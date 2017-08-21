Контрольный из Франции Как Алексей Навальный проводил "Лайф ТВ" в последний путь. *** Владелец лицензии на вещание телеканала Life, компания «Медиа контент» направила кабельным и спутниковым операторам письмо о прекращении трансляции. Как сообщает РБК со ссылкой на представителей «Триколор ТВ», «НТВ плюс» и «Ростелекома», в качестве причины окончания вещания называется закрытие канала. Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий < Пред. След. > [Назад] Реклама











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