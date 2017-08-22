Почему команданте Уткин хочет быть Вагнером, вопрос ещё тот. Список Вагнера Кадровая документация неформальной воинской части «группа Вагнера» оказалась в распоряжении редакции «Фонтанки». Наша история – о том, кто и за что гибнет в Сирийской Республике, не попадая в официальную статистику. ЧВК Вагнера – неформальная военная организация, принимавшая участие в боевых действиях на Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). О деятельности этой ЧВК «Фонтанка» впервые рассказала осенью 2015 года. Служащие ЧВК Вагнера не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации, однако за свою боевую работу получали боевые ордена и медали. Кого презирает Минобороны Официально признаётся, что за время операции в Сирии погибли 39 российских военнослужащих. Убитых и раненых бойцов группы Вагнера Министерство обороны в свою статистику вносить не должно, рассматривая эти потери как «миф о неких погибших "контрактниках" из "таинственной" организации». Публикацию Reuters, согласно которой в 2016 году Россия потеряла в Сирии 36 человек, а за семь месяцев 2017-го приблизительно 40, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков посчитал «глумлением», достойным презрения: «Снова в качестве источников какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми"». Если «данных соцсетей и разговоров» недостаточно, надо предоставить документы и фотографии. Содержание документов, имеющихся в распоряжении редакции, подтверждает предположения, что с конца 2015 года частный батальон действует в Сирии в интересах структур бизнесмена Евгения Пригожина, причем подготовку его бойцы ведут на территории воинской части Минобороны в Краснодарском крае. Неучтенные потери Пальмиры Боевые действия Вагнера в Сирии можно условно разделить на две кампании. Первая началась в сентябре 2015 года, когда роты прибыли в Сирию. До начала 2016 года масштабных действий подразделения не вели. Серьёзные бои и потери начались в феврале – марте, в ходе операции по освобождению Пальмиры. В апреле – мае 2016 года, по нашим данным, основные строевые подразделения группы, сдав тяжелое вооружение и технику, были выведены из Сирии в Россию. Согласно спискам, которые, как мы полагаем, были составлены администрацией группы Вагнера, в ходе этой кампании погибли примерно 32 бойца-частника. Тяжелые ранения, требующие длительного стационарного лечения в госпиталях, получили около 80 бойцов. Приблизительность в наших подсчетах объясняется тем, что не во всех случаях удалось установить судьбу раненых, находившихся в критическом состоянии. Вторая кампания стартовала в начале 2017 года. Документы, имеющиеся в распоряжении «Фонтанки», датируются июнем 2017-го. Основное направление деятельности – Пальмира и прилегающие нефтяные поля. Столь точными свидетельствами, как по периоду 2015 – 2016 годов, «Фонтанка» не располагает. На основе анализа имеющихся документов и слов очевидцев можно говорить о потерях в пределах от 40 до 60 убитых и вдвое-втрое большем числе раненых. Мы также смогли документально подтвердить принадлежность к группе Вагнера нескольких бойцов, о смерти которых в Сирии в 2017 году сообщали «Фонтанка», РБК и Conflict Intelligence Team. В перерывах между двумя операциями в Сирии находились подразделения обеспечения, а также группы специалистов, которые участвовали в локальных стычках. В этот период упоминаются горная Латакия, нефтяные поля Шаер и Алеппо. Попавшие в наши руки документы – собственноручно заполненные анкеты-заявления, копии паспортов из «личных дел», фотографии кандидатов, сделанные в «службе безопасности», – позволяют нам уверенно говорить о принадлежности бойцов к той структуре, которая известна как «ЧВК Вагнера» и которая в документах именуется «Группой Вагнера», «Батальонно-тактической группой «Вагнер» или просто «компанией». Факт смерти бойца установить сложнее, но в большинстве случаев нам это удалось. Комментарии официальных лиц, сообщения в средствах массовой информации, особенно в тех СМИ, которые никак нельзя отнести к оппозиционно настроенным, фотографии захоронений, сообщения скорбящих родственников в социальных сетях и соболезнования от друзей, по нашему мнению, являются достаточными подтверждениями. Самый сложный вопрос – подтвердить место гибели. «Фонтанка» считает, что как минимум в десяти – пятнадцати случаях смогла убедительно доказать и это. Например, в марте 2016 года на интернет-ресурсах Исламского государства появились фотографии, которые, как утверждалось, были взяты у убитых русских, воевавших на стороне Асада. Среди них – несколько фото светловолосого парня с запоминающимся лицом в сирийских пейзажах. На видеокадрах – изуродованное тело того же человека. Это Иван Владимирович Сумкин, 1987 года рождения. Позывной «Варяг», разведрота Вагнера. Он из села в Оренбургской области. Срочную службу прошел в мотострелковых войсках, затем работал электросварщиком. Весной 2015 года пришел к Вагнеру. 