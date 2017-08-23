Почему власти упорно не хотят признавать теракт терактом. У резни в Сургуте появился приквел Вечером 21 августа запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) опубликовала видеообращение, которое якобы записал 19-летний Артур Гаджиев, предположительно устроивший в минувшую субботу резню в Сургуте и впоследствии застреленный полицией. Видео опубликовало издание Al Furat Media — специализированный медиаресурс ИГ, выпускающий пропагандистскую продукцию на русском языке. В начале видеозаписи показан вооруженный ножом ребенок с открытым лицом, которого Al Furat называет Хаттабом ар-Руси. Перед ним сидит черноволосый мужчина в оранжевой робе. Ребенок, говорящий на русском языке с акцентом, обращается к «народу России» с угрозами: «Неужели, объявив войну против халифата, вы думали, что будете в безопасности? Мы скоро будем резать и убивать вас в ваших же домах». После этого ребенок перерезает горло сидящему перед ним мужчине. Все это сопровождается музыкальной композицией «Скоро, очень скоро». После этой сцены закадровый голос говорит, что резню в Сургуте устроил «муджахид ИГ, который ответил на призыв атаковать подопечных стран международной коалиции». Далее следует само обращение нападавшего, который в видеозаписи называется «Мосудом Сургутским, который провел атаку в городе Сургут». Вместе с тем, по видеозаписи непонятно, действительно ли на ней показан Гаджиев. Лицо мужчины закрыто черной маской. Он сидит на фоне белой стены, на которой висит флаг ИГ. К стене приставлен топор. В начале видеообращения мужчина присягает на верность лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади. Скорее всего, на опубликованной ИГ видеозаписи действительно показан Гаджиев, считает директор программ Европейского центра стратегических исследований и безопасности (ESISC) Евгения Гвоздева. Она отметила, что одежда и маска на мужчине на видео аналогичны тем, которые видно на видео нейтрализации нападавшего в Сургуте. «На 100% говорить сложно, но до настоящего момента не было прецедентов изготовления фейков со стороны Al Furat Media», — сказала собеседница «Газеты.Ru». Теракт или резня Мужчина с муляжом «пояса смертника» напал с ножом на прохожих в центре Сургута утром 19 августа. Он успел ранить семь человек, после чего его застрелил полицейский. В Следственном комитете сообщили, что его личность установлена. Им оказался житель Сургута 1998 года рождения. Вместе с тем имя нападавшего официально не называлось. О том, что это был 19-летний Артур Гаджиев, сообщают в соцсетях. ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Сургуте буквально через несколько часов после происшествия. Соответствующее заявление опубликовало подконтрольное террористам агентство Amaq. Эксперты центра ESISC, которые занимаются мониторингом деятельности террористов и их онлайн-пропаганды, считают, что более официального заявления ИГ о причастности к нападению «просто не бывает». «То, что ИГ взяло на себя ответственность так быстро, говорит о том, что у них был непосредственный контакт с нападавшим (что, кстати, подтверждается фактом видео). Далеко не во всех случаях ИГ, беря на себя ответственность за теракт, располагает таким количеством данных (оперативная информация о теракте, видео, снятое нападавшим)», — объясняет Гвоздева. Так или иначе федеральный центр до сих пор не назвал произошедшее в Сургуте терактом. Через час после нападения в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу заявили, что «версия о том, что нападение является терактом, не является основной» и что в полиции проверяют данные о психических заболеваниях нападавшего. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, глава СК Александр Бастрыкин взял его под свой личный контроль. В пресс-релизе ведомства сообщалось, что следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления. Рамки для ФСБ В управлении ФСБ по борьбе с терроризмом, впрочем, такая позиция СК вызывает вопросы, рассказал «Газете.Ru» источник, знакомый с ситуацией. Не признавая резню в Сургуте терактом, спецслужбу лишают повода для снятия ограничений на проведение оперативно-разыскных мероприятий, разработку групп подозреваемых, а также для запроса увеличения штата и других ресурсов для работы. Ранее сообщалось в СМИ, что отец нападавшего — Ламетулах Гаджиев — состоит на учете спецслужб как экстремист и последователь радикальных религиозных течений. Источник «Газеты.Ru», знакомый с работой спецслужб, рассказывает, что сейчас на таком учете в России стоят сотни человек, однако на их разработку просто не хватает сотрудников. На учет обычно ставят посетителей салафитских мечетей и знакомых ликвидированных бандгрупп, пояснил источник. «Обычно это все вместе: ходил в мечеть, помогал бандгруппе, экстремистская литература. Это группа риска. Потом уже разрабатывается фактура, обычно у них всегда находятся пересечения с другими ваххабитами», — рассказал он. Собеседник «Газеты.Ru» отметил, что у российских спецслужб очень высокая эффективность в борьбе с терроризмом, но не все ее результаты рассекречиваются для общественности. Но количество предполагаемых экстремистов, которых нужно разрабатывать, сильно превышает число силовиков, готовых это делать. «Например, в отделе по борьбе с терроризмом в Дагестане около сотни сотрудников, а отслеживать экстремистов могут только 30 оперативников из отдела, остальные – это обеспечение, юридический отдел, технический отдел, спецназ и т.д. То есть на одного оперативника может приходиться по 100 человек», — объяснил он. Как защититься Как показывает практика, в случае если разведданные о готовящейся атаке отсутствовали и злоумышленник выходит на улицу, вооруженный ножом, последствия такой атаки остаются делом случая, говорит Гвоздева. «Иногда быстрая реакция полиции, военных или же бдительных граждан, находящихся неподалеку от места происшествия, позволяет быстро обезвредить террориста. В противном случае количество жертв может быть весьма значительным. Подобные теракты практически не требуют подготовки и какой-либо квалификации, а оружие (нож, мачете, топор и т.п.) — легкодоступно. С учетом того, что ИГ предлагает своим сторонникам широкий спектр целей и полную свободу действий в выборе места и времени теракта, предсказать подобное нападение весьма затруднительно», — отметила она. Оказавшись рядом с вооруженным ножом преступником, важно выйти из парадигмы жертвы, объясняет другой собеседник «Газеты.Ru», участвовавший в контртеррористических операциях. «Самое главное — это закрыться руками, порезы рук лучше смерти. Нужно перехватить инициативу, бросить сумку, кричать. Бежать от него, закрывать руками шею и живот. Обычно люди просто теряются. Вы – сила, начните бросать в него вещи, повалите на землю», — говорит он. Специалист по Ближнему Востоку Антон Несмиян считает, что к борьбе с терроризмом необходимо привлекать само население, обучать людей поведению в таких ситуациях. «Пока полицию дождешься, он может уже многих убить или покалечить, что мы и видим. Единственный способ противостоять — вооруженный и обученный народ. Это вопрос к властям. Они должны не бояться такого народа — с этим у нас не все хорошо», — сказал он. Собеседник «Газеты.Ru» также привел в пример ситуацию в Израиле, где участившиеся в конце 2015 года нападения вооруженных ножами боевиков на израильтян даже получили неофициальное название «интифады ножей». «Израильтяне такого рода теракты пресекли в течение года. У них тоже нападали с ножами, давили машинами. Там люди военнообязанные, они проходили военную службу, обучены обращению с оружием и имеют право на свободное его обращение. Зачастую такого террориста-энтузиаста могут нейтрализовать сами граждане. Они имеют навыки обращения с оружием и основ самоорганизации. В России ситуация принципиально отличается, и мы совершенно беззащитны. Люди не знают, как реагировать на такие ситуации, они паникуют, хаотично разбегаются. Все это создает обстановку, в которой террористу легко совершать теракты», — отметил Несмиян. gazeta.ru . *** Следственные органы намекнули на неадекватность 19-летнего напавшего, но с момента передачи дела в Москву новой информации об этом не поступило. Психическое заболевание не исключает сотрудничества сургутянина с запрещенной группировкой, отмечают наблюдатели и предлагают изолировать возможных террористов либо закрыть стратегические регионы от чужаков. В отсутствие достоверных выводов следствия обсуждаются две неофициальные версии: преступление совершил психически неуравновешенный молодой человек или все же Югра столкнулась с терактом, организованным международными