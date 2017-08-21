Дух Виктора Черномырдина реинкарнировал в Железногорске. МА$СОВКА В режиме 24х7 выручают курсанты МЧС из беды местную власть. Ну, и волонтёры тоже подтягиваются периодически... Между прочим, я вполне серьёзно. Если бы не спасатели, невозможно даже представить себе, кто бы сидел в музее на унылых и пафосных тусовках, запускал шарики с площади Ленина и вообще творчески изображал примерно восемьдесят тысяч жителей ЗАТО Железногорск на разного рода шабашах. В отличие от ленивых и скучных аборигенов, бойцы министерства по чрезвычайным ситуациям легки на подъём в любой час и любой день недели. Всего один пендель от непосредственного начальника — и вот они уже тягают мусор на субботнике или протирают кресла в театре оперетты. Не люди — золото! Правда, я никак не мог подумать, что встречу упоминание о них на мероприятии, которое анонсировала в среду муниципальная газета: « В Молодежном центре в открытом пространстве «Кашалот» состоится встреча с новым председателем избирательной комиссии Красноярского края Алексеем Подушкиным. На встречу «Избирательное право гражданина РФ» приглашаются молодые люди, достигшие избирательного возраста». Казалось бы, где у нас избирательное право с синими китами и где равняйсь-смирно-равнениенасредину? Дополнительную интригу вносила в повестку дня недавняя «добровольная» отставка начальника краевой избирательной комиссии Константина Бочарова. Первого числа его как раз и заменил человек по фамилии «Подушкин». Бочаров только в декабре 2016 года переизбран был на свой пост в четвёртый раз, и вдруг на тебе: семейные обстоятельства. Впрочем, в жизни всякое бывает, нас с вами в этом раскладе должны интересовать другие вещи. Например: в следующем году россиянам предстоит — не помню, в который раз — выбрать Владимира Путина Владимиром Путиным. Понятно, что столь важное событие неизбежно отбрасывает свет на любые кадровые перестановки в региональных ТИКах. Причём всякое увольнение автоматически расценивается, как замена слабых кадров на более сильные. И уж если в отвал пущен был Бочаров с его колоссальным опытом и внушительным послужным списком, то поневоле задашься вопросом: что же за шоу готовит нам Кремль в 2018 году?! Между прочим, интернет-ресурс newsbabr.com уверяет, что Бочарова последний раз избрали с подачи гауляйтера Толоконского, ибо он очень выгоден был нынешнему региональному «правительству»: ручной-де, послушный и вообще готов нарисовать любые результаты. Поэтому, мол, отставка в первую очередь бьёт даже не по Бочарову, а сразу по Толоконскому. А тут ещё главред «Красноярского рабочего» предположил, что Бочарова Москва отставила именно в перспективе президентской кампании. Для повышения явки, типа, выгнали его, как общеизвестного схемотехника. В это русло странновато ложатся, однако, напутственные слова Эллы Памфиловой, начальницы Центризбиркома после волшебника Чурова: «Я хотела бы пожелать будущему председателю наладить хорошее деловое взаимодействие со всеми политическими и общественными силами в крае». Иркутский «Бабр» полагает, правда - издалека лучше видно, а? - что за Бочаровым имелись и чисто конкретные грешки: неряшливо проведённая кампания прошлого года, во-первых, а также утерянная ТИКом 21 печать участковых комиссий, во-вторых. Короче, для конспирологов тут поле не паханное, и потому визит нового корректора общенародных волеизъявлений в ЗАТО представлял определённый медицинский интерес. Не в свете тусовки в «Молодёжном центре», разумеется, а исключительно в кулуарно-административном ключе. Мистер Подушкин знакомится с подчинёнными, прикидывает, на кого можно положиться в критический момент, а кого из чистоплюев надо срочненько наладить за ворота. Ну, и почти наверняка спускает на места разнарядку из Центра. То есть, оперативную запись совещания с участием Подушкина в Сером доме я бы с удовольствием посмотрел-послушал, но тащиться в бывший кинотеатр «Спартак» в пятницу ради бессмысленного публичного словоблудия — нет уж, извините. Жизнь и так коротка, а если проводить её в кругу заведомых мудаков, она заканчивается примерно в семь раз быстрее. Помните, как у Стругацких: «Я никогда не хожу в цирк. Кроме того - холодно. Мороз. Выбегалло...» Тем не менее, нашлись в Нашгороде энтузиасты, коим подобное времяпрепровождение показалось приемлемым. То ли потому, что они пока не расстались с мыслью взаимовыгодно задружиться на информационно-финансовом поле с г-ном Чебурашкиным. То ли, возвращаясь к Стругацким, по младости лет они всё ещё надеются отыскать в окружающем нас цирке карликов и уродцев некое полезное содержание. Короче говоря, интернет-ресурс «Заколючинск», храбро позиционирующий себя как «творчество депрессивных алкоголиков», посетил смотрины в МЦ и опубликовал прочувствованный отчёт о нём. Странно было бы в него не заглянуть, согласитесь? На всякий случай позвольте напомнить, что упоминающийся в тексте видный едрос Александр Клюкин прежде служил региональным соколом у Жириновского и нежно дружил с Анатолием Петровичем Быковым, но когда политические ветры задули из Питера, очень быстро перековался, потеряв по дороге главный свой источник заработка — красноярскую телекомпанию «ТВК-6». Так что депутатство в Госдуме и нынешнее просиживание штанов в ЦИКе для него отнюдь не являются просто приятной общественной нагрузкой. Итак... «Ровно в 16:00 спецкор ЗК стоял на пороге Молодежного центра. Кстати, время