|Контрольный из Франции
|Sunday, 20 August 2017
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Как Алексей Навальный проводил "Лайф ТВ" в последний путь.
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Владелец лицензии на вещание телеканала Life, компания «Медиа контент» направила кабельным и спутниковым операторам письмо о прекращении трансляции. Как сообщает РБК со ссылкой на представителей «Триколор ТВ», «НТВ плюс» и «Ростелекома», в качестве причины окончания вещания называется закрытие канала.
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