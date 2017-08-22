Под аплодисменты мудаков Путин вслух рассуждает о цензуре. Статья 29 Конституции РФ Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. constrf.ru . *** Путин предложил подумать над новыми методами цензуры в СМИ Президент России заявил, что телевизионный и интернет-контент должен фильтроваться творческим сообществом, но для этого необходимо создать соответствующие механизмы. При этом глава государства признал, что подобная фильтрация может принять идеологический характер и общество потеряет возможность получать "достоверную открытую прямую информацию". Данная тема была поднята одним из участников Всероссийского образовательного форума "Таврида", на котороv присутствовал Путин. Он предложил президенту ввести некий фильтр в СМИ, чтобы избавиться от засилья агрессивной и криминальной информации, которая негативно сказывается на подрастающем поколении. Путин на это заявил, что "должно быть запрещено только то, что запрещено в законе". "Все другое может быть осуществлено только одним способом - фильтрация с помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему морально-этических фильтров, это было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, но лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства", - отметил глава государства (цитата по ТАСС). Затем президент предложил всем вместе "подумать над созданием таких механизмов". По его словам, он регулярно находится в контакте с руководителями основных телевизионных каналов в стране, и они сами понимают, что происходит, а также "стараются эту ситуацию как-то изменить к лучшему". "В современном мире это сложно сделать - поток профильтровать, есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию", - заявил Путин, добавив, что в век интернета сложно отфильтровать все подряд, "но в некоторых странах предпринимаются такие попытки". newsru.com . *** В ближайшую субботу в Екатеринбурге пройдет митинг «За свободный интернет», организатором которого выступило свердловское отделение партии «Парнас». Акция назначена на 26 августа 14:00, митингующие соберутся в сквере на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта. В партии сообщают, что акция согласована. В митинге также примут участие представители партии «Демократический выбор», Либертарианской партии, группы «Артподготовка», представители движения «Екатеринбург за свободу» и представители «Открытой России». Цель мероприятия — протест против законопроектов, ограничивающих использование интернета. Отметим, в тот же день и в то же время митинг «За свободный интернет» пройдет еще в нескольких городах России, в том числе и в Москве. В столице акция состоится на проспекте Сахарова и в ней примут участие до 10 тыс. человек. Кстати, жители Москвы уже выступали за свободный интернет. Митинг с соответствующим названием прошел 23 июля. По данным партии «Парнас», в нем приняли участие до 3 тыс. человек. Демонстранты выступили против «закона о мессенджерах», «пакета Яровой», запрета анонимайзеров, VPN и цензуры в интернете. Также на марше призвали к реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях и потребовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. 66.ru . *** Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир поддержал идею президента России Владимира Путина о введении профессиональными сообществами фильтрации поступающей информации, пишет НСН. «Журналистское сообщество, медийные структуры и общественные организации, связанные с журналистикой, готовы приступить к совместной выработке каких-то регулирующих норм изнутри сообщества. Необходимость в этом назрела. Поток информации, который обрушивается посредством теле-, радио-, интернет-вещания особенно на молодое поколение нуждается в саморегуляции. Нужно избавиться от пяти «С», которые обрушиваются на головы зрителей (секс, скандал, смерть, сенсация и спор)», - заявил Шафир. lenizdat.ru . *** Интернет и дыни «Сама, сама, сама!» — говорил персонаж из фильма «Вокзал для двоих», проводник поезда и по совместительству продавец дынь буфетчице Вере. Она надеялась на любовь с прелюдией, а он, подлец, даже раздевать ее не хотел. Ну, расписание. И дыни опять же... Почему-то именно эта сцена вспомнилась мне, когда я прочитал заявление Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС) о том, что они готовы принимать и переправлять компетентным органам