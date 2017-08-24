Ростовские девелоперы не стали заморачиваться с проблемами. Дома без страховки, пожарные без воды Как и почему в центре Ростова-на-Дону сгорел целый район. 21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелся квартал частных домов. Пожар продолжался более суток; многие дома сгорели дотла; уже известно как минимум об одном погибшем. Представители МЧС называют причиной пожара «посторонний источник зажигания»; сами жители сгоревших домов уверены, что их подожгли специально — возможно, в интересах местных девелоперов. Погорельцы также утверждают, что пожарные долго ехали к месту происшествия и искали воду для тушения. По просьбе «Медузы» ростовский журналист Павел Лысенко поговорил с пострадавшими, чиновниками и попытался разобраться в ситуации. Днем 21 августа предпринимательнице Ирине Моздоровой, жившей в ростовском районе, который в городе называют Говняркой, позвонила соседка. Так она узнала о том, что улица, на которой находится ее дом, горит. «Когда мы с подругой приехали на машине [домой], полиция нас не пропустила, потому что уже начал взрываться газ, — рассказывает Моздорова „Медузе“. — Мы начали отъезжать, и за нами побежали люди, потому что взрывы происходили все ближе». Дом Моздоровой в итоге сгорел дотла (как и соседний дом, где жила пенсионерка Надежда Курганская). Помимо всех личных вещей в нем сгорели документы ее мужа и сына. Они работают моряками торгового флота; восстанавливать бумаги будет непросто. У самой Моздоровой уцелел из документов только паспорт, который женщина носила с собой. Впрочем, восстановление документов — наименьшая из проблем, с которыми столкнулись погорельцы. Выдавать новые документы взамен сгоревших начали уже в середине дня 22 августа в городском оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Тогда же началась выплата компенсаций в размере 20 тысяч рублей на человека за счет средств городского бюджета. С 23 августа начнутся также выплаты областной компенсации в размере 30 тысяч рублей на человека. Большинство эвакуированных жителей сгоревшего квартала временно переехали к близким — в двух пунктах временного размещения, организованных в ростовских школах, ночевали только 47 человек из 650 пострадавших жителей Говнярки. К зданиям, где разместились погорельцы, постоянно подъезжают машины, из которых выходят горожане с пакетами: они приносят пострадавшим еду, одежду, гигиенические принадлежности. Долгая дорога на пожар По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:52 21 августа. Изначально речь шла о возгорании одного здания, однако из-за ветра огонь быстро распространялся — и уже через два с половиной часа площадь возгорания составляла 5 тысяч квадратных метров. Когда к семи вечера пожар локализовали, горела уже вдвое большая территория; тушили ее около двух тысяч пожарных, спасателей, полицейских и военных — в том числе с помощью семи вертолетов и гидроплана. Сгоревшие дома — одни из самых старых в Ростове: дому Надежды Курганской на момент пожара было 150 лет, дом Моздоровой был построен в 1901 году, а ее семья живет в нем ровно сто лет. Во многом из-за этого значительная часть сгоревших зданий не была застрахована. «Оплачивать страховку — все равно что ипотеку платить, — говорит сантехник Евгений Москвин, жена которого успела спасти из их дома перед тем, как он загорелся, только документы. — И в любом случае страховая покроет только часть убытков». Как и другие погорельцы, с которыми удалось поговорить «Медузе», Москвин убежден, что пожар разросся до таких масштабов просто потому, что пожарные прибыли на место примерно через полтора часа после возгорания. При этом электричество и газ в районе долго не отключали. «Когда мне позвонила жена — она работает недалеко от дома, увидела дым и побежала домой, — я был в Азовском районе, мы делали молельную комнату в больнице, — вспоминает Москвин. — Я поехал домой и по дороге дважды звонил пожарным, второй раз — из Батайска (город-спутник Ростова — прим. „Медузы“). Через полчаса я был уже на месте и смотрел, как горит мой дом. Пожарных на тот момент еще не было. Когда они наконец приехали, их встретили аплодисментами, но