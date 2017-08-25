Осень нас ждёт очень весёлая, судя по всему. Исследование: теневая экономика России вновь растет Теневая экономика в России вновь начала расти после спада 2015-2016 годов, показал опрос РАНХиГС. Люди ищут неофициальную подработку, чтобы как-то увеличить свои доходы, упавшие в кризис. Согласно исследованию, 44,8% от общего числа работающих россиян в 2017 году были заняты на теневом рынке труда: примерно 33 млн человек в течение года хотя бы раз получали зарплату в конверте или не были оформлены официально. Из них ежемесячно неофициальные доходы получали 23 млн человек - это 31,4% всех работников в России, показывает опрос. В июне прошлого года аналогичный опрос показал, что теневая экономика в России переживает спад на фоне кризиса. Восстановление теневого сектора, по мнению ученых, началось еще в 2016 году. В тень людей толкает снижение доходов, которое наблюдалось в последние годы. Эксперты отмечают, что на рынке труда недостаточно предложений официальных рабочих мест с "достойной оплатой труда", в итоге люди находят себе подработку, которую официально не оформляют. За последний год, по мнению социологов, доля людей, имеющий неофициальный дополнительный доход, выросла с 30,4% до 35,5%. "По нашим данным, существенная часть населения, в том числе бюджетники, имеют дополнительные доходы", - рассказал Би-би-си профессор ВШЭ Симон Кордонский. При этом он сомневается в качестве подобного опроса, так как значительная часть людей не дает честного ответа на вопрос о своих доходах. "То, что вы называете теневым сектором, - это экономика выживания", - считает он. Любая борьба с теневым сектором, по его мнению, ударит по уровню жизни людей. Связи бедности и теневой экономики был посвящен отдельный круглый стол на Апрельской научной конференции ВШЭ. Директор института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова отмечала, что особенно велика доля скрытых доходов как раз у наиболее бедного населения. Скрытых доходов не имеет в России лишь одна категория населения - очень пожилые люди, полагают эксперты, участвовавшие в конференции. Эксперты на научной конференции объясняли, что для части населения России неофициальные занятость и подработки оказались единственным способом повысить свои доходы. Эксперты полагают, что неофициальный рынок труда сглаживает в России неравенство и снижает социальную напряженность. Власти проигрывают войну с теневым сектором Эксперты Института общественных наук РАНХиГС полагают, что попытки правительства бороться с теневым сектором пока не увенчались успехом, в частности речь идет о законе о самозанятых и расширении безналичной формы оплаты труда. Среди самозанятых, согласно опросу, 62,2% не оформляют свои доходы. "Граждане не стремятся к постановке на учет, так как не уверены в том, какие дальнейшие действия ожидать от государственных органов управления", - поясняют социологи. Кроме того, для многих самозанятых их деятельность - лишь дополнительный источник доходов, иногда временный. Оформлять его для них слишком дорого, объясняют ученые. Расширение безналичной оплаты также не очень работает: часто гражданам предлагают купить товары или услуги со скидкой, если оплатить их наличными, говорится в докладе. Конкурировать с такими предложениями официальной экономике сложно, поясняют эксперты. Кроме того, они отмечают, что растет доля работников, для которых не имеет значения, официальная у них работа или нет. Для них важно, "чтобы платили деньги". В 2016 году таких было 26,7%, а в 2017 году - уже 36,8%. Страх наказания за неуплату налогов, а также гарантии социального и пенсионного обеспечения для таких людей вторичны, говорится в докладе. Кордонский приводит еще одну причину провала мер по борьбе с теневым сектором: правительство принимает постановления, которые должны реализовываться на уровне муниципалитетов, но они отписываются. "Не думаю, что кто-то борется с этой занятостью всерьез", - поясняет он. Минфин готовится к обелению экономики В июле минфин представил проекта документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2018-2020 годы. Значительная часть документа посвящена обелению экономики и борьбе с теневым сектором. В условиях слабого