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Толкотня у корытца Печатать E-mail
Tuesday, 22 August 2017

Правило "Не верь, не бойся, не проси" не зря придумано было.

Серебренников рассказал о своем задержании

Режиссер Кирилл Серебренников, который обвиняется в хищениях, рассказал журналистке «Дождя» и члену Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой подробности своего задержания. Сагиева посетила его в изоляторе временного содержания.

Серебренников рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» в Санкт-Петербурге, не дав переодеться, передает «Дождь». Из его слов следует, что это произошло около полуночи — его везли в Москву на микроавтобусе девять часов, и около 9 утра 22 августа он был в СК; там он провел еще восемь часов. Задержание Серебренников считает показательным, поскольку, по его мнению, не было смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов». Режиссер поражен обвинением и считает его «удивительным». Он отметил, что не пропускал ни одной встречи со следователем по делу «Седьмой студии», по которому ранее проходил в качестве свидетеля, и исправно исполнял все поручения Следственного комитета.

О задержании Кирилла Серебренникова СК объявил утром 22 августа. Режиссеру предъявили обвинение в организации хищения 68 миллионов рублей в рамках дела «Седьмой студии». Режиссер отказывается признать себя виновным. Суд определит ему меру пресечения 23 августа. По делу «Седьмой студии» арестованы бывший генеральный продюсер компании Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер Нина Масляева (по данным «Интерфакса», в основу обвинений против Серебренникова легли в том числе ее показания). Бывший директор компании Юрий Итин находится под домашним арестом. Вечером 22 августа стало известно, что по делу также обвиняется исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. В СК заявили, что она находится в розыске.

meduza.

***

«Дураки» наносят ответный удар

Сценарий «театрального дела» отдает тяжелым бредом, ну так и пишут его православные чекисты.

В России опять — страновая премьера. Бригада сотрудников Следственного комитета России, возглавляемая полковником юстиции Лавровым, не подчинилась негласному указанию президента. На наших глазах такое происходит впервые. Легко предположить простейшее: амбициозные «следаки» решили напоказ всем опровергнуть крайне обидное «да дураки!», оброненное президентом Путиным Евгению Миронову. Два слова с первых уст — исчерпывающая мотивация? И, типа, закрыли тему? Ну, тогда мы вам сейчас покажем, кто тут дурак.

Кирилла Серебренникова арестовали в Петербурге и препроводили в Москву, в СКР. Не помогло письмо, которое Миронов вручил Владимиру Путину, резким диссонансом своего заступничества нарушив благостно-комфортную атмосферу церемонии вручения госнаград. Не помогли присуждение европейской премии «Новая театральная реальность», громкое вмешательство именитых коллег на Западе и в России, обращения на высочайшее имя, подписанные решительно всеми, кто что-либо значит в театральном и кинопространстве.

Соглашение о досудебном сотрудничестве было предложено бухгалтеру Нине Масляевой на следующий день после ареста. Забытая общественностью в первые недели скандала Масляева поняла: спасение утопающих может быть делом рук только самих утопающих. И вот в Мосгорсуде 8 и 11 августа неожиданно приподняли занавес: показали, что творится за официальной стороной происходящего. Версия о создании «Седьмой студии» как инструмента хищений, о том, что «заставили и вовлекли», отдавала беспомощно-тяжелым бредом, но, как теперь ясно, указывала вектор развития событий. Формула «установлены хищения в пользу неустановленных лиц» повисла в грозовом воздухе процесса.

Самый ответственный комментарий, наверное, мог бы дать бывший адвокат Нины Масляевой Юрий Зайцев. Но его сняли с роли защитника перед очередным рассмотрением правомерности меры пресечения. Я, кстати, ехала в лифте Мосгорсуда с новым государственным защитником и обвинителем. Их взаимное дружеское понимание было очевидно простому глазу.

Нина Масляева с самого начала была «слабым звеном» всей группы задержанных. Каждый приезд в зал суда для нее — пытка: поднимают в 5 утра, сажают в накопитель и часами заставляют ждать отправки на спецавтобусе в суд. В СИЗО, где держат Масляеву, конференц-связи нет. Можно предположить, что условия ей созданы самые не щадящие. Плюс плохое общее самочувствие, плюс старик-отец, целиком зависящий от помощи дочери. Ее готовность любой ценой спастись запустила тот сценарий, о котором предупреждали профессионалы в кулуарах процесса. Если соглашение о сотрудничестве Масляевой со следствием будет утверждено генпрокурором или его заместителем, ее дело будет выделено в отдельное производство и саму, скорее всего, отпустят под домашний арест. Для нее это будет означать минимальный срок, условный или отложенный. Для остальных — катастрофу.