16 марта 2016 года погиб. Где находится могила Ивана Сумкина, да и был ли он вообще похоронен, неизвестно – по данным "Фонтанки", его тело не было вынесено с поля боя. У Ивана остались жена и двухлетний сын. Видеосюжет о награждении орденом Мужества Александра Карченкова появился на «9 канале» Старого Оскола 3 ноября 2016 года. Сообщалось, что 7 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении старооскольца Карченкова, погибшего при освобождении Пальмиры весной 2016 года. Орден вдове и матери Карченкова вручил глава округа. Людмила Карченкова рассказала, что её супруг отправился в Сирию на службу по контракту в январе 2016 года, а в марте сообщили, что он погиб «при выполнении задания». Александра Карченкова нет в опубликованных Министерством обороны официальных списках погибших, на которые прессе предлагает ориентироваться генерал Конашенков. И уж конечно 45-летний безработный, старшина запаса, не мог оказаться засекреченным офицером Сил специальных операций. Как следует из документов компании Вагнера, Карченков устроился туда на работу в декабре 2015 года, находился в составе роты материального обеспечения и погиб 13 марта 2016 года. Действительно под Пальмирой. В доказательство – фотография Карченкова, сделанная при записи на службу на базе Вагнера в Молькино, собственноручно заполненная анкета, договор и подписка о неразглашении информации. Подобных историй более сорока только с известными фамилиями. Сирийский мартиролог «Фонтанки» – это документы, фотографии, награды «вагнеровцев». Каждый при поступлении на «работу» заполнил анкету, каждого сфотографировали и проверили на полиграфе. Эти документы впервые оказались доступны читателям. Мы публикуем истории мужчин, которые ушли воевать за 240 тысяч рублей в месяц и нашли свою смерть в сирийской пустыне. Кто-то причиной поступления указал «патриотизм» или «изменение геополитического положения России». Большинство сослалось на кредиты и желание улучшить материальное положение. Двое граждан России, не вернувшихся из Сирии, в этот список не вошли. Бойцы с позывными «Алтай» и «Бертолет» (их полные данные известны редакции) считаются пропавшими без вести. Они исчезли в тот же день, когда погиб Иван Сумкин, чье тело осталось на поле боя. Шансы на то, что «Алтай» и «Бертолет» живы и находятся в плену, минимальны, но такая возможность есть, и «Фонтанка» воздерживается от публикации их фамилий и фотографий. Как Вагнер затерялся в Молькино О том, что кадровое формирование и подготовку подразделения группы Вагнера проходят на территории военной базы в поселке Молькино Краснодарского края, там же, где дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ Минобороны, писали «Фонтанка», РБК, Wall Street Journal и Zeit. В социальных сетях десятки, если не сотни свидетельств того, что для устройства в «ЧВК» надо ехать в Молькино и держать путь прямо на КПП с вопросом о Вагнере. Но для Минобороны это не аргумент, ибо расценивается как слухи и наветы. Изучив фотографии службы безопасности Вагнера, сделанные во время проверки принимаемых на «работу» кандидатов, «Фонтанка» полагает, что эти фото убедительно доказывают: вооруженная структура, не предусмотренная ни одним законом России, расположилась именно на территории полигона Молькино. В расследовании «Фонтанки» можно посмотреть, как обращаются с провинившимися «вагнеровцами» и даже увидеть главу таинственной «службы безопасности компании». Бродяга, Седой, Вагнер и Ратибор окружили президента Командиры «таинственной организации» не скрывают лиц. В декабре 2016 года командир группы Дмитрий Уткин и его заместитель Андрей Трошев появились на кадрах протокольной съемки церемонии Дня героев Отечества в Кремле. В январе 2017-го в Сети нашлась фотография, видимо, с того же приема, где Уткин и Трошев, а также ещё двое мужчин с высокими наградами запечатлены вместе с президентом России Владимиром Путиным. «Фонтанка» узнала, кто эти таинственные кавалеры рядом с президентом. Их зовут Бродяга и Ратибор, в миру – Андрей Богатов и Александр Кузнецов. Один из них только перед украинскими событиями освободился из колонии, в которой отбывал срок за похищение человека и