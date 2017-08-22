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Железногорск
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Комические куплеты - 2 Печатать E-mail
Monday, 21 August 2017

"Вечерний Вавилонъ", музыкально-грамматический видеожурнал.

ВЕЧЕРНИЙ ВАВИЛОНЪ. КОМИЧЕСКИЕ КУПЛЕТЫ

Музыкально-грамматический киножурнал ЗАТО Железногорск представляет.

«ГРУППА "Супер -Мама 26" клуб для мам и будущих мам.СОВМЕСТНО С ГРУППОЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ ЖЕЛЕЗНОГОРСК Красноярский Край сняла пародию на видеоклип группы "ГРИБЫ"-ТАЕТ ЛЁД. НЕМНОГО ИСТОРИИ... Евгения Радостева и группа Стихи и песни на заказ придумала текст и совместно со звукорежиссёром Семёном Дмитриевым (!) и ЗАПИСАЛА ТРЕК НА ПЕСНЮ "ТАЕТ ЛЁД". ПЕСНЯ - ЭТО ХОРОШО!!!! А ВОТ НЕ СДЕЛАТЬ ЛИ НАМ КЛИП - подумали уже вместе Евгения Радостева и Надежда Юрченко из группа "Супер -Мама 26" клуб для мам и будущих мам. А В ЭТО ВРЕМЯ ГРУППА ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ ЖЕЛЕЗНОГОРСК Красноярский Край в одном из своих розыгрышей разыгрывала сертификат на видеоуслуги. Выиграла этот сертификат Ольга Карсакова, участница "Супер -Мама 26" клуб для мам и будущих мам., которая и передала сертификат этому клубу... После длительных переговоров и обсуждений тяжёлой работы по написанию сценария, организации всего съёмочного процесса клип всё таки был СНЯТ! ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Молодежный центр Железногорск Красноярский край! И ВОТ СЕГОДНЯ ВЫ МОЖЕТЕ ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ СОВМЕСТНОЙ Работы!»

vk.com.

«Уран-Батор» предупреждает: произведение исполнено в популярной стилистике #кровьизглаз, поэтому мы должны быть признательны авторам за публикацию краткой режиссёрской, а не полной, на семь с половиной часов, версии главного техно-батла ЗАТО Железногорск текущего тысячелетия. Кроме того, людям с музыкальным слухом или развитым чувством рифмы рекомендуется в момент начала воспроизведения отключить звук в целях предотвращения неизбежного мозгового травматизма. А так да, это безусловно пародия. Я, правда, не знаю, что там ещё за «Тает лёд», но по ходу это что-то единоутробное рассматриваемому событию. Типа индийских близнецов, потерянных в роддоме пьяной ночной сменой. Один закатился под кровать, там вырос, завёл семью и стал известным музыкантом на милицейском свистке. Другого смыло в канализацию, но даже в нелёгких условиях бесконечных иловых полей герой не расстался с мечтой отыскать брата, о котором ему напоминает каждый день татуировка на затылке, заблаговременно сделанная мамой, скончавшейся при родах...

Чёрт, неплохой синопсис получается. Вы не в курсе, когда следующий Сертификат На Видеоуслуги разыгрываться будет? Чего зря пропадать добру? Во всяком случае, финальный отъезд камеры необходимо ставить именно на конопляном поле, а не в какой-то сомнительной и беспонтовой зелени по колено воробью, как политкорретно решили СуперМамы. И роль Вадима Викторовича следует выписать более чётко и рельефно, а то его что-то совсем не видно — это уже к «Молодёжному центру» обращение. Большой шоу-бизнес ошибок не прощает.
 
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