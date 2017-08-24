Это не инфантилизм, граждане. Это интифада какая-то. ФАРШ ЭНТУЗИАСТОВ Железных горцев часто обзывают инфантилами. Нет, ребята, это не затянувшееся детство. Это что-то медицинское. Ехал давеча ваш корреспондент в автобусе девятого маршрута и увидел на стекле рекламу компании «Финком», о нелёгком, но творческом пути которой «Уран-Батор» рассказывал меньше месяца назад. Воистину, деньги не пахнут! И больше всего радует, что это муниципальное предприятие зарабатывает себе кусок хлеба на пропитание таким нехитрым способом. Хотя кондуктора за тот день я в автобусах г-на Плотникова не встречал дважды, помнится... UPD. К слову. Совсем забыл рассказать: на доме моём две недели красуется печальное объявление от любимого детища «ФинКома: Смена управляющей компании — сам по себе процесс непростой. А если он накладывается на личный конфликт , всё усложняется почти до максимума. Бывший директор ЖЭК-3 жалуется, как видите, на МП «ГЖКУ», которое не передаёт ему документацию по жилому дому. Следовательно, Игорь Михайлов не может занять место Александра Харкевича и косить денежки жильцов вместо него. На михайловские жалобы в ГЖКУ, если помните, отвечали довольно незатейливо. Сперва, мол, директор ООО «ЖилКом» накосячил с проведением собрания жильцов и уведомил прежнюю управляющую компанию о расторжении договора с нею не в положенный трёхмесячный срок. Потом Игорь Михайлов не смог представить в жилищную инспекцию договоры с собственниками жилья. А сейчас-де настрочил кляузу про передачу документации, хотя сам формально не имел права работать на данном МКД. Лицензии, то-сё... Ваш корреспондент 22 августа заглянул на сайт краевого строительного надзора, чтобы проверить довольно забавную информацию. С августа, сказали мне, муниципальное предприятие официально лишилось возможности «управлять» моим домом, но продолжает это делать, т.к. аналогичных полномочий у «ЖилКома» пока не возникло (Михайлов снова не оформил своевременно документы, типа). Получалось действительно смешно. Что-то вроде известного случая, когда всё электросетевое хозяйство Нашгорода осталось на пять месяцев формально без присмотра, когда ГК «Росатом» отказывалась согласовывать «КРЭКу» продление договора аренды. Ну, ладно. Необходимо отметить, что означенный сайт является государственным и потому выполнен традиционно криво. В разделе с интересующим нас названием сообщалось, например, что с апреля месяца во всём Красноярском крае только две организации лишились права на управление многоквартирными домами, — и МП «ГЖКУ» там точно не упоминали. Попытка пойти длинным путём и отыскать заветный адрес в многометровых списках выглядела сущим безумием. По какому принципу размещены данные на портале, понять не представляется возможным. Поиск не работает, поэтому вашему корреспонденту предстояло тупо листать* страницу за страницей. А это, на минуточку, перечень практически всех жилых домов региона! По счастью, раз в кои-то веки судьба пришла мне на выручку. Аккурат в этот вечер стройнадзор/жилконтроль разместил, наконец, злополучную информацию на сайте. То есть, если бы ваш корреспондент проверял списки несколькими часами ранее, то с чистой совестью успел бы объявить, что два дома, Королёва-14 и Центральный проезд-7, провалились в юридическую яму и перспектив выбраться оттуда пока не видно. А уж когда бы я нашёл в себе силы копаться в этой безумной реестровой помойке повторно, бог весть. А так — обошлось одним заходом, уфф. И ещё нюансик. Может, пригодится кому? «Лицензиат, - сообщает нам государство в лице краевых властей, - в случае исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий обязан надлежащим образом исполнять обязанности по управлению домом до дня возникновения обязательств по управлению таким домом у управляющей организации, выбранной общим собранием собственников...» Итак, на сегодня медицинским фактом являются следующие обстоятельства: - один из учредителей ООО «УК «ЖилКом» находится под судом по обвинению в мошенничестве с присвоением чужих квартир, - некая активистка с Центрального проезда написала мне, что готова отдавать свои деньги любым жуликам, но только не муниципалам, - управляющая компания «ЖилКом» отжала у Харкевича ещё два дома и расширила свой фронт работ до следующего перечня: Поселковый проезд, 3, Комсомольская, 11а, Поселковый проезд, 10, Таёжная, 68, Королёва, 14 и Центральный проезд, 7. Посмотрим, что будет дальше. * Подсказка для будущих исследователей. Последние события, похоже, размещаются в самом конце таблицы)))