грабеж. Другой не имел нарушений страшнее неправильной парковки. Пальмира-2016 и Пальмира-2017 Кремлевский приём декабря 2016 года – высшая точка взлета Вагнера. Потом что-то пошло не так. Боевые действия в Сирии в 2016 и в 2017 годах, как рассказали «Фонтанке» ветераны обеих кампаний, отличаются кардинально. В 2015 – 2016 годах, по словам участников событий, подготовка в Молькино занимала до двух месяцев, боеприпасы на учёбу выделялись в неограниченном количестве, включая дорогостоящие выстрелы к противотанковым ракетным комплексам. В Сирии на вооружение группы поступали танки Т-72, системы залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм гаубицы Д-30. Штаты образца весны 2016 года предусматривали 2349 человек личного состава, включая четыре разведывательно-штурмовые роты, управление группы, танковую роту, сводную артиллерийскую группу, разведку и подразделения обеспечения. В сирийской командировке одновременно находилось 1,5 – 2 тысячи бойцов. Боевые зарплаты и премии выплачивались вовремя, на ордена не скупились. В конце той весны 2016 года наступило и первое непонимание. О том, что к званию Героя России по первоначальной договорённости были представлены пятеро командиров группы Вагнера, «Фонтанке» сообщали несколько осведомлённых собеседников. Через фильтр наградного отдела прошли двое. Перед выводом из Сирии в апреле – мае 2016 года тяжелое вооружение и военная техника были сданы. Большая часть личного состава отправлена в резерв – сидеть дома и ждать вызова в командировку. Когда в конце 2016 года стали собирать команду для новой экспедиции на нефтяные поля, оказалось, что всё изменилось. Сейчас на базе Вагнера в Молькино якобы практически не осталось вооружения, исключение – несколько автоматов, в основном у охраны. Обучение сводится к контрольным стрельбам, расчеты тяжелого пехотного оружия (крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов) практических стрельб из «штатного» вооружения не проводят. По прибытии в Сирию в начале 2017 года, по рассказам вернувшихся, на автомат выдавалось по 20 патронов для пристрелки оружия и по четыре магазина и 120 патронов в качестве боекомплекта. Вооружение состояло из автоматов АК-47 северокорейского производства, полученных от сирийской стороны и нескольких пулеметов Калашникова ПК и РПК. Второй роте достались ротные пулеметы образца 1946 года РП-46. В Советской армии это оружие в войсках было заменено на ПК и РПК ещё в 60-х годах прошлого века. Спустя пару недель на вооружение поступило несколько снайперских винтовок СВД и один или два АГС-17, что принципиально проблему не решало. Вместо танков Т-72, сданных весной 2016 года, были получены четыре или пять Т-62. Вместо гаубиц Д-30 – около дюжины гаубиц М-30 образца 1938 года, давно снятых с вооружения в Советской армии. Точными данными о потерях в боях января – мая 2017 года «Фонтанка» не располагает. Исходя из отрывочных и не подтверждённых документально рассказов, можно говорить о 40 – 60 погибших и трехкратном числе раненых. Поименно известны семь бойцов Вагнера, погибших в 2017 году, и все они, видимо, не вернулись из Сирии, так как деятельность группы в Донбассе свернута. Количество потерь, превышающее потери 2016 года в разы, по мнению участников событий, объясняется не только нехваткой вооружения и военной техники, но и заметно снизившимся качеством личного состава. В 2017 году изменилась зарплатная политика компании Вагнера. Теперь 240 тысяч в месяц получает только боец разведывательно-штурмовой роты, задействованный в боевых операциях. Охрана завода Хаят, артиллеристы, операторы беспилотных летательных аппаратов, подразделения обеспечения получают около 160 тысяч рублей в месяц. В отличие от прошлых лет случаются задержки. Снижение качества пытаются компенсировать количеством. Развернуты дополнительно две разведывательно-штурмовые роты. Таким образом, количество рот доведено до шести, а личного состава пехоты в группе – примерно до 2 тысяч человек. Сегодня в Сирии работают четыре роты, две роты временно отправлены в резерв. «Весна» в Сирии Дополнительный источник вербовки для Вагнера – население Донбасса. До 2017 года граждане Украины (или самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) к Вагнеру не принимались. Исключением была группа «Карпаты», сформированная преимущественно из этнических украинцев. Состав этой группы планировалось использовать для диверсий и глубокой разведки в тылу украинских войск, но, как говорят, в связи со слабой подготовкой персонала эти планы провалились. В 2017 году группа была развернута в подразделение «Весна» (по