тут оказалось, что у них нет воды!» Моздорова подтверждает: пожарные не могли найти гидранты. В результате бороться с огнем начали, только когда дорожные рабочие, ремонтирующие соседнюю улицу, пригнали в зону пожара цистерну с водой. При этом огонь распространялся быстро — в том числе благодаря сильному ветру. «По улицам летел горящий мусор, — рассказывает Курганская. — Один такой кусок попал в трубу соседского дома, а его хозяева уехали домой, в Грузию. Оставили дома собаку, которая целую неделю истошно выла. Их сноха по вечерам приходила ее кормить. Когда дом загорелся изнутри, соседи хотели взломать дверь, чтобы выпустить собаку, но не смогли. А лезть через окно было уже невозможно: внутри все пылало. Собака сгорела, жалко». В доме Моздоровой погиб кролик ее дочери. До приезда пожарных люди пытались тушить огонь самостоятельно — передавали воду ведрами, закидывали огонь землей. Еще один погорелец, слесарь Виктор Пампура, вспоминает, что помогал тушить здание, стоящее в восьми дворах от его собственного, когда ему сообщили, что его дом тоже загорелся. Своему жилищу и дому родителей он уже никак помочь не смог. В отличие от соседа Москвина: по словам сантехника, мужчина «с женой и дочкой стояли на крыше и заливали летящий к ним горящий мусор». «Мы с соседями поливали крыши около трех часов, — вспоминает еще один житель Говнярки Александр Будаков. — Пожарные долго не ехали». Погорельцы рассказывают: когда долгожданные пожарные экипажи прибыли, выяснилось, что большинство из них из других городов — и не только из близлежащего Батайска, но и из кубанской Кущевки, и даже из расположенного в 70 километрах от Ростова Таганрога. Жители Говнярки предполагают, что техника, базирующаяся в Ростове, оказалась занята на тушении лесного пожара площадью около 5 тысяч гектаров в Усть-Донецком районе. Впрочем, в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области «Медузе» заявили, что техника присутствовала в Ростове в необходимом количестве и никто город «настолько не оголял». Экипажи прибывали постепенно по мере распространения пожара. По словам Будакова, пожар в Говнярке удалось погасить только к трем часам утра 22 августа. (Окончательно пожарные отчитались о том, что тушение закончено, в час дня 22 августа.) После этого жители района столкнулись с новой проблемой — мародерами. «Мы с соседями собрались и до 5 утра дежурили на улице, потому что у одних знакомых вскрыли „газель“ с вещами, вынесенными из дома, — рассказывает Будаков. — Другим какие-то люди предложили помочь вынести вещи и вынесли неизвестно куда». Посторонний источник зажигания Больше всего пострадавших беспокоит то, какой будет официальная причина пожара. Изначально спасатели говорили о коротком замыкании, приведшем к возгоранию бытовой техники в одном из домов, однако 22 августа начальник управления МЧС по Ростовской области Валерий Синьков заявил о том, что на стихийную свалку в районе был принесен «посторонний источник зажигания». Сами жители района уверены, что столкнулись с поджогом. По словам Ирины Моздоровой, в нынешнем году дома в Говнярке уже поджигали, тогда сгорели четыре здания. Целью поджигателей жители района считают желание неких коммерческих структур расчистить место под строительство многоэтажных жилых домов или коммерческой недвижимости. «Ни полиция, ни Следственный комитет заниматься расследованием этих дел не хотят, — утверждает Москвин. — Некоторым из наших соседей предлагали купить их дома, как говорится, за шапку сухарей, но они отказались, и им пообещали неприятности». Говнярка — один из наименее благоустроенных районов Ростова, расположенный между многоэтажной жилой застройкой и прибрежной промзоной. Постепенно его осваивают девелоперы: в непосредственной близости от сгоревшего квартала располагается строящийся жилой комплекс «Тихий Дон» компании «Вертол-Девелопмент». За продажу «Вертол-Девелопменту» земли, на которой был построен «Тихий Дон», по заниженной стоимости в 2015 году был осужден бывший главный архитектор Ростова. Получить комментарий представителя «Вертол-Девелопмента» не удалось: по словам секретаря, гендиректор компании Аскер Хапаев отсутствует в офисе. На сайте девелопера сообщается, что именно сотрудники «Вертол-Девелопмента», работающие на стройплощадке, заметили возгорание и вызвали пожарных, а также предоставили им доступ к пожарным гидрантам. Кроме того, как сообщает РБК, ряд частных домов с участками в период до 2014 года выкупила у собственников московская компания «Мегаполис», которая планировала построить на месте Говнярки крупный торговый комплекс. Жители района подтверждают, что знали об этом от чиновников и представителей застройщика. Однако позже представители городских властей сообщили, что компания перестала выходить с ними на связь. В 2014 году «Мегаполис» отказался от своих планов относительно Говнярки и весной 2016 года начал продавать участки в этом районе неназванным юрлицам; по итогам 2016 года «Мегаполис» впервые за несколько лет показал прибыль. Связаться с «Мегаполисом» «Медузе» не удалось. Уверены местные жители и в том, что число жертв пожара окажется значительно большим, чем сообщается официально (на момент публикации этого материала пресс-служба ГУ МЧС сообщала об одном погибшем). Москвин говорит о погибшем мужчине и полуторагодовалом ребенке — впрочем, не уточняя имен. Курганская и Моздорова утверждают, что в старых деревянных домах, где люди проживали без регистрации, погибли минимум четыре человека. Meduza. *** Масштабный пожар в Ростове-на-Дону 21 августа, в результате которого сгорели более 100 жилых домов, предположительно, стал следствием нескольких умышленных поджогов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, люди, звонившие в экстренные службы, сообщали о пожарах, возникших по разным адресам, добавил источник. Аналогичную информацию передал "Интерфакс". "По предварительной версии, основная причина пожара - умышленное занесение посторонних источников зажигания в нескольких местах, - сообщил источник агентства. - Кроме того, опрос жителей пострадавшего от огня района показал, что пожар начался в нескольких местах практически одновременно. В настоящее время данная версия отрабатывается правоохранительными органами". По словам источника агентства, также проверяются сообщения жителей сгоревших домов о "черных риелторах", якобы требовавших продать им землю и угрожавших проблемами в случае отказа. "Также устанавливаются обстоятельства нескольких пожаров, которые ранее произошли в районе крупного возгорания", - добавил собеседник агентства. Пресса ранее сообщала со ссылкой на очевидцев, что пожар в районе, который в народе называется Говнярка из-за базы местного коммунхоза, начался сразу в трех местах. При этом местные жители рассказали журналистам, что с марта 2017 года к ним стали заявляться некие люди "в костюмах с портфелями" и уговаривать переехать, а 7 августа в районе случился первый крупный пожар. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заверял, что версия поджога будет отработана. В региональном МЧС сообщали, что пожар возник, предположительно, из-за поджога свалки на территории частного сектора. Многие погорельцы подозревают в причастности к пожару застройщиков, которым приглянулась дорогая земля в историческом центре Ростова-на-Дону. Пожар охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. Из горящего района было эвакуировано более 600 человек. В результате пожара погиб один человек, 58 обратились за медицинской помощью. newsru.com . *** Мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев допустил, что недавний мощный пожар в исторической части города могли устроить заинтересованные в приобретении этой территории лица. Свое заявление Кушнарев сделал во время встречи с жителями района, пострадавшего от огня, сообщает "Дождь". Одна из женщин в разговоре с мэром отметила, что за "50 лет, что мы здесь живем, ничего никогда не горело". В последние же два года, по ее словам, к жителям района часто начали приходить люди и предлагать продать свои квартиры. В конце своего обращения женщина поинтересовалась: "Значит, земля кому-то нужна?" "Возможно", - ответил градоначальник. По словам Кушнарева, на пострадавшей от пожара территории власти города намерены построить, в частности, школы и детские сады. Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил не застраивать сгоревший жилой район, который в народе называется Говнярка из-за базы местного коммунхоза. newsru.com .