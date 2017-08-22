"Занимательное градоведение" на очной ставке с дождём.

ГЕОМЕТРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Занимательное градоведение. Очная ставка с дождём.

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Р.S. С тех пор, как дураков заменили в известной формуле двух «Д» наши дорогие депутаты, вопрос о состоянии дорог если и не снялся полностью с повестки дня, то стал, по крайней мере, значительно более понятен.

«Вадим Медведев принимает участие в совещании под председательством руководителя рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирины Макиевой в рамках стратегической сессии «Моногорода: живем по-новому», которая организована при содействии Фонда развития моногородов и московской школы управления «Сколково». В ходе совещания в Новокузнецке с главами монотерриторий Кузбасса и Сибири планируется подвести промежуточные итоги реализации программ по благоустройству городской среды.