экстремистами. Сторонники последней версии приводят факты биографии нападавшего, личность которого, опять же, не подтверждена официально: отец состоит на учёте как экстремист и последователь радикальных религиозных течений и отбывает срок за убийство; сам он, если верить видео с ютуб-канала экстремистов, присягнул на верность "ИГ". Однако причастность "профессиональных" террористов к сургутской резне ставят под сомнение эксперты, так, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров уверен, что "ИГ" взяла на себя ответственность лишь потому, что это в ее интересах. "Что бы сейчас ни случилось в мире, "ИГ" будет пиарить себя, потому что им больше ничего не остается после поражения на всех фронтах. Убийства, изнасилования экстремисты будут брать на себя, и мы должны вести в этой ситуации себя адекватно. То,что они показали на видео - смешно. Можно взять любого человека, закрыть ему лицо и посадить перед камерой. Молодой человек, напавший на сургутян, воспитывался в той среде, в которой жил его отец - в среде ненависти к "неверным". Это исламский экстремизм, джихадизм. Все это он впитал и действительно с головой было не все в порядке. Новости про теракты, которые четыре дня показывают по телевидению, могли убедить преступника, что он тоже может стать таким же "героем". Но точку поставит только экспертиза, если выяснится, что он был психически больным, то преступление не станет терактом. Зачем ему было поджигать магазин, зачем имитировать взрывное устройство - это неадекватные поступки. Кроме того, по информации СМИ, соседи указывали, что он давно вел себя странно. Поэтому на сегодняшний момент сказать, что это теракт, не может никто, это недоказуемо", – рассказал Гончаров. Его позицию поддерживает член комитета по обороне Госдумы шестого созыва Вячеслав Тетекин, избранный в "нижнюю палату" от "тюменской матрешки". Каждый инцидент, выходящий за пределы бытового, неправильно расценивать как теракт, этим провоцируется появление новых неуравновешенных фанатиков, говорит политик. "Сам факт излишнего внимания к такого рода инцидентам провоцирует на их продолжение. Смысл теракта не в том, чтобы нанести материальный ущерб или ранить какое-то количество людей. Смысл в том, чтобы создать обстановку хаоса, паники, это в первую очередь удар не по физическим объектам, а по общественным настроению. Чем больше раскручивается история, тем больше находится психически неуравновешенных людей, которые берут в руки оружие, стремясь попасть на первые страницы газет. И настоящие террористы тоже мыслят такими же категориями. Можно посмотреть на опыт Израиля, где жестко подавляется информация о терактах. Она просачивается в прессу, но не более того. Власти всячески сдерживают сообщения о последствиях и обстоятельствах, потому что публичность стимулирует проявления терроризма", – рассказал он, добавив, что инциденты в Барселоне, Финляндии и Сургуте – не терроризм как таковой, а преступления сумасшедших религиозных фанатиков. Однако сторонники версии теракта отмечают, что экстремисты сознательно вербуют в свои ряды психически нездоровых людей, ими легче манипулировать. С точки зрения российского законодательства и эффекта для общества, произошедшее является трактом, убежден исламовед, зампред экспертного совета при Минюсте РФ Роман Силантьев. "Это типичный теракт, просто наш Уголовный кодекс пока не успевает за новыми вызовами, и такие события квалифицируется по 105-й статье или по статье "покушение на убийство". В Подмосковье год назад подобное произошло: сначала "игиловец" поджог мебельную фабрику, погибло пять человек, потом избил мачете еще двух и третьего ранил. Правда, взяли его живым. ИГИЛ тоже за поджог на себя ответственность взяло. С их точки зрения, это типичный теракт, с точки зрения нашего законодательства – это не теракт. Террористов ведь интересует эффект, с точки зрения эффекта, это теракт – люди напуганы, люди пострадали. Людям, как говорится, неважно, по какой статье дело заведут, важно, что их здоровью был причинен урон. И "игиловцам" неважно, по какой статье дело завели, сумасшедшая няня ли, отрезавшая голову ребенку, этот поджог, нападение ли с ножом. Это все, с их точки зрения, типичный теракт для устрашения населения. Население устрашено, да, цель достигнута", – рассказывал он. Югорские депутаты от ЛДПР считают произошедшее терактом, они