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Глазам не верю Печатать E-mail
Tuesday, 22 August 2017

На "решетнёвскую фирму" прибыли пиндосы. Настоящие!

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ?

На «решетнёвской фирме» замечены пиндосовские шпионы. Это к деньгам.

«Перспективные электронные устройства для оснащения модулей полезной нагрузки космических аппаратов презентовали сибирским спутникостроителям представители американской фирмы L3 Technologies, которые прибыли в Железногорск для знакомства с компанией «ИСС» имени академика Решетнёва». В ходе визита гости из США обсудили со специалистами предприятия ряд технических аспектов, касающихся возможности применения продукции L3 Technologies в сибирских спутниках».

***

Интересно девки пляшут. Значит, совместное предприятие с французами замутить в ЗАТО нам режим не позволяет, а пиндосам пропуска делаются на раз? Хо-ро-шо, это надо запомнить. А с другой стороны, коварные американцы, может быть, и в архитектурном плане помогут красным православным сибирским спутникостроителям? «Уран-Батор» наведался на место недавнего митинга и должен заметить, что финансовая помощь Николаю Тестоедову и его предприятию явно требуется. Для начала стоит помыть Михаила Фёдоровича.

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Затем заменить поребрики и заново забетонировать плиты.

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Брусчатку тоже пора перекра... тьфу ты! - перекладывать. Мы не хуже Москвы, чай. Можем себе позволить.

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Лавочка в дальнем конце кадра вблизи доставляет особо.

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Ну, и всеми нами любимый Сергей Павлович на одноименой улице. Ограждение сдвинуто, ленточки сорваны, украшение на шее сохраняется в оригинальном исполнении и т.д. Добро пожаловать на субботник, патриоты российского космоса.

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История Железногорска
23.08.1950
сдан в эксплуатацию главный корпус больничного городка

23.08.1954
первая сессия городского Совета. Председателем горисполкома выбран работник ГХК Волков Василий Иванович

23.08.1955
открылся городской стадион

23.08.1955
в ПКиО сданы в эксплуатацию танцплощадка и летняя эстрада

23.08.1972
А.Измоденов стал чемпионом СССР по плаванию

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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