экономического роста минфин собирается повысить доходы бюджета, увеличив их собираемость налогов. Министр финансов России Антон Силуанов в июне в интервью "Эху Москвы" заявил, что теневой сектор экономики России составляет 15-20% ВВП. В проекте документа указано, что объем "серого" фонда оплаты труда, с которого не дособираются налоги, составляет 10 трлн рублей (почти 170 млрд долларов) в год. Там же описываются меры по борьбе с теневым сектором - в основном они касаются использования новых технологий. Так, с 1 июля 2018 года вся российская торговая сеть должна быть оборудована кассовой техникой, которая будет передавать онлайн-данные в федеральную налоговую службу. Минфин также предлагает интегрировать информационные системы таможенной, налоговой служб и других органов, чтобы было проще отслеживать денежные потоки и потоки товаров. Еще один пункт программы минфина - это распространение систем маркировки на различные виды товаров. Примером этого может служить ЕГАИС - автоматизированная система, ведущая учет производства алкоголя. Для борьбы с теневым сектором минфин также предлагает снизить прямые налоги на труд и повысить косвенные налоги. bbc.com . *** Офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам валового национального дохода (ВНД), объем резервов страны составляет 25 процентов от ВНД. Об этом говорится в исследовании Национального бюро экономических исследований США. Объем валютных резервов России составляет почти 350 миллиардов долларов (данные ЦБ на 1 августа). Таким образом, согласно оценке бюро, в офшорах хранится свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей. При этом объем офшорного капитала равен по величине финансовым активам внутри страны, отмечается в документе. «То есть объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах, — равен активам, хранимым всем населением России внутри страны», — подчеркивают авторы исследования. Эксперты указывают на экстремальный уровень неравенства и концентрацию ресурсов на основе ренты. В настоящее время перекос в распределении доходов в России находится на уровне США — 1 процент граждан получают 20-25 процентов всех доходов в стране. В апреле 2016 года Сергей Меняйло, будучи губернатором Севастополя, заявил о необходимости создания в Крыму зоны повышенной комфортности — подобие офшора — вместо действующей свободной экономической зоны (СЭЗ). В 2013 году президент России Владимир Путин поручил разработать меры по деофшоризации экономики. Глава государства предложил применять российские правила налогообложения в отношении компаний, которые зарегистрированы в офшоре и принадлежат российскому собственнику. lenta.ru . *** Аналитик Влад Пономарь собрал самые тревожные данные по состоянию российской экономики и финансов. Можно спорить с ним о прогнозах на ближайшее будущее, но сами по себе факты заставляют задуматься: неужели правда? РФ – страна-бензоколонка и всегда держалась на продаже нефти и газа. Давайте посмотрим, что сейчас с Газпромом и Роснефтью. В понедельник было объявлено, что чистая прибыль Газпрома за полгода упала в 11,2 раз (не на 11%, а в 11 раз!), почти до нуля. Долги увеличились и достигли 3,659 трлн руб ($60 млрд). Даже те копейки, которые Газпром показал в прибыль и их реально нет. 15 мая Путин дословно сказал: «По МСФО у такой компании, как "Газпром", прибыль, но она "бумажная", она на бумаге, реального денежного потока там нет». Акции Газпрома с начала года подешевели на 25%. Сам Газпром недавно в проспекте к выпуску евробондов признал, что новые американские санкции фактически ставят крест на проектах «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Moody's и другие агентства также недавно выступили с подобными выводами - новые антироссийские санкции - скорая смерть энергосектора РФ. Идем дальше. Роснефть. Чистая прибыль за первое полугодие снизилась на 20%, свободный денежный поток – на 35%. При этом чистый долг вырос на 47% до 2,2 трлн руб. Общий долг увеличился до 3,4 трлн руб. ($57 млрд).Т.