Адвокаты Алексея Малобродского и Юрия Итина отказываются комментировать ситуацию. На вопрос, как происходящее меняет ситуацию вокруг их подопечных, ответить затрудняются. Ксения Карпинская, защитник Малобродского, честно сказала:

Я знаю столько же, сколько вы. Ровно столько же. И ничего пока хоть сколько-нибудь определенного предположить не могу.

Прогнозы дело неблагодарное, — осторожно отозвался Юрий Лысенко, адвокат Итина, — но думаю, какая-то корректировка определенно будет.

Уже известно: у Александра Лаврова есть свое видение дела. Следователь по особо важным делам при главе СКР Бастрыкине, возглавляющий следственную группу, брошенную на «Театральное дело», молод, резок, амбициозен. Досрочно произведен в полковники. Но никаких амбиций не хватит отдельному полковнику юстиции противостоять негласной воле президента. Значит, пора переходить к более сложному сценарию. А его пишут православные чекисты (народ сделал словосочетание устойчивым). Ненависть к «евреям, интеллигентам, велосипедистам» — по Ремарку, в России обратилась в державное неприятие геев, оппозиционеров, независимых творцов. Ненависть к «другим», как в советские времена, так и в новой России снова тащит нас на дно истории. Там тина, муть и никаких снов в летнюю ночь.

novayagazeta.

***

Режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в хищении «не менее 68 млн руб.», выделенных в 2011–2014 гг. на реализацию проекта «Платформа». Со времени ареста Всеволода Мейерхольда в 1939 г. в России не задерживали столь известных режиссеров. Как и в случае арестов Владимира Евтушенкова, Дмитрия Каменщика и Алексея Улюкаева, задержание Серебренникова показывает, что система произвола силовиков, выстроенная для укрепления президентской власти, работает ровно в обратном направлении.

Напомним, как развивались события. 23 мая в квартире и театре Кирилла Серебренникова были проведены обыски. Проводились они чрезвычайно грубо: с ОМОНом и насилием. Зачем-то согнали репетирующих артистов, отобрали мобильники: артисты, что ли, деньги крали? Это выглядело как акция устрашения. Тогда же в СМИ были слиты объяснения, по какому поводу обыски. Сначала нам сообщили, что украдено 35 млн долл. Потом — что 200 млн руб. Потом заявили ту сумму, которую озвучивает СК сейчас, т.е. 68 млн руб. Потом сумма похищенного снизилась до 1 млн 200 тыс. руб. Иначе говоря, все походило на то, что заказчик обысков близко не знает, что украдено, но уверен, что, поскольку вся Россия живет на обналичке, то что-нибудь да найдется.

Серебренникова, видимо, хотели арестовать уже тогда, но у него нашлись сильные заступники: добежали до Путина, Путин сказал: «Дураки». «Дураков» это, однако, не остановило. Сразу после заявления президента министр культуры Владимир Мединский вместо того, чтобы при окрике президента взять под козырек, дал большое интервью на тему Серебренникова, в котором назвал его «неоднозначным творцом», который всегда вызывал у Мединского «недоумение». Мединский даже заявил, что «соответствующие службы министерства» были в курсе расследования, что вообще вызывает вопросы: ведь, судя по разнобою в сливах, расследование и само не совсем было в курсе, что именно оно расследует. После этого начались утечки. Некий адвокат Теплухин, назначенный несчастной бухгалтерше Серебренникова, заявил публично, что Масляева «сотрудничает со следствием» и «готова пойти на сделку и признать вину», ибо она была лишь «рабочей лошадкой и не главным человеком в организации».

После этого с главбухом Масляевой поступили с особой, принятой уже мерзостью. Как можно понять, больной женщине — с сердцем, с диабетом, с детьми — обещали, что если она даст показания, то выйдет на свободу, после чего, конечно, ее оставили под стражей. Логика тут проста: если человек поддается, то его надо добить. Контрлогика тут тоже проста. Если вас берут в заложники и обещают выпустить в обмен на показания, не верьте.

После этого, верно, добежали к президенту, рассказали в ярких красках про высказывания Серебренникова. И на пресс-конференции в середине июня Путин, отвечая на вопрос о Серебренникове, заявил, что государственные деньги «должны тратиться по закону, а есть опасения, что таковой нарушался». Это было воспринято как публичный сигнал, и меньше чем через неделю следствие арестовало бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Формулировка ареста была совсем уже фантастическая. Малобродского обвинили в том, что он ни больше ни меньше украл деньги, выделенные государством на спектакль «Сон в летнюю ночь», — а спектакля–то и не было.

