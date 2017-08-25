Музыкально-литературный журнал "Уран-Батора" представляет. *** Необычный мультфильм « Луна и сны » сделал житель Железногорска Красноярского края. Его создатель, работник местной телекомпании Андрей Гаврилов сообщил, что его необычность определяют две вещи. Во-первых, он создан на основе собственной книге. А во-вторых, в его создании участвовали люди, которые в момент работы над ним находились в разных городах России. Сам Андрей, находясь в Канске, написал книжку и песню. Его брат - Руслан Гаврилов на тот момент был в Новосибирске и согласился прорисовывать мультфильм, московский композитор Ираида Юсупова нотировала песню. Затем начали работать музыканты. Широкой публике мультфильм впервые покажут 2 сентября в красноярском астафьевском музее, что на улице Ленина. Кроме того, Гаврилов примет участие в Канском международном фестивале, который пройдет с 23 по 27 августа. В рамках круглого стола, посвященного индивидуальному и коллективному медиатворчеству, автор поделится своим опытом и покажет фрагменты мультфильма. stolitca24.ru .