доносы пользователей на встреченных ими в Сети экстремистов. Власть и трахнуть всегда готова, и будет очень рада, когда мы сами все подготовим для нее. Сами найдем врага, сами напишем донос, сами принесем, сами нарисуем плакаты «Долой!», «Доколе?!» и «Под суд!». Сами одобрим зверский приговор, сами и расстреляем. А потом сами и покаемся. Ну не власть же во всем виновата. Власть тем временем может спокойно заниматься дынями. В этой логике (власть дурна, но народ еще дурнее) было бы прекрасно все, и историй для нее найдется немало, но главное — перед нами удобная индульгенция. Если народ еще дурнее, можно со спокойной совестью умыть руки, учить санскрит или выжигать по дереву. Однако, дочитав до конца письмо интернет-провайдеров султану, я с некоторым даже огорчением обнаружил, что эта замечательная инициатива по борьбе со всем плохим не столько про все плохое вообще, а конкретно про городскую думу, которую возглавляет не слишком любимый властью мэр Екатеринбурга. Повод и в самом деле был: мэрия объявила странный тендер на анализ экстремизма в Сети, который потом и отменила. Осадок, впрочем, остался. Который, при должном умении, всегда можно перегнать в политические дыни, то есть дивиденды. Случай с УралАОС, думаю, вовсе не свидетельство какой-то особой готовности «ширнармасс» в лице своих лучших представителей побыстрее раздеться, а про дыни. На дыни эти представители рассчитывают в текущей повестке дня, где «Сеть полна диверсантов», «диверсантов надо ловить», «Ройзман — участник троцкистско-навальновского заговора». Местная политическая повестка интересна, но не слишком, поскольку все уже стало историей. И если над Екатеринбургом не пронесется челябинский метеорит, то 10 сентября 2017 года губернатором Свердловской области останется губернатор нынешний. Примечательнее всего во всей этой истории всячески поддерживаемое властью представление об интернете как о постоянном источнике угрозы, не хуже какой-нибудь Америки. Он, впрочем, и сам родом из Америки: как и было сказано, «придуман в ЦРУ, так и развивается». Интернет полон хакеров, экстремистов, наркоторговцев, педофилов и прочей жуткой нечисти. И ведь положа руку на сердце нельзя не признать, что всего этого и правда хватает. Однако и то, что интернет — только средство коммуникации, сами же хакеры и педофилы живут не в какой-то абстрактной Сети, а в реальном мире. Экстремизм — удивительно удобное слово для описания определенного врага: всего, что может изменить существующее положение вещей, которое вот уже столько лет власть пытается всячески сохранить. Или, как выразился когда-то Ельцин, «сберечь Россию». Вот власть Россию и бережет в меру своего скромного разумения, то есть именно в том виде, в каком она ее понимает. Очевидно, что интернет, точнее, те возможности, которые он предоставляет для горизонтальной и независимой от власти коммуникации и координации, — реальная угроза для любого status quo. Наши власти, наверное, до сих пор кусают себе локти, что не поступили когда-то так же, как власти в Китае, и не построили такую инфраструктуру для интернета, которая позволяет, если не полностью, то с достаточной — для эффективного сохранения стабильности — надежностью управлять Сетью. Рост интернета, в сущности, власть проморгала и пропустила (а уж как она по этой части внимательна!) даже то, что интернет способен приносить дыни, и немало. Спохватились поздно, поэтому и выглядят теперь все и всяческие инициативы властей по регулированию интернета, как говорили советские вожди, «кампанейщиной и штурмовщиной». То здесь ограничить, то там заблокировать, то тут обязать операторов связи подключаться только к российским точкам обмена трафиком. К тому же еще ведь и о дынях нельзя забывать, чтобы оборудование закупалось у правильных компаний, а расходы на эти мероприятия попадали в нужные руки. Моральная паника по поводу «экстремизма» тоже весьма полезна: и для воспитания подопечного населения, и для оправдания расходов. И конечно, желательно, чтобы все сами, сами, сами. Но есть проблема. Россия не Китай. И воспитать население так, чтобы оно было довольно своим послушанием, несмотря на семидесятилетний опыт советской власти, никак не получается, народ вечно чем-то недоволен и хочет не того, что есть. Вот и буфетчица Вера не хотела так: в холодном и грязном купе стоящего на запасных путях вагона. Она хотела, чтобы с душой, по-человечески. Она хотела любви. Шел 1982 год. novayagazeta.