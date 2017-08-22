Нашлась пропажа, похоже

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НАШЛАСЬ ПРОПАЖА? БЕЗ КАЙФА НЕТ ЛАЙФА «При обслуживании вызова по факту семейного скандала полицейскими был задержан мужчина 1985 года рождения, при досмотре которого было изъято подозрительное вещество. Химическим исследованием установлено, что содержимое является наркотическим средством массой 0,942 грамм, что является крупным размером. В отношении железногорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Хранение наркотических средств и запрещенных веществ». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет» ( отсюда ). ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО После сообщения от 57-летней женщины о том, что неизвестные проникли в ее дачный дом и пытались похитить различное имущество на сумму более 8 тысяч рублей, полимилиция задержала двух безработных и ранее судимых жителей Сосновоборска, 1975 и 1984 годов рождения. Как выяснилось чуть позже, один из них причастен оказался к другой садовой краже - электроинструментов и продуктов питания — на сумму около 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158, статьей 30 части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и «Попытка кражи». Максимальная санкция — до пяти лет, но это уже на усмотрение суда. *** Ещё в июле в горУВД пожаловалась 36-летняя женщина, у которой с банковской карты исчезли 10 тысяч. Как легко можно догадаться, ноги денежкам приделал знакомый потерпевшей, которому она передала карту, сообщила пин-код и отправила в магазин за покупками (бухлом?). Судимого прежде курьера 43 лет отроду подвели под статью 158 часть 1, а это всего лишь двушечка в самом пиковом случае. Впрочем, за десять-то тысяч... НАРОДНЫЙ БОКС. СЕЗОННОЕ НЕ ВРАЗУМЛЯЕТ Нарядом дорожно-патрульной службы в садовом кооперативе № 9 был остановлен автомобиль «ВАЗ-2105» под управлением 33-летнего аборигена в состоянии алкогольного опьянения. В послужном списке его, что характерно, уже имелись подобные залёты, так что за «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» его могут посадить на срок до двух лет. И хорошо бы посадили. «ФИНКОМ» НЕ ОДИНОК Милиполиция в очередной раз напоминает аборигенам: «В последнее время на территории края, а также соседних регионов получают активное распространение следующие схемы мошенничества. Микрофинансовые организации выдают частным лицам микрозаймы – денежные ссуды небольшого размера на короткий срок. Выдача денежных средств осуществляется с обещанием максимально легких условий кредитования, под залог недвижимости. Однако в дальнейшем за невозврат долга заемщика ожидают крупные суммы «штрафов» (до нескольких тысяч рублей в день) с последующим предъявлением со стороны микрофинансовых организаций прав на залоговую недвижимость. Другой мошеннической схемой является вынуждение клиента к подписанию договора о купле-продаже собственной квартиры при оформлении договора микрозайма. Гражданину выдают к подписанию большое количество разных документов, включая договор купли-продажи принадлежащей ему квартиры, и спустя некоторое время начинают торопить его под предлогом ограниченности во времени, в результате чего клиент подписывает документы без их изучения. Мошенничество в сфере пенсионных накоплений Мошенники осуществляют поквартирный обход, представляясь сотрудниками «Фонда содействия государственной пенсионной реформы» и под разными предлогами (замена СНИЛС, перевод накопительной пенсии, перечисление компенсации и др.) пытаются завладеть персональными данными граждан. Данные лица убеждают граждан перевести накопительную пенсию в один из негосударственных пенсионных фондов, при этом один из пунктов договора фиксирует согласие граждан на оплату посреднических услуг по переводу своей пенсии некой коммерческой организации. Посреднические услуги являются платными, и их оплата осуществляется финансовой организацией, предоставляющей гражданам средства в рамках кредитного договора (наименования банков и размеры кредитов разные – от 30 до 300% годовых). Мошенничество в сфере ЖКХ В почтовых ящиках, на подъездах домов мошенниками распространяется информация с предложением метрологического обслуживания или замены счетчиков горячей и холодной воды на основании истечения срока поверки приборов со стороны якобы «государственных метрологических служб», «единого городского центра обслуживания ЖКХ» со ссылками на различные правовые нормы законодательства об обязательности исполнения таких действий. Такая информация может содержать в себе элементы мошенничества, состоящие в завышении цены за проведение работ или в навязывании дополнительных услуг. Мошенничество под видом медицинских услуг В данной схеме создаются call-центры, а также организуется вещание на различных телеканалах передач, в которых предлагается парапсихологическая помощь и исцеление от болезней при помощи магических и оккультных обрядов. В ходе телефонных разговоров клиентам ставятся смертельные диагнозы и предлагается провести с экстрасенсами различные обряды по излечению заболеваний и улучшению жизни. За оказание таких услуг мошенники требуют предоплату на расчетные счета в банковских организациях». мвд.рф . ДИСКОТЕКА НА КОЛЁСАХ 27-летний эстет взял у отчима ключи от «Хёндая», чтобы послушать в нем музыку. Когда он вышел из машины, один из приятелей решил, что глупо стоять на месте и поехал. Безработного 28-летнего угонщика сотрудники ДПС задержали на улице Матросова. По ч. 1 ст. 166 УК РФ ему светит до пяти лет. ОХОТА НА ДОРОГАХ *** *** НЕ ВРАЗУМЛЯЕТ - 2 Сегодня в городе работает 221 объект, реализующий алкогольную продукцию. С начала года за ними числится тридцать нарушений правил торговли, в том числе пять фактов розничной продажи алкоголя несовершеннолетним. Десять административных протоколов составлено за нарушение порядка и сроков декларирования оборота алкогольной продукции. Семнадцать - за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых приостановлена или запрещена. Восемь - за реализацию алкоголя после 23.00 часов, и ещё тринадцать за нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Изъято из незаконного оборота около 125 литров национальной валюты. Наложено административных штрафов на сумму более 178 тысяч рублей. Кстати: к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения в 2017 году было привлечено 611 граждан, за распитие алкоголя в общественном месте - 668 человек. Четырнадцать раз попадались под раздачу бухающие несовершеннолетние. К МАЙДАНУ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ТИПА — ГОТОВЫ! «Сотрудники полиции провели занятия по отработке действий при возникновении ЧС техногенного характера. Целью мероприятия стала проверка готовности к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, а также отработка практических навыков сотрудниками полиции при решении задач по пресечению противоправных посягательств». Исчерпывающее пояснение. И фото хорошее: