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Оптимисты Печатать E-mail
Tuesday, 22 August 2017

В нашей ситуации вся надежда - только на великий и могучий.

ОПТИМИСТЫ

В такой ситуации нас может выручить только великий и могучий. Ну, и чёрный юмор ещё.

Могу спорить на любые деньги, что вы не знаете, какой пантагрюэлический праздник позорно прошляпили сегодня. Два года назад в ЗАТО Железногорск был запущен в работу промышленный парк, т.е. наступило то самое светлое будущее, о котором нам пять лет подряд рассказывал г-н Чебурашкин. Я и сам забыл, если честно — хорошо, что «Фейсбук» удосужился напомнить:

Image

Чтобы хорошо жить, надо хорошо работать. Пошагово шагая в русле этого железного правила, «молодой и энергичный» номер два сумел создать в Нашгороде жаркий инвестиционно-инновационный климат. В новенький ангар на болоте заехали многочисленные резиденты, застоявшиеся без дела. Производственные линии загремели, застучали и загрюкали. Остродефицитная продукция поехала, поплыла и полетела по всему миру. В городской бюджет щедрой рекой хлынули сотни миллионов дополнительных налогов...

Какая жалость, что вся эта дивная реальность существует только в воображении нашей банды новаторов. В печальной реальности жители бывшего Соцгорода пытаются воздействовать на власть, дабы она привела в порядок дороги хотя бы в центре города. Получается не очень, естественно. Переписка обычно разрастается до неимоверных масштабов и вовлекает самые разные инстанции. Прямо сейчас, например, один активист юзает нового начальника местного ОГИБДД:

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Вы спросите, почему тогда «Оптимисты»? Ну, просто так получилось. Странно было бы отрицать наличие медицинского факта — оптимисты в Нашгороде преобладают и это видно невооружённым глазом буквально всюду. Никакая платная социальная реклама лучше сработать не способна, клянусь. Вот это Ленинградский проспект:

Image

А это улица Ленина:

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***

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Мораль здесь сами придумайте, пожалуйста. А то мне надоело что-то. И, прошу, не напоминайте про нецензурную брань в общественном месте. Тут ведь не брань, а выражение деятельного восторга. Разница, понимать надо. Иначе какие же вы оптимисты?

 
 
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А.Измоденов стал чемпионом СССР по плаванию

по материалам библиотеки им.Горького
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