е. тоже все плохо, денег нет, одни долги, но они еще, в своем же репертуаре, продолжают поддерживать диктаторские режимы, спасают Мадуро от неизбежного конца, недавно в пику Трампу и всему демократическому сообществу влили в Венесуэлу $6млрд , отсрочили дефолт последней, сохраняя еще одну горячую точку в мире. Далее. Резервный фонд фактически обнулили, эту новость нужно было как-то обставить и в середине июля они не додумались ни до чего лучшего, чем просто объявить - резервный фонд и ФНБ объединяются. Бюджет РФ полностью зависит от цен на нефть. Нефть сейчас дорогая, дорогая не относительно $150 в июле 2008 года, а относительно себестоимости ее добычи. Себестоимость сильно снизилась за последние годы. Это естественный процесс. Поэтому все страны сейчас максимально стремятся ее добыть. В США число буровых уже 768, а совсем недавно было 318, т.е. рост в 2.5 раза. Добычу всего за год увеличили на 1 млн барр до 9.502 млн барр в день против 8.597 млн годом ранее. Не спят также Канада, Бразилия, Нигерия, Ливия, Иран, Ирак. А ведь спрос на нефть в мире падает и за ростом добычи не успевает. Активно развивается альтернативная энергетика, многие страны уже запрещают бензиновые авто, наступает вечная эра электрокаров, солнечных и ветряных электростанции и т. д., и т. д. Сейчас рынок еще одурманен соглашением ОПЕК, но пелена скоро сойдет, а вместе с ней и спекулятивная надбавка к нефтяной цене. Рубль же полностью зависит от нефти. РФ тоже усиленно качает, ударно выкачивая запасы на старых месторождениях т.к. знает, что осваивать новые уже никогда не получится - санкции уже кодифицированы, стали вечными, запрещают бурение в Арктике, исследование и добычу сланцевых залежей нефти в РФ. Таким образом, все это приведёт к схлопыванию нефтегазовой отрасли РФ, общему сокращению выручки от экспорта российских энергоносителей и, соответственно, падению доходов российского бюджета. Золотовалютные резервы? Но и там живых денег не так много - вычеркиваем депозиты и олимпийские кредиты в банке-банкроте ВЭБе, акции ВТБ (префы), украинские облигации ($3 млрд), 279 млрд рублей вложено в привилегированные акции ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, поэтому из валютных вложений их также можно смело вычитать.Только золото (но его быстро не продашь) и $109 млрд в гособлигациях департамента Казначейства США. Оставшиеся деньги находятся на корсчетах в той же Америке и Европе. Сам ЦБ недавно отметил, что последний рост резервов был вызван ”главным образом в результате размещения Минфином РФ облигаций внешнего облигационного займа РФ”. Т.е. в резервах учитываются и заемные средства, привлеченные через выпуск долговых бумаг. Т.е. как и с прибылью Газпрома, все, в основном, только на бумаге. Российские фин. аналитики утверждают, что не более 10% от всей суммы ЗВР доступно по состоянию на прямо сейчас. Идем дальше, на носу рекордные за 2 года выплаты по внешнему долгу: в сентябре 2017г - $10,639 млрд, в 4 кв-ле 2017 г $32,260 млрд, (выплаты 30 крупнейших компаний вырастут на 38% по сравнению с третьим кварталом), в 1 кв-ле 2018-еще $35,286 млрд. Сейчас общий внешний долг РФ, госпредприятий, бюджетов всех уровней, муниципалитетов, нефтяных, газовых компаний, банков - $529,7 млрд. Долг рос. банков по займам из-за рубежа 23% от общего долга или $121,83млрд. Задолженность областей и муниципалитетов 7,2% или $38,14 млрд. Т.е. получается, что оставшийся долг $369,73млрд (529,7-121,83-38,14), это долги корпораций. Смогут они эти долги выплатить? Вопрос риторический. Раньше можно было как-то пролонгировать, рефинансировать, перекредитоваться, новые санкции практически это исключают. Нужно залезать в резервы, еще один гвоздь в крышку гроба экономики, в т.ч рубля. Недавно ЦБ РФ писал: «Бремя внешнего долга для РФ становится все тяжелее по мере того, как правительство и корпорации наращивают займы на Западе, а приток валютных доходов оскудевает после обвала цен на нефть. Показатели устойчивости внешнего долга РФ снижаются третий год подряд и находятся за «критической чертой»: обслуживание полученных за рубежом кредитов становится все дороже, а обеспеченность этих платежей поступающей в страну валютой упала до многолетних минимумов. В настоящий момент ежегодная сумма выплат внешним кредиторам составляет 42% валютных поступлений, которые российская экономика зарабатывает на экспорте. Это худший показатель с 2009 года. По сравнению с докризисным периодом его значение выросло почти на четверть и находится далеко за пределами критического порога, который, по методологии Счетной палаты РФ и МВФ, составляет 25%. Обслуживание внешнего долга стоит экономике РФ 11% ВВП: дороже займы обходились за последние 12 лет лишь дважды — в 2007-м и 2009 году. С начала года внешний долг РФ вырос на $15,5 млрд, до максимальных за 2 года $529,6 млрд: погашения, которые ведут банки и корпорации под санкциями были компенсированы займами компаний вне санкционных списков». Далее, на текущих и депозитных счетах в валюте в банках РФ физики и юрики держат $293 млрд. Когда начнут ложиться банки первой 20-ки (а "банкопад" в РФ уже идет страшный - об этом ниже), все побегут забирать свои средства. Т.