позывному командира), его численность доведена до 100 – 150 человек. Кроме украинцев в группу вошли жители казачьих регионов России и пятнадцать-двадцать уроженцев Чечни. Нефть, газ, «Евро Полис» На август 2017 года, по данным «Фонтанки», работа подразделений Вагнера в Сирии заключается в охране и обороне нефтеносных районов с основным объектом – заводом Хаян. По возможности – продвижение и захват территории. Основная база расположена на танкодроме примерно в 80 километрах от Хомса и в 40 километрах от завода Хаян. Кроме Вагнера на «Танкодроме» базируются отряды Хезболлы, иранских Стражей исламской революции и тому подобные подразделения, включая витринных сирийских «Охотников за ИГИЛ», героев пафосных pr-видео. Им обещают по 500 американских долларов за двадцать дней боевой операции, но сирийцы, судя по рассказам вагнеровцев, воевать на таких условиях не согласны и нередко, получив военную подготовку, уходят в вооруженную оппозицию или в тот самый запрещённый в России ИГИЛ, за которым были должны охотиться. «Фонтанка» уже рассказывала о договорённостях, достигнутых между правительственными организациями Сирии и российским ООО «Евро Полис», за которым стоят люди из структур миллиардера Евгения Пригожина. ООО «Евро Полис» обязалось освобождать и защищать нефтяные поля и заводы за возмещение расходов на боевые действия плюс четвертая часть от добытых нефти и газа. То есть делать именно то, чем сегодня занята группа Вагнера (о вероятных связях которой с Евгением Пригожиным мы рассказывали во времена «первой Пальмиры»). Говорят, сейчас синие куртки с белой надписью «Евро Полис» выдаются всем служащим Вагнера, убывающим в сирийскую командировку. Судя по нашей информации, с 2017 года финансирование кампании Вагнера, её снабжение вооружением, техникой и боеприпасами осуществляется за счет сирийской стороны и сопровождается постоянными задержками платежей и спорами об их размере. Почему поссорились Сергей Кужугетович с Евгением Викторовичем В 2016 году таких проблем группа Вагнера явно не испытывала. Сейчас стало плохо не только со снабжением: как рассказали «Фонтанке» очевидцы, взаимодействие с армейской авиацией и артиллерией (которое в 2016 году якобы было обычным делом) сведено почти до нуля, вертолеты российской группировки не принимают участия в эвакуации раненых батальона Вагнера, что значительно усложняет их доставку в медицинские учреждения. Военная транспортная авиация якобы больше не перевозит раненых вагнеровцев, и их приходится вывозить чуть ли не в грузовых отсеках чартерных рейсов сирийской авиакомпании, летающей в Ростов. Причины наступившего охлаждения, по мнению источников «Фонтанки», могут быть разные. Возможно, конфликт вызван слабой конспирацией в деятельности квазивоенной организации. Если армейцы были готовы терпеть непонятную частную структуру на своей территории, снабжать её оружием, техникой и поддерживать огнём до тех пор, пока это оставалось секретом, то со времени появления в Сети многочисленных сведений о Вагнере и его команде обстановка изменилась. Вряд ли военному командованию хочется нести ответственность за действия отряда, не связанного никакими формальными законами и действующего за границами права. Нельзя не отметить совпадение: время срочного вывода Вагнера из Сирии с фактическим разоружением и приостановкой комплектования и время публикации «Фонтанки» о Дмитрии Уткине и его команде. По одной из версий, повод был и вовсе несерьезный для государственных людей: спор о количестве и достоинстве наград. У «Фонтанки» есть основания полагать, что причина охлаждения намного значительнее. Расследования «Фонтанки», РБК, «Новой газеты», других СМИ, Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального убедительно показали почти монопольное положение Евгения Пригожина в государственных закупках Министерства обороны и подведомственных военным структур. Связанные с Пригожиным юридические лица получают львиную долю заказов на строительство и текущий ремонт военных городков, клининг, занимают практически весь рынок военного питания. Судя по открытой информации на сайте Главной военной прокуратуры, по многочисленным искам и производствам по делам об административных правонарушениях в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции, к компаниям, связанным с именем Евгения Пригожина и холдингом «Конкорд», с 2016 года нарастает вал претензий. Компании и должностные лица привлекаются к административной ответственности за нарушение лицензионных требований и за несоблюдение норм трудового права, армейские контрольные органы после проверок военных столовых