начала мероприятия несколько удивило – поскольку встреча организовывалась для лиц, достигших избирательного возраста, логично было бы предположить, что они в этот временной отрезок заняты трудовой деятельностью либо греют кости на лоне природы. Едва ли в столь неурочный час можно было собрать достаточное количество активной молодежи, но, возможно, такой цели организаторы и не преследовали. Ожидание гостей затянулось более чем на 20 минут. Публика, на 70% состоявшая из курсантов МЧС, приглашенных в добровольно-принудительном порядке (златокудрая дева в оранжевом берете застенчиво вопрошала нас: «А вы не знаете, по какому поводу мы вообще собрались сегодня? А что надо будет спрашивать?»), уже начала скучать, но, как оказалось, ожидание того стоило! Приятным сюрпризом стало не анонсированное присутствие такого высокопоставленного столичного гостя, как члена центризбиркома РФ – Александра Николаевича Клюкина. Компанию за президиумом г-ну Клюкину составили председатели краевой и местной избирательных комиссий (вышеупомянутый Подушкин Алексей Георгиевич и Соколова Алла Анатольевна), а также всеми любимый глава ЗАТО Железногорск - Вадим Викторович Медведев. Для начала Александр Николаевич представился, кратко рассказал о себе и о деятельности центризбиркома, и почти сразу попросил аудиторию не стесняться и задавать вопросы. А представители последней за словом в карман не лезли. Активную часть публики, в частности, интересовало: почему падает явка, и как заставить электорат оторваться от дивана? Зачем во время предвыборной кампании кандидаты и партии прибегают к грязным методам, и можно ли исправить ситуацию законодательным путем? Уместно ли прикрывать именем какой-то одной партии (нувыпонели, какой) федеральные проекты по благоустройству? В постановочности мероприятие обвинить было никак нельзя. За исключением присутствия взвода молчаливых курсантов, разумеется. Г-н Клюкин отвечал развернуто и преимущественно емко, подкрепляя свои слова примерами из жизни. Согласился, что явка на всех выборах, кроме президентских, оставляет желать лучшего, а лекарством от политической несознательности граждан назвал прозрачность и открытость выборов – раз, высокую конкуренцию кандидатов – два, и возможность голосования по экстерриториальному принципу (то бишь, не только по месту прописки) – три. Как раз над третьим пунктом и работают сейчас сотрудники избиркома, ожидая в качестве результата прирост числа потенциальных голосующих в размере до 10 млн душ. А вот предположение одного из активистов, что в первую очередь отрицательно на явку влияют «разочарование в демократии как в режиме и нечестность выборов», гость назвал вопросом спорным. По мнению гостя, в нашей стране далеко не худшие способы конкуренции: Клюкин привел в пример выборы в США, где во время предвыборной кампании законодательно разрешено лгать. Таким образом, после завершения гонки кандидаты умудряются избежать ответственности в суде – мол, выборы же, можно врать! «Мы пока до этого не дошли», - отметил Александр Николаевич, - «Но врать – врём!» - добавил Вадим Викторович. Что же, можно только похвалить нашего главу за честность. Помимо заявленной темы, городские активисты подняли столь важные для Железногорска вопросы, как закрытый режим, мешающий завозить друзей на свадьбы и юбилеи, общепризнанный отток молодежи из города и жилищные долгострои. Вадим Викторович как глава ЗАТО пояснил, что глобальная проблема международного терроризма не позволяет ему выносить на обсуждение в вышестоящие инстанции вопрос открытия столь лакомого для всевозможных запрещенных организаций населенного пункта, поскольку весь мир настроен на усиление охраны, а не на ее послабление. По поводу долгостроев же глава был оптимистичен: пообещал держать ситуацию на контроле и благополучно завершить строительство всех проблемных объектов (видимо, всем коллективом администрации взявшись за мастерки). В конце встречи, сразу после развернутого ответа на наш каверзный вопрос по поводу кампании Алексея Навального (спойлер: ни единого шанса), Александр Николаевич радушно попрощался и призвал всех прийти голосовать на президентские выборы. А для нас так и остался нераскрытым замысел сего мероприятия – в чем фабула встречи с горсткой социально активных горожан, щедро разбавленной инертной массовкой курсантов из академии? И самое главное – какова была цель его визита в город и на какие встречи гость так поспешно удалился? Нам остается только догадываться». *** Ничего-ничего. Ещё лет пять-десять, и такие животрепещущие вопросы оставят горячую голову корреспондента «Заколючинска», ручаюсь. Бесплатно исполнять перед старшими товарищами танцы нанайского мальчика довольно быстро надоедает — если только это не призвание, разумеется — а насчёт денег в России всё настолько плохо уже, что будущий президент обещает ужать в 2018 году дефицит государственного бюджета за счёт статей расходов на оборонку. Такими темпами мы и до сокращения взяток и воровства скоро докатимся. Понятно, что информационная обслуга в тяжёлый для Родины час обязана работать чисто за спасибо и за возможность лицезреть время от времени любимых вождей собственными глазами. Если уж дорогой Арам Ашотыч вынужден был прикрыть своё телевидение... В энтузиастах потребность наша только увеличивается, одним словом. Курсанты МЧС не справляются. Массовка зовёт! Р.S. Г-н Чебурашкин по-прежнему красавец, надо отметить. Что за грибы они выращивают потихоньку в подвалах Серого дома, интересно?