е. запишем эти $293 млрд. в колонку «долги» (это 17.5 трлн рублей), т.к. такую сумму банки должны иметь к выплате.Итого получаем-резервы «$400млрд» (выше было сказано, что реально намного меньше), а долгов $822 млрд (529+293). 2-ой квартал РФ впервые с 1998 года завершила с дефицитом текущего счета - отток валюты из страны превысил приток на $0,3 млрд. (в июле дефицит текущего счета - $1,3 млрд). В третьем квартале дыра в платежном балансе увеличится до $5 млрд, прогнозирует Минэкономразвития. Т.е. отток уже больше, чем приток, а чем платить долги? На каждом углу раструбили - нам санкции нипочем, даешь импортозамещение, мы будем сами все изготавливать. Ага. Импорт растёт рекордными темпами (уже +27% в этом году). Экспорт падает (несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2016 году снизился на 7,3% к уровню 2015г). Отток валюты для погашения займов снизит ее доступность на рынке, что опять-таки приведет к обвалу рубля. За 3,5 года обанкротилось уже 310 банков. Печатный станок не успевает печатать рубли для выплат через фонд гарантирования (АСВ). В последнее время пошел «крупняк»: Пересвет, Татфондбанк (42 место, более 70 млрд руб вкладов физиков), Югра (12-е место по объёму депозитов, 182 млрд вкладов физиков). Сейчас на грани банк «Открытие» (6 место, 470 млрд рублей средств населения). Если он ляжет - в одночасье накроется вся банковская система РФ (только в июле клиенты «ФК Открытие» и кредитные организации забрали из банка больше 621 млрд руб.).Кроме того, в РФ очень сильно распространено такое явление, как «тетрадочные вклады». Миллион случаев, когда при отзыве лицензии оказывалось, что клиентов в разы больше, чем в отчетности. В случае тетрадок вкладчики, естественно, остаются ни с чем. Курс рубля. Запасов валюты у российских банков осталось на 2 месяца поддержки рубля. Из банковской системы идет отток валюты, в июне клиенты, забрали со счетов $3,8 млрд. Еще $0,9 млрд изъял из системы ЦБ. В результате объем свободной валютной ликвидности в банковской системе на начало июля составлял $6,4 млрд - на такую сумму собственные резервы банков, которые хранятся на счетах за рубежом, превышали их же обязательства перед клиентами по расчетным счетам. Это почти вдвое ниже, чем в начале года (более $11 млрд). Как было сказано выше, в июне российская экономика теряла больше валюты, чем зарабатывала - дефицит платежного баланса составил $4 млрд. При этом "дыра" покрывалась за счет ввоза капитала корпоративным сектором на $9,3 млрд - деньги были получены в основном за счет увеличения внешнего долга и размещений еврооблигаций. Без этих средств избыток валютной ликвидности у банков был бы исчерпан уже в конце июня. Тот же запас, что остался, будет израсходован за август-сентябрь: в третьем квартале платежный баланс будет заметно отрицательным – прогнозируется, что отток превысит поступления на $2,5-4,5 млрд. А при дефицитном текущем счете валютный рынок фактически становится заложником спекулятивных инвестиций в долги российских компаний и правительства. Никто не захочет вкладываться: привлекательность ОФЗ для нерезидентов падает по мере снижения ставки ЦБ. Кроме того, после введения новых санкций, РФ скоро ждет полный запрет на покупку госдолга. Все это, опять-таки, приведет к падению рубля. Бюджет. Сейчас бюджет проедает остатки накопленного в тучные годы (до 2008г) и много занимает. Бюджет РФ очень дефицитный. Дыра огромная. Все расходы, пенсии, з/п урезают максимально, в среду Путин сообщил, о сокращении расходов на... (кто бы мог подумать) оборону (признал, что дела совсем плохи), снижать дефицит собираются также за счет сокращения объемов потребления населением. При этом на исполнение соцобязательств денег как не хватало, так и не хватает, поэтому даже уменьшенный дефицит придется покрывать либо из резервов, которых уже практически нет, либо за счет федеральных займов, либо с помощью денежной эмиссии и запуска «печатного станка». Все сценарии убийственны для рубля. Т.