Тут уж публика взвыла. В суд принесли афиши спектакля, рецензии в СМИ, свидетельства зрителей: спектакль даже на конкурс был выставлен! Но следователь отверг все эти доказательства с потрясающей формулировкой: «В статьях можно написать все что угодно!»

Министерство культуры ни разу не высказалось в защиту одного из самых известных российских театральных режиссеров. Ровно наоборот: сразу после начала дела оно направило в СК состряпанное с синтаксическими ошибками письмо с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, похитивших деньги, выданные «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. А вскоре после этого за неделю до премьеры Большой театр отменил балет «Нуреев», поставленный Кириллом. Ходили слухи, что спектакль отменили по личному звонку Владимира Мединского, а тому, в свою очередь, позвонили попы, пришедшие на генеральную репетицию в штатском.

«Нуреев» был самой ожидаемой премьерой сезона. На генеральной репетиции зрители встретили его овациями, а в зале сидели, по слухам, Абрамович и Костин, которые вложили в спектакль немало личных денег. На премьеру были приглашены гости со всего мира. Отмена его была, конечно, позором.

Итак, что мы имеем в итоге? Первое — разборка: это чисто о бабках. И чисто не о бабках. Вы мне даже скажете: «Ну что, мы не понимаем, что Серебренников обналичивал деньги?» Ответ: «Нет, я не обязана понимать». Потому что Серебренникову не предъявляют обвинение в обналичке. Его обвиняют в том, что спектакля «Сон в летнюю ночь» не было, в то время как он был. И его обвиняют в том, что он похитил, цитирую: «Не менее 68 млн руб»., то есть все деньги, которые были выделены «Седьмой студии» в 2011—2014 гг. А как же десятки спектаклей, поставленных на эти деньги? Выставки, проекты, конкурсы? Чем можно объяснить, что следствие в таком публичном деле упорно выдвигает безумные обвинения, не сообразные со здравым смыслом, вместо того, чтобы предъявить простую обналичку? И почему мы должны за следствие рационализировать эти обвинения?

Второе. Реальным способом легитимизации любой власти является мнение элиты. Чтобы понять, что это так, достаточно взглянуть на Дональда Трампа, который является де-факто нелегитимным президентом США потому, что он выбран вопреки мнению элиты. У Путина с элитой раньше было хорошо. Существовал огромный слой культурной элиты, которые как-то кормились из бюджета. Им не препятствовали показывать режиму фигу в кармане и даже давали на это бюджетные деньги. Отвечал за это «совращение малолетних» Владислав Сурков. Теперь на эти деньги есть новые претенденты. Министр культуры Мединский после многочисленных скандалов с его диссертацией, похоже, нуждается в поддержке, которую ему может обеспечить только самая одиозная и мракобесная часть президентского окружения.

Проблема в том, что все те, кого поддерживает эта мракобесная часть и кого режим хотел бы видеть в выразителях общественного мнения, не являются элитой. Они являются клоунами. Попытки создать культурную элиту из хирургов, милоновых, поклонских и мединских не увенчались и не могут увенчаться успехом. Россия все-таки не сектор Газа. Абрамовичу и Костину, ждущим спектакля «Нуреев», трудно внушить, что теперь вместо «Нуреева» должен быть мироточащий бюст Николая II. В итоге получается, что никакая другая история за последние несколько месяцев так не повредила Путину в долгосрочной перспективе, как дело Серебренникова.

novayagazeta.

***

Следственный комитет РФ с 2015 года изучает расходование средств «Седьмой студией» и проектом «Платформа». «Седьмая студия» — театральная труппа Кирилла Серебренникова, один из резидентов «Гоголь-центра» с осени 2012 года. А в марте 2011-го, после встречи Кирилла Серебренникова с президентом РФ Владимиром Путиным, «Седьмой студии» было дано поручение: проводить в 2011–2014 гг. на базе арт-центра «Винзавод» поисковую и просветительскую программу в области современного искусства «Платформа».

