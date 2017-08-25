Внеплановая ломка стереотипов на примере УСО ГХК. РОДИНА НАУЧИТ. РОДИНА ЗАСТАВИТ Ломать стереотипы не только полезно, но и интересно. В любом возрасте. Обычно в центре обсуждения любой социальной проблемы Нашгорода располагаются люди с низким материальным достатком. Это понятно: у богатых совсем другие дела, и повышение квартплаты, например, или рост цен на лекарства их пока не сильно тревожит. Однако именно эта прослойка заколючинского общества определяет и его, извините, стабильность, и тотальную политическую аморфность. Пока в жизни всё в порядке, есть ли смысл трепыхаться? Тем не менее, свои заботы имеются, конечно, и у тех, чья зарплата располагается выше среднего уровня по ЗАТО. Результаты июльского анкетирования на Горно-химическом комбинате показали, скажем, что более 70 процентов из 734 опрошенных считают актуальным для себя решение жилищного вопроса посредством малоэтажной застройки. Типичным примером в анкете является дом площадью 100-150 кв.м. с определённо заниженной стоимостью метра в 15-20 тысяч. В зоне прямой досягаемости от него расположены школа, аптека, больничный пункт, детская и спортивная площадки, некое место отдыха типа сквера и — это уж непременно — круглосуточный банкомат. Когда у тебя есть излишек денег, их хочется тратить в любое время дня и ночи, это понятно. Историю эту я вычитал совершенно случайно, сидя на остановке, в последнем «Вестнике ГХК». Тамошняя пресс-служба, оказывается, тоже взяла за правило облегчать себе работу, передирая фрагменты самых интересных обсуждений из корпоративной сети. От коллег из муниципальной газеты или «СГ-26» метода отличается как раз последним фактором, к слову. Внешнего доступа в комбинатскую сеть нету, поэтому копируемый материал, можно сказать, является жёстко эксклюзивным. Вот и я заинтересовался, как видите. Итак, примерно 60 процентов опрошенных полагают, что застройку нового, малоэтажного района со всей инфраструктурой должен вести один подрядчик. Двадцать процентов хотели бы объединиться в кооператив. Но в любом случае мы видим пред собою тот самый «молодёжный посёлок», про который г-н Чебурашкин молотит попусту речами в энергоинформационное поле Земли уже семь лет, без какого-либо результата. Тут же сообщается, что аналогичные настроения витают на бывшем НПО ПМ, только спутникостроители более реально оценивают стоимость строительства. А дальше интересно: - Теперь на основании полученного мнения писать запрос в администрацию города о выделении земли? - интересуется один из участников беседы. - Или формирование кооператива, а только потом от его лица челобитную писать? - Кооператив, - отвечает второй. - Причем совместно с ИСС. И мы готовы выйти на совместное учредительное собрание, о чем громко заявить на весь город. И уже от лица этой организации двигать в администрацию... Разумеется, извечная оторванность подгорной публики от суровых жизненных реалий отчётливо сказывается в самой идее этого коллективного хэппенинга. Например, никакого «выделения земли» не будет, поскольку любые участки под застройку распределяются исключительно на конкурсной основе. И если какие-нибудь дошлые коммерсы захотят сыграть на детском энтузиазме представителей заколючинского среднего класса, то запросто задерут на аукционе стоимость земли до заоблачных высот, и проект либо сдохнет сам собой, либо участникам придётся серьёзно корректировать предполагаемые расходы. Однако это всё в будущем пока, равно как и непростая задача, которая может осложнить бытие «молодому и энергичному» номер два. В описанном раскладе руководящей и направляющей роли для него явно не просматривается. А она нужна, ибо совершенно непонятно тогда будет, какого чёрта он тут выплясывал все эти годы. И уж