е. будут стараться латать дыры в бюджете, не заботясь о доходах населения. А в следующем году вырастут расходы на обслуживание долгов (ОФЗ и еврооблигации) на 100 млрд рублей + нужно дать какие-то подачки перед выборами (собираются вводить продуктовые карточки), т.е. бюджетная дыра при падающих нефтегазовых доходах еще больше увеличится. Реальная дыра там в 3-4 трлн. а это порядка 4% ВВП. Приватизировать тоже уже особо нечего. Одна задача протянуть до выборов. В общем, весь набор. И они сами это понимают - первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко прямым текстом сообщила, что к концу 2017 года резервы будут исчерпаны и у правительства не будет возможности выплачивать зарплаты. Т.е краху экономики РФ уже произошел: число нищих в РФ с 2016 увеличилось на 7 млн человек, сегодня на доходы ниже прожиточного минимума живут 22 млн человек. Все больше россиян считают себя бедными. Доля населения, у которого денег не хватает на покупку продуктов питания и одежды, увеличилась до 41,4%. Недавно свое исследование представил «Ромир», по итогам которого около 40% россиян вынуждены экономить на еде. Людей в РФ беспокоят не Украина и Сирия, а проблема низких зарплат. По последним исследованиям, четверть жителей (24%) самой значимой проблемой в стране считают низкие зарплаты и низкий уровень жизни в целом. Такой «недуг» держится в лидерах уже третий месяц подряд. Кроме того, 21% видят основной проблемой экономическую ситуацию в РФ. Вот смотрю последние данные - в июле 2017 реальные доходы россиян сократились на 3.1% в сравнении с предыдущим месяцем. Реальная зарплата (с учетом инфляции) упала в июле в помесячном сопоставлении на 6,6%. В деревообработке, производстве медицинских товаров, сегменте ЖКХ и розничной торговле зарплаты падают еще больше. Падает розничная торговля-за 7 месяцев 2017г она сократилась на 0,2% в годовом сопоставлении. За 2016 год оборот розничной торговли сократился на 5,2% в годовом сопоставлении. При росте цен, безработице и замораживании зарплат население продолжает проедать свои сбережения и уходить в долги. У населения присутствует ощущение падения — стремительного и необратимого, как бег под горку. Потребительские расходы упали в мае на 4,8%, а с учетом накопленной инфляции - на 9%, откатившись на уровни 2012 года. Причем в первую очередь кризис доходов продолжает бить по наименее обеспеченным слоям населения. В низкодоходной группе расходы в июле обвалились на 10,9%. 93% считают, что выхода из кризиса не происходит. Все это свидетельствует о масштабности кризиса. Кризис системный — идет системная рецессия.И все эти процессы будут только нарастать, как снежный ком. Санкции, падение цен на нефть, девальвация рубля, массовое бегство капитала, исчерпание резервов, новые дыры в бюджете, падения доходов и покупательной способности населения, падение зарплат, продаж, новая заморозка пенсионных накоплений, повышении возраста выхода на пенсию, всеобщее тотальное обнищание населения. Newizv. *** Общий объем инвестиций в основной капитал Красноярского края в первом полугодии 2017 г. сократился со 180,3 в первом полугодии прошлого года до 146,8 млрд рублей. Таким образом, вложения в развитие экономики и социальной сферы упали на 20,9%. Данные приводятся Красноярскстатом. При этом год назад, в первом полугодии 2016 г., объем капитальных вложений почти не изменился по сравнению с предшествующим периодом: он даже вырос на 1%. 77% вложений 2017 года были освоены крупными компаниями в Норильске (20,4%) и Красноярске (18,5%). Доля от 11,5 почти до 15% была вложена инвесторами на территории Туруханского, Эвенкийского и Таймырского муниципальных районов. В разрезе отраслей экономики более 70% вложений наблюдалось в добыче полезных ископаемых (31,7%), металлургии (20,7%), профессионально-научно-технической деятельности (10,7%), транспортировке и хранении (9,1%). Общий лимит государственных инвестиций на 2017 год составляет 17,2 млрд рублей, из которых 14,6 млрд рублей предоставляются федеральным бюджетом. dela.ru .