Именно на проект «Платформа» выделялись правительственные гранты. Поручение о выделении таковых пришло в Минкульт. С «Седьмой студией» был подписан контракт. И есть простой способ проверить, чем «Платформа» на «Винзаводе» занималась, на что деньги тратила: набрать в поиске «Проект «Платформа»/The Platform Project». Набрали? Чуть ниже по ленте вылезет полный отчет в афишах и цитатах из прессы за 2011–2014 годы: в рамках проекта поставлены «Отморозки» Серебренникова по роману Захара Прилепина «Санькя» («Золотая маска»-2012), «Сон в летнюю ночь» Серебренникова (четыре часа, толпа персонажей, чудесные декорации и костюмы шекспировской лесной нечисти), «Охота на Снарка», две оперы Александра Маноцкова (поставлены «Платформой» и написаны по заказу проекта, Маноцков — один из самых интересных молодых композиторов России), «Метаморфозы» французского хореографа Давида Бобе и Серебренникова, три проекта танцевальной компании из Костромы Dialog Dance (у молодой труппы — уже три «Золотые маски»), концерты-концерты-концерты, приглашения постановщиков из Франции, Германии, Италии, Голландии (имена все молодые, восходящие, отобраны с большим толком), «История солдата» — это еще одна «Золотая маска», синтез музыки Стравинского и жестких рассказов бойцов горячих точек (читает Виктория Исакова), фестиваль «Будущая музыка» (шел 8 дней, на сцене были и Татьяна Гринденко, и Сергей Летов, и музыканты Бельгии, Британии, Швейцарии). Естественно, на всех концертах оплачивалось и право исполнять музыку: гонорары отчислялись как наследникам Джона Кейджа, так и вполне живым молодым композиторам. И это лишь часть проектов.

На всех действах «Платформы» 2011–2014 я не была. Но на многих была. «Сон в летнюю ночь» «Седьмой студии», на мой взгляд, — один из самых красивых спектаклей Москвы. Сколько стоила декорация первого акта — заброшенная дачная теплица, размером почти с заводской цех, в которой проживают Оберон и Титания со свитой в бархате и рогоже, — судить не берусь. Но явно немало. Спектакль, кстати, вполне репертуарный: идет с 2012 года при полных залах.

Перечислять все — нет места, но явно одно: три года «Платформа» активнейшим образом выполняла поручение президента — была лабораторией и площадкой показа современного искусства. По четырем направлениям: театр, танец, музыка, медиа-арт. И если верно то, что проект «Платформа» должен был получать из бюджета по 70 млн рублей в 2012–2014 гг., — в эту бурную проектную-концертную-постановочную, просветительскую и поисковую деятельность они и вложены. А в «тощем» 2014-м роскошный проект закрыли.

В любом случае версии, загулявшие 24 мая по блогосфере «на 16 млн рублей документы есть, а 200 млн где?», с действительностью имеют мало общего. 16 млн рублей — это (для сравнения) привоз на гастроли в Россию двух-трех драматических спектаклей из Европы. С условием, что каждый пройдет дважды, на сцене — человек семь, а декорация скромная. От 5 млн — стоимость постановки драматического спектакля в Москве. Без изысков. Четырехлетняя поисковая и просветительская деятельность «Платформы» наверняка обошлась бюджету совсем в другие суммы. Потраченные на гонорары, партитуры etc.

Зачем это было нужно? А зачем был нужен Отечеству в 1898–1904 гг. возмутительно дорогой и вызывающе эстетский журнал «Мир искусства»? Зачем В.А. Серов просил Николая II поддержать его? И император поддерживал четыре года — правда, из личных средств. Век спустя пишутся тома о колоссальном влиянии этого поискового журнала на дизайн и книжную графику, на Сомова и Добужинского, на собирательство Щукина и Морозова, на карьеры молодых Бенуа и Дягилева, на будущие «Русские сезоны», на само появление Фокина и Стравинского… Механизм «поисковой культуры» и ее влияния на молодых художников — и ныне тот же.

Софья Апфельбаум, директор театра, в 2012–2014 гг. — директор департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта РФ:

- «Платформа» была уникальным, потрясающим проектом. Впервые государство в России так последовательно, так широко поддержало современное искусство. Поисковое. Молодое. Неформатное. То, которое неуютно себя чувствует на традиционных площадках. То, в котором синтезируется будущее, — и процесс еще не завершен. Об этой поддержке и просил Кирилл Серебренников тогда премьер-министра В.В. Путина на встрече в 2011 году. Она была получена. А теперь государство — в лице своих силовых органов — говорит: «Ничего не было». Десятки проектов, осуществленных за три с лишним года на эти гранты, — как бы и не существовали? Или под сомнение ставится сам принцип поддержки современного искусства? Проекты, родственные «Платформе», получают «черную метку» на будущее? Если так, то это очень грустно.

novayagazeta.

 
 
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