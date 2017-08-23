|Глазам не верю
|Tuesday, 22 August 2017
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На "решетнёвскую фирму" прибыли пиндосы. Настоящие!
ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ?
На «решетнёвской фирме» замечены пиндосовские шпионы. Это к деньгам.
«Перспективные электронные устройства для оснащения модулей полезной нагрузки космических аппаратов презентовали сибирским спутникостроителям представители американской фирмы L3 Technologies, которые прибыли в Железногорск для знакомства с компанией «ИСС» имени академика Решетнёва». В ходе визита гости из США обсудили со специалистами предприятия ряд технических аспектов, касающихся возможности применения продукции L3 Technologies в сибирских спутниках».
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Интересно девки пляшут. Значит, совместное предприятие с французами замутить в ЗАТО нам режим не позволяет, а пиндосам пропуска делаются на раз? Хо-ро-шо, это надо запомнить. А с другой стороны, коварные американцы, может быть, и в архитектурном плане помогут
Затем заменить поребрики и заново забетонировать плиты.
Брусчатку тоже пора перекра... тьфу ты! - перекладывать. Мы не хуже Москвы, чай. Можем себе позволить.
Лавочка в дальнем конце кадра вблизи доставляет особо.
Ну, и всеми нами любимый Сергей Павлович на одноименой улице. Ограждение сдвинуто, ленточки сорваны, украшение на шее сохраняется в оригинальном исполнении и т.д. Добро пожаловать на субботник, патриоты российского космоса.
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