направили обращениеглаве МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой усилить работу полиции по выявлению, предупреждению и пресечению подобных преступлений. Если признать произошедшее в Сургуте терактом, то возникнет масса вопросов, на которые никому не хочется отвечать: как "проморгали", почему плохо налажена агентурная работа, которая является первоосновой успешности антитеррористической борьбы, говорит депутат Госдумы Алексей Журавлев. "Очень много вопросов и очень серьезный спрос должен быть с тех, кто это допустил. Гораздо проще, по логике чиновников, списать все или на "социальные проблемы" или на то, что человека "не все в порядке с головой". Причем оба этих тезиса не выдерживают никакой критики. Как будто бы террористом в принципе может быть человек с нормальной психикой. У нас любят показывать пальцем на Европу и чуть ли не смеяться над тем, как работают их правоохранительные органы. Да, у них серьезные проблемы, и трагедия в Барселоне это показала. Но это не значит, что у нас все хорошо! Тем более, что поскольку Россия фактически в одиночку взвалила на себя бремя борьбы с мировым терроризмом, она стала фактически "целью номер один" для всех фанатиков. И цифры – 42 предотвращенных только за 2016 г. теракта – говорят об этом весьма красноречиво", – поделился своим мнением лидер партии "Родина". Заметим, СМИ со ссылками на источники сообщили, что нападение уже связали с кадровой чехардой в региональном управлении ФСБ, из-за чего чекисты снизили бдительность. Руководители управлений ФСБ по Югре и Тюменской области на момент ЧП находились в отпуске, возможно, с последующим увольнением. Если версия теракта станет официальной, то в отставку могут уйти не только первые лица. Некоторые наблюдатели отмечают и проблемы в региональном управлении СКР, неслучайно дело было сразу передано в ГСУ этого ведомства, то есть на вышестоящий уровень. В Госдуме видят поле для законодательной работы, так, Журавлев выступает за создание системы надзорных поселений для лиц, уличенных в активных связях с террористическими сообществами, а также для ближайших родственников террористов, совершивших преступления. В ЛДПР, напротив, предлагают не выселять подозрительных граждан на режимные территории, а сделать "режимными" субъекты. Депутат Госдумы от Тюменской области, Югры и Ямала Владимир Сысоев заявил, что автономии – Югра и Ямал – должны стать территориями с особым режимом въезда и пребывания: "Сегодня основные объекты топливно-энергетического комплекса страны расположены на Ямале и в Югре. К сожалению, вопросы безопасности в Югре стоят на первом месте. Даже за счет перераспределения штатной численности подразделений вневедомственной охраны – полиции не решаются эффективно эти вопросы. В Югру идет массовая внешняя и внутренняя миграция населения. А кто эти люди? Никто не отслеживает! Все происходит формально?! Так получается? Есть предложение рассмотреть вопрос и внести понятие "территории с особым условием въезда и проживания", ведь раньше были такие территории. Я задавал этот вопрос заместителю министра внутренних дел Игорю Зубову. И получил отвел, что все стратегически важные объекты охраняются и прикрыты разными частными охранными предприятиями. Считаю, что этого недостаточно". Знакомые с работой силовых ведомств собеседники Накануне.RU отмечают,что вычислить "одиночек", планирующих теракт, сложно. "Невозможно к каждому больному человеку приставить сотрудника полиции", – замечает Гончаров. По словам Тетекина, проблема уходит корнями в социально-экономическое положение общества: "В Советском Союзе даже выстрел из пистолета был страшным ЧП. Единственный известный теракт в московском метро был расследован в течение четырех месяцев. Терроризм был невозможен, потому что общественный климат не способствовал проявлению насилия. Сейчас, напротив, идет пропаганда насилия. И излишнее внимание к терактам в другим странах и постоянные сцены насилия по ТВ провоцируют умственно неполноценных и неуравновешенных людей. Кроме того, нужна система общественного воспитания и морали. Сургутянин был социально неблагополучен, плохо учился, дерзил. В прежние времена существовала жесткая система контроля за такими людьми, но не со стороны правоохранительных органов – общество воспитывало их. И сейчас одни только силовики неспособны справиться с ситуацией, политическое руководство страны должно создавать микроклимат для здорового развития. Пока в России одни супербогатые, а другие супербедные и не имеют никаких перспектив, последние будут становиться жертвой сил, подталкивающих к насилию – ИГИЛ или других движений. Социальная несправедливость – это то, что прямо или косвенно подталкивает к совершению преступлений". nakanune.ru . *** В Сургуте инцидент вызвал широкий общественный резонанс и породил панические настроения среди жителей. В городских группах соцсетей до сих пор горожане поддерживают версию о том, что нападавших было несколько, а власти скрывают реальную ситуацию. Успокоить жителей пытались губернатор ХМАО Наталья Комарова, прибывшая в Сургут в день нападения, а также глава города Вадим Шувалов, который уже дважды делал видеообращение с заявлением, что причин для беспокойства нет: все предприятия города работают в обычном режиме, а силовики держат ситуацию под контролем. «Сургут — это город, где переплетено около ста национальностей, и все в городе хорошо — нет никакой предвзятости по национальным или иным признакам. Вся нервозная обстановка намеренно раздувается, хотя дело на самом деле в одном преступнике и он не имеет национальности. Мы предложили властям помощь в организации групп дружинников, но пока она не требуется — полиция работает идеально»,— сказал глава сургутского отделения чечено-ингушского культурного центра «Вайнах» Бислан Махмудов. Изначально в местных СМИ появилась информация, что Артур Гаджиев был сыном Ламетулаха Гаджиева, ранее стоящего на учете как последователь радикальных течений. Однако, по данным представителя правительства Республики Дагестан в ХМАО Низами Магомедова, у диаспоры нет об этом достоверной информации. «Все, что я знаю, что сейчас его отец находится в заключении по обвинению в убийстве. Но это абсолютно точно произошло на бытовой почве на фоне алкогольного опьянения»,— отметил господин Магомедов. kommersant. *** «Новой» удалось разыскать завуча сельской школы, в которой учился девятнадцатилетний Артур Гаджиев, устроивший резню в Сургуте. По нашей просьбе он составил психологический портрет террориста . Артур Гаджиев — выходец из селения Эминхюр на юге Дагестана, Сулейман-Стальский район. Это довольно крупное село, более трех тысяч жителей. Здесь же родился его отец, Ламетулах. Мать родом из соседнего села. «Жила семья тяжело, Ламетулах много пил. Они ссорились. Это и послужило причиной развода. Потом он в драке убил приятеля и сел в тюрьму. Мать забрала маленького ребенка и уехала в Сургут в поисках работы», — вспоминают односельчане. В 2014 году, когда Артуру было 16 лет, мать вместе с ним вернулась в село и отдала мальчика в эминхюрскую среднюю школу. «Он ссорился с одними одноклассниками, дружил с другими. Хотя я бы назвал его тихим ребенком. Ходил в секцию вольной борьбы у нас в селе, — вспоминает завуч школы, попросивший не называть его имени. — К учебе относился прохладно, она его просто не интересовала. Учился кое-как и без всякого интереса. В мечеть не ходил никогда, и я ни разу не видел, чтобы он молился». Спустя несколько месяцев мать неожиданно забрала документы мальчика из школы, заявив, что они уезжают в Москву. Там она повторно вышла замуж. Воспитывал Артура отчим. Его родной отец Ламетулах Гаджиев по-прежнему в тюрьме. По данным правоохранительных органов, он состоит на учете как приверженец религиозного экстремизма. Никто из односельчан не знает, как Артур с матерью вновь оказались в Сургуте. О тамошней жизни Артура Гаджиева известно мало. Только, например, что его недавно отчислили из Сургутского политехнического колледжа — за драку. Известно также, что последние несколько месяцев перед атакой на Сургут Гаджиев проработал охранником в одном из крупных городских супермаркетов. В субботу 19 августа в центре Сургута Артур Гаджиев взорвал дымовую шашку в торговом центре «Северный», а затем отправился с ножом по центральным улицам города, беспорядочно атакуя прохожих. Очевидцы вызвали полицию. После короткого преследования полицейские расстреляли Гаджиева. На его теле был обнаружен муляж пояса смертника. Ножевые удары Гаджиев наносил методично, в соответствии с правилами ножевого боя, намеренно целясь в живот и шею. В результате атаки пострадало семь человек, четверо находятся в тяжелом состоянии в больнице. novayagazeta.