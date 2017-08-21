КАПРЕМОНТОВ НЕ БУДЕТ?

Пёстрая лента новостей бывшего Соцгорода. А БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД? Официальных дней рождения у Нашгорода — с запасом. Как известно, первый отряд строителей в количестве 800 человек прибыл к пристани в Додонове 20 августа 1949 года на пароходе «Мария Ульянова». По этому поводу в посёлке у гранитного камня традиционно прошёл памятный митинг и спуск на воду венка в память о тех событиях. Но народец помоложе всё равно продолжает интересоваться: что, разве утонул кто-то? *** ЗАРЕЧНЫЙ ДВА Горно-химический комбинат продолжает программу просвещения масс. Несколько десятков представителей российских СМИ посетили четвёртый энергоблок Белоярской АЭС в понедельник. «Благодаря организационной поддержке ГХК участие в пресс-туре приняли журналисты Железногорска и нескольких красноярских информационных агентств», оказывается. «Представителям СМИ Красноярского края реактор БН-800 был интересен тем, что он является потребителем МОКС-топлива, производство которого развивается на комбинате. Отвечая на вопросы журналистов о том, почему смешанное уран-плутониевое оксидное топливо называют перспективным, директор БАЭС отметил: «Мы загружаем тонну топлива, а выгружаем уже более тонны». И В ВОЗДУХ ШАРИКИ ПУСКАЛИ 18 августа на АО «ИСС» тоже торжественно митинговали. По случаю 52-й годовщины запуска первых самостоятельных изделий бывшего НПО ПМ, ракеты-носителя «Космос-3» с тремя экспериментальными спутниками связи, на площади имени Решетнёва генеральный директор Тестоедов сказал речь, группа товарищей возложила цветы к памятнику, а затем «по традиции» в небо полетели воздушные шары, символизирующие первый полёт «Космоса-3». Лично я бы порекомендовал к празднику бордюрчик у памятника в порядок привести, а то скоро будет как у Королёва. САНИТАРНАЯ ОБЛАВА Школу №90 уличили, но наказывать не будут. Внеплановая выездная проверка установила, что предписание от 08.04.2016г. выполнено не полностью. Но поскольку денежек у образовательного учреждения на ремонт стен в спортивном зале нет, административного наказания не воспоследует, однако привести в порядок «внутреннюю отделку стен помещений» всё равно настоятельно рекомендуется. Антисанитария же, мол. КАПРЕМОНТОВ НЕ БУДЕТ? Хочешь насмешить бога и мадам Авдееву? Прикинься Вадимом Медведевым. Ни одна фирма не заявилась на объявленные муниципальным УКСом аукционы, даже восемь заколючинских предприятий, получивших в этом году возможность войти в реестр подрядчиков. Замглавы администрации Юрий Латушкин уверяет , что работа по расценкам 2015 году будет заведомо убыточной. Раньше эта мысль аборигенам в голову не приходила, похоже, потому что они обязались произвести частичные ремонты на 92 многоквартирных домах. Нина Авдеева и весь её фонд тихо киснут от смеху, похоже. ЛЕС РУБЯТ — ЩЕПКИ ЛЕТЯТ Краевые антимонопольщики про Нашгород не забывают. В понедельник в региональном управлении ФАС РФ состоится рассмотрение жалобы ООО «СэмГолд» на действия администрации ЗАТО г. Железногорс при проведении запроса котировок «Оказание услуг по санитарной вырубке деревьев». Коммерсанты считают, что извещение о данном мероприятии не соответствовало Закону о контрактной системе. «РАБОТА ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ» Серафим Иванович Огурцов был бы доволен своими наследниками. По предварительной информации, в школу в этом году пойдут 8.251 ученика, в том числе 822 первоклассника, а в детские сады — 5.389 ребятишек. После завершения приёмки 27 детских садов, 14 школ и 7 учреждений дополнительного образования итоговое совещание провёл «молодой и энергичный» номер два. «Во всех учреждениях, несмотря на ограниченность ресурса, модернизирована среда», - доложил ему Валерий Головкин. «Работа