совсем печальной станет картина, если молодняк ГХК и ИСС всё-таки начнёт строиться когда-нибудь. Бессмысленность существования персоны Вадима Медведева на заколючинской земле станет настолько очевидной, что хоть сразу чемоданы укладывай. Впрочем, за него-то я меньше всего переживаю. Председатель Совета депутатов создаст ещё одну комиссию при себе, позовёт в неё членов кооператива и будет под объективами телекамер с мудрым видом выслушивать их претензии — а без таковых история эта вряд ли долго протянется — и генерировать бесконечные речи про пошаговое развитие, привычно злоупотребляя словом «мы». А чтобы слишком независимые люди не забывали, кто в городе хозяин, Серый дом, пожалуй, исподтишка начнёт подбрасывать им рукотворные проблемки время от времени. А Медведев будет их геройски разруливать в прямом эфире. Параллельным прямым Красноярска-26 параллельно всё. Однако я вовсе не об этом хотел вам рассказать с самого начала. На той же странице «Вестника» ваш корреспондент обнаружил куда более интересную фактуру. Вы же понимаете ведь, что любые мечты о собственном особнячке с палисадником, бассейном и теннисным кортом способны базироваться исключительно на регулярной и постоянно повышаемой зарплате? Вот как раз о деньгах речь и зашла в соседней заметке. Сакральная тема, ясен пень. «Когда появится «индексирующая надбавка» и какова будет ее величина?», - поинтересовался у народа анонимный работник комбината. И получил в ответ: «Сейчас обсуждается вопрос об индексации через оклады, по старинке, так сказать», после чего тема немедленно пошла в рост: «Хотя бы ориентировочно величина какая? Сейчас повсеместно снижение затрат, а переход к увеличению оклада вместо надбавки как раз приведет к увеличению затрат...». «Профсоюз по новой схеме не согласовал, - совершенно неожиданно для меня прозвучал следующий пост, - поэтому руководство направило в Москву на согласование индексацию по старой схеме. С 1 августа. Ненамного, на уровень инфляции». Опаньки. Профсоюз не согласовал! Оказывается, в нашем милом городе и такое возможно? А мы-то считали, что Солдатам Росатома полагается чётко выполнять команды старшего начальника, вовремя кричать «Ура» и вообще не нарываться в период кризиса. Мы-то думали, что Пётр Гаврилов застращал коллектив до нервных судорог. А оно вона как у них. И публику удивляет не сам факт публичных разногласий между работодателем и профсоюзом, а кое-что другое: - Профсоюз согласовал положение об оплате труда 2017 года, где прописана индексирующая выплата, а сейчас отказался? - Подпись профсоюза в части раздела 6 «Индексирующая выплата» была мною отозвана, - объясняет Светлана Носорева, председатель ППО ГХК, - одновременно написала письмо на имя генерального директора предприятия с просьбой применить прежнюю норму индексации — должностных окладов. Индексация будет с 1 августа на 4%, ждем документ, подписанный Крюковым О.В. Ваш корреспондент решил посмотреть, что это за бодяга такая и вот какие подробности за пять минут накопал. В прошлом декабре насчёт принятия нового колдоговора на портале 1line.info говорилось: «В 2017 году вместо привычной индексации будет введена так называемая индексирующая выплата, индивидуальная для каждого работника. Она станет отдельной составляющей зарплаты и будет суммироваться с выплатой предыдущего года, установленной работнику. Будет предусмотрена также возможность снижения индивидуально стимулирующей надбавки на срок до полугода». О том же писали в ноябрьском «Вестнике»: «Отправной точкой для нововведений стал приказ Госкорпорации «Росатом» №1/905-П от 29 сентября этого года. Документ рекомендовал предприятиям внести ряд изменений /.../ Прежде всего, новшества коснутся индексации заработной платы. В 2017 году к составляющим нашей зарплаты (а это оклад, ИСН и другие надбавки и премии) будет