выявляют и документируют тараканов, продукты со следами плесени и гниения, после чего прибегают к штрафным санкциям. Военные прокуроры фиксируют производство строительных работ без соответствующих документов, разрешений, проектов и реагируют – в пределах полномочий. В то же время сложилась ситуация, когда та же система военного питания, например, полностью замкнута на структуры «Конкорда» и её перестройка сулит многие проблемы. Схожая ситуация с обслуживанием и строительством военных городков. Отказаться от услуг монополиста военное ведомство, видимо, уже не может, хотя вряд ли руководство Министерства обороны радуется такому положению вещей. Игры с собственной частной армией, когда возможная прибыль идет в корпорацию, а все шишки валятся на военных, которые отвечают за операцию в Сирии, могли чашу терпения переполнить. Другой вопрос – это уровень, на котором принимается решение об использовании (и о самом существовании) частного батальона. И чье слово на том уровне весит больше: министра обороны или хозяина ресторана «Русский Китч». fontanka.ru . *** На фотографии пятеро. Рядом с президентом - двое Героев России и двое четырёхкратных кавалеров орденов Мужества. По комплекту наград это герои из героев, но их имена в окологосударственной прессе отсутствуют. «Фонтанка» исправляет ошибку официоза. Мы готовы документально подтвердить, что на фото - командиры частного батальона, ставшего известным как ЧВК Вагнера. Крайний справа от президента – Вагнер. Дмитрий Валерьевич Уткин, подполковник запаса, ранее служивший командиром 700-го отдельного отряда спецназа во 2-й бригаде СпН в Псковской области, сегодня – командир подразделения своего имени. Наши оппоненты выдвигали два тезиса. Первый – что Уткин никогда не командовал 700-м отрядом в Псковской области и, возможно, вообще не существует. А если существует, то это не он. Даже выписка из ЕГРЮЛ того времени, когда отряд имел статус юридического лица, не убеждала. Второй тезис – что Дмитрий Уткин никакого отношения не имеет к Вагнеру. Это тоже легко проверить. Конечно, свидетельства очевидцев сложно использовать как аргумент, так как пока никто не решился заявить о Вагнере открыто и от своего имени. Зато уже сейчас обнаружены письменные документы с резолюциями и автографами Вагнера. Когда и если понадобится сравнить почерк, графологическая экспертиза своё слово скажет. Седой – слева от президента. Андрей Николаевич Трошев, полковник полиции в отставке из СОБР ГУ МВД по Северо-Западу, бывший артиллерист-десантник, ветеран Афганистана и Чечни. Герой России за взятие Пальмиры в 2016 году. О нем мы тоже писали, рассказывали и о неприглядной ситуации, в которую Трошев попал в июне 2017 года, очутившись больнице в состоянии алкогольного отравления, имея при себе списки вооружения группы, карты Сирии, несколько миллионов рублей и несколько тысяч долларов. Занимает должность «исполнительного директора компании». Автографов в «служебной» документации оставил достаточно. Ратибор – от президента справа. Александр Сергеевич Кузнецов, командир 1-й разведывательно-штурмовой роты. Профессиональный военный, выпускник Санкт-Петербургского высшего общевойскового командного дважды краснознаменного училища им. С. М. Кирова. В 2008 году майор Кузнецов служил в Подмосковье, на должности командира роты спецназначения в Солнечногорске, в той самой части, на базе которой, судя по открытой информации, создавался центр «Сенеж» Сил специальных операций. Летом 2008 года майора Кузнецова арестовали по подозрению в похищении человека и грабеже, в 2010 году осудили и отправили отбывать срок в колонию в Нижегородскую область. Постановлением Борского горсуда срок наказания был снижен, и, как уточнили в суде, в апреле 2013 года Кузнецов освободился условно-досрочно. Через год принял под командование первую разведывательно-штурмовую роту в группе Вагнера. Бродяга – крайний слева от президента. Андрей Михайлович Богатов. До недавнего времени – командир 4-й разведывательно-штурмовой роты. Под Пальмирой весной 2016 года был тяжело ранен, как говорят, при неудачном налете российской авиации, которая получила неправильное целеуказание. Одновременно с Трошевым получил звание Героя России. Лечился в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского, потерял левую руку, которую ампутировали по локоть. Остался на работе, переведен командиром роты охраны завода Хаян. fontanka.ru . *** Уголовный кодекс, N 63-ФЗ. Статья 359. Наемничество 1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового. 3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. zakonrf.info .