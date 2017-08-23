В нашей ситуации вся надежда - только на великий и могучий. ОПТИМИСТЫ В такой ситуации нас может выручить только великий и могучий. Ну, и чёрный юмор ещё. Могу спорить на любые деньги, что вы не знаете, какой пантагрюэлический праздник позорно прошляпили сегодня. Два года назад в ЗАТО Железногорск был запущен в работу промышленный парк, т.е. наступило то самое светлое будущее, о котором нам пять лет подряд рассказывал г-н Чебурашкин. Я и сам забыл, если честно — хорошо, что «Фейсбук» удосужился напомнить: Чтобы хорошо жить, надо хорошо работать. Пошагово шагая в русле этого железного правила, «молодой и энергичный» номер два сумел создать в Нашгороде жаркий инвестиционно-инновационный климат. В новенький ангар на болоте заехали многочисленные резиденты, застоявшиеся без дела. Производственные линии загремели, застучали и загрюкали. Остродефицитная продукция поехала, поплыла и полетела по всему миру. В городской бюджет щедрой рекой хлынули сотни миллионов дополнительных налогов... Какая жалость, что вся эта дивная реальность существует только в воображении нашей банды новаторов. В печальной реальности жители бывшего Соцгорода пытаются воздействовать на власть, дабы она привела в порядок дороги хотя бы в центре города. Получается не очень, естественно. Переписка обычно разрастается до неимоверных масштабов и вовлекает самые разные инстанции. Прямо сейчас, например, один активист юзает нового начальника местного ОГИБДД: Вы спросите, почему тогда «Оптимисты»? Ну, просто так получилось. Странно было бы отрицать наличие медицинского факта — оптимисты в Нашгороде преобладают и это видно невооружённым глазом буквально всюду. Никакая платная социальная реклама лучше сработать не способна, клянусь. Вот это Ленинградский проспект: А это улица Ленина: *** Мораль здесь сами придумайте, пожалуйста. А то мне надоело что-то. И, прошу, не напоминайте про нецензурную брань в общественном месте. Тут ведь не брань, а выражение деятельного восторга. Разница, понимать надо. Иначе какие же вы оптимисты?