проведена большая. Рассчитываю, что усилия города, связанные с развитием местной экономики, позволят уверенно развивать систему образования», - вторил ему г-н Чебурашкин. О чём это он, кто бы пояснил. ВНЕСИСТЕМНАЯ ГОТОВНОСТЬ Работники ГХК массово сдали норматив «Готов к труду и обороне». «Чтобы получить значок, - поясняет тамошняя пресс-служба, - необходимо пройти процедуру регистрации, по раскрытию персональных данных сопоставимую с оформлением кредита, а также получить медицинскую справку-допуск». Поэтому из 220 участников акции официально оформиться удалось лишь 82 человекам. Мне, правда, казалось, что на ГХК должны были 19 августа митинговать и возлагать цветы по поводу 59-й годовщины физического пуска первого реактора в Горе, но им виднее, конечно, чем и когда заниматься. ЧАЙ, КОФЕ, НЕ ТАНЦУЕМ КБ-51 реализует федеральный проект «Бережливая поликлиника». Дословно цитирую: «Цель проекта - повышение уровня удовлетворенности пациентов при оказании медицинской помощи. Проект призван минимизировать временные затраты пациента на посещение врачебных кабинетов, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории. Реализация данного проекта позволит максимально разгрузить врача для непосредственной работы с пациентом». Фото разгруженного персонала приложено. Найдите десять отличий, что называется: ВСЁ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА С войной в Сирии и на Донбасе очереди на почте не связаны . В Железногорске каждое утро у почтового отделения на пл. Ленина скапливается толпа людей, уверяет городское радио. Длиннющие очереди после окончания рабочего дня выстраиваются практически на всех почтовых отделениях Железногорска. Новое штатное расписание спущено из Москвы. Руководство Почты России решило оптимизировать затраты за счет сокращения кадров. И это правильно, я считаю. Кому не доходит через голову... ну, вы знаете, короче. ФЕМИДА НОН-СТОП Не нравится поведение начальства? Ступайте в суд и повеселитесь. На уходящей неделе чемпионом по числу трудовых споров было ООО « КапСтрой » (сразу три иска). На втором месте — бывшее ГУССТ-9 и АО « Элерон » (по два заявления). Серый дом пытался оспорить санкции природоохранной прокуратуры. Некий Голуб С.И. жаловался на чиновников администрации. Гр. Мамаев Д.А. также завёл разборки с местным самоуправлением (и краевым «министерством» образования заодно). Защитить права потребителя от ЗАО «Фирма « Культбытстрой » просил Волков М.И. Целая общественная организация «Робин Гуд» с той же целью цеплялась к ООО « Делюкс ». Претензии свои к краевому «министерству» финансов выкатил Рвачев И.Ю. , а гр. К.В.Пилявский пошёл дальше и наехал сразу на федеральный минфин. ЗАТО БЕЗРАБОТИЦЫ У НАС НЕТ В Нашгороде по-прежнему требуются строители и медики. Почему бы это? По состоянию на 1 августа численность ищущих работу граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения, составила 399 человек. С начала года местные предприятия заявили, что характерно, 3.978 вакансий. Наиболее востребованы: бетонщик, электрогазосварщик, монтажник, плотник, водитель, медсестра, фельдшер, сварщик-оператор, каменщик, воспитатель, младший воспитатель и даже администратор, риэлтер, бухгалтер, кладовщик и оператор связи. А ещё говорят, что в Россиюшке перепроизводство бухгалтеров. Все в Израиль уехали, что ли? *** За неделю в ЗАТО Железногорск родилось 16 и умерло 20 человек. Р.S. ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 1 сентября 1982 года в Красноярске-26 открылась художественная школа. Тут, слава богу, запуска венков по Кантату не запланировано, а откроется зато 2 сентября выставка творчества выпускников ДХШ, плюс педагоги проведут для публики мастер-классы работы с глиной и масляными красками, а также познакомят с техникой линогравюры и батика и даже научат рисовать комиксы. Всё лучше, чем форсайт-сессии проводить.