационным мусором, так что немногие критические голоса заглушаются. Задачу информирования горожан отдали на откуп коммерческой компании. Районам Москвы действительно нужны районные газеты — но не такие, конечно. Ту функцию, которую должны выполнять районные газеты, сейчас успешно выполняют группы в соцсетях с десятками тысяч подписчиков, в которых настоящие жители районов Москвы делятся действительно важными для них новостями. Кстати, мэрия это тоже прекрасно понимает, поэтому силами того же ООО “Соседи” из прошлого поста Лапшеснималочной забивает соцсети клонами таких групп, только без всякой бесконтрольной критики мэрии. ИМА-Консалтинг занимается ещё и тем, что нагоняет на общественные слушания платную массовку. Один выезд такого цирка стоит под миллион рублей. Помимо прочего, это откровенный обман и сговор с целью распила и растраты бюджетных средств. В котором участвуют и городские власти, разумеется — вряд ли зампрефекта ЮАО, которая подписывает контракты и акты сдачи-приемки работ от ИМА-Консалтинг, не в курсе, каким образом эта контора продолжает выигрывать конкурсы. Возможно (это, к сожалению, точно подтвердить не удалось), занимается теневым пиаром совсем уже людоедской девелоперской конторы КРОСТ, от которой несчастные жители Мневников уже просто воют. Это всё часть огромной машины надувательства и дезинформации москвичей за их же деньги, в которой в тесной связке работают многочисленные прикормленные фирмы, целые департаменты мэрии, куча выдрессированных СМИ на содержании у города, “молодёжные активисты” — бездельники и нахлебники, армии ботов в соцсетях, и так далее, и тому подобное. Тут можно продолжать бесконечно, но в целом всё понятно, думаю. Весь этот бордель с участием ИМА-Консалтинг идёт уже далеко не первый год, ему целые сатирические твиттеры посвящены: Районные активисты в ЮАО давно за ними следят. Ну и плюс во всё это вовлекаются молодые люди, которые думают, что журналистика — это переписывать под копирку кондовые указиловки, а “паблик рилейшенз” — это захламлять соцсети ботами. Рядовые-то сотрудники что ООО “Соседи” (мне после прошлого поста многие написали, кстати, всё подтвердили, но сказали, что даже не были в курсе, что это за контора и чем они на самом деле занимались), что ИМА-Консалтинг либо просто этого всего не знают, либо догадываются, но не придают значения. Потому что модный офис в центре, там можно классные селфи делать, и вроде какая-никакая, а работа и карьера — вернее, её обещание. А вот руководство этих контор, как и сотрудники мэрии, которые помогают им усиленно пилить, отлично всё понимают. Не понимаю только я — почему вопросы задаю я, а не Следственный комитет, например. P.S. Правда, в последние месяцы, судя по госзакупкам, дела на распиле городского бюджета у ИМА-Консалтинг идут не очень. От живительного источника государственных средств и щедрых дарителей типа управы районов Котловка их начинает последовательно оттеснять фонд “Центр политических технологий”. А это уже совсем другая история . ЦПТ получает президентские гранты и обслуживает администрацию президента. А администрация президента — это там, где замглавы Алексей Громов лично звонит главным редакторам федеральных изданий и требует какую-нибудь тему задвинуть (типа “не надо пиарить оппозицию”, то есть вообще полный молчок и запрет на некоторые фамилии в эфире) или, наоборот, подсветить. Любопытно, что такая солидная контора, как ЦПТ, снизошла до каких-то городских управ, но, видимо, сильное беспокойство у МЗС (могущественных злых сил) вызывают будущие муниципальные выборы. Думаю, что по команде все эти десять дюжин районных газет начнут мочить оппозиционных кандидатов. Из этого может следовать только одно — распил бюджетных средств и обман москвичей за их же деньги усилится многократно, так что готовьтесь. noodleremover.news .