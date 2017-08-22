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Геометрия социальных пространств Печатать E-mail
Monday, 21 August 2017

"Занимательное градоведение" на очной ставке с дождём.

ГЕОМЕТРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Занимательное градоведение. Очная ставка с дождём.

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Р.S. С тех пор, как дураков заменили в известной формуле двух «Д» наши дорогие депутаты, вопрос о состоянии дорог если и не снялся полностью с повестки дня, то стал, по крайней мере, значительно более понятен.

«Вадим Медведев принимает участие в совещании под председательством руководителя рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирины Макиевой в рамках стратегической сессии «Моногорода: живем по-новому», которая организована при содействии Фонда развития моногородов и московской школы управления «Сколково». В ходе совещания в Новокузнецке с главами монотерриторий Кузбасса и Сибири планируется подвести промежуточные итоги реализации программ по благоустройству городской среды.

- В прошлом году нами был взят курс на то, чтобы в 2017-ом сделать Железногорск цветущим. И уже сейчас можно с уверенностью констатировать, у нас это получилось. Общими усилиями дворы, улицы, площади и парк этим летом утопают в цветах, - прокомментировал Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев. – Сейчас же перед нами стоит две задачи: во-первых, качественно завершить ремонты дорог и дворов, запланированные на 2017 год, привести в современный вид территорию вокруг Центра досуга и обустроить детскую площадку в поселке Подгорный; во-вторых, сформировать программу благоустройства до 2022 года, реалистичную и амбициозную одновременно» (отсюда).

 
 
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