добавлена новая ежемесячная фиксированная выплата — индексирующая надбавка. Размер её для каждого работника индивидуален. А рассчитать его можно будет, умножив оклад на единый процент индексации по предприятию, который устанавливается ежегодно» . Никаких пояснений внезапно изменившейся позиции профсоюза на глаза мне пока не попалось. Да я особо и не искал, если честно, ибо весь этот эпизод вообще не сразу укладывается в голове. К тому же на остановке на площади Решетнёва аккурат в этот же день ваш корреспондент едва ли не нос к носу столкнулся с мадам Носоревой. Пришлось сделать вывод, что всё это просто сон. Председатель ППО ГХК ездит на маршрутном автобусе. Профсоюз отказывается согласовывать рекомендацию столичного начальства... Ну, не знаю, не знаю. Если это не сон, то целый раздел прочно и давно укоренившихся стереотипов дал заметную трещину, и я не успокоюсь, пока не пойму, в чём тут собака порылась. А вам в качестве бонуса и ещё одного сильно пострадавшего мифа, с которого я начал разговор, предлагаю выдержки из заметки экс-редактора «Информ-Экспресса» Татьяны Доставаловой, ныне сотрудницы УСО ГХК. Посвящена она (увы мне, увы!) именно безудержному росту квартплаты. То есть, про богатеньких комбинатских гномов я тоже немного погорячился. «Если бы к вам пришли из супермаркета требовать доплату за колбасу, съеденную ещё в прошлом году и честно оплаченную на кассе по ценнику? - интересуется Доставалова. - Вы куда бы их послали? Правильно. В рай». Это про не случившийся перерасчёт за тепло от МП «ГЖКУ», если кто вдруг не понял. Работникам ГХК муниципалы означенный бонус успели один раз выставить, как выясняется, и теперь в корпоративной рассылке приносят извинения за допущенный косяк. Две с лишним тысячи человек получили первого августа новые цифры в платёжках и, похоже, с них денежки эти автоматически удержали. Технологии-с! Недовольство забурлило там же, на внутреннем форуме. Отмечено резонное предложение: «Лично спросить каждого нашего депутата в лоб, а если не отвечают, то печатать это в газетах, а потом учитывать на выборах. Не способен решать проблемы горожан — уступи место способным». Ха, чистые экстремизм и разжигательство, не правда ли? Но это только цветочки. «Народных избранников у нас десять, - быстро прикинула в уме Доставалова, - свыше трети голосов в совете депутатов. Это ж сила, любое решение проведут! Для того мы их и выбрали. Угадайте, сколько ответили? Целых два». Два из десяти это неплохо, наверное, по нынешним смутным временам. А теперь внимание — позиция народных избранников по жилищно-коммунальному вопросу: - Не всегда современные технологии идут на пользу, - уверен Евгений Балашов — Думаю, мы обсудим это на комиссии по собственности и ЖКХ. - Оставим пока за скобками сомнительную законность действий ГЖКУ, - призывает зампред комиссии по ЖКХ при главе ЗАТО Железногорск Алексей Сергейкин. - Удивляет сам стиль работы! Так себя подростки ведут, а не предприятия с многолетней историей. И всё. Это буквально всё, что два из десяти депутатов смогли выдавить из себя по теме, которая непосредственно хлопнула по карману их ядерный электорат. Негусто, прямо скажем. Но если бы такой вопрос задан был не только комбинатским цицеронам, но всем заседателям нынешнего состава Совдепа, я ручаюсь - ни один не смог бы внятно объяснить народу, что, собственно, произошло с перерасчётом и почему. На всякий случай напоминаю: ни многозначительные кадровые перестановки в МП «Гортеплоэнерго», ни публикация «Уран-Батора» о волшебном превращении квартплаты железногорцев в новогодние джипы для жуликов-посредников никого в Сером доме не заинтересовали. Совершенно. И вот тут никакого крушения стереотипов не произошло, граждане. За кого голосуете на выборах, с теми потом наедине и остаётесь. Без вариантов. Наложенным платежом.