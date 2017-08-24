Новейшая история Красноярска-26. Тихий август 2012 года. ПЯТЬ ЛЕТ В ОБЕД Новейшая история Красноярска-26. Позитивный август 2012-го. Фу, чёрт. Прямо первого числа «аварийно сработали две подстанции ГХК, там нашли и устранили причину. А вот хозяев двух других сетей обнаружить не удалось». Николай Тестоедов включён в состав президентского совета по науке, оказывается. На второе августа в красноярском управлении ФАС назначено рассмотрение двух дел об административном правонарушении по ст.ст. 14.9 и 19.5 КоАП РФ в отношении Сергея Пешкова – за совершение ограничивающих конкуренцию действий и злоупотребление доминирующим положением. В «Золотом ключике» собираются ставить «Маленького Илимара» по книге эстонского писателя Фридеберта Тугласа. Режиссёр - Рейн Агур. Вынужденная пауза имеет место на раскопках «железногорского мамонта». Кости его, разбросаны по всему склону холма. Требуется участие специалистов. 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Но его использование по целевому назначению невозможно». «Железногорская организация «Единой России» насчитывает более 650 человек», - уточняет «ревизор Нин Аврамова». Теплоход «Александр Бояринов» отправился в очередную экспедицию на Енисейск. Депутат Дубровский посетил Белоруссию и остался в восторге от тамошнего финансирования образования. А у нас вот: «В целях предупреждения фактов незаконной выдачи документов об образовании государственного образца выпускникам прокурором ЗАТО г. Железногорск руководителям образовательных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона». За первые десять дней августа четверо железных горцев погибли в автомобильных авариях, шестеро ранены. Средняя зарплата в МП «ГЖКУ» составляет 18 тысяч рублей. «Только за первое полугодие 2012 года в подразделения и филиалы пришли свыше ста молодых рабочих и специалистов с высшим образованием», - говорится в пресс-релизе ГУССТ-9. Чиновники уверяют, что федеральный бюджет выделит 50 млн рублей на дноуглубительные работы на городском озере уже летом 2013 года. Фермер Новосельский из Нового пути жалуется на туристов, которые вытоптали у него три гектара пшеницы. Это же просто кони какие-то? Жители дома №26 по Школьной отсудили у ГЖКУ незаконно начисленную плату за т.н. жилищную услугу. Суд тянулся с января и вскрыл удивительные факты голосования покойников и прочие чудеса. Работники бывшего совхоза «Енисей» угрожают забастовкой по случаю двухмесячной задержки заработной платы. Железногорск получает третье место в рейтинге спортивных городов Красноярского края. Валерий Суханов прозрачно намекает: нам бы денег побольше. Краевое УФАС теребенькает ООО « Контора 2006 » и ООО «Стройснаб» (ст.ст. 11 и 14 закона «О защите конкуренции»), а также МП «Горэлектросеть» (ст. 17 того же ФЗ). Центр досуга собрал 45 тысяч рублей на «Ярмарке забытых вещей». На них предполагается купить школьные принадлежности для 21 ребёнка. В Подгорном начата массовая плановая рубка леса. Пётр Гаврилов посулил выбить из краевой казны 100 млн рублей на прокладку теплосетей в пос. Заозёрный. Порядка 70 водителей не хватает в МП «ПАТП». Руководство надеется на повышение платы за проезд. «Начальник железногорского «Спецстроя», что задачи перед предприятием стоят очень серьезные. В 2012 году объем работ увеличился вдвое, и такой темп развития сохранится в следующем году». Со льготными лекарствами опять проблемы. ФМБА денег не даёт в связи с изменившимся законодательством. Аптеки декларируют оптимизацию, т.е. «жёсткие ограничения в выборе препаратов». «Капремонты буксуют», - жалуется городское радио. - «Из краевого бюджета выделено 150 млн рублей на ремонт дорог на улицах Матросова и Южной. Правда, пока там работы не начались». По утверждению организаторов, в общегородских зарядках за лето приняли участие более тысячи человек. В лесу на Ленинградском второй год кочует группа бомжиков. Всего же по ЗАТО число бездомных колеблется в пределах 60 человек и в полимилиции считают, что «бороться с ними нет никакого смысла». Пресс-служба «ИСС» докладывает: «С телекоммуникационным аппаратом, который не был выведен на расчетную орбиту в результате запуска ракеты-носителя «Протон-М», поддерживается связь. Но его использование по целевому назначению невозможно». Долги железных горцев по квартплате превысили 220 млн рублей. Благодаря финансовой поддержке П.Гаврилова на церковь с. Сухобузимское установлен купол. Анатолий Кизюн на радостях начинает говорить о космической энергетике и «проводящей антенне» в виде креста. Музейно-выставочный центр отмечает 24 день рождения. По статистике, 80% его посетителей – дети. Юлия Гринько, «Информ-Экспресс»: « Мошенник - это человек без пола и возраста». Двумя случаями туберкулёза обогатилась за месяц медстатистика ЗАТО. Кафе «Козерог» власти выгоняют из занимаемого помещения. Там якобы снова планируется устроить детский сад. Региональный турнир по «Вархаммеру» прошёл в Железногорске и собрал семь участников. 50 вакансий по педагогическому составу наличествует в городской системе образования, по словам В.Головкина. Опять дорожает бензин. Депутат Кулеш предлагает собрать средства на ремонт спортплощадки за бассейном «Дельфин» с жителей микрорайона. Марта Прокофьева в Лондоне стала только восьмой. Поломка всего одного мусоровоза едва не привела город к форменному мусорному коллапсу. В Сером доме посулили уже в сентябре прикупить на краевые миллионы восемь новых машин. А.Кизюн: «Православие – единственный оплот духовности». В ЛОЛ «Горный» прошёл «атомный лекторий». «Будущие юные конструкторы и ученые без подсказок взрослых пришли к заключению, что замкнутый ядерный топливный цикл это реальный путь к обеспечению энергетической безопасности цивилизации на тысячу лет вперед». Ещё одно ВИЧ-инфицирование выявлено медиками. Красноярск-26 признан образовательным лидером Красноярского края несмотря на то, что ЕГЭ сданы гораздо хуже, чем годом ранее. «Улучшать уже достигнутые какие-то достижения» предлагает начальница отдела образования Евгения Титова. Двое суток просидели клиенты «Нет-Сити» без интернета по причине тройного обрыва кабеля во 2 микрорайоне. Из полутора тысяч должников по квартплате ГЖКУ получило через суд исполнительные листы только на 600 человек. Да и с тех взять нечего, жалуется Александр Харкевич. За полгода взыскано только 6 млн рублей. Три новых случая педикулёза зафиксировали врачи (двое взрослых и один ребёнок). Центр занятости населения рапортует: 466 человек не трудоустроены в городе, из них 30% молодёжь. 45 выпускников 2012 года уже обратились в ЦЗН за постановкой на учёт и 30 официально признаны безработными. На 22 августа в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы назначено рассмотрение дела в отношении «хозяйствующих субъектов, реализующих нефтепродукты на территории ЗАТО Железногорск». Чудеса на виражах. В среду Серый дом объявил: «На маршрутах номер 18, 240, 298, 426 последние рейсы отменены», а уже в пятницу «по многочисленным просьбам горожан» ликвидированные рейсы восстановлены. ОАО «ИСС» отмечает 48-летие запуска ракеты «Космос-3». «По традиции собравшиеся запустили в небо воздушные шары, символизирующие выход в космос». Скандальчик вокруг благотворительной акции Дмитрия Байкалова. Он утверждает, что в торговой сети «Балтийского» продано 8.000 фирменных пакетов по 10 рублей за штучку. Председатель же местной ячейки ВОИ Светлана Козлова намекает, что денежки до инвалидов не дошли. ГИБДД и комиссия по безопасности дорожного движения мочат нечеловеческие корки в самом центре города, превращая обычный пешеходный переход в аттракцион хождения по кругу. «Уважаемые мусульманы!» - начинает поздравительный сюжет заколючинское ТВ. Андрей Шевченко назначен заместителем «сити-менеджера» по общим вопросам. На церковь с. Сухобузимское установлен купол, оплаченный директором Горно-химического комбината. Собрать детей в школу – дело непростое. С бор вещей для малообеспеченных ведётся в Клинической больнице №51. «В Мордовии объявлено о начале строительства крупнейшей биогазовой электростанции, топливо для которой будет готовиться из коровьего навоза », - пишет газета «Город и горожане». Четверо специалистов КБ-51 вылетели на работу за границу. Южной Осетии и Абхазии требуется срочная диспансеризация. В.Медведев докладывает: «Заканчивается переходный период, в ходе которого Росатом брал на себя расходы (порядка миллиарда рублей) по отоплению. Теперь мы должны это перевести в нормальное русло, с участием уже средств регионального бюджета». За лето на водоемах ЗАТО зафиксированы 22 несчастных случая. Пять человек утонули, двое на озере в Новом Пути и трое - на городском водоёме. Все были пьяные и купались в неположенных местах. «Создана и активно развивается группа Собора Михаила Архангела «Православный Железногорск» в социальной сети « вконтакте ». Целью создания группы является объединение православных христиан для всестороннего общения». Вадим Медведев отправился в Одессу вместе с танцевальным коллективом «Берег детства». В роли играющего тренера, надо полагать? «Ростелеком» намеревается купить «Норильск телекома» за 1,8-2 млрд рублей («в группу "Норильск телеком" входит, в числе прочих, и железногорский оператор»). Экспозиция ОАО «ИСС» (макеты спутников) размещена на о. Русский в рамках развлекательной программы «История российских инноваций» саммита АТЭС-2012. «В рамках Федерального молодежного проекта «Все домА» активисты Молодёжного центра провели яркую акцию «Пришло время увидеть!», - информирует городская администрация. - На главной площади молодые люди устроили флешмоб. Участники акции надули белые шары с изображением глаза». Пропагандистская телепрограмма «Страна Росатом» продолжает убеждать железных горцев в том, что они живут на территории Курской магнитной аномалии. У МП «ПАТП» появился собственный пресс-секретарь, Иван Исайкин. 784 первоклассника должны сесть в субботу за парты в Нашгороде. За сутки три световые опоры в ЗАТО были сбиты влёт меткими автолюбителями. Комиссия Совдепа п/у депутата Берестова требует ужесточить ответственность за распитие спиртных напитков. Всё как у больших! Дефицит горячей воды вновь ощущается в Красноярске-26. Примерно 19 млн рублей было выделено в 2012 году на подготовку школ к новому учебному году. «За малые деньги делается много», - восхищен Владимир Фомаиди. В общегородских зарядках за лето приняли участие более тысячи человек, якобы. ОАО «Краспригород» не отказалось от идеи «рельсового автобуса». « Министерство транспорта сейчас решает вопрос по дальнейшему статусу железнодорожной ветки». Красноярская газета «Городские новости» цитирует президента федерации Валерия Кокоулина: «Фактически свернули свою деятельность яхтсмены Железногорска. Парусная секция в городе не работает, дети не занимаются, местные соревнования практически не проводятся». 40 воспитательниц, 50 нянечек и 11 поваров не хватает заколючинским детским садам. Дочка директора лицея «Гармония» по этому поводу публично мечтает о митинге протеста. Суд начал удовлетворять иски прокуратуры Красноярска об оплате труда к ЗАО «СУОС», перерегистрированному в Нашгороде с лёгкой руки депутата Кулеша. В театре оперетты режиссёр из Москвы ставит «Цыганского барона». Сергей Проскурнин пожаловался президентскому уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову на режимные ограничения бизнеса в ЗАТО. МП «Горэлектросеть», Молодёжный центр и трудовые отряды старшеклассников взялись привести в порядок кладбище в Новом Пути. Любовь Ляйс, «Информ-Экспресс»: «Девять многодетных семей - это двадцать один ребёнок». Проверка выявила нарушения требований санитарного законодательства в МКДОУ № 36 «Флажок», где порезвилась острая кишечная инфекция. Юрий Ревенко, заместитель гендиректора ГХК по инновациям: «В МОКСе мы пока отстаём». 49 порывов при испытаниях теплосети зафиксировало МП «Гортеплоэнерго». Такого, типа, в Нашгороде ещё никогда не было. Восемь детей за лето получили травмы в ДТП. Фонтан возле ЗАГСа опять запенился. «Сюда бы видеокамеру!» - сокрушаются чиновники с журнализдами. «Железногорск поборется за звание самого чистого города страны», - невозмутимо сообщают «Новости. Время местное». «Атомный урок» в школе №96 проводят Ирина Шерстнёва, специалист молодёжной организации ГХК, и Юлия Трусова из отдела по связям с общественностью. Третий день в Подгорном воняет серой. «Такое сырьё привезли на Химзавод», - поясняет депутат Карпенко. 14-летний подросток отправился в гипермаркет «Аллея» за тетрадками и был найден мёртвым в лесу. Рядом валялся портативный газовый баллон. Около 9 млн рублей выделила городская казна этим летом на ремонт семи кровель на жилых домах и одного фасада. Прима театра оперетты Кристина Шкиль подалась до Хабаровска за лучшей жизнью. Руководитель театра эстрады Михаил Тагиев с женой отчалили в Новосибирск. Никто нас не любит, эх. Два случая клещевого боррелиоза зафиксированы в ЗАТО за месяц. «Глава Железногорска принял участие в международном форуме «Атомная энергия, общество, безопасность», - пишет «НИА».- Вадим Медведев выступил с докладом «Выбор инновационного пути развития территории. Роль градообразующего предприятия». Выявлены нарушения санитарных норм («в части хранения пищевых продуктов, нет условий для мытья инвентаря») в ООО «Родник». Детский дом устроил велопробег в майках «Русские выбирают спорт». Вечером у меня под окнами носятся те же самые «цветы будущего» и весело плюются (!) друг в дружку. Железногорскую кассу межгорода могут осенью выгнать с ж/д-вокзала, предупреждает МП «ПАТП». Новый закон запретил судимым педагогам работать с детьми. «Тут не направлено на улучшение ничего!» - возмущается Елена Дубровская. «Это бред и не без умысла», - добавляет депутат Заксобрания Олег Пащенко. И далее: «Нам нужно беречь каждого человека, который ходит на ногах и хочет работать!» За месяц двадцать пять железных горцев пострадали от укусов животных. В том числе восемь детей и подростков. Семь сотрудников администрации ЗАТО (конкурсная комиссия в полном составе, надо думать) по милости УФАС получили возможность познакомиться с ч. 2 ст. 7.30 Кодекса